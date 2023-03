Presso lo Stadio Alberto Braglia è tutto pronto per Modena-Ascoli, match valido per la 27ª giornata di Serie B.18:15

MODENA (4-3-2-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Gagno - Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti - Magnino, Gerli, Poli - Giovannini, Falcinelli - Bonfanti. A disposizione: Ponsi, Duca, Mosti, Tremolada, Seculin, Armellino, De Maio, Strizzolo, Panada, Coppolaro. All. Attilio Tesser.20:14

ASCOLI (4-3-1-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Leali - Donati, Simic, Botteghin, Falasco - Collocolo, Buchel, Caligara - Falzerano - Marsura, Gondo. A disposizione: Quaranta, Lungoyi, Dionisi, Ciciretti, Bolletta, Guarna, Giordano, Sidibe, Eramo, Giovane, Tavcar, Mendes. All. Roberto Breda.20:16

Il Modena è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro l’Ascoli in Serie B (5V, 3N), l’unico successo dei marchigiani nel periodo risale all’1 marzo 2016.18:01

L’Ascoli ha vinto l’ultima trasferta di campionato (1-0 v Parma) e potrebbe ottenere due successi consecutivi fuori casa in Serie B per la prima volta dallo scorso ottobre (v Bari e Venezia in quel caso).18:01