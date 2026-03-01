Secondo tempo pirotecnico all'Adriatico con il Palermo subito avanti grazie alla zampata di Pohjanpalo, otto minuti dopo arriva però il pareggio di Insigne, servito in profondità da Di Nardo dopo un errore di Joronen. I padroni di casa continuano a spingere, collezionando un'occasione dietro l'altra poi, nel momento in cui l'abbrivio sembrava essersi esaurito, trovano il vantaggio con Meazzi, il cui destro deviato da Ceccaroni si insacca nella porta avversaria facendo impazzire il pubblico di casa.
Vittoria fondamentale per il Pescara, la seconda nelle ultime tre gare di campionato, e speranze di salvezza che rimangono vive. La squadra di Gorgone sale infatti a quota 21 punti, quattro di distanza dallo Spezia quart'ultimo. Il Palermo spreca invece un'occasione per accorciare sulla testa della classifica e si ritrova a meno sei dalla coppia formata da Venezia e Monza, oltre che a tre punti dal Frosinone terzo.
Nel prossimo turno, infrasettimanale, il Pescara affronterà il Frosinone in trasferta. Per il Palermo ci sarà invece il Mantova al Renzo Barbera.
90'+7'
Triplice fischio di Maresca. Pescara-Palermo termina 2-1. Insigne e Meazzi ribaltano il vantaggio rosanero ottenuto con Pohjanpalo.16:57
90'+7'
Russo salta Ceccaroni e viene atterrato dall'avversario. Altro tempo prezioso per i padroni di casa, ormai a un passo da una vittoria prestigiosa.16:56
90'+6'
Di Nardo anticipa tutti in area, parte il contropiede del Pescara che termina con un fallo in attacco nei pressi della bandierina avversaria. Manca ormai pochissimo al fischio finale.16:55
90'+5'
Calcio d'angolo per il Palermo dopo un'altra respinta di Bettella.16:55
90'+5'
Palla bassa di Palumbo per Gomes dalla sinistra, Bettella anticipa l'avversario liberando la propria area.16:54
90'+4'
Fuorigioco di Di Nardo e Palermo che deve però risalire tutto il campo per provare a rendersi pericoloso dalle parti di Saio.16:53
90'+3'
Augello prova ad andare via a Valzania sulla sinistra ma viene fermato dall'avversario che guadagna anche rimessa laterale.16:52
90'+2'
Ammonito anche Brugman dopo un intervento scorretto su Augello.16:52
90'+1'
Palermo completamente sbilanciato in avanti a caccia del pareggio, Pescara che potrebbe approfittarne per chiudere definitivamente la gara.16:51
90'
Giallo anche per Di Nardo, sempre per perdita di tempo.16:52
90'
Sette minuti di recupero.16:50
89'
Bettella viene ammonito per perdita di tempo.16:49
87'
GOL! PESCARA-Palermo 2-1! Rete di Meazzi. Incursione centrale del giocatore abruzzese e destro dal limite, deviato da Ceccaroni quel tanto che basta per mettere fuori causa Joronen.16:49
85'
Sostituzione Pescara: esce Davide Faraoni, entra Giorgio Altare.16:44
84'
Crampi per Faraoni che si stende a terra in attesa del cambio.16:44
82'
Sembra essersi esaurita la spinta del Pescara, anche per via degli accorgimenti tattici di Inzaghi che hanno risistemato un Palermo parso allo sbando per oltre 20 minuti.16:43
Ceccaroni colpisce di testa un pallone che Saio non riesce a trattenere, Pohjanpalo ci prova col destro immediato ma non inquadra lo specchio da distanza ravvicinata. C'era però fuorigioco del finlandese.16:39
77'
Spunto di Meazzi che arriva sul fonda a sinistra e crossa rasoterra in area, trovando la respinta in calcio d'angolo della difesa ospite.16:36
76'
Bettella si rialza e il gioco riprende.16:35
75'
Problema fisico per Bettella e gioco che si ferma per consentire l'ingresso dei sanitari abruzzesi.16:34
74'
Sostituzione Palermo: fuori Jacopo Segre, al suo posto dentro Claudio Gomes.16:33
74'
Momento ampiamente favorevole al Pescara che, dal pareggio, ha letteralmente messo all'angolo un Palermo incapace, per ora, di reagire.16:33
73'
OCCASIONE PESCARA! Valzania pesca Russo sul secondo palo, l'attaccante biancazzurro controlla di petto e ci prova col destro in girata, bloccato da Joronen.16:32
71'
Accelerata di Berardi in campo aperto e sinistro nello specchio, troppo debole per impensierire Joronen.16:31
70'
Torsione di Pierozzi che anticipa Bettella e colpisce di testa dal cuore dell'area pescarese. Saio blocca senza problemi.16:29
69'
Sinistro basso di Augello, respinto, e cross morbido dell'ex Cagliari subito dopo, intercettato senza problemi da Saio.16:29
68'
Sostituzione Pescara: esce tra gli applausi Lorenzo Insigne, entra Lorenzo Meazzi.16:28
67'
Tocco al volo di Insigne per Di Nardo e sinistro immediato del numero 9 da dentro l'area, deviato in corner.16:26
65'
Cross tagliato di Augello dalla sinistra, Pohjanpalo ci prova di testa ma manda la palla alta sopra la traversa.16:24
63'
Sostituzione Pescara: esce Gennaro Acampora, entra Lorenzo Berardi.16:23
62'
Sostituzione Palermo: esce anche Filippo Ranocchia, entra Alexis Blin.16:22
62'
Sostituzione Palermo: fuori Dennis Johnsen, dentro Jérémy Le Douaron.16:22
62'
Palermo totalmente remissivo in questa fase, dal pareggio di Insigne i rosanero hanno perso completamente le redini del match.16:22
61'
OCCASIONE PESCARA! Destro di Faraoni dalla lunga distanza, Joronen lo tocca con la punta delle dita, togliendolo dal sette alla propria sinistra.16:21
59'
ANCORA PESCARA! Bettella ci prova in girata col destro su azione di calcio d'angolo ma colpisce male dal limite dell'area piccola. Palla che non esce nemmeno dal campo ma che rischio per il Palermo.16:19
58'
OCCASIONE PESCARA! Russo si trova a tu per tu con Joronen e prova a batterlo col destro basso, il portiere rosanero si supera deviando la palla in corner.16:18
55'
GOL! PESCARA-Palermo 1-1! Rete di Insigne. Rilancio completamente sballato di Joronen, Di Nardo lo intercetta e serve Insigne di testa, il numero 11 entra in area e batte il portiere avversario con un tocco di punta rasoterra all'angolino basso. Boato all'Adriatico per la rete del proprio capitano, oltre 5000 giorni dopo la precedente.
Sostituzione Palermo: fuori Patryk Peda, dentro Bartosz Bereszynski.16:06
Nessuna rete dall'Adriatico-Giovanni Cornacchia ma guizzi da ambe le parti, nessuno però abbastanza concreto da tramutarsi in rete. Le occasioni più importanti capitano a Johnsen, sul quale Saio si supera per evitarne la rete, e Di Nardo che tocca fuori di poco sul gongo della prima frazione.15:50
Si ricomincia!16:07
45'+2'
Fine primo tempo. Pescara-Palermo è senza reti dopo i primi 45 minuti.15:48
45'+1'
OCCASIONE PESCARA! Insigne tocca morbido in area per Di Nardo che scavalca Joronen col destro ma manda la palla alta di pochissimo!15:48
45'
Di Nardo sfugge a Peda centralmente e viene atterrato dall'avversario. Giallo inevitabile per il difensore del Palermo.15:47
45'
Un minuto di recupero.15:47
44'
Gioco fermo. Acampora è dolorante a terra e si è reso necessario l'ingresso dei sanitari biancazzurri per verificarne le condizioni fisiche.15:45
43'
Acampora anticipa Pierozzi nel cerchio di centrocampo e viene atterrato dall'avversario. Maresca fischia fallo ma non estrae cartellini per il giocatore del Palermo.15:45
40'
Bel dialogo tra Valzania e Faraoni sulla destra, il primo poi crossa basso in area per Di Nardo che commette fallo su Magnani, perfetto nell'anticipo.15:43
37'
OCCASIONE PALERMO! Pierozzi rientra sul sinistro e in area e calcia a botta sicura, trovando però la respinta della difesa pescarese.15:39
36'
Insigne prova a sorprendere Joronen dalla lunghissima distanza ma il portiere finlandese è reattivo nel rientrare tra i pali. C'era però anche fuorigioco del capitano biancazzurro.15:38
36'
Fallo di Brugman su Pohjanpalo a centrocampo, rischia il giallo l'uruguaiano che viene però graziato da Maresca.15:37
33'
Tunnel di Insigne e tentativo di destro a giro dal limite che finisce però altissimo sopra la porta di Joronen.15:35
30'
OCCASIONE PALERMO! Pierozzi impegna Saio di testa su cross di Palumbo, poi manda altissimo da due passi trovandosi però in posizione di fuorigioco.15:34
29'
Johnsen prova lo slalom in area pescarese e va a terra. Maresca lascia proseguire richiamando poi verbalmente il norvegese per la simulazione.15:31
28'
ACAMPORA! Sinistro dalla distanza del numero 13 biancazzurro e palla fuori alla sinistra di Joronen.15:30
26'
Russo ci prova col destro incrociato, Joronen non è perfetto nella parata ma riesce a neutralizzare il rasoterra dell'avversario.15:28
25'
Pohjanpalo imbuca in area per Johnsen che gira poi senza guardare al centro dove non ci sono però compagni.15:26
24'
Attacca timidamente il Pescara e il Palermo ha gioco facile nel controllare i tentativi avversari.15:25
21'
Peda va a terra nel campo pescarese dopo una spinta di Di Nardo, c'era però fuorigioco del difensore rosanero.15:22
18'
Cross di Pierozzi dalla destra per Johnsen, capisce tutto Saio che anticipa l'avversario in presa alta.15:19
17'
E' cresciuto il Palermo che, dopo aver sofferto la vivacità di Insigne nelle prime battute, ora comanda le operazioni con un possesso palla prolungato.15:19
14'
Altro pallone in mezzo di Augello, Bettella scivola ma riesce a respingere, evitando di concedere un'occasionissima a Pohjanpalo, pronto alle sue spalle.15:16
11'
OCCASIONE PALERMO! Discesa di Augello sulla sinistra e palla in mezzo, Johnsen la gira in qualche modo verso la porta dove Saio è miracoloso nella deviazione in tuffo alla propria sinistra.15:13
9'
INSIGNE! Punizione per il Pescara, Insigne manda la palla all'incrocio col destro a giro sopra la barriera ma Joronen ci arriva e devia in corner.15:10
7'
OCCASIONE PALERMO! Contropiede del Palermo, Palumbo gira il pallone in mezzo dalla sinistra per Johnsen, Saio esce dalla propria area per anticipare l'avversario ma svirgola il rinvio. Segre ci prova col destro a porta vuota ma colpisce debolmente, permettendo il recupero di Acampora.15:10
6'
Destro di Insigne dai 20 metri in posizione centrale, deviato in corner dalla difesa ospite.15:08
5'
Pescara più intraprendente grazie alla vivacità di Insigne tra le linee avversarie.15:08
3'
Insigne sguscia via sulla sinistra ma viene chiuso da Pierozzi al momento dell'ingresso in area. La palla poi carambola sull'ex Napoli e termina in rimessa dal fondo.15:05
2'
Primi giri di lancette molto soft con nessuna delle due squadre che sembra aver preso in mano l'iniziativa in maniera netta.15:04
Si comincia!15:02
Inzaghi deve fare a meno dell'influenzato Bani e sceglie Magnani al suo posto al centro del trio difensivo con Peda e Ceccaroni. Confermato il resto dell'undici titolare rispetto alla vittoria con il Sudtirol, fatta eccezione per Le Douaron, al quale il tecnico emiliano preferisce Johnsen dal 1'.14:56
Gorgone opera quattro cambi rispetto alla sconfitta col Venezia. A destra in difesa trova spazio Faraoni al posto di Gravillon, a centrocampo c'è Acampora per Fanne, dietro le punte Russo prende il posto di Meazzi in avanti con Di Nardo, dietro di loro c'è Insigne e Olzer va in panchina.15:07
FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO: 3-4-2-1 per i rosanero. Joronen - Peda, Magnani, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Johnsen, Palumbo - Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Modesto, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Corona, Veroli.14:51
FORMAZIONE UFFICIALE PESCARA: 4-3-1-2 per il Delfino. Saio - Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano - Acampora, Brugman, Valzania -Russo - Di Nardo, Insigne. A disposizione: Brondbo, Profeta; Corbo, Altare, Letizia, Berardi, Brandes, Olzer, Fanne, Meazzi.14:50
Dirige il match Maresca con Miniutti e Pressato ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Tropiano mentre in sala VAR ci sono Volpi e Dionisi.14:45
Lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ospita una gara fondamentale sia per i padroni di casa del Pescara, che si giocano forse oggi le ultime chances di rimanere in lotta per la salvezza, sia per il Palermo, che si trova momentaneamente a sei punti dalla promozione diretta in Serie A. Situazione davvero disperata per gli abruzzesi, ultimi in classifica e senza vittorie in casa dallo scorso 20 dicembre, gli ospiti arrivano invece a questa partita cavalcando una striscia di 14 risultati utili consecutivi. Fischio d'inizio alle ore 15.16:49
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Pescara-Palermo, gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie B 2025/26.14:36
Pescara - Palermo è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara. Arbitro di Pescara - Palermo sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Fabio Maresca
Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 21 punti (frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 51 punti (frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte). Il Pescara ha segnato 32 gol e ne ha subiti 52; il Palermo ha segnato 46 gol e ne ha subiti 21. La partita di andata Palermo - Pescara si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 5-0.
In casa il Pescara ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte). Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, l'Avellino e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 3-2 mentre Il Palermo ha incontrato il Sudtirol vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 18 gol.
Pescara e Palermo si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 7 volte, il Palermo ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Pescara-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Palermo ha vinto sei delle ultime nove partite di Serie BKT contro il Pescara (2N, 1P), solo un successo in meno di quelli che aveva ottenuto nelle precedenti 24 (7V, 12N, 5P). Inoltre, i rosanero sono andati a bersaglio in ognuno dei 10 incroci più recenti e solo tra il settembre 1981 e il gennaio 1995 hanno fatto meglio (11).
Il Palermo ha perso solo una delle ultime quattro trasferte di Serie BKT sul campo del Pescara (2V, 1N), ma la sconfitta risale proprio alla più recente, datata aprile 2019 (2-3). In generale, i rosanero hanno conquistato solo quattro successi in casa dei biancazzurri nella competizione (8N, 7P), ma non hanno mai perso due volte di fila sul campo degli abruzzesi.
Il Pescara è, con il Mantova, una delle due squadre che hanno perso più partite in questa Serie BKT (14 ciascuna) e quella che ne ha vinte meno: tre. Nell'unica occasione in cui gli abruzzesi hanno ottenuto tre o meno successi dopo le prime 27 gare stagionali nella competizione (tre nel 2000/01) sono poi retrocessi al termine del campionato.
Dopo aver registrato una sola sconfitta nelle prime sei partite casalinghe in questa Serie BKT (1V, 4N), il Pescara ne ha rimediate ben cinque nelle sette successive (1V, 1N); la formazione abruzzese ha perso almeno sette delle prime 14 gare interne stagionali nel torneo cadetto solo due volte nella sua storia: nel 2020/21 (otto) e nel 2006/07 (sette).
Il Palermo non perde da 14 gare in Serie BKT (9V, 5N) e non fa meglio dal periodo tra dicembre 2013 e maggio 2014, quando inanellò 20 risultati utili consecutivi (14V, 6N) nella stagione che chiuse al 1° posto e con la promozione in Serie A. In aggiunta, dopo il doppio 3-0 con Virtus Entella e Südtirol, potrebbe centrare tre successi di fila con annesso clean sheet nel torneo per la prima volta dall'aprile 2014.
Il Palermo ha pareggiato sei partite in trasferta nella Serie BKT in corso (4V, 2P) - meno solo del Südtirol (nove) - incluse cinque delle sette più recenti (2V); l'ultima volta che i rosanero hanno impattato almeno sette delle prime 13 gare esterne stagionali nel torneo risale all'annata 2017/18 (4V, 7N, 2P).
Nessuna squadra in questa Serie BKT ha segnato più gol di testa rispetto al Palermo: 10 - al pari del Frosinone - due dei quali nella gara d'andata contro il Pescara, firmati da Segre e Diakité. La formazione rosanero è inoltre quella che con questo fondamentale finora ne ha concessi meno: appena uno, ad ottobre contro il Monza.
Nella Serie BKT in corso, il Pescara è quarto per tiri tentati: i 383 totalizzati finora seguono infatti soltanto i 440 del Venezia, i 426 del Frosinone e i 421 del Modena; tuttavia, solo 116 hanno inquadrato la porta - la formazione abruzzese è infatti trezultima per percentuale di tiri nello specchio nella competizione in corso (40.7% - esclusi i respinti), davanti soltanto a Virtus Entella (36.4%) e Bari (37.4%).
Gastón Brugman (14 presenze con il Palermo in Serie A nel 2015/16) ha segnato un gol e servito un assist nelle ultime due presenze in Serie BKT, tante partecipazioni quante nelle nove precedenti nel torneo (1G, 1A); il classe '92 non è mai riuscito a contribuire ad una marcatura in tre gare di fila nel campionato cadetto.
Niccolò Pierozzi ha segnato cinque gol in 25 presenze in questa Serie BKT, solo uno in meno rispetto ai sei totalizzati nelle prime 59 partite disputate nella stagione regolare del campionato cadetto. Il Pescara non solo è l'avversaria contro cui il classe 2001 ha contribuito a più marcature nel torneo (tre - 2G, 1A), ma anche l'unica contro cui ha collezionato più di due partecipazioni nel corso della stessa gara: tre, tutte nel match del 1° novembre scorso.
