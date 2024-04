Da Pisa - Palermo é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:07

90'+7' FINISCE PISA - PALERMO! Pirotecnico 4-3 tra le due formazioni, locali che vincono in rimonta.17:01

90'+6' Aquilani chiede ai suoi di non abbassarsi e concedere metri al Palermo, che peró non ne ha veramente piú.17:01

90'+4' Locali con il controllo del pallone, Palermo troppo stanco per pressare.16:58

90'+2' Pisa che trova ancora il vantaggio, Palermo che ora difficilmente troverà la forza per ribaltare ancora il match.16:58

90' GOL! PISA - Palermo 4-3! Rete di Mattéo Tramoni. Il trequartista stoppa in area e lascia partire un diagonale che gela il Palermo: doppietta per il numero 11 pisano!



90' Sei i minuti di recupero16:54

89' Sostituzione PISA: esce Nicholas Bonfanti, entra Miguel Luís Pinto Veloso.16:53

89' OCCASIONE PISA! Deviazione sottoporta di Bonfanti, pallone di poco a lato!16:53

87' Palermo momentaneamente in nove, rientra peró il centrocampista rosanero.16:51

86' A terra Vasic, richiesta anche la barella per il centrocampista che sembra aver problemi muscolari.16:50

84' GOL! PISA - Palermo 3-3! Rete di Mattéo Tramoni. Schema su angolo, palla al limite per il fantasista che insacca con un preciso diagonale.



83' Angolo per il Pisa: praticamente tutti gli effettivi nerazzurri in avanti.16:47

82' Sostituzione PALERMO: esce Francesco Di Mariano, entra Simon Graves Jensen.16:46

82' Sostituzione PALERMO: esce Matteo Luigi Brunori, entra Edoardo Soleri.16:46

81' Palermo che si vuole coprire, pronti nuovi cambi.16:45

80' SUBITO OCCASIONE PISA! Tramoni stoppa un difficile pallone in area e calcia di prima intenzione, palla alta!16:43

78' Sostituzione PISA: esce Arturo Calabresi, entra Lisandru Tramoni.16:43

78' Sostituzione PISA: esce Stefano Moreo, entra Mattéo Tramoni.16:42

77' Incredibile indecisione difensiva del Pisa che regala spazio a Brunori e poi atterra Vasic in area. Tutto da rifare per i locali.16:41

76' GOL! Pisa - PALERMO 2-3! Rete su Rigore di Matteo Luigi Brunori. La punta sigla la personale doppietta spiazzando Loria e insaccando a fil di palo. Palermo che trova il vantaggio in 10.



75' RIGORE PER IL PALERMO! Vasic steso in area, azione nata da una ottima percussione di Brunori!16:39

73' Sostituzione PALERMO: esce Federico Di Francesco, entra Giuