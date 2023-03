Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Perugia-Como, gara valida per il 27^ turno del Campionato di Serie B.19:27

Ultimi minuti di attesa allo Stadio Renato Curi di Perugia, ad affrontarsi vi saranno Perugia e Como. I Grifoni presidiano la 15^ posizione con 29 punti e sono reduci da un k.o. in trasferta contro le Torri del Pisa; gli ospiti Lariani approdano in terra umbra con due punti di vantaggio rispetto ai padroni di casa odierni, e vantano una larga vittoria per 5-1, nella 26^ giornata, ai danni del Cosenza di William Viali.19:35