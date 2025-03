Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi impegni con la Serie B.17:03

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI PERENZONI! Juve Stabia-Cittadella termina 0-1.16:58

90'+5' Ultima chance dai 20 metri, sale anche Thiam, fallo commesso ai danni di Salvi che fa svanire però ogni speranza casalinga.16:58

90'+3' Cross fuorimisura da parte di un giocatore in maglia gialloblu, soltanto un rinvio dal fondo per Kastrati.16:56

90'+3' Occasione Juve Stabia da palla inattiva, pallone che attraversa l'area di Kastrati che con sicurezza agguanta la sfera e fa riposizionare i suoi.16:55

90'+2' Sostituzione Cittadella: esce anche Simone Rabbi, subentra Jacopo Desogus.16:55

90' Sostituzione Juve Stabia: abbandona il campo Romano Benito Floriani Mussolini, lo sostituisce Gregorio Morachioli.16:54

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Di Francesco, si giocherà fino al 95'.16:53

89' Ultimo giro d'orologio della sfida, poi sarà assegnato il recupero.16:51

87' Sostituzione Juve Stabia: fuori Giuseppe Leone, dentro per lui Marco Meli.16:50

85' TESSIORE CONCLUDE IN PORTA! Cittadella vicino al raddoppio, respinge la retroguardia gialloblu che continua a sperare.16:48

83' Altra chance dalla bandierina a favore della Juve Stabia, ancora una volta è Salvi a svettare ed allontanare la minaccia avversaria.16:46

80' Adorante compie un ulteriore fallo in attacco su Salvi, proteste del numero 9 che non smuovono però Perenzoni dalla propria perentoria decisione.16:43

80' Ultimi 600'' del match, poi sarà extra-time al Menti.16:42

79' Bisogno di forze fresche per entrambi i tecnici, ultimi minuti di gioco in cui non cambia però l'assetto delle due squadre.16:42

78' Sostituzione Juve Stabia: fuori Kevin Piscopo, dentro Lorenzo Sgarbi.16:41

78' Sostituzione Juve Stabia: esce anche Marco Ruggero, lo sostituisce Nicola Mosti.16:41

77' Sostituzione Riccardo Palmieri Edoardo Masciangelo16:48

77' Sostituzione Cittadella: fuori Alessio Rizza, dentro Andrea Tessiore.16:40

77' Momento delle sostituzioni, almeno quattro i cambi in arrivo.16:39

76' AMMONITO Alessio Rizza: sanzionato il numero 23, squalificato anche lui per la prossima di campionato.16:39

73' AMMONITO Andrea Adorante: fallo compiuto ai danni di Rizza, salterà la prossima gara.16:36

71' Pandolfi finisce a terra dopo aver subito un fallo in attacco, punizione a favore del Citta.16:33

70' Varcate le porte degli ultimi 20' di gioco, Juve Stabia che continua a spingere con un corner.16:32

68' Rizza non ci pensa due volte e spedisce sulle tribune un pallone insidioso, rimessa laterale da posizione avanzata a favore della Juve Stabia.16:32

66' Buona la sponda di Adorante, che con la suola lascia lì il pallone per Piscopo, conclusione poi di quest'ultimo che non centra lo specchio regalando il possesso al Cit.16:31

64' Momento della gara in cui emerge a favore della Juve Stabia il dato del possesso palla, Cittadella chiamato a difendere.16:27

61' Fallo di Fortini su D'Alessio che copre bene il pallone, punizione a favore del Cit e squadre che si riposizionano.16:24

60' Zona cross per Piscopo, rientro efficace di Rizza che chiude su Floriani Mussolini concedendo soltanto un giro dalla bandierina.16:23

57' Ritmi più bassi in questa ripresa, fase di studio da parte delle due compagini.16:21

54' Salvi interviene su Fortini e fa carambolare sullo stesso, importante rinvio dal fondo guadagnato dal giocatore granata.16:18

51' Calcio d'angolo a favore dei padroni di casa, pallone messo dentro che viene però facilmente abbracciato da Kastrati.16:14

49' AMMONITO Luca Pandolfi: era diffidato, salterà la prossima.16:12

46' Sostituzione Juve Stabia: fuori Christian Pierobon, dentro Edgaras Dubickas.16:11

46' Sostituzione Cittadella: non ce la fa Orji Okwonkwo, lo sostituisce Luca Pandolfi.16:10

46' Il primo possesso del secondo tempo è giostrato dalla Juve Stabia.16:10

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:10

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:54

Si chiude dopo soli sessanta secondi di recupero la prima frazione allo Stadio Menti, parziale che sorride agli ospiti granata. I primi 45' hanno mostrato una gara equilibrata, con iniziali venti minuti di gioco caratterizzati da numerosi capovolgimenti di fronte; al minuto 33' è Okwonkwo a sbloccare il match, il centravanti del Cit, a digiuno da diverse stagioni, timbra in rete dopo aver trasformato un importante recupero in pressing da parte di Rabbi. Nuovamente, lo stesso attaccante alla corte di Del Canto sfiora la doppia gioia personale al minuto 43', esibendosi in un pallonetto che si stampa sulla traversa. Tra le fila gialloblu, spicca la conclusione di Buglio che nei primi minuti di gioco compie uno squillo di facile presa, però, per Kastrati.15:53

45'+1' FISCHIO DI PERENZONI: termina il primo tempo.15:49

45' Un solo minuto addizionale, si giocherà fino al 46'.15:49

44' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà possibile recupero.15:47

43' TRAVERSA DI OKWONKWO! Pallonetto del centravanti granata su un'uscita non troppo precisa di Thiam, palla che si infrange sul legno e salva la Juve Stabia dal raddoppio.15:46

41' AMMONITO Riccardo Palmieri: giallo per il numero 37 dei granata.15:44

39' Corner che arriva sul secondo palo, Adorante si getta di testa trovando una conclusione troppo debole che diviene facile preda per Kastrati.15:43

39' Alla fine parte Leone dal punto di battuta, risposta di Kastrati che devia sopra la traversa regalando soltanto un corner.15:42

38' Buona palla inattiva guadagnata da Fortini, chance per la Juve Stabia dai 20 metri. Batterà presumibilmente Leone o Buglio.15:41

37' AMMONITO Alessandro Salvi: primo giallo del match.15:40

35' Momento di proteste accese a Castellammare di Stabia, in arrivo delle espulsioni per alcuni componenti della panchina gialloblu.15:39

33' GOL! GOL OKWONKWO! Juve Stabia-CITTADELLA: 0-1. Passa in vantaggio il Cit al minuto 33', lo fa con Orji Okwonkwo! Velenosa palla persa dalla retroguardia gialloblu, dell'errore approfitta Rabbi che giunge al limite dell'area avversaria, trova poi Okwonkwo che calcia in diagonale battendo Thiam.



32' Serie di rimpalli in area granata, Vita non si fida del possesso corto e rinvia in avanti guadagnando metri di campo.15:36

30' Velenoso traversone indirizzato a D'Alessio, fallo ai danni di Bellich che permette alla Juve Stabia di riposizionarsi.15:34

28' Chiusura di Ruggero ai danni di Rizza, rimessa laterale di cui si incarica Vita.15:32

27' Proteste da parte dei gialloblu per un presunto tocco da calcio di rigore, sarà però soltanto corner a favore della Juve Stabia.15:31

25' Fallo di mano in attacco da parte di Piscopo, chance annullata alla Juve Stabia e punizione dalla propria area di rigore di cui si incarica Kastrati.15:30

23' Ancora un suggerimento servito da Rizza, Rabbi tenta anche in questo caso la torsione ma viene schermato da Bellich.15:28

22' Punizione dalla grande distanza a favore del Cit, cross messo dentro da Vita che va alla ricerca di Rabbi, presa sicura dei guantoni di Thiam.15:27

20' Oltrepassate le porte dei primi 20' di gioco, risultato fisso ancora sullo 0-0. Rimessa laterale a favore della Juve Stabia.15:24

17' Buglio taglia con un traversone tutta l'area avversaria, sul suggerimento arriva puntuale Mussolini che compie una torsione concludendo però centralmente.15:21

15' Scontro fisico tra Floriani Mussolini e Rizza, ha la meglio il calciatore ospite che guadagna il rinvio dal fondo. Nessun corner e gioco che può quindi proseguire.15:20

14' Rimessa laterale spendibile dai granata, Salvi appoggia su Amatucci e da il via alla nuova manovra del Cit.15:18

12' Possesso palla che torna ora tra i piedi del Citta, rinvia Kastrati dal fondo.15:15

10' BUGLIO DAL LIMITE! Il capitano gialloblu mette il mirino sulla porta e calcia rasoterra, intervento decisivo di Kastrati che scende bene e neutralizza la conclusione.15:14

7' Verticalizzazione di Buglio per lo scatto di Fortini, palla però fuorimisura che diviene facile preda per Kastrati.15:11

6' Perenzoni assegna un calcio piazzato alla Juve Stabia, palla messa al centro da Pierobon ma non arriva alcuna torsione amica.15:09

4' Primo squillo anche da parte della Juve Stabia, conclusione di Pierobon dal limite che non inquadra però lo specchio.15:08

1' Subito un'occasione per il Cit con Okwonkwo, corner a favore degli ospiti.15:04

1' Il primo possesso del match è amministrato dal Cittadella.15:04

1' PARTITI! Al via Juve Stabia-Cittadella.15:03

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:32

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:32

FORMAZIONI UFFICIALI: CITTADELLA (3-5-2). Ospiti che rispondono con: Kastrati; Carissoni-Pavan-Salvi; D'Alessio-Vita-Amatucci-Palmieri-Rizza; Rabbi-Okwonkwo. Allenatore: Alessandro Del Canto. A disposizione: Matino, Piccinini, Masciangelo, Tessiore, Casolari, Voltan, Pandolfi, Sanogo, Desogus, Cardinali, Maniero. 14:32

FORMAZIONI UFFICIALI: JUVE STABIA (3-4-3). Scendono in campo: Thiam; Ruggero-Bellich-Varnier; Floriani-Buglio-Pierobon-Fortini; Leone-Piscopo-Adorante. Allenatore: Guido Pagliuca. A disposizione: Peta, Baldi, Rocchetti, Quaranta, Gerbo, Mosti, Meli, Louati, Sgarbi, Dubickas, Morachioli, Matosevic.14:30

A coadiuvare il fischietto trentino sono designati gli assistenti di linea Scatragli-Bitonti; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Di Francesco di Ostia Lido; postazione VAR presidiata dal Sig. Gariglio, ausiliato dall'A.VAR Meraviglia di Pistoia.14:27

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Daniele Perenzoni, della sezione di Rovereto.14:25

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, è tempo di Juve Stabia-Cittadella! Nella 28^ giornata della corrente stagione di B, il calendario chiama al confronto gialloblu e granata dopo quasi ben dodici anni dall'ultima sfida, disputatasi il 20 aprile 2013 tra le mura del Tombolato, che vide il trionfo del Cit per 1-0. Momentaneamente, Juve Stabia fissa in sesta posizione a difesa di un bottino di 39 punti totalizzati finora, 14^ tassello della classifica generale invece per il Citta, che ha collezionato 30 punti nelle prime 27 gare.14:24

Benvenuti alla diretta scritta di Juve Stabia-Cittadella, gara valida per il turno numero 28 del Campionato di Serie B.14:20

