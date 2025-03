Grazie per aver seguito la diretta di Sassuolo-Pisa 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie BKT 2024-25.19:12

90'+4' FINISCE QUI. Sassuolo-Pisa 1-0. Big match vinto dai neroverdi che, con questo successo, vedono davvero vicina la Serie A. Decisivo il gol di Moro su assist di Berardi. 19:07

90'+1' TRAVERSA CLAMOROSA DEL PISA! Cross dalla destra, Moreo calcia al volo col mancino ma non incrocia benissimo; sulla traiettoria del tiro sbuca comunque Meister, il quale devia centrando però la traversa. Palla che rimbalza a terra ma senza oltrepassare la linea di porta. 19:05

90' Ci saranno quattro minuti di recupero in questo secondo tempo tra Sassuolo e Pisa. Neroverdi sempre avanti 1-0 grazie al gol siglato da Moro al 23'. 19:03

87' TRIPLO CAMBIO NERAZZURRO. Esce pure Tramoni, forse uno dei giocatori che più sono mancati oggi al Pisa. Alessandro Arena lo sostituisce per questi ultimo minuti. 19:02

87' SPAZIO ANCHE PER ABILDGAARD. Il centrocampista danese prende il posto di Caracciolo.19:02

87' CAMBIO PISA. Fuori Lind, un po' in ombra durante questo big match, dentro invece Henrik Meister. 19:00

86' Forcing offensivo forsennato del Pisa, ma la squadra allenata da Inzaghi non riesce a concretizzare occasioni da gol in questo finale da batticuore. Tifosi nerazzurri che non smettono di incitare la propria squadra: spettacolo nello spettacolo. 18:59

84' ULTIMO CAMBIO SASSUOLO. Esce, applauditissimo, uno stremato Berardi; gli subentra Simone Verdi. 18:57

83' Occasione Sassuolo. Pierini sfrutta al meglio un'imprecisione della difesa pisana, si incunea in area e calcia di potenza sul primo palo col destro. Conclusione sbilenca, palla che non inquadra lo specchio. 18:57

83' Serie di corner per il Pisa, da cui però non scaturisce nessuna occasione da gol. Nell'ultimo angolo, peraltro, il pallone calciato da Sernicola oltrepassa direttamente la linea di fondo prima di spiovere in area. Sarà quindi rimessa per Moldovan. 18:56

80' 10 minuti più recupero al termine di questo vibrante big match del 28° turno di Serie BKT. Sassuolo sempre avanti 1-0 grazie al gol di Moro, ma Pisa che adesso preme forte par agguantare il pareggio. 18:54

79' DOPPIO CAMBIO NEROVERDE. Duplice sostituzione per i padroni di casa, poiché oltre a Mazzitelli esce pure Laurienté. Al posto del numero 45 subentra Nicholas Pierini. 18:53

79' CAMBIO SASSUOLO. Mister Grosso decide di ricorrere ancora alla panchina e sostituisce Mazzitelli. Al suo posto ecco ora Edoardo Iannoni.18:52

78' Ci prova Canestrelli, conclusione da dimenticare. Il difensore resta nell'area avversaria sugli sviluppi di un corner, riceve il cross di Morutan ma calcia altissimo tentando la girata col destro. 18:52

77' Pisa in gol, ma è tutto fermo. La squadra nerazzurra va in rete con Moreo sulla punizione calciata da Morutan, ma il direttore di gara non aveva fischiato per concedere la ripresa del gioco. Gol ovviamente annullato e punizione da ripetere. 18:51

75' Il Pisa non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due trasferte consecutive nelle ultime 12 gare esterne di questo campionato: sei vittorie, tre pareggi (compreso l’ultimo per 1-1, contro il Cesena) e tre sconfitte nel parziale. 18:48

74' MOLDOVAN SALVA SU LIND! Il bomber nerazzurro scappa in conduzione, salta Lovato e, dal limite, calcia col destro rasoterra. Conclusione potente ma centrale, il portiere del Sassuolo respinge a terra e sventa così il potenziale pari.18:47

73' SASSUOLO VICINO AL 2-0! Berardi continua a dipingere calcio e s'inventa una palla illuminante per la profondità di Laurienté. Quest'ultimo entra in area, protegge palla, si gira e tenta il destro potente sul primo palo, senza però inquadrare lo specchio. 18:46

71' Ritmi di gioco abbastanza compassati e ripresa che, almeno finora, non regala emozioni come ha invece fatto il primo tempo. Tanto equilibrio in campo, Pisa che deve però cambiare passo se vuole trovare il pari. 18:44

69' Ennesima progressione di Doig sulla fascia sinistra. Il terzino neroverde riceve da capitan Romagna, salta due avversari e va al cross, conquistando un buon calcio d'angolo. Partitona quella di Doig, innegabile. 18:42

68' DUPLICE SOSTITUZIONE NEROVERDE. Mister Grosso opta per un doppio cambio, richiamando in panchina anche Moro. Al suo posto c'è ora spazio per Samuele Mulattieri. 18:41

67' CAMBIO SASSUOLO. Ghion fuori tra gli applausi del Mapei Stadium, gli subentra Pedro Obiang.18:40

66' COSA SALVA TOLJAN! Ripartenza perfetta del Pisa, col dialogo a due tra Tramoni e Morutan. Il numero 11 riceve in area e già pregusta di battere a rete per l'1-1, ma il recupero difensivo di Toljan è da applausi e salva sostanzialmente il risultato. 18:39

63' Sassuolo che sembra quasi voler lasciare completa manovra d'azione al Pisa, facendo però grande densità nelle zone centrali del campo e chiudendo tutti gli spazi per potenziali inserimenti degli avversari nella propria area di rigore. 18:36

61' DOPPIA SOSTITUZIONE PISANA. Anche Piccinini lascia il campo, rimpiazzato da Olimpiu Morutan.18:35

61' CAMBIO PISA. Mister Inzaghi ricorre alle soluzioni in uscita dalla panchina: fuori Angori, dentro Malthe Højholt.18:34

59' Berardi e Laurienté stanno dando una grossa mano ai compagni di difesa, con continui e preziosi ripiegamenti. Offensivamente il numero 45 non è stato finora un fattore, ma attitudine perfetta nell'interpretare questa sfida d'alta classifica. 18:33

57' Gioco abbastanza frammentato in questa fase del match, a causa dei continui interventi fallosi delle due squadre e conseguenti fischi del direttore di gara, il signor Ghersini. 18:30

55' Il Sassuolo ha vinto tutte le ultime 10 partite casalinghe di campionato (già record degli emiliani in Serie B): vincendo oggi potrebbe allungare a 11. L’ultima squadra a vantare un filotto più lungo di vittorie interne di fila in un singolo torneo nella competizione è stata l’Hellas Verona: 12, tra novembre 2011 e aprile 2012.18:29

54' Ci prova Berardi: fuori. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, il numero 10 neroverde calcia in corsa di potenza dal limite col mancino, non inquadrando però lo specchio della porta difesa da Semper. 18:28

53' In questo avvio di ripresa ritmi decisamente blandi, soprattutto considerando quelli con cui si era aperto il big match. Pisa sicuramente più volitivo. 18:27

51' Prova a crescere il Pisa, a livello offensivo. Cross interessante di Sernicola dall'out destro, Toljan fa un'ottima diagonale difensiva e prolunga in calcio d'angolo, sbrogliando così una situazione potenzialmente pericolosa. 18:24

49' Mister Inzaghi scatenato nella propria area tecnica, chiamando i suoi a una pressione molto alta per evitare che il Sassuolo possa beneficiare del suo consueto possesso palla. Sta comunque mancando qualità in avanti alla formazione nerazzurra. 18:23

47' Sassuolo che ha già ripreso col suo possesso palla avvolgente, sfruttando anche i movimenti di un Moro particolarmente ispirato in questo big match del 28° turno di Serie BKT. 18:21

