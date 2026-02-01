Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Reggiana-Juve Stabia: 1-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia
1 Febbraio 2026 ore 15:00
Reggiana
1
Juve Stabia
1
Partita finita
Arbitro: Ermanno Feliciani
  1. 2' 0-1 Nicola Mosti
  2. 30' 1-1 Cedric Gondo
0'
45'
90'
90'
95'

Succede tutto nel primo tempo con gli ospiti che passano subito con Mosti, gli emiliani riescono a trovare il pareggio alla mezz'ora con Gondo. Nella ripresa i ritmi calano e sono sporadici i tentativi e le conclusioni su entrambi i lati.

Un punto a testa che concede alla Reggiana di smuovere la classifica portandosi a 21 lunghezze, mentre la Juve Stabia si porta a 34 punti. Nel prossimo turno le vespe ospiteranno il Padova, mentre gli emiliani andranno a far visita al Catanzaro.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:57

  2. 90'+5'

    Fine partita: REGGIANA - JUVE STABIA 1-1.16:55

  3. 90'

    Ci saranno 4 minuti di recupero.16:52

  4. 87'

    Gran conclusione di Burnete da fuori area, la palla scende all'improvviso, Seculin devia in angolo.16:48

  5. 83'

    Dentro anche Burnete per Gabrielloni.16:44

  7. 83'

    Nella Juve Stabia entra Dalle Mura per Varnier.16:43

  8. 82'

    Portanova prova la girata di testa in area, palla sul fondo.16:45

  9. 81'

    Nella Reggiana entra Mendicino per Belardinelli.16:42

  10. 80'

    REGGIANA VICINA AL GOL! Mischia in area colpo di testa di Rozzio, la palla finisce a Rover che colpisce il legno, la sfera viene poi spazzata via.16:41

  11. 76'

    Sostituzione nella Reggiana, entra Novakovich per Gondo.16:36

  13. 76'

    Punizione dalla distanza per la Reggiana, ci prova Portanova, alta sopra la traversa.16:36

  14. 72'

    Sostituzione nella Juve Stabia, entra Pierobon per Maistro.16:32

  15. 71'

    Cartellino giallo per Papetti, fallo su Gabrielloni.16:32

  16. 71'

    Dentro anche Bozhanaj per Girma.16:30

  17. 70'

    Nella Reggiana entra Tripaldelli per Bozzolan.16:30

  19. 69'

    Calcio d'angolo per la Reggiana, Girma crossa in area, Gondo ci prova al volo e recrimina per un possibile tocco di mano.16:30

  20. 65'

    Punizione dai venti metri per la Juve Stabia, parte Maistro, blocca sicuro Seculin.16:25

  21. 63'

    Cartellino giallo per Portanova, fallo su Maistro.16:24

  22. 60'

    Un'ora di gioco, molto equilibrio in questa fase della gara.16:21

  23. 57'

    Altro cambio nella Juve Stabia, entra Ricciardi per Cacciamani.16:17

  25. 54'

    Girma arriva al limite, prova la finta e la conclusione strozzata con il sinistro. Troppo debole, blocca Confente.16:19

  26. 50'

    Improvvisa conclusione dalla distanza di Girma, ma non inquadra lo specchio della porta.16:10

  27. 48'

    Azione in solitaria di Correia che prova a sfondare in area, ma la conclusione è troppo debole.16:09

  28. 46'

    Inizia il secondo tempo di REGGIANA - JUVE STABIA.16:08

  29. 46'

    Sostituzione nella Juve Stabia, entra Carissoni per Mannini.16:08

  31. Ottimo avvio degli ospiti che al primo affondo vanno in vantaggio con Mosti, la Reggiana ci mette un po' a risistemarsi e alla mezz'ora, a causa di un errore di Confente, trova il gol del pareggio con Gondo.15:50

  32. 45'+3'

    Fine primo tempo: REGGIANA - JUVE STABIA 1-1.15:50

  33. 45'

    Ci saranno 3 minuti di recupero.15:47

  34. 43'

    Maistro serve al limite Correia, il centrocampista prova a piazzarla ma Seculin blocca a terra sicuro.15:45

  35. 40'

    Cartellino giallo per Giorgini per proteste.15:41

  37. 36'

    ANCORA REGGIANA! Percussione in area di Girma che prova poi ad angolarla, Confente risponde presente.15:39

  38. 30'

    GOL! REGGIANA - Juve Stabia 1-1! Rete di Gondo. Errore in impostazione di Confente che si fa soffiare il pallone da Gondo, l'attaccante deve poi solamente depositarla in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Cedric Gondo15:33

  39. 26'

    Cacciamani dalla sinistra pesca Zeroli al limite, controllo e conclusione non precisa del centrocampista.15:28

  40. 20'

    Calato leggermente in ritmo in questi ultimi minuti, la Reggiana prova ora ad impostare dal basso.15:22

  41. 15'

    Controllo e conclusione di Maistro da fuori area, palla alla destra di Seculin.15:17

  43. 11'

    Calcio d'angolo per la Reggiana, palla lunga sul secondo palo, esce in presa sicura Confente.15:13

  44. 7'

    Continua a spingere la Juve Stabia, Reggiana in grossa difficoltà in questo avvio di gara.15:08

  45. 2'

    GOL! Reggiana - JUVE STABIA 0-1! Rete di Mosti. Maistro entra in area con una finta si porta avanti il pallone e lo serve poi in mezzo dove Mosti tutto solo calcia di prima e infila Seculin.

    Guarda la scheda del giocatore Nicola Mosti15:04

  46. 1'

    FISCHIO D’INIZIO DI REGGIANA - JUVE STABIA. Arbitra Feliciani.15:02

  47. Nella Reggiana in avanti gioca Gondo con il tandem Girma, Portanova alle sue spalle. Difesa a tre formata da Papetti, Rozzio e Libutti. Risponde la Juve Stabia che schiera Gabirelloni come univa punta, a sostegno ci sarà Mosti. Centrocampo folto con Maistro, Correia e Zeroli in mezzo, mentre sulle corsie agiranno Mannini e Cacciamani.14:35

  49. Formazione JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente - Giorgini, Varnier, Bellich - Zeroli, Maistro, Correia, Mannini, Cacciamani - Mosti - Gabirelloni. A disposizione: Kassama, Dalle Mura, Carissoni, Ciammaglichella, Ricciardi, Torrasi, Pierobon, Burnete, Matheus, Signorini, Boer.14:33

  50. Formazione REGGIANA (3-4-2-1): Seculin - Papetti, Rozzio, Libutti - Rover, Belardinelli, Charlys, Bozzolan - Girma, Portanova - Gondo. A disposizione: Tripaldelli, Quaranta, Bonetti, Vicari, Vallarelli, Mendicino, Suarez, Bozhanaj, Lambourde, Novakovich, Cardinelli, Zwaan.14:31

  51. Umori opposti tra le due squadre, gli emiliani vengono da sei sconfitte consecutive, mentre le vespe nelle ultime sei uscite hanno collezionato quattro vittorie e due pareggi.13:31

  52. La Reggiana va a caccia di punti per uscire dalla zona play out, per farlo dovrà avere la meglio di una Juve Stabia che proverà a blindare la zona play off.13:29

  54. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
    Città: Reggio Emilia
    Capienza: 23717 spettatori13:29

    MAPEI Stadium - Città del Tricolore Fonte: Gettyimages

Formazioni Reggiana - Juve Stabia

Reggiana
Juve Stabia
TITOLARI REGGIANA
PANCHINA REGGIANA
ALLENATORE REGGIANA
  • Davide Dionigi
TITOLARI JUVE STABIA
PANCHINA JUVE STABIA
  • (70) MATHEUS DOS SANTOS (A)
  • (7) RARES BURNETE (A)
  • (21) SHERIFF KASSAMA (D)
  • (28) EMANUELE TORRASI (C)
  • (2) MANUEL RICCIARDI (C)
  • (23) PIETRO BOER (P)
  • (17) AARON CIAMMAGLICHELLA (C)
  • (10) CHRISTIAN PIEROBON (C)
  • (14) CHRISTIAN DALLE MURA (D)
  • (24) LORENZO CARISSONI (D)
  • (16) ALESSANDRO SIGNORINI (P)
ALLENATORE JUVE STABIA
  • Ignazio Abate
PREPARTITA

Reggiana - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 febbraio alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
Arbitro di Reggiana - Juve Stabia sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Ermanno Feliciani

Statistiche Stagionali
Partite dirette9
Falli fischiati213
Fuorigioco38
Rigori assegnati3
Ammonizioni27
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino7.8

Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 9 partite
  • Serie B: 3 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0
04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0
03-11-2025 Serie A Sassuolo-Genoa 1-2
01-12-2025 Serie A Bologna-Cremonese 1-3
15-12-2025 Serie A Roma-Como 1-0
20-12-2025 Serie B Pescara-Reggiana 2-1
03-01-2026 Serie A Sassuolo-Parma 1-1
12-01-2026 Serie A Juventus-Cremonese 5-0
24-01-2026 Serie A Como-Torino 6-0

Attualmente la Reggiana si trova 15° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte).
La Reggiana ha segnato 25 gol e ne ha subiti 32; Juve Stabia ha segnato 24 gol e ne ha subiti 23.
La partita di andata Juve Stabia - Reggiana si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa la Reggiana ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).
La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Cesena e il Frosinon ottenendo 0 punti.
Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Bari e la Virtus Entella ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 1-0 mentre Juve Stabia ha incontrato la Virtus Entella vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.

Reggiana e Juve Stabia si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 3 volte, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Reggiana-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Juve Stabia ha vinto soltanto una delle cinque partite disputate contro la Reggiana in Serie BKT: quella per 2-1, in casa, il 20 aprile 1952; tre sconfitte e un pareggio nella gara di andata chiudono il parziale.
  • La Reggiana è la squadra che attende da più partite la vittoria in questo campionato: sei - l'ultimo successo degli emiliani risale allo scorso dicembre contro il Mantova -; inoltre, soltanto Livorno (otto) e Suzzara (nove) contano una striscia aperta di sconfitte consecutive più lunga di quella dei granata (sei, come il Savoia) nella competizione.
  • La Juve Stabia ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol; i campani potrebbero infilare tre successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta da marzo-aprile 2025, mentre con annesso clean sheet per la prima volta nel torneo da marzo-aprile 2012, con Piero Braglia in panchina.
  • La Juve Stabia è settima in questo campionato con 33 punti in 21 giornate di Serie BKT; tuttavia, se considerassimo soltanto la classifica dei secondi tempi di gioco del torneo in corso, la compagine campana scivolerebbe al penultimo posto del tabellone, con solo 19 punti sul pallottoliere: più soltanto del Pescara, ultimo a quota 17.
  • La Juve Stabia ha effettuato soltanto 96 sostituzioni in questo campionato; considerando Serie A e Serie BKT 2025/26, solo il Milan ha utilizzato meno cambi (82) della squadra campana - con 96 anche Napoli e Parma.
  • Manolo Portanova ha segnato due gol nell ultime quattro partite di campionato, dopo che era rimasto a secco in ciascuna delle precedenti 10; in generale, sono cinque le reti del centrocampista della Reggiana nel torneo in corso e soltanto una volta ha fatto meglio in carriera in una singola edizione della competizione: otto nella scorsa stagione (in cui ha rifilato anche un gol alla Juve Stabia nel dicembre 2024).
  • Leonardo Candellone - sette reti nelle 19 sfide del torneo in corso corso, ovvero già una in più rispetto alle sei realizzate in tutto quello scorso in 36 match) ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre partite di campionato; l'ultimo giocatore della Juve Stabia ad avere segnato per quattro gare consecutive in Serie BKT è stato Antonio Forte nel luglio 2020.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ReggianaJuve Stabia
Partite giocate2121
Numero di partite vinte58
Numero di partite perse114
Numero di partite pareggiate59
Gol totali segnati2423
Gol totali subiti3122
Media gol subiti per partita1.51.0
Percentuale possesso palla44.053.6
Numero totale di passaggi70729064
Numero totale di passaggi riusciti56007498
Tiri nello specchio della porta8081
Percentuale di tiri in porta49.147.1
Numero totale di cross372362
Numero medio di cross riusciti8988
Duelli per partita vinti1123981
Duelli per partita persi11051131
Corner subiti12781
Corner guadagnati7799
Numero di punizioni a favore295279
Numero di punizioni concesse319360
Tackle totali363271
Percentuale di successo nei tackle57.363.8
Fuorigiochi totali3245
Numero totale di cartellini gialli4854
Numero totale di cartellini rossi22

Reggiana - Juve Stabia Live

Classifica SERIE B

  1. Venezia47
  2. Frosinone46
  3. Palermo41
  4. Monza41
  5. Modena34
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo13
  2. Andrea Adorante11
  3. Tommaso Biasci10
  4. Massimo Coda9
  5. Ettore Gliozzi9
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio