90'+7' Fine partita! Frosinone-Mantova 2-1! Autogol di Festa, pareggio di Radaelli e rete di Lusuardi. 16:57

90'+6' Non c'è nessun tocco di mano, sarà rimessa dal fondo per il Frosinone. 16:59

90'+6' Ultimi minuti di fuoco allo Stirpe, tutto in avanti il Mantova! Cella arriva al tiro che finisce di pochissimo fuori! Proteste dei giocatori del club lombardo che chiedono un rigore a causa di un tocco di mano in area di Lucioni!16:59

90'+5' Lucioni decisivo allontana una palla pericolosissima in area dove gli avversari erano pronti alla conclusione! 16:58

90'+4' Ci prova ancora Bragantini con una conclusione che finisce fuori dallo specchio della porta. 16:53

90'+3' Crampi per Gabriele Bracaglia che chiede aiuto ai compagni. A terra il giocatore del Frosinone che sembra non avere più energie. 16:53

90'+2' Ottima conclusione di testa di Pecorino che per un soffio non trova la porta!16:52

90'+1' Ancora in attacco il Mantova, poi un fallo a favore del Frosinone ferma tutto.16:51

90' Segnalati 6 minuti di recupero. 16:50

90' Calcio d'angolo battuto dal Mantova, prontamente respinto dagli avversari. Poi Canotto commette fallo a causa di una trattenuta. 16:50

87' Fuori anche Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo per Giorgi Kvernadze.16:47

86' Finsice la partita di Anthony Partipilo, al suo posto Emanuele Pecorino.16:46

85' Ritmo altissimo in questo finale di partita con il Mantova in continuo pressing. 16:46

82' Fuori anche Matteo Solini per Davide Bragantini.16:41

82' Doppio cambio per il Mantova: finisce la partita di Davis Mensah per Alessandro Debenedetti.16:41

78' Bellissima conclusione con il mancino di Galuppini su calcio di punizione. La palla termina fuori di poco! 16:39

77' Anthony Partipilo stende Trimboli e si prende cartellino giallo.16:36

73' Ci prova Leonardo Mancuso, il suo tiro finisce fuori. 16:36

71' Fallo di Matteo Solini che si procura così anche l'ammonizione. 16:30

69' Subito un contropiede del Frosinone, concluso in calcio d'angolo. Si sono riaccese entrambe le squadre. 16:29

68' Ancora Mantova vicino al gol del pareggio! Salvataggio di Cerofolini sul colpo di testa di Cella, molto vicino ma non troppo angolato, poi sulla ribattuta presa sicura del portiere del Frosinone! 16:29

67' Occasione sprecata del Mantova! Vicino al gol del pareggio! Solini manda fuori a un metro dalla porta! Proteste del Mantova che chiedono calcio di rigore!16:27

65' Fallo di Matteo Cichella su Mensah, il giocatore prende cartellino giallo.16:24

64' Fuori Tjaš Begić per Luigi Canotto.16:23

63' Calcio di punizione battuto da Burrai in area, allontanato da Lucioni. 16:23

60' Partipilo parte sul filo del fuorigioco e prova a rubare palla a Festa, commettendo però fallo. 16:20

57' Lascia il campo anche Fabrizio Brignani per Tommaso Maggioni.16:19

57' Doppio cambio per il Mantova: fuori Federico Artioli per Leonardo Mancuso.16:19

56' Doppio intervento di Lucioni che porta via palla a Mensah. L'arbitro poi fischia fuorigioco del giocatore del Mantova.16:16

55' Prova a calciare Partipilo da appena fuori area, palla fuori. 16:15

55' Esce Emil Bohinen, al suo posto Matteo Cichella.16:14

53' Barella in campo: non riesce ad alzarsi Bohinen rimasto a terra per problemi alla spalla. Frosinone costretto al cambio.16:13

51' Rimane a terra Bohinen. Interviene lo staff medico. 16:11

51' Fallo e cartellino giallo per Fabrizio Brignani per una trattenuta su Bohinen.16:10

47' Cha occasione per il Frosinone! Contropiede perfetto dei giallazzurri, tacco di Ambrosino che serve Bracaglia, il difensore trova Oyono che non riesce a tirare e apre così per Begic in area di rigore. Da posizione centrale lo sloveno spara alto! 16:09

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Frosinone-Mantova!16:05

Mantova costretto a un cambio obbligato nel primo tempo a causa dell'infortunio di Redolfi. Panchina ricca di esperienza quella gestita da Possanzini che potrebbe optare per Mancuso, Aramu o Bragantini. Ridotta invece quella dei giallazzurri visti i tanti squalificati come Kone, Monterisi e Di Chiara.15:59

Un bellissimo primo tempo allo Stirpe dove a sbloccare la partita è un autogol di Festa su una conclusione potente di Vural dopo appena 2 minuti. Veloce la reazione del Mantova che poco dopo segna il gol del pareggio con Radaelli. Tante le occasioni del Frosinone sempre molto pericoloso che riesce poi a segnare il 2 a 1 grazie al tap-in di Lusuardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. È ancora tutto aperto come dimostrato fino agli ultimi minuti di gioco del primo tempo. 15:55

45'+3' Fine primo tempo! Frosinone-Mantova 2-1! Autogol di Festa, pareggio di Radaelli e raddoppio di Lusuardi. 15:51

45'+2' Altro tentativo in porta da parte di Galuppini, il suo destro finisce alto. 15:49

45' Segnalati tre minuti di recupero allo Stirpe. 15:48

44' Conclusione di Radaelli che finisce alta sopra la traversa. 15:47

44' CEROFOLINI IN TUFFO! Occasione del Mantova con una conclusione dalla distanza di Trimboli parata dal portiere del Frosinone. 15:46

38' Un'altra occasione per il Frosinone! Ancora Partipilo a servire perfettamente il compagno Oyono. L'esterno crossa in area dove di testa colpisce Bracaglia prendendo l'esterno della rete. 15:41

35' Palla perfetta di Partipilo in verticale per Begic. Fa tutto benissimo lo sloveno, controllo, sterzata e conclusione parata però da Festa!15:38

34' Colpo di testa di Bohinen che non riesce a impattare bene: la palla finisce alta.15:36

33' Primo cambio obbligato per il Mantova: non ce la Redolfi che lascia il campo a Cella. Il giocatore al minuto 9 si era infortunato al sopracciglio a seguito di uno scontro di gioco. 15:35

28' Trattenuta prolungata di İsak Vural che prende così il giallo.15:30

27' Primo ammonito del match, Nicolò Radaelli per aver fermato irregolarmente Bracaglia.15:30

25' Prova a reagire il Mantova con una serie di cross in area, poi Brignani commette fallo in attacco e interrompe l'azione. 15:27

18' Assist di Emil Bohinen.15:23

18' GOOOOOOL! FROSINONE-Mantova 2-1! Di nuovo in vantaggio la squadra di casa! Nato da un calcio d'angolo, Bohinen stacca e colpisce di testa, la palla finisce dalle parte di Lusuardi che con un tap-in segna il 2 a 1!



17' Da una parte all'altra del campo: ottima azione del Frosinone che si conclude con l'intervento provvidenziale di Burrai che manda in corner.15:20

16' OCCASIONE MANTOVA! La palla esce di pochissimo! Schema da calcio d'angolo per la squadra di Possanzini, dopo una serie di sponde di testa, Solini trova Galoppini che con il piattone sotto la porta spedisce alto di un soffio!15:19

14' Accelerata di Mensah sulla fascia destra, Lucioni costretto a mandare in calcio d'angolo.15:17

11' Assist di Francesco Galuppini.15:15

11' GOOOOL! Frosinone-MANTOVA 1-1! Pareggiano subito gli ospiti! Galuppini apre per Radaelli sulla destra, il giocatore chiude sul primo palo sorprendendo Cerofolini!



10' Rientra il giocatore del Mantova.15:13

9' Problemi per Redolfi a seguito di uno scontro di gioco. Interviene lo staff medico.15:12

8' Primo squillo del Mantova con un tentativo dalla distanza di Brignani, palla però che finisce molto alta sopra la traversa.15:10

7' Ancora un tentativo da parte del Frosinone sugli sviluppi di un calcio di punizione. A colpire di testa è Vural ma la palla termina a lato.15:09

4' Ci prova ancora il Frosinone con Begic. Il giocatore viene però fermato regolarmente.15:08

2' GOOOOL! FROSINONE-Mantova 1-0! Dopo un giro palla continuo da parte del Frosinone, Oyono si invola sulla fascia destra, il suo cross viene sporcato da Redolfi che facilita così la conclusione potente a Vural. La palla spacca la traversa ma poi, complice il tocco di Festa, entra in porta.



2' Giro palla della squadra di Paolo Bianco nei primi minuti di gioco. Mantova chiuso nella propria metà campo.15:04

1' Si parte! Comincia Frosinone-Mantova! Fischia l'arbitro Arena!15:02

FORMAZIONE UFFICIALE MANTOVA (3-4-1-2): Festa - Brignani, Redolfi, Solini - Galuppini, Trimboli, Burrai, Giordano - Artioli - Mensah, Radaelli. All. Possanzini.14:28

FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE (3-4-3): Cerofolini - Bracaglia, Lucioni, Bettella, A. Oyono - Vural, Bohinen, Lusuardi - Partipilo, Ambrosino, Begic. All. Bianco.14:25

Anche il Mantova non sta vivendo un momento facile. La squadra lombarda occupa il quartultimo posto a + 3 dalla zona retrocessione e una vittoria aiuterebbe il club guidato da Possanzini a uscire anche dalla zona playout, al netto delle altre sfide del pomeriggio. Mantova reduce dalla sconfitta contro il Bari, l'ultima vittoria risale al 18 gennaio contro il Cittadella. 14:24

Prima partita davanti al pubblico di casa per Paolo Bianco, subentrato dopo l'esonero di Greco e reduce da un pareggio nell'ultima sfida di campionato contro la Salernitana. Il Frosinone ha bisogno di punti per uscire dalla zona bassa della classifica: la vittoria non arriva più di due mesi. Ultimo successo il 26 dicembre del 2024, da lì 8 risultati negativi che hanno fatto sprofondare il club penultimo a quota 24 punti. 14:16

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Frosinone-Mantova, match valido per la 28ª giornata di Serie B!14:09

