Succede tutto nel primo tempo con gli ospiti che passano subito con Mosti, gli emiliani riescono a trovare il pareggio alla mezz'ora con Gondo. Nella ripresa i ritmi calano e sono sporadici i tentativi e le conclusioni su entrambi i lati.

Umori opposti tra le due squadre, gli emiliani vengono da sei sconfitte consecutive, mentre le vespe nelle ultime sei uscite hanno collezionato quattro vittorie e due pareggi.13:31

Nella Reggiana in avanti gioca Gondo con il tandem Girma, Portanova alle sue spalle. Difesa a tre formata da Papetti, Rozzio e Libutti. Risponde la Juve Stabia che schiera Gabirelloni come univa punta, a sostegno ci sarà Mosti. Centrocampo folto con Maistro, Correia e Zeroli in mezzo, mentre sulle corsie agiranno Mannini e Cacciamani.14:35

PREPARTITA

Reggiana - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 febbraio alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Juve Stabia sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 213 Fuorigioco 38 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 27 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 7.8 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1 23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1 28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0 04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1 25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2 29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0 03-11-2025 Serie A Sassuolo-Genoa 1-2 01-12-2025 Serie A Bologna-Cremonese 1-3 15-12-2025 Serie A Roma-Como 1-0 20-12-2025 Serie B Pescara-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Sassuolo-Parma 1-1 12-01-2026 Serie A Juventus-Cremonese 5-0 24-01-2026 Serie A Como-Torino 6-0

Attualmente la Reggiana si trova 15° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 25 gol e ne ha subiti 32; Juve Stabia ha segnato 24 gol e ne ha subiti 23.

La partita di andata Juve Stabia - Reggiana si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa la Reggiana ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Cesena e il Frosinon ottenendo 0 punti.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Bari e la Virtus Entella ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 1-0 mentre Juve Stabia ha incontrato la Virtus Entella vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.

Reggiana e Juve Stabia si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 3 volte, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Reggiana-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia ha vinto soltanto una delle cinque partite disputate contro la Reggiana in Serie BKT: quella per 2-1, in casa, il 20 aprile 1952; tre sconfitte e un pareggio nella gara di andata chiudono il parziale.

La Reggiana è la squadra che attende da più partite la vittoria in questo campionato: sei - l'ultimo successo degli emiliani risale allo scorso dicembre contro il Mantova -; inoltre, soltanto Livorno (otto) e Suzzara (nove) contano una striscia aperta di sconfitte consecutive più lunga di quella dei granata (sei, come il Savoia) nella competizione.

La Juve Stabia ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol; i campani potrebbero infilare tre successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta da marzo-aprile 2025, mentre con annesso clean sheet per la prima volta nel torneo da marzo-aprile 2012, con Piero Braglia in panchina.

La Juve Stabia è settima in questo campionato con 33 punti in 21 giornate di Serie BKT; tuttavia, se considerassimo soltanto la classifica dei secondi tempi di gioco del torneo in corso, la compagine campana scivolerebbe al penultimo posto del tabellone, con solo 19 punti sul pallottoliere: più soltanto del Pescara, ultimo a quota 17.

La Juve Stabia ha effettuato soltanto 96 sostituzioni in questo campionato; considerando Serie A e Serie BKT 2025/26, solo il Milan ha utilizzato meno cambi (82) della squadra campana - con 96 anche Napoli e Parma.

Manolo Portanova ha segnato due gol nell ultime quattro partite di campionato, dopo che era rimasto a secco in ciascuna delle precedenti 10; in generale, sono cinque le reti del centrocampista della Reggiana nel torneo in corso e soltanto una volta ha fatto meglio in carriera in una singola edizione della competizione: otto nella scorsa stagione (in cui ha rifilato anche un gol alla Juve Stabia nel dicembre 2024).

Leonardo Candellone - sette reti nelle 19 sfide del torneo in corso corso, ovvero già una in più rispetto alle sei realizzate in tutto quello scorso in 36 match) ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre partite di campionato; l'ultimo giocatore della Juve Stabia ad avere segnato per quattro gare consecutive in Serie BKT è stato Antonio Forte nel luglio 2020.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: