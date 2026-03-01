Partite ricca di colpi di scena, il Mantova va subito in gol dopo pochi secondi con Bragantini, la Carrarese prova a reagire ma non riesce a trovare la rete. Nel finale succede un po' di tutto, prima Hasa con un colpo di testa riacciuffa il pareggio e in pieno recupero Ruocco colpisce la traversa su calcio di rigore.
.Un punto a testa che porta il Mantova a 27 lunghezze, sempre in zona play out, mentre la Carrarese va 31 punti riagganciando l'Empoli
90'+7'
Fine partita: MANTOVA - CARRARESE 1-1.19:13
90'+2'
SBAGLIA IL RIGORE IL MANTOVA! Ruocco colpisce in pieno la traversa.19:09
90'+1'
Cartellino giallo per Zanon per proteste.19:07
90'+1'
Turrini viene richiamto al VAR e dopo il check indica il dichetto. Calcio di rigore per il Mantova.19:07
90'
Vi saranno 5 minuti di recupero19:07
90'
Turrini a colloquio con il VAR per un possibile tocco di mano in area di Torregrossa.19:06
87'
Squadre che pensano più a difendersi in questi ultimi minuti di gara.19:03
84'
Nella Carrarese entra Parlanti per Hasa.19:00
80'
GOL! Mantova - CARRARESE 1-1! Rete di Hasa. Cross dalla destra di Zanon che attraversa tutta l'area, Hasa di testa trova il palo più lontano e infila Bardi.
Ci prova Dembele che riceve palla in area e calcia con il destro, ottima la risposta di Bleve.18:54
77'
Zuccon prende il posto di Buso.18:52
76'
Due cambi nel Mantova, entra Cella per Radaelli.18:52
75'
Cacio d'angolo per la Carrarese che prova a spingere, crossa in area Belloni, grande mischia in area ma il Mantova riesce a spazzare la palla.18:51
71'
Cartellino giallo per Mensah.18:48
70'
Problemi al ginocchio dopo uno scontro per Ruocco che rimane a terra dolorante.18:46
65'
Calcio d'angolo per il Mantova, Trimboli crossa verso il secondo palo, esce in presa sicura Bleve.18:41
62'
Entra anche Ruocco per Bragantini.18:39
62'
Nel Mantova entra Mensah per Mancuso.18:39
60'
Dentro anche Melegoni per Rubino.18:36
60'
Doppio cambio nella Carrarese, entra Torregrossa per Abiuso.18:36
59'
COnclusione insidiosa di ZUelli, palla di poco alla destra di Bardi.18:35
57'
Molte interruzione, si è giocato poco negli ultimi minuti.18:32
55'
Cartellino giallo anche per Belloni per aver strattonato Radaelli.18:32
53'
Cartellino giallo per Hasa per una reazione su Buso.18:29
51'
Ritmi leggermente più bassi rispetto al primo tempo in questo avvio di ripresa.18:27
46'
Inizia il secondo tempo di MANTOVA - CARRARESE.18:21
46'
Nella Carrarese entra Belloni per Rouhi.18:21
Partita che si sblocca dopo pochi secondi, grazie ad un accelerata di Brangantini che mette a tappeto la retroguardia della Carrarese. Gli ospiti con il passare dei minuti provano a reagire ma non riescono a concretizzare. Nel finale Buso sfiora il raddoppio dal limite.18:06
45'+4'
Fine primo tempo: MANTOVA - CARRARESE 1-0.18:06
45'+3'
Cartellino giallo anche per Illanes.18:05
45'+3'
Cartellino giallo per Meroni per un battibecco in area di rigore.18:05
45'+2'
Problema muscolare per Schiavi, al suo posto entra Finotto.18:05
45'+2'
OCCASIONE MANTOVA! Destro di Buso dal limite, Bleve si deve stendere per salvare la propria porta.18:04
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.18:03
40'
Cartellino giallo per Kouda.18:00
38'
Hasa strappa un pallone sulla trequarti e fa partire un tiro dal limite, palla alta sopra la traversa.17:56
33'
Serie di calci d'angolo per la Carrarese, Abiuso crossa in area, Schiavi colpisce di testa ma non trova la porta.17:51
28'
Calcio d'angolo per il Mantova, Bragantini crossa in area, stacca Trimboli di testa, palla sul fondo.17:46
25'
Fase di gioco con molti fraseggi in mezzo al campo su entrambi i lati.17:43
20'
Controllo e conclusione a giro di Buso dal limite, palla di poco alta sopra la traversa.17:37
15'
La Carrarese dopo l'avvio schock sembra ora aver preso fiducia.17:33
11'
SCHIAVI! Calcio di punizione dal limite per la Carrarese, parte Schiavi, palla angolata ma Bardi è reattivo.17:29
5'
