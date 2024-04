Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match. Arrivederci ai prossimi incontri del campionato di Serie B.17:07

90'+7' Finisce qui! Cosenza-Brescia 1-2.17:01

90'+4' Tutino sbaglia l'apertura per Canotto. Scorrono secondi preziosi per i ragazzi di Maran.16:59

90'+1' Cartellino giallo a Praszelik per un intervento falloso su Olzer.16:56

90'+1' Sei minuti di recupero.16:55

90' Cartellino giallo a Bertagnoli per un intervento falloso su Canotto.16:55

89' Cross di Canotto che attraversa tutta l'area di rigore. Si riparte con una rimessa laterale in favore del Brescia.16:53

87' Cartellino giallo a Frabotta per un intervento falloso ai danni di Olzer.16:52

85' Cinque minuti al termine della partita col Brescia che continua a spingere grazie all'energia portata dai suoi cambi.16:50

83' Cambio nel Brescia, dentro Olzer al posto di Galazzi.16:47

82' Attacca a testa bassa il Cosenza, a caccia del gol del pareggio.16:47

79' GOL! Cosenza-BRESCIA 1-2! Rete di Galazzi. Moncini lavora palla in area e poi premia l'inserimento di Galazzi. Il 23 ospite apre il mancino e supera per la seconda volta Micai portando in vantaggio gli ospiti.



78' Occasione Cosenza! Sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Meroni che supera Lezzerini. Sulla traiettoria però Bisoli che salva tutto sulla linea.16:44

77' Cambio nel Cosenza, spazio anche per Praszelik al posto di Florenzi.16:41

76' Sostituzione per il Cosenza, dentro Canotto per Marras.16:41

75' Marras lavora un altro pallone sulla destra e premia l'inserimento di Gyamfi. Il laterale crossa di prima intenzione ma trova le braccia di Lezzerini.16:40

73' Si riprende a giocare col Brescia a gestire il possesso palla.16:38

72' Massimi concede il cooling break anche in questa ripresa. Giocatori che si avvicinano verso le rispettive panchine.16:36

69' Doppia conclusione di Jallow e Dickmann murate dalla difesa di casa. Brescia che ora sembra farsi sempre più pericoloso dalle parti di Micai.16:34

67' Contropiede sull'asse Bjarnason-Moncini che porta quest'ultimo alla conclusione. Si oppone il muro difensivo del Cosenza.16:32

65' Occasione Brescia! Bertagnoli evita due avversari e si presenta davanti a Micai. La sua conclusione è però centrale e consente la deviazione al portiere di casa.16:30

64' Altra sostituzione per il Brescia, entra Bertagnoli ed esce Baseggio.16:29

63' Cambio Brescia, dentro Van de Looi per Paghera.16:28

63' Sostituzione anche per il Brescia, entra Bjarnason al posto di Bianchi.16:28

62' Cambio per il Cosenza, entra Voca ed esce Zuccon.16:27

62' Sostituzione per il Cosenza, dentro Forte al posto di Antonucci.16:27

61' Risposta del Cosenza con Frabotta che trova lo spazio per un tiro-cross. Lezzerini non si fida della presa e allontana in corner.16:26

60' Primo squillo di Moncini che aggancia in area e calcia verso il primo palo. Rasoterra debole che non crea problemi a Micai.16:25

59' Paghera scambia con Jallow e libera il destro dalla distanza. Botta potente ma molto distante dalla porta di Micai.16:24

57' Marras riceve sulla fascia da Antonucci e scodella a centro area. Frabotta si inserisce in corsa sul secondo palo ma manca l'impatto con la sfera.16:22

56' Sostituzione nel Brescia, dentro Moncini al posto di Borrelli.16:20

54' Primo cambio nel Cosenza, entra Tutino ed esce Crespi.16:19

52' Cross morbido di Frabotta che danza pericolosamente in area di rigore bresciana. Crespi e Camporese però mancano la conclusione da pochi passi e il Brescia si salva.16:18

51' Cartellino giallo per Paghera, autore di un intervento falloso ai danni di Marras.16:16

50' Ritmo basso in questo avvio di ripresa. Brescia che sembra voler gestire di più il risultato.16:15

48' Calcio di punizione guadagnato dal Brescia. Occupano l'area le torri di Maran ma sugli sviluppi allontana la difesa di casa.16:13

46' Inizia il secondo tempo. Primo pallone giocato dal Cosenza.16:10

Gara tutto sommato equilibrata col caldo protagonista nel limitare ritmo e vivacità delle due squadre. Ripresa però tutta da vivere con le due panchine possibili chiavi per indirizzare la sfida.15:57

Termina quindi in parità il primo tempo tra Cosenza e Brescia. Padroni di casa che partono meglio, creano qualche potenziale occasione e poi passano in vantaggio con Crespi; col passare dei minuti però il Brescia alza il baricentro e poi trova la parità con un calcio di punizione di Galazzi.15:56

45'+5' Finisce il primo tempo. Cosenza-Brescia 1-1.15:54

45'+4' Tanti fischi da parte di Massimi in questo finale di tempo. Gara diventata un po' spigolosa.15:54

45'+1' Tre minuti di recupero.15:50

44' Problemi per Calò che rimane a terra dopo un contrasto. Staff medico di casa chiamato sul terrento di gioco.15:50

42' Cartellino giallo a Tutino che protesta dalla panchina e viene ammonito.15:48

41' GOL! Cosenza-BRESCIA 1-1! Rete di Galazzi. Calcio di punizione magistrale del numero 23 che aggira la barriera e insacca nell'angolo alto alla sinistra di Micai.



40' Azione personale di Borrelli che va via di potenza e poi guadagna un calcio piazzato dal limite. Potenziale occasione da palla inattiva per la squadra di Maran.15:45

38' Ritmo notevolmente calato in questa fase finale di primo tempo. Cosenza che ora sembra accontentarsi di gestire il possesso palla.15:43

35' Passaggio impreciso di Jallow che mette in difficoltà Lezzerini. Il portiere però ci mette una pezza nonostante l'inserimento di Marras.15:40

33' Besaggio recupera palla in zona mediana ma poi una volta al limite dell'area cade e perde il possesso della sfera. Squadre che ora si allungano.15:38

30' Marras sguscia sull'out di destra e poi una volta sul fondo cerca il suggerimento a centro area. Sul rimpallo con la difesa l'ultimo tocco è però il suo e azione che sfuma.15:36

29' Tanto possesso palla da parte del Brescia che però ora fatica nel trovare ritmo e spazi interessanti dove sviluppare le trame offensive.15:34

26' Massimi concede il cooling break alle due squadre. Occasione per i due tecnici per parlare coi rispettivi calciatori.15:31

26' Lancio di Frabotta che non trova compagni. Buon momento per il Brescia che ora costringe i padroni di casa nella propria trequarti.15:30

24' Superata la metà del primo tempo coi padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Crespi.15:28

21' Occasione Brescia! Borrelli intercetta un rimpallo in area di rigore e calcia di prima intenzione da distanza ravvicinata. Micai si oppone col corpo e salva il risultato.15:26

19' Prova a reagire il Brescia che ora complice una punizione guadagnata in mediana alza il baricentro.15:24

16' GOL! COSENZA-Brescia 1-0! Rete di Crespi. Zuccon porta palla al limite e serve Crespi. L'attaccante controlla e nonostante l'opposizione avversaria lascia partire una conclusione mancina che si insacca alla sinistra di Lezzerini.



Guarda la scheda del giocatore Valerio Crespi15:22

15' Gyamfi riceve sulla fascia e crossa a centro area. Crespi anticipa tutti ma il suo colpo di testa termina alto sopra la traversa.15:20

13' Cartellino giallo per Camporese, autore di un intervento falloso ai danni di Papetti.15:18

11' Jallow lavora palla in area e serve Galazzi. Conclusione in porta del numero 23 ospite deviato in corner dal muro difensivo di casa.15:16

9' Cosenza che continua a fare la partita e stazionare stabilmente nella metà campo avversaria.15:14

6' Corner di Frabotta allontanato dalla difesa bresciana. Sul pallone si avventa Crespi che calcia in acrobazia senza però trovare lo specchio della porta.15:12

4' Marras riceve ai 30 metri e libera il mancino. Conclusione debole che si spegne direttamente sul fondo.15:09

3' Fase di studio in avvio con le squadre che si affrontano in zona mediana.15:07

Inizia la partita! Primo pallone giocato dal Brescia.15:05

Squadre che entrano sul terreno di gioco. Pochi minuti al via del match.14:58

Nessuna sorpresa nell'undici bresciano che presenta Borrelli da punta unica con Galazzi e Bianchi a galleggiare tra reparto d'attacco e mediana; centrocampo quindi con Bisoli, Paghera e Besaggio mentre nella linea difensiva a quattro fiducia per Papetti al fianco di Adorni.14:34

Nel Cosenza spazio per Crespi punta centrale con Marras e Antonucci a supporto; in mediana Calò riferimento del reparto mentre in difesa davanti a Micai linea a quattro orchestrata da Camporese e Meroni.14:31

Il Brescia si schiera col medesimo 4-3-2-1: Lezzerini - Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow - Bisoli, Paghera, Besaggio - Galazzi, Bianchi - Borrelli. A disposizione: Bjarnason, Bertagnoli, Fares, Van de Looi, Moncini, Fogliata, Ferro, Mangraviti, Olzer, Huard, Avella.14:23

Formazioni ufficiali e Cosenza in campo col 4-3-2-1: Micai - Gyamfi, Camporese, Meroni, Frabotta - Zuccon, Calò, Florenzi - Marras, Antonucci - Crespi. A disposizione: Praszelik, Mazzocchi, D'Orazio, Viviani, Cimino, Tutino, Canotto, Fontanarosa, Venturi, Voca, Marson, Forte.14:19

Il Cosenza ha mancato il successo in tutte le ultime 10 gare disputate contro il Brescia nella stagione regolare di Serie B (3N, 7P); solo contro il Lecce la formazione calabrese ha una striscia aperta più lunga di gare senza successi nel torneo (12 - 10 anche contro la Sampdoria).11:30

Match sulla carta ricco di spunti tra due squadre distanti solo cinque lunghezze ma in lotta per obiettivi diversi. Il Cosenza va a caccia di un successo fondamentale per allungare sulla zona calda della classifica mentre il Brescia, ottavo in graduatoria, punta al momentaneo sorpasso sulla Sampdoria e a consolidare quindi la sua zona playoff.11:28

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Cosenza e Brescia, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B.11:23