46' SI RIPARTE. Sassuolo-Pisa 1-0. Riprende la partita qui al Mapei Stadium, nessuna sostituzione nei due undici titolari. Manovrano gli ospiti. 18:18

Non è utopistico pensare a dei potenziali cambi, specialmente da parte di mister Inzaghi, al rientro dagli spogliatoi. Nel 3-4-2-1 pisano Lind è troppo isolato là davanti, mentre Tramoni non è ancora entrato in partita. Diverso il caso di mister Grosso, sicuramente contento del primo tempo giocato dai suoi.18:07

Sassuolo avanti meritatamente, poiché capace di creare maggiori occasioni da gol - almeno tre, senza contare il presunto offside di Moro nell'azione che ha portato al palo di Doig - e di subire contestualmente poco in difesa. Pisa che invece, dopo un avvio spumeggiante, ha pagato diversi errori tecnici commessi dai suoi giocatori-chiave. 18:05

45'+1' FINE 1° TEMPO. Sassuolo-Pisa 1-0. Duplice fischio del direttore di gara e le squadre rientrano negli spogliatoi. Per ora decide il gol realizzato da Moro al 23'. 18:04

45'+1' Laurienté a terra nell'area di rigore del Pisa, ma per Ghersini è semplice contrasto di gioco tra il giocatore neroverde e Canestrelli. Niente penalty perciò, si prosegue a giocare e ci sarà un minuto di recupero. 18:03

44' Grandissimo primo tempo di Doig, al netto della sua imprecisione in fase realizzativa. Serie infinita di sovrapposizioni sulla fascia sinistra e inserimenti senza palla anche in area, tanta corsa e qualità pure in fase di non possesso. 18:02

42' Possesso palla prolungato deli ospiti, che però non riescono a rendersi pericolosi nella trequarti avversaria e nemmeno a impegnare Moldovan. Un solo tiro in porta finora per i nerazzurri, contro i tre del Sassuolo.17:59

40' In questo big match si affrontano la squadra che vanta la miglior percentuale di conclusioni nello specchio in questo campionato (il Sassuolo con il 56%) e quella invece meno precisa al tiro (il Pisa con soltanto il 38%).17:58

39' Ripartenza velocissima del Sassuolo, con break di Berardi in conduzione. Il numero 10 neroverde entra in area un po' in debito d'ossigeno e crossa malissimo dalla destra, facendo così sfumare una potenziale occasione da gol visto il due contro due in area. 17:56

37' Pisa che tenta di alzare il suo pressing in fase di non possesso, con mister Inzaghi che continua a richiedere un atteggiamento simile dalla sua area tecnica. Adesso il Sassuolo fatica un po' nel palleggio contro la difesa schierata avversaria. 17:54

35' Gran prova, fin qui, invece di Lovato. Perfetto in ogni intervento difensivo, sempre concentrato e mai in sofferenza contro un Lind comunque ben poco servito dai compagni. 17:52

34' Tramoni, vero e proprio match-winner all'andata grazie a una doppietta, non ha cominciato al meglio questa super sfida. Il numero 11 nerazzurro ha già commesso diverse imprecisioni, insolite per un giocatore con la sua tecnica. 17:51

32' Nuovamente serie di contrasti abbastanza ruvidi, in una trequarti e nell'altra. Ora Ghersini sembra aver cambiato il proprio metro arbitrale, fischiando decisamente di più rispetto all'inizio della partita. 17:49

30' Il Sassuolo ha mantenuto la propria porta inviolata in tutte le ultime quattro partite di campionato. Non subendo gol oggi in questo big match col Pisa, potrebbe infilare cinque "clean sheet" consecutivi per la prima volta nella sua storia in Serie BKT. 17:46

27' Pisa che sembra aver subito un po' il contraccolpo psicologico dello svantaggio. Dopo un avvio spumeggiante, la formazione di Inzaghi adesso fatica a imbastire trame offensive degne di nota. 17:44

25' Ci prova ancora Doig. Stavolta col destro a giro da posizione centrale al limite. Semper si distende con un intervento plastico ma impreciso, deviando in corner con leggera apprensione. 17:42

24' 12° assist in campionato per Berardi, giocatore sempre più hors catégorie in questo campionato cadetto. Dai piedi del numero 10 neroverde nascono sistematicamente le occasioni da gol della squadra allenata da mister Grosso.17:42

23' GOL! SASSUOLO-Pisa 1-0! Rete di Luca Moro. Cross splendido, davvero al bacio di Berardi, che spiove nel cuore dell'area di rigore, proprio dove Moro prende vantaggio su Rus e gira di testa in gol. Avanti la capolista in questo big match.



Guarda la scheda del giocatore Luca Moro17:43

22' Proteste Sassuolo per un intervento in ritardo di Marin. Il numero sei nerazzurro spende il fallo strategico su un Laurienté lanciato in ripartenza, ma il direttore di gara fischia fallo senza estrarre alcun cartellino. 17:39

20' Comincia ad aumentare il numero di contrasti ruvidi sul terreno di gioco del Mapei Stadium. Finora la direzione di Ghersini sembra di quelle molto permissive, con l'idea di lasciar giocare il più possibile in questo big match. 17:36

19' AMMONITO MAZZITELLI. Il numero 36 neroverde cerca di recuperare palla al limite dell'area avversaria, entrando però duro su un giocatore del Pisa. Nessun dubbio per il direttore di gara nell'estrarre il cartellino giallo.17:35

17' Pisa che adesso fatica molto a uscire dalla propria metà campo, anche perché i padroni di casa hanno invece aumentato sensibilmente il loro ritmo e la qualità del loro possesso palla. 17:34

15' Perfetto equilibrio nei tre precedenti tra Sassuolo e Pisa in Serie BKT: un successo per parte e un pareggio, con quattro gol realizzati a testa. Nel match di andata, giocato il 26 dicembre scorso, la squadra toscana si è imposta con il punteggio di 3-1.17:32

13' PALO DI DOIG, MA IN OFFSIDE. Cross di Romagna dalla trequarti, Moro fa sponda di testa per il terzino, il quale però colpisce il legno da due passi. Tutto fermo comunque, per posizione di fuorigioco di Moro sul cross iniziale. 17:30

12' Inizio di gara veramente scoppiettante e pieno di occasioni da gol. Qui Mazzitelli palleggia al limite e poi cerca il destro di potenza: deviazione, sarà ancora calcio d'angolo per un Sassuolo che adesso preme sull'acceleratore. 17:29

10' ANCORA SASSUOLO, MA DOIG SBAGLIA. Costruzione perfetta sul corner, col tracciante a prendere in controtempo il movimento della linea difensiva e liberare un solissimo Doig sul secondo palo. Il terzino neroverde però sbuccia malamente col mancino e spreca così una ghiotta occasione. 17:28

9' SEMPER PARA SU MAZZITELLI. Altra occasione da gol e ritmi altissimi. Berardi mette un cross al bacio dalla destra, premiando l'inserimento della mezzala. Mazzitelli gira potente di testa, trovando però i guantoni di un ottimo Semper a deviare in angolo. 17:26

7' Ancora Pisa pericoloso, stavolta sugli sviluppi di un corner. Canestrelli taglia benissimo sul primo palo e tenta la girata aerea, non inquadrando però lo specchio della porta avversaria. 17:24

6' MOLDOVAN DICE NO A TRAMONI. Break di Sernicola stupendo sull'out di destra, con l'esterno che salta un avversario, prende il fondo e apparecchia per il rimorchio di Tramoni. Quest'ultimo calcia di prima rasoterra col piatto destro, trovando però l'ottima risposta del portiere neroverde. 17:23

4' ANGORI SALVA LO 0-0! Cross rasoterra dalla sinistra del Sassuolo, Berardi riceve al vertice opposto dell'area e prova a piazzare con l'interno mancino, ma l'esterno nerazzurro si immola deviando in angolo con la testa. Un intervento difensivo che vale quasi come un gol. 17:21