Partita subito sbloccata e Carrarese che sembra aver accusato il colpo.17:22
1'
GOL! MANTOVA - Carrarese 1-0! Rete di Bragantini. Errore in impostazioni di Hasa, prende palla e parte in velocità Bragantini, solo davanti a Belve lo batte con una conclusione angolata.17:20
1'
FISCHIO D’INIZIO DI MANTOVA - CARRARESE. Arbitra Turrini.17:17
Nel Mantova sulla trequarti giocano Bragantini e Buso, alle spalle della punta che sarà Mancuso. Difesa a tre con Meroni, Radaelli e Castellini. Nella Carrarese coppia d'attacco formata da Rubino e Abiuso, in mezzo al campo Zuelli, Schiavi e Hasa con Zanon e Rouhi sulle fasce.16:49
Mantova - Carrarese è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Carrarese sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Attualmente Mantova si trova 16° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte); invece Carrarese si trova 11° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte). Mantova ha segnato 27 gol e ne ha subiti 42; Carrarese ha segnato 32 gol e ne ha subiti 37. La partita di andata Carrarese - Mantova si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa Mantova ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, la Sampdoria e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Modena e il Monza ottenendo 0 punti. Mantova ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 1-1 mentre Carrarese ha incontrato il Monza perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 8 gol.
Mantova e Carrarese si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 3 volte, Carrarese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.
Mantova-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Mantova non ha perso nessuno dei cinque precedenti in Serie BKT contro la Carrarese (3V, 2N), che potrebbe diventare la quarta avversaria contro cui i lombardi rimangono imbattuti in ognuno dei primi sei incroci nel campionato cadetto dopo Avellino (sette), Palermo (nove) e Spezia (sette).
Il Mantova ha vinto solo due delle ultime 15 sfide di Serie BKT contro avversarie toscane, perdendone cinque e pareggiandone otto, inclusa quella di dicembre contro la Carrarese (0-0). I lombardi non impattano due incontri di fila con squadre di questa regione nel torneo dall'ottobre 2009-marzo 2010, con Empoli e Grosseto.
Dopo il 2-1 sulla Sampdoria nell'ultimo turno di campionato, il Mantova potrebbe centrare due vittorie di fila solo per la seconda volta nel torneo in corso, dopo le tre di novembre. In aggiunta, i lombardi hanno conquistato due successi nelle due gare interne più recenti e tre consecutivi in casa mancano dall'agosto-settembre 2024.
La Carrarese ha perso le ultime tre partite di Serie BKT senza segnare e nel campionato cadetto non ha mai rimediato quattro sconfitte di fila senza andare a bersaglio - tre anche nell'ottobre-novembre 1947.
Nella Serie BKT in corso, solo Monza (sei) e Palermo (cinque) hanno segnato più gol della Carrarese in seguito ad una sequenza su azione composta da almeno 10 passaggi terminata con un tocco o un tiro nell'area di rigore avversaria: quattro - come il Catanzaro - con 40 sequenze di questo tipo. Il Mantova conta la metà delle reti (due), ma con 33 sequenze in più rispetto agli avversari di giornata (73).
Nell'ultimo turno di campionato, Davide Bragantini ha segnato la sua seconda doppietta nel torneo cadetto, dopo quella contro il Catanzaro del novembre 2024. Il classe 2003 potrebbe andare a bersaglio in due presenze di fila per la seconda volta in Serie BKT, dopo esserci riuscito nelle prime due in assoluto, nell'agosto 2024. Contro la Carrarese ha servito uno dei suoi quattro assist nella competizione, nel maggio 2025.
Fabio Abiuso ha preso parte a quattro delle sette reti realizzate dalla Carrarese in Serie BKT da inizio 2026 (3G, 1A); tuttavia l'attaccante non ha trovato la rete in nessuna delle ultime cinque gare giocate e nel campionato in corso non ha mai registrato una striscia di questo tipo più lunga (cinque anche tra ottobre e novembre).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: