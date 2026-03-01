Il Mantova è reduce dalla vittoria contro la Sampdoria e non ha mai perso contro i toscani. Carrarese che nonostante si trovi a metà classifica non vince da sei gare.14:44

Nel Mantova sulla trequarti giocano Bragantini e Buso, alle spalle della punta che sarà Mancuso. Difesa a tre con Meroni, Radaelli e Castellini. Nella Carrarese coppia d'attacco formata da Rubino e Abiuso, in mezzo al campo Zuelli, Schiavi e Hasa con Zanon e Rouhi sulle fasce.16:49

PREPARTITA

Mantova - Carrarese è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Carrarese sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie B: 12 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0 30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1 20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2 24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0 05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0 25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1 08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1 08-12-2025 Serie B Modena-Catanzaro 1-2 20-12-2025 Serie B Cesena-Juve Stabia 1-1 10-01-2026 Serie B Reggiana-Venezia 1-3 31-01-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-1 10-02-2026 Serie B Calcio Padova-Carrarese 1-0 15-02-2026 Serie B Monza-Juve Stabia 2-1 01-03-2026 Serie B Mantova-Carrarese 1-1

Attualmente Mantova si trova 16° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte); invece Carrarese si trova 11° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte).

Mantova ha segnato 27 gol e ne ha subiti 42; Carrarese ha segnato 32 gol e ne ha subiti 37.

La partita di andata Carrarese - Mantova si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa Mantova ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, la Sampdoria e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Modena e il Monza ottenendo 0 punti.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 1-1 mentre Carrarese ha incontrato il Monza perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 8 gol.

Mantova e Carrarese si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 3 volte, Carrarese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Mantova-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Mantova non ha perso nessuno dei cinque precedenti in Serie BKT contro la Carrarese (3V, 2N), che potrebbe diventare la quarta avversaria contro cui i lombardi rimangono imbattuti in ognuno dei primi sei incroci nel campionato cadetto dopo Avellino (sette), Palermo (nove) e Spezia (sette).

Il Mantova ha vinto solo due delle ultime 15 sfide di Serie BKT contro avversarie toscane, perdendone cinque e pareggiandone otto, inclusa quella di dicembre contro la Carrarese (0-0). I lombardi non impattano due incontri di fila con squadre di questa regione nel torneo dall'ottobre 2009-marzo 2010, con Empoli e Grosseto.

Dopo il 2-1 sulla Sampdoria nell'ultimo turno di campionato, il Mantova potrebbe centrare due vittorie di fila solo per la seconda volta nel torneo in corso, dopo le tre di novembre. In aggiunta, i lombardi hanno conquistato due successi nelle due gare interne più recenti e tre consecutivi in casa mancano dall'agosto-settembre 2024.

La Carrarese ha perso le ultime tre partite di Serie BKT senza segnare e nel campionato cadetto non ha mai rimediato quattro sconfitte di fila senza andare a bersaglio - tre anche nell'ottobre-novembre 1947.

Nella Serie BKT in corso, solo Monza (sei) e Palermo (cinque) hanno segnato più gol della Carrarese in seguito ad una sequenza su azione composta da almeno 10 passaggi terminata con un tocco o un tiro nell'area di rigore avversaria: quattro - come il Catanzaro - con 40 sequenze di questo tipo. Il Mantova conta la metà delle reti (due), ma con 33 sequenze in più rispetto agli avversari di giornata (73).

Nell'ultimo turno di campionato, Davide Bragantini ha segnato la sua seconda doppietta nel torneo cadetto, dopo quella contro il Catanzaro del novembre 2024. Il classe 2003 potrebbe andare a bersaglio in due presenze di fila per la seconda volta in Serie BKT, dopo esserci riuscito nelle prime due in assoluto, nell'agosto 2024. Contro la Carrarese ha servito uno dei suoi quattro assist nella competizione, nel maggio 2025.

Fabio Abiuso ha preso parte a quattro delle sette reti realizzate dalla Carrarese in Serie BKT da inizio 2026 (3G, 1A); tuttavia l'attaccante non ha trovato la rete in nessuna delle ultime cinque gare giocate e nel campionato in corso non ha mai registrato una striscia di questo tipo più lunga (cinque anche tra ottobre e novembre).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: