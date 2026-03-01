Termina 2-2 la gara tra Catanzaro e Frosinone, match denso di emozioni e ricco di occasoni, 44 tiri totali. Il risultato si sblocca a fine primo tempo, in gol Frosinini. A inizio ripresa il raddoppio di Liberali. Cichella accorcia al 49', Fori sigla la rete del pareggio al 67'.
Nel prossimo turno di Serie B per il Catanzaro impegno in trasferta sul campo della Carrarese, il Frosinone affronterà in casa il Pescara.
Catanzaro avanti 1-0 a fine primo tempo. Match frizzante, numerose le occasioni per entrambe le squadre. Portieri protagonisti, Pigliacelli e Palmisani evitano più volte il gol. Al 47' Frosinini sblocca il risultato con un pizzico di fortuna dopo aver colpito la traversa. 15:55
45'+5'
Fine primo tempo: CATANZARO-FROSINONE 1-0! In gol Frosinini. 15:53
45'+2'
GOL! CATANZARO-Frosinone 1-0! Rete di Frosinini. Cross di Favasuli, Frosinini prima colpisce la traversa deviando con la coscia e poi da terra spinge il pallone in rete con la testa in modo fortuito. 15:52
45'
Opportunità ghiotta per Iemmello, ma l'azione è viziata dalla posizione irregolare di Pittarello. 15:48
43'
Tentativo da fuori area di Liberali, la mira è da registrare. 15:46
41'
A. Oyono libera il destro dalla distanza, Pigliacelli fa sua la sfera in due tempi. 15:44
40'
Tiro a giro di Calò sugli sviluppi di un corner, parata in tuffo di Pigliacelli. 15:43
39'
Guizzo di Kvernadze, conclusione murata dalla difesa. 15:43
38'
Corner di Pontisso, colpo di testa fuori misura di Antonini. 15:41
36'
Un altro squillo del Catanzaro: Pittarello dalla zona sinistra dell'area, disturbato da Calvani, alza troppo la mira.15:39
34'
Insiste il Catanzaro: va al tiro in area Favasuli, Palmisani c'è. 15:37
33'
OCCASIONE CATANZARO! Liberali, servito da Iemmello, calcia da posizione defilata: Palmisani risponde presente. 15:36
32'
Pittarello a centro area svirgola e non riesce a concludere verso la porta. 15:34
30'
OCCASIONE FROSINONE! Chance per Calò, Pigliacelli compie un'altra grande parata chiudendo lo specchio della porta al centrocampista. 15:33
28'
Ammonito A. OYONO per gioco scorretto su Liberali.15:31
27'
OCCASIONE FROSINONE! Koutsoupias da pochi passi dalla porta colpisce di testa dopo un traversone di Marchizza, prodigiosa la risposta di Pigliacelli.15:31
26'
Liberali controlla il pallone ma si aiuta con il braccio, interrotta l'azione del Catanzaro. 15:29
23'
Kvernadze non trova spazio sulla fascia sinistra, chiuso da Favasuli. 15:26
20'
Catanzaro in avanti, padroni di casa pericolosi prima con Pittarello e poi con Cassandro. 15:23
18'
Ghedjemis converge e calcia con il sinistro, tiro respinto da Antonini. 15:20
16'
Punizione battuta da Calò, tiro respinto da Iemmello in barriera. 15:18
14'
Fraseggio del Frosinone, Koutsoupias guadagna una punizione da posizione invitante. 15:17
11'
Dopo la traversa di Liberali ci prova anche Frosinini, senza successo.15:16
11'
TRAVERSA CATANZARO! Cross di Pittarello, Liberali in area conclude con il mancino, il pallone sbatte sulla traversa. 15:15
9'
Colpo di testa verso la porta di Koutsoupias, pallone largo. Il centrocampista del Frosinone resta a terra dolorante. 15:12
6'
Calcio da fermo battuto da Calò, spazza Iemmello.15:09
4'
Koutsoupias mette al centro, Kvernadze sul secondo palo non arriva sulla palla.15:07
1'
Inizio primo tempo di CATANZARO-FROSINONE! Dirige la partita l'arbitro Galipò.15:03
Le scelte di Alvini: in avanti il tridente con Raimondo, Ghedjemis e Kvernadze. Calò in regia, Calvani e Cittadini i centrali in difesa. 14:15
Le scelte di Aquliani: Pittarello e Iammello in attacco, Liberali a supporto, out Cissé. Petriccione e Pontisso in mediana, Frosinini e Favasuli gi esterni.15:04
Panchina FROSINONE: Pisseri, Lolic, J. Gelli, J. Oyono, Corrado, Masciangelo, F. Gelli, Kone, Fini, Fiori, Vergani, Zilli.14:11
Catanzaro - Frosinone è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Frosinone sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Simone Galipò
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie B: 13 partite
Coppa Italia: 1 partite
Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte); invece il Frosinone si trova 3° in classifica con 54 punti (frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 39 gol e ne ha subiti 29; il Frosinone ha segnato 50 gol e ne ha subiti 26. La partita di andata Frosinone - Catanzaro si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 2-0.
In casa il Catanzaro ha fatto 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Mantova e la Virtus Entella ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, lo Spezia e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 1-3 mentre Il Frosinone ha incontrato l'Empoli pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 10 gol.
Catanzaro e Frosinone si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro non ha mai vinto, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Catanzaro-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Frosinone è imbattuto nei tre precedenti di Serie BKT contro il Catanzaro in virtù di due pareggi e una vittoria, maturata nel match d'andata del 10 gennaio. La formazione calabrese potrebbe diventare la nona contro cui i ciociari non perdono nessuno dei primi quattro incroci nel torneo cadetto.
Il Catanzaro ha vinto ognuna delle ultime quattro partite di Serie BKT dopo aver registrato un pareggio e tre sconfitte in altrettante precedenti. Nel campionato cadetto, solo due volte ha inanellato cinque successi di fila: tra novembre e dicembre scorsi e nel periodo tra maggio 1971 e settembre 1972.
Il Frosinone ha raccolto 53 punti nelle prime 26 partite giocate in questo campionato (15V, 8N, 3P) e nella sua storia solo una volta ne ha collezionati di più dopo le prime 27 gare stagionali nel torneo cadetto: nel 2022/23 (58), annata in cui conquistò la promozione in Serie A.
Il Frosinone ha perso solo una delle ultime 18 partite di Serie BKT (11V, 6N), contro il Venezia a inizio febbraio; dopo il pari con l'Empoli nella gara più recente, i ciociari potrebbero impattare due incontri consecutivi per la prima volta nel campionato in corso - la precedente risale infatti all'aprile scorso (tre).
Solo il Monza (16) conta più marcatori diversi in questa Serie BKT rispetto a Frosinone e Catanzaro: 15 ciascuna, come il Venezia. La formazione ciociara è però quella che annovera più giocatori con almeno cinque reti all'attivo: ben cinque, almeno due più di qualsiasi altra.
Pietro Iemmello è uno dei due soli giocatori tra Serie A 25/26 e Serie BKT 25/26 (insieme a Yeboah del Venezia) con almeno sette gol segnati e almeno sette assist vincenti; considerando prime e seconde divisioni dei maggiori cinque tornei europei, sono solo 11 i giocatori ad aver raggiunto questi traguardi finora e di questi Iemmello è il più vecchio (nato il 6 marzo 1992).
Solo il classe 2006 Alphadjo Cissè del Catanzaro (infortunato) è più giovane di Antonio Raimondo (2004) tra i giocatori che in questa Serie BKT hanno realizzato più di cinque gol (sei per il gialloblù); il primo centro dell'attaccante nel campionato cadetto è arrivato proprio contro il Catanzaro, nell'agosto 2023 con la maglia della Ternana.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: