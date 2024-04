Continua l'astinenza da vittoria per entrambe le squadre. Il Lecco è appeso a un filo per la permanenza in Serie B, il Cittadella continua a navigare attorno a metà classifica. Nel secondo tempo da segnalare i tentativi di Carriero e la bella occasione capitata sul destro di Tessiore.

Prossima giornata: Spezia-Lecco e Reggiana-Cittadella.