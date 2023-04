Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Curi

Città: Perugia

Capienza: 26500 spettatori15:31

Un Perugia in piena lotta salvezza ospita la capolista Frosinone: la squadra di Grosso vuole la vittoria per tenere a distanza il Genoa di Gilardino, i locali i tre punti per uscire o cercare di uscire dalla zona play out.15:31

62 i punti per i Lupi, che han visto peró avvicinarsi il Genoa vincitore ieri; 33 per la squadra di casa, a due punti dalla zona salvezza.15:33

Sono ufficiali le formazioni del match: PERUGIA con il 3-4-1-2, Gori - Rosi, Angella, Struna - Casasola, Santoro, Capezzi, Lisi - Luperini - Matos, Di Carmine. A disposizione: Furlan, Abibi, Cancellieri, Iannoni, Vulikic, Vulic, Ekong, Paz, Di Serio, Curado, Kouan, Sgarbi.15:35

La formazione del FROSINONE: 4-3-3 per Grosso, Turati - Sampirisi, Lucioni, Kalaj, Cotali - Gelli, Boloca, Rohden - Insigne, Moro, Bidaoui. A disposizione: Loria, Oyono, Kujabi, Mulattieri, Caso, Garritano, Bocic, Ravanelli, Monterisi, Baez, Mazzitelli, Borrelli.15:36

Castori opta per Matos in coppia con Di Carmine, Luperini alle loro spalle. Capezzi e Santoro in mediana, Struna e Rosi come terzi di difesa.15:37

Grosso si affida al tridente Insigne - Moro - Bidaoui, Gelli in regia, Kalaj come centrale in coppia con Lucioni.15:38