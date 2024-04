Da Modena - Bari é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!14:28

90'+7' FINISCE MODENA - BARI! 1-1 il finale, le due squadre si dividono la posta in palio.14:26

90'+6' AMMONITO Matteo Cotali. Fallo tattico per fermare il contropiede del Bari. 14:24

90'+5' Modena che ora, sulle ali dell'entusiasmo, attacca con forza.14:24

90'+4' PALO DI STRIZZOLO! Mischia in area, deviazione della punta, la sfera si stampa sul legno!14:22

90'+3' Si sta giocando poco anche in questo recupero, squadre che sembrano accontentarsi del pareggio.14:21

90'+1' ZARO! Il centrale sfiora il gol di testa, palla a lato ma posizione di fuorigioco per il difensore.14:20

90' Ben sette i minuti di recupero.14:19

89' Punizione dalla trequarti per il Modena, salgono le torri dalla difesa.14:18

88' BELLOMO! Conclusione al volo per il fantasista, palla di poco a lato.14:16

87' Esce Colangiuli, subentrato a partita in corso: Iachini vuole provare in questo finale la fisicità dell'ex Diaw.14:15

86' Sostituzione BARI: esce Mattia Maita, entra Malcom Laouari.14:15

86' Sostituzione BARI: esce Vincenzo Colangiuli, entra Davide Diaw.14:14

85' Problemi per Maita, crampi per lui. Gioco fermo.14:14

84' Cross di Benali, fallo in attacco di Ricci su Santoro.14:12

83' Partita ora molto frammentata, tanti i fischi di Bonacina.14:11

81' AMMONITO Fabio Ponsi. Intervento in ritardo su Aramu, altro giallo. 14:09

79' Subito pericoloso Bellomo con un pallone velenoso in area, palla di poco a lato con Aramu che sfiora.14:08

78' Sostituzione MODENA: esce Antonio Pergreffi, entra Thomas Battistella.14:07

78' Sostituzione BARI: esce Gregorio Morachioli, entra Nicola Bellomo.14:06

78' AMMONITO Antonio Pergreffi. Fallo su Benali, giallo al centrale. 14:06

76' Bari ora che cerca di controllare ed abbassare il ritmo, per evitare le accelerazioni del Modena.14:06

74' Sta salendo di colpi Tremolada e con lui tutto il Modena.14:02

73' Gran palla di Tremolada per Strizzolo, la punta non trova la conclusione in area.14:01

71' Sostituzione MODENA: esce Fabio Abiuso, entra Luca Strizzolo.13:59

70' COLANGELI! La punta si libera bene in area, il suo sinistro é alto.13:59

68' Di Cesare esce dal campo, ma il capitano vuole rimanere nel match.13:57

67' Vicari mette il pallone in out, problemi per Di Cesare.13:56

65' PONSI! Punizione di Tremolada, tocco del difensore, blocca Brenno.13:54

63' Gran bello schema su calcio d'angolo del Bari, in ritardo peró Seculin sul piazzato di Pucino.13:52

62' GOL! Modena - BARI 1-1! Rete di Raffaele Pucino. Schema degli ospiti su calcio d'angolo, palla arretrata di Lulic per il terzino che, da limite, insacca a fil di palo.



61' Sostituzione MODENA: esce Antonio Palumbo, entra Luca Tremolada.13:50

61' Sostituzione MODENA: esce Jacopo Manconi, entra Ettore Gliozzi.13:49

60' Cross di Lulic, Pergreffi allontana in qualche modo.13:49

60' Possesso palla per il Bari, Modena chiuso nella propria trequarti.13:48

57' Nervosismo ora per il Bari, Pucino esce dal campo ma é pronto a rientrare.13:46

56' AMMONITO Jacopo Manconi. Giallo per un intervento su Pucino, Bonacina prima dá il vantaggio, poi estrae il cartellino. 13:44

55' Zaro con un retropassaggio errato regala l'angolo al Bari: batte Aramu.13:44

53' Bari che ora prova la reazione, colpiti a freddo i Galletti in questo secondo tempo.13:41

51' GOL! MODENA - Bari 1-0! Rete su Rigore di Antonio Palumbo. Il centrocampista calcia di potenza e spiazza Brenno, vantaggio Modena!



Guarda la scheda del giocatore Antonio Palumbo13:40

50' CALCIO DI RIGORE PER IL MODENA! Palumbo giá pronto con il pallone, che occasione per il Modena.13:39

49' Bonacina richiamato dal VAR per il possibile tocco di mano di Vicari.13:37

48' Conclusione di Manconi respinta, la punta chiede il tocco di mano. Per Bonacina si puó continuare a giocare.13:37

47' Ci prova subito Palumbo, senza risultati.13:35

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!13:34

46' Sostituzione BARI: esce Giuseppe Sibilli, entra Mattia Aramu.13:33

46' Sostituzione BARI: esce George Puşcaş, entra Vincenzo Colangiuli.13:33

46' Sostituzione MODENA: esce Niccolò Corrado, entra Matteo Cotali.13:33

I due allenatori non sembrano soddisfatti di questa prima frazione, possibili cambi giá nell'intervallo.13:20

Primo tempo avaro di emozioni in questa prima sfida di Pasquetta di Serie B, Modena pericoloso con Palumbo, Bari con Sibilli.13:19

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0 al Braglia tra Modena e Bari.13:19

45' Un minuto di recupero.13:17

44' Gran chiusura di Palumbo su Ricci che rimane a terra, azione del Bari nata da un bel tunnel a centrocampo di Morachioli.13:16

43' Lulic si inserisce bene a centro area, attento Riccio in chiusura.13:15

42' Corrado tarda troppo il tempo del cross, vanificando l'ottimo lavoro di Palumbo e Santoro.13:14

40' PUSCAS! Girata di testa della punta, attento Seculin in presa.13:11

38' Inserimento di Zaro, Morachioli attento in chiusura.13:10

37' Modena e Bari che si stanno alterando nella gestione del pallone, con i canarini piú propositivi: per ora poche peró le occasioni pericolose.13:09

35' Rientra Pergreffi, cambio per ora in ghiaccio per il Modena.13:06

34' Modena momentaneamente in dieci, ancora fuori dal campo Pergreffi.13:05

32' Problemi ora per Pergreffi, partita momentaneamente ferma.13:04

29' Punizione per il Bari: palla sul secondo palo per Di Cesare, non ci arriva il capitano del Bari.13:01

27' Gran stacco di Abiuso sul cross di Corrado, colpo di testa che termina a lato.12:59

25' Conclusione di Manconi, palla ampiamente a lato.12:56

24' Santoro si inserisce sulla sinistra e crossa al centro, attento Di Cesare in anticipo su Manconi.12:56

22' AMMONITO Giuseppe Sibilli. Giallo al fantasista per proteste. 12:54

22' Molti gli errori in fase di impostazione da parte di entrambe le squadre, partita che non decolla.12:53

20' Palla persa sanguinosa di Palumbo, Sibilli lancia immediatamente in profonditá Puscas, Seculin esce dalla sua area e anticipa l'ex Inter.12:52

19' Modena che continua a gestire i ritmi di gioco, ma Bari che comincia a trovare spazi in contropiede.12:50

17' Sull'azione di angolo, spizzata di Lulic che termina di poco a lato.12:48

16' SIBILLI! Destro potente del fantasista, attento Seculin che alza in angolo.12:48

14' Sta prendendo metri il Modena, Bari ora che aspetta l'avversario.12:45

12' Conclusione a lato di Abiuso, fallo in precedenza della punta su Ricci.12:44

11' Abiuso si libera sul secondo palo ma la punizione di Palumbo é allontanata da Vicari.12:43

10' Santoro steso da Maita, punizione dalla trequarti per il Modena.12:42

9' Morachioli lamenta un fallo ma Bonacina dice di continuare, nervoso l'attaccante del Bari.12:41

7' Infortunio al polso per Riccio, che peró fa segno alla panchina di poter continuare.12:40

6' Buoni ritmi in questo inizio partita, due squadre che si stanno affrontando a viso aperto.12:37

4' Pergreffi calcia alto, ma azione di angolo fermata per il fuorigioco del difensore locale.12:35

3' PALUMBO! Conclusione da almeno 35 metri, Brenno non si fida e alza in angolo.12:34

2' Partito forte anche il Modena, Abiuso apre per Corrado, cross teso che Vicari devia in out.12:33

1' Ricci trova subito il fondo ma il suo cross termina direttamente in out.12:33

1' INIZIA MODENA - BARI!12:32

Dirige il match l'arbitro Bonacina di Bergamo.11:56

Iachini vuole dare un cambio al periodo difficile dei suoi, formazione offensiva con Sibilli alle spalle di Morachioli e Puscas. Benali in regia, coppia di centrali di grande esperienza con Di Cesare e Vicari.11:55

Bianco con Manconi in coppia con Abiuso, con l'assenza dell'ultimo minuto di Gerli Palumbo scala in regia con Santoro mezzala. Riccio in difesa.11:53

La formazione del BARI (4-3-1-2), Brenno - Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci - Maita, Benali, Lulic - Sibilli - Morachioli, Puscas. A disposizione: Pissardo, Guiebre, Natuzzi, Bellomo, Maiello, Edjouma, Colangiuli, Achik, Diaw, Aramu.11:36

Sono ufficiali le formazioni del match: MODENA (3-5-2), Seculin - Riccio, Zaro, Pergreffi - Ponsi, Magnino, Palumbo, Santoro, Corrado - Manconi, Abiuso. A disposizione: Gagno, Cotali, Oukhadda, Ori, Duca, Tremolada, Battistella, Bozhanaj, Mondele, Gliozzi, Strizzolo, Di Stefano.11:35

Una classifica molto corta: solo sette punti tra l'ottavo e il sedicesimo posto, con i padroni di casa undicesimi e gli ospiti quindicesimi.11:30

Questa ricca Pasquetta di Serie B si apre con la sfida delle 12.30 tra Modena e Bari: Canarini che con una vittoria potrebbero affacciarsi alla zona play off, Bari che vuole i tre punti per agganciare gli avversari ed allontanare la zona play out.11:29