3' Ospiti che giocano con un completo giallo fluo e calzettoni bianchi e che, fin dall'avvio, manovrano con possesso palla prolungato. Mister Grosso intanto già molto attivo nella sua area tecnica, per dispensare consigli ai giocatori del Sassuolo. 17:19

2' Spettacolare il colpo d'occhio dei tifosi pisani giunti al Mapei Stadium. Circa 7.000 i supporters nerazzurri, che poco prima del calcio d'inizio hanno dato vita a una coreografia veramente stupenda nella curva in cui sono collocati. 17:17

1' INIZIA Sassuolo-Pisa, fischio di Ghersini e si può partire qui al Mapei Stadium. Meteo nuvoloso e temperatura di circa 9°. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa, che giocano in maglia a righe verticali neroverdi e calzoni neri. 17:17

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Mapei Stadium. A dirigere questo Sassuolo-Pisa sarà Davide Ghersini (sezione di Genova), coadiuvato da Andrea Zingarelli (Siena) e Mattia Pascarella (Nocera Inferiore). IV Ufficiale Roberto Lovison (Padova), VAR Daniele Chiffi (Padova) e AVAR Davide Di Marco (Ciampino).16:50

Il Sassuolo è rimasto imbattuto negli ultimi due confronti casalinghi con il Pisa in campionato: per i neroverdi un pareggio per 0-0 nel settembre 2006 in Serie C e un successo per 3-1 in Serie BKT nel settembre 2008, con Andrea Mandorlini in panchina.16:50

Mister Inzaghi mantiene invariato l’assetto tattico del suo undici titolare (3-4-2-1), ma cambia qualche interprete. In mediana spazio infatti a Sernicola, con Touré che parte dalla panchina, e Piccinini, il quale è oggi titolare al posto di Hojholt. Nessuno squalificato tra le file dei nerazzurri, che arrivano quindi al completo al Mapei Stadium.16:50

Mister Grosso conferma il consueto modulo 4-3-3, col tridente offensivo sempre formato da Berardi, Laurienté e Moro. Cambiano invece due dei tre interpreti chiamati ad agire in mezzo al campo: se Boloca è infatti confermato, oggi Ghion e Mazzitelli partono titolari, mentre nello scorso turno era toccato a Obiang e Verdi. Pacchetto difensivo invariato in toto.16:43

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa risponde invece con un 3-4-2-1 in cui figurano: Semper - Rus, Caracciolo, Canestrelli - Sernicola, Piccinini, Marin, Angori - Tramoni, Moreo - Lind. All. Inzaghi. A disposizione: Loria, Nicolas - Bonfanti, Calabresi, Castellini, Sussi - Abildgaard, Hojholt, Touré - Arena, Meister, Morutan.16:40

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo si schiera con un 4-3-3 formato da: Moldovan - Toljan, Romagna, Lovato, Doig - Boloca, Mazzitelli, Ghion - Berardi, Moro, Laurienté. All. Grosso. A disposizione: Satalino - Bonifazi, Muharemovic, Pieragnolo - Iannoni, Lipani, Obiang, Paz, Volpato - Mulattieri, Pierini, Verdi.16:47

Nel turno precedente, il Pisa ha battuto in rimonta (3-1) la Juve Stabia, infilando così la 17 vittoria in campionato e restando al secondo posto in classifica, con 57 punti. Nelle ultime 15 giornate, i nerazzurri hanno perso solo tre gare, a fronte di nove vittorie. La squadra allenata da Pippo Inzaghi non perde in trasferta da quattro turni (due successi e due pareggi).16:33

Il Sassuolo è reduce dal pareggio (0-0) contro la Sampdoria e vanta una striscia di quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie), oltre a essere primo in classifica con 62 punti. Nelle ultime 20 giornate di campionato, i neroverdi hanno perso soltanto due volte, a fronte di ben 16 successi. Uno di questo ko è maturato però proprio contro il Pisa (1-3) nella sfida d’andata.16:33

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sassuolo e Pisa, gara valida per la Giornata 28 della Serie BKT 2024-25. Si gioca al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.16:32

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp