Vittoria fondamentale per il Pescara, la seconda nelle ultime tre gare di campionato, e speranze di salvezza che rimangono vive. La squadra di Gorgone sale infatti a quota 21 punti, quattro di distanza dallo Spezia quart'ultimo. Il Palermo spreca invece un'occasione per accorciare sulla testa della classifica e si ritrova a meno sei dalla coppia formata da Venezia e Monza, oltre che a tre punti dal Frosinone terzo.

Lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ospita una gara fondamentale sia per i padroni di casa del Pescara, che si giocano forse oggi le ultime chances di rimanere in lotta per la salvezza, sia per il Palermo, che si trova momentaneamente a sei punti dalla promozione diretta in Serie A. Situazione davvero disperata per gli abruzzesi, ultimi in classifica e senza vittorie in casa dallo scorso 20 dicembre, gli ospiti arrivano invece a questa partita cavalcando una striscia di 14 risultati utili consecutivi. Fischio d'inizio alle ore 15.16:49

Dirige il match Maresca con Miniutti e Pressato ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Tropiano mentre in sala VAR ci sono Volpi e Dionisi.14:45

PREPARTITA

Pescara - Palermo è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Palermo sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 21 punti (frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 51 punti (frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 32 gol e ne ha subiti 52; il Palermo ha segnato 46 gol e ne ha subiti 21.

La partita di andata Palermo - Pescara si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 5-0.

In casa il Pescara ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, l'Avellino e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 3-2 mentre Il Palermo ha incontrato il Sudtirol vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 18 gol.

Pescara e Palermo si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 7 volte, il Palermo ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Pescara-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo ha vinto sei delle ultime nove partite di Serie BKT contro il Pescara (2N, 1P), solo un successo in meno di quelli che aveva ottenuto nelle precedenti 24 (7V, 12N, 5P). Inoltre, i rosanero sono andati a bersaglio in ognuno dei 10 incroci più recenti e solo tra il settembre 1981 e il gennaio 1995 hanno fatto meglio (11).

Il Palermo ha perso solo una delle ultime quattro trasferte di Serie BKT sul campo del Pescara (2V, 1N), ma la sconfitta risale proprio alla più recente, datata aprile 2019 (2-3). In generale, i rosanero hanno conquistato solo quattro successi in casa dei biancazzurri nella competizione (8N, 7P), ma non hanno mai perso due volte di fila sul campo degli abruzzesi.

Il Pescara è, con il Mantova, una delle due squadre che hanno perso più partite in questa Serie BKT (14 ciascuna) e quella che ne ha vinte meno: tre. Nell'unica occasione in cui gli abruzzesi hanno ottenuto tre o meno successi dopo le prime 27 gare stagionali nella competizione (tre nel 2000/01) sono poi retrocessi al termine del campionato.

Dopo aver registrato una sola sconfitta nelle prime sei partite casalinghe in questa Serie BKT (1V, 4N), il Pescara ne ha rimediate ben cinque nelle sette successive (1V, 1N); la formazione abruzzese ha perso almeno sette delle prime 14 gare interne stagionali nel torneo cadetto solo due volte nella sua storia: nel 2020/21 (otto) e nel 2006/07 (sette).

Il Palermo non perde da 14 gare in Serie BKT (9V, 5N) e non fa meglio dal periodo tra dicembre 2013 e maggio 2014, quando inanellò 20 risultati utili consecutivi (14V, 6N) nella stagione che chiuse al 1° posto e con la promozione in Serie A. In aggiunta, dopo il doppio 3-0 con Virtus Entella e Südtirol, potrebbe centrare tre successi di fila con annesso clean sheet nel torneo per la prima volta dall'aprile 2014.

Il Palermo ha pareggiato sei partite in trasferta nella Serie BKT in corso (4V, 2P) - meno solo del Südtirol (nove) - incluse cinque delle sette più recenti (2V); l'ultima volta che i rosanero hanno impattato almeno sette delle prime 13 gare esterne stagionali nel torneo risale all'annata 2017/18 (4V, 7N, 2P).

Nessuna squadra in questa Serie BKT ha segnato più gol di testa rispetto al Palermo: 10 - al pari del Frosinone - due dei quali nella gara d'andata contro il Pescara, firmati da Segre e Diakité. La formazione rosanero è inoltre quella che con questo fondamentale finora ne ha concessi meno: appena uno, ad ottobre contro il Monza.

Nella Serie BKT in corso, il Pescara è quarto per tiri tentati: i 383 totalizzati finora seguono infatti soltanto i 440 del Venezia, i 426 del Frosinone e i 421 del Modena; tuttavia, solo 116 hanno inquadrato la porta - la formazione abruzzese è infatti trezultima per percentuale di tiri nello specchio nella competizione in corso (40.7% - esclusi i respinti), davanti soltanto a Virtus Entella (36.4%) e Bari (37.4%).

Gastón Brugman (14 presenze con il Palermo in Serie A nel 2015/16) ha segnato un gol e servito un assist nelle ultime due presenze in Serie BKT, tante partecipazioni quante nelle nove precedenti nel torneo (1G, 1A); il classe '92 non è mai riuscito a contribuire ad una marcatura in tre gare di fila nel campionato cadetto.

Niccolò Pierozzi ha segnato cinque gol in 25 presenze in questa Serie BKT, solo uno in meno rispetto ai sei totalizzati nelle prime 59 partite disputate nella stagione regolare del campionato cadetto. Il Pescara non solo è l'avversaria contro cui il classe 2001 ha contribuito a più marcature nel torneo (tre - 2G, 1A), ma anche l'unica contro cui ha collezionato più di due partecipazioni nel corso della stessa gara: tre, tutte nel match del 1° novembre scorso.



Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: