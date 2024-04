Grazie per aver seguito Parma-Catanzaro 0-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.17:07

90'+5' Triplice fischio al Tardini. Parma-Catanzaro termina 0-2.16:56

90'+5' Azione tutta di prima del Catanzaro che esce dal basso in bello stile, poi Oliveri non trova Ambrosino in area ma conta poco perchè manca pochissimo al fischio finale di Baroni.16:56

90'+4' Oliveri conquista un calcio di punizione facendosi atterrare da Camara. Grande festa intanto nel settore ospiti del Tardini.16:55

90'+3' Cross di Ansaldi dalla desra, completamente sballato. Il Catanzaro ottiene una rimessa dal fondo e vede ormai il traguardo.16:54

90' Cinque minuti di recupero.16:51

89' Traversone di Di Chiara per Partipilo al quale non riesce la girata di sinistro dal centro dell'area, palla a fondo campo e rimessa per il Catanzaro.16:50

88' Bernabé scucchaia in area con l'esterno per Charpentier, anticipato da Fulignati prima del fischio dell'arbitro che certifica il fuorigioco dell'attaccante gialloblu.16:49

87' Sostituzione Catanzaro: esce Vandeputte, entra Pompetti.16:48

87' Sostituzione Catanzaro: fuori Biasci, dentro Stoppa.16:48

86' Bernabé, anziché calciare dal limite, apre a destra per Partipilo che scivola al momento della conclusione e spedisce la palla ampiamente a lato.16:47

85' Situm anticipa Camara all'interno della propria area subendo anche fallo dall'avversario. Punizione per gli ospiti che guadagnano altri secondi preziosi.16:46

83' OCCASIONE PARMA! Gran parata di Fulignati sul mancino in diagonale di Partipilo, poi Camara ci prova col rasoterra basso ma c'è sempre il portiere ospite a dire di no ai padroni di casa.16:45

82' OCCASIONE CATANZARO! Chance in campo aperto per gli ospiti con Vandeputte che apre a destra per Ambrosino, la conclusione dell'attaccante giallorosso è però masticata e finisce fuori alla destra di Chichizola.16:43

81' Camara prova il destro a giro da dentro l'area, Scognamillo respinge di testa.16:42

80' Corner di Ansaldi, Sohm prova a piazzarla di testa ma Fulignati fa buona guardia e blocca la sfera senza problemi.16:41

79' Contatto in area tra Charpentier e Scognamillo col difensore ospite che rimane a terra, Baroni in un primo momento lascia giocare ma poi torna sui propri passi fischiando fallo all'attaccante gialloblu.16:40

77' Ambrosino fa tutto da solo nel campo emiliano, entra in area ma conclude addosso a Circati.16:39

76' Partipilo in verticale per Ansaldi, il cross basso dell'ex Torino attraversa tutta l'area piccola ma finisce sui piedi di Situm che allontana la sfera.16:37

74' Bernabé al cross dalla destra, Fulignati anticipa Charpentier coi pugni, gli emiliani la rimettono ancora in mezzo ma c'è sempre il portiere ospite a rispondere presente con una presa alta.16:35

73' Sostituzione Parma: esce anche Man, al suo posto dentro Camara.16:33

72' Sostituzione Parma: esce Valenti, entra Ansaldi.16:33

71' Sostituzione Catanzaro: fuori Sounas, dentro Oliveri.16:32

71' Charpentier a terra in area avversaria, Baroni lascia giocare tra le proteste dei padroni di casa.16:31

67' Ambrosino prova a scavalcare Chichizola col destro dalla distanza, palla deviata da Circati che per poco non beffa il proprio portiere.16:28

66' TRAVERSA DI SOHM! Destro violento dal limite e traversa piena, poi Man ci prova rasoterra ma Veroli salva i suoi respingendo sulla linea!16:28

65' Traversone di Di Chiara dalla sinistra per Charpentier, anticipato da Antonini.16:26

64' Niente da fare per il Parma che continua a non trovare il guizzo giusto in area avversaria. Gli emiliani stanno però mettendo tantissima pressione sugli ospiti che, per ora, si difendono con ordine.16:25

62' Sostituzione Catanzaro: Iemmello cede il posto ad Ambrosino.16:23

62' Sostituzione Catanzaro: fuori Petriccione, dentro Pontisso.16:22

61' Sostituzione Parma: esce anche Benedyczak, gli subentra Partipilo.16:23

61' Sostituzione Parma: fuori Hernani, dentro Sohm.16:22

60' Batti e ribatti in area calabrese ma nessun gialloblu riesce nella deviazione decisiva. Sta mancando anche un pizzico di fortuna agli uomini di Pecchia in questo momento.16:21

59' Catanzaro che non rinuncia alla costruzione dal basso, prendendosi anche qualche rischio di troppo ma è questa la filosofia di Vivarini che finora ha pagato.16:20

57' Charpentier prova la sponda di testa a centro area ma non ci sono compagni pronti ad approfittarne.16:18

55' Parma che prova a spingere al massimo per riaprire la gara, Catanzaro sempre tutto chiuso nella propria metà campo.16:17

52' ANCORA CHARPENTIER! Altra percussione del congolese che entra in area dalla destra ma colpisce l'esterno della rete da pochi passi. Decisivo l'intervento di Antonini a sbilanciare l'avversario al momento del tiro.16:13

51' OCCASIONE PARMA! Diagonale di sinistro di Charpentier dopo l'ingresso in area, palla che finisce fuori di poco alla sinistra di Fulignati.16:12

49' Hernani esplode il mancino dalla distanza, palla in curva.16:10

49' OCCASIONE CATANZARO! Ospiti vicinissimi al terzo gol con Iemmello che salta Chichizola dopo l'assist perfetto di Sounas ma trova l'intervento decisivo di Del Prato a negargli la gioia del gol!16:11

47' Subito un episodio controverso in area calabrese con Man che rimane a terra ma Baroni fa cenno di proseguire, dal VAR per ora non arrivano correzioni alla decisione presa dal direttore di gara.16:08

46' Si ricomincia!16:06

45' Sostituzione Parma: fuori Bonny, dentro Charpentier.16:07

Risultato clamoroso al Tardini ma non per quanto visto in campo. Il Catanzaro è infatti avanti di due reti grazie al sinistro di Biasci su assist di Situm e al colpo di testa imperioso di Antonini su corner di Vandeputte, al decimo assist stagionale. Decisive anche due gran parate di Fulignati su Man con gli uomini di Vivarini hanno sfruttato al meglio le occasioni avute ma anche concesso pochissimo alla capolista che, sul proprio terreno, non perde in casa da oltre un anno. 16:16

45'+2' Fine primo tempo. Parma-Catanzaro 0-2 dopo 45 minuti.15:50

45'+2' OCCASIONE PARMA! Bonny premia la corsa di Man che prova il mancino da posizione defilata ma trova un'altra gran risposta di Fulignati, bravo a respingere tuffandosi alla propria sinistra.15:50

45'+1' Man prova un dribbling impossibile in area avversaria, poi finisce per commettere fallo e regalare il pallone agli avversari.15:48

45' Due minuti di recupero al Tardini.15:49

45' Poca lucidità ora nella manovra emiliana e Catanzaro che ha buon gioco nel tenere lontani i padroni di casa dalla propria area.15:48

42' Entusiasmo alle stelle nel settore ospite del Tardini mentre pubblico e giocatori di casa non sembrano in grado di rispondere in modo efficace.15:44

39' GOL! Parma-CATANZARO 0-2! Rete di Antonini. Calcio d'angolo di Vandeputte dalla destra, Antonini sale in terzo tempo e batte un'incolpevole Chichizola con un colpo di testa perfetto. Raddoppio ospite e Catanzaro che ora sogna il colpaccio.



37' Man salta netto Sounas sulla sinistra e serve Hernani con un cross morbido. Il brasiliano calcia al volo col destro ma centra in pieno Verna. Proteste gialloblu per un possibile tocco di braccio ma il direttore di gara non è dello stesso avviso.15:41

36' Colpo di testa di Benedyczak su calcio d'angolo, palla di nuovo in corner dalla parte opposta.15:39

34' Bernabé si gira al limite e prova il sinistro, la palla si impenna dopo una deviazione e termina debolmente tra le braccia di Fulignati.15:37

32' Scognamillo rischia qualcosa in uscita bassa, poi subisce la sbracciata di Benedyczak e guadagna un calcio di punizione che lo salva da una situazione scomoda nei pressi della propria area di rigore.15:35

30' Fulignati esce a vuoto ma viene salvato da Scognamillo che anticipa tutti di testa. La palla è però di nuovo tra i piedi dei padroni di casa che continuano a farla girare alla ricerca dello spazio giusto.15:33

29' Parma che spinge a caccia del pareggio e che guadagna un corner con Man.15:32

28' OCCASIONE PARMA! Hernani pesca Benedyczak all'interno della lunetta, il numero sette si gira e trova la potenza ma non la precisione. Palla alta sopra la traversa.15:31

26' Bernabé prova il sinistro da dentro l'area, la palla si impenna dopo il tocco di Antonini, poi Benedyczak non è efficace scegliendo un colpo di testa improbabile che si spegne a lato della porta di Fulignati.15:30

23' OCCASIONE CATANZARO! Tiro-cross di Biasci che per poco non beffa Chichizola. Il lob dell'autore del gol calabrese lambisce il palo alla destra dell'estremo difensore gialloblu che non ci sarebbe mai arrivato.15:27

20' Cross in area dalla sinistra di Sounas, Di Chiara anticipa Iemmello sul secondo palo. Azione molto simile a quella del vantaggio calabrese ma stavolta la difesa di casa si è dimostrata decisamente più attenta.15:24

18' OCCASIONE PARMA! Bonny imbuca in area per la corsa di Man, il rumeno prova a piazzarla col mancino basso ma trova la gran risposta di Fulignati che salva i suoi.15:21

15' Schema su palla da ferma per i Ducali che liberano Hernani al tiro, palla colpita male che finisce in curva.15:18

15' Calcio d'angolo per il Parma, lo guadagna Del Prato con un cross basso dalla destra.15:18

14' Tarda ad arrivare la risposta del Parma che sembra aver subito il colpo degli ospiti.15:17

12' Rete confermata anche dopo la verifica della sala VAR, Biasci era in posizione regolare al momento dell'assist perfetto di Situm.15:15

11' GOL! Parma-CATANZARO 0-1! Rete di Biasci. Situm pennella al centro col sinistro dalla destra, Biasci indovina il movimento alle spalle di Circati e insacca col sinistro al volo dal limite dell'area piccola. Nulla da fare per Chichizola che può solo raccogliere la palla dal fondo del sacco.



9' Man pericoloso in campo aperto, il rumeno converge al centro dalla destra, ignora un Bonny liberissimo e prova la botta dal limite ma trova la respinta decisiva di Scognamillo.15:13

7' Ritmo molto basso in questo avvio col Parma che sta gestendo il possesso dopo i primi minuti di marca calabrese.15:10

4' Risponde il Parma con Bonny che lavora un pallone sulla sinistra e prova il cross, deviato in fallo laterale dalla parte opposta dalla difesa ospite.15:07

4' Fuorigioco di Iemmello ma il Catanzaro si dimostra propositivo in questo avvio di match.15:06

2' Iemmello scodella in area per Vandeputte che fa da sponda per un compagno a rimorchio che non c'è. Recupera la difesa emiliana.15:05

Si comincia!15:03

Un minuto di silenzio al Tardini per commemorare Joe Barone.15:02

Dirige il match Baroni con Cipriani e Belsanti ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Galipò. Al VAR ci sono Manganiello e Volpi.14:57

Pecchia concede una chance da titolare in difesa a Valenti che torna in campo dopo un anno, in avanti c'è la conferma di Bonny supportato dal trio di fantasisti formato da Man, Bernabé e Benedyczak. Nel Catanzaro c'è la novità Antonini al centro della difesa con Scognamillo, le fasce sono affidate alle coppie Situm-Sounas e Veroli-Vandeputte. In attacco Iemmello-Biasci.14:58

FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO: 4-4-2 per gli uomini di Vivarini. Fulignati - Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli - Sounas, Petriccione, Verna, Vandeputte - Iemmello, Biasci. A disposizione: Sala, Borrelli, D'Andrea, Brignola, Stoppa, Pontisso, Pompetti, Krajnc, Oliveri, Miranda, Ambrosino, Donnarumma.15:01

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA: emiliani in campo col 4-2-3-1. Chichizola - Del Prato, Valenti, Circati, Di Chiara - Estevez, Hernani - Man, Bernabé, Benedyczak - Bonny. A disposizione: Turk, Corvi, Charpentier, Ansaldi, Colak, Sohm, Hainaut, Partipilo, Camara, Mihaila, Zagaritis, Cyprien.15:00

La capolista Parma, reduce da tre vittorie consecutive che hanno consolidato il primato e reso ormai solo questione di tempo la realizzazione del sogno chiamato Serie A, ospita un Catanzaro in leggero calo ma comunque in piena zona playoff. Fischio d'inizio alle ore 15.14:53

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Catanzaro, gara valida per la giornata numero 31 del campionato di Serie B.13:33