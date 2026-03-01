Le scelte di Aquliani: Pittarello e Iammello in attacco, Liberali a supporto, out Cissé. Petriccione e Pontisso in mediana, Frosinini e Favasuli gi esterni.15:04

PREPARTITA

Catanzaro - Frosinone è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Frosinone sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1 31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1 21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1 01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0 19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1 28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0 08-11-2025 Serie B Empoli-Catanzaro 1-0 29-11-2025 Serie B Reggiana-Frosinone 0-1 13-12-2025 Serie B Venezia-Monza 2-0 20-12-2025 Serie B Avellino-Palermo 2-2 17-01-2026 Serie B Reggiana-Cesena 1-2 31-01-2026 Serie B Virtus Entella-Frosinone 1-1 10-02-2026 Serie B Pescara-Catanzaro 0-2 14-02-2026 Serie B Cesena-Venezia 0-4

Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte); invece il Frosinone si trova 3° in classifica con 54 punti (frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 39 gol e ne ha subiti 29; il Frosinone ha segnato 50 gol e ne ha subiti 26.

La partita di andata Frosinone - Catanzaro si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 2-0.

In casa il Catanzaro ha fatto 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Mantova e la Virtus Entella ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, lo Spezia e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 1-3 mentre Il Frosinone ha incontrato l'Empoli pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 10 gol.

Catanzaro e Frosinone si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro non ha mai vinto, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Catanzaro-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone è imbattuto nei tre precedenti di Serie BKT contro il Catanzaro in virtù di due pareggi e una vittoria, maturata nel match d'andata del 10 gennaio. La formazione calabrese potrebbe diventare la nona contro cui i ciociari non perdono nessuno dei primi quattro incroci nel torneo cadetto.

Il Catanzaro ha vinto ognuna delle ultime quattro partite di Serie BKT dopo aver registrato un pareggio e tre sconfitte in altrettante precedenti. Nel campionato cadetto, solo due volte ha inanellato cinque successi di fila: tra novembre e dicembre scorsi e nel periodo tra maggio 1971 e settembre 1972.

Il Frosinone ha raccolto 53 punti nelle prime 26 partite giocate in questo campionato (15V, 8N, 3P) e nella sua storia solo una volta ne ha collezionati di più dopo le prime 27 gare stagionali nel torneo cadetto: nel 2022/23 (58), annata in cui conquistò la promozione in Serie A.

Il Frosinone ha perso solo una delle ultime 18 partite di Serie BKT (11V, 6N), contro il Venezia a inizio febbraio; dopo il pari con l'Empoli nella gara più recente, i ciociari potrebbero impattare due incontri consecutivi per la prima volta nel campionato in corso - la precedente risale infatti all'aprile scorso (tre).

Solo il Monza (16) conta più marcatori diversi in questa Serie BKT rispetto a Frosinone e Catanzaro: 15 ciascuna, come il Venezia. La formazione ciociara è però quella che annovera più giocatori con almeno cinque reti all'attivo: ben cinque, almeno due più di qualsiasi altra.

Pietro Iemmello è uno dei due soli giocatori tra Serie A 25/26 e Serie BKT 25/26 (insieme a Yeboah del Venezia) con almeno sette gol segnati e almeno sette assist vincenti; considerando prime e seconde divisioni dei maggiori cinque tornei europei, sono solo 11 i giocatori ad aver raggiunto questi traguardi finora e di questi Iemmello è il più vecchio (nato il 6 marzo 1992).

Solo il classe 2006 Alphadjo Cissè del Catanzaro (infortunato) è più giovane di Antonio Raimondo (2004) tra i giocatori che in questa Serie BKT hanno realizzato più di cinque gol (sei per il gialloblù); il primo centro dell'attaccante nel campionato cadetto è arrivato proprio contro il Catanzaro, nell'agosto 2023 con la maglia della Ternana.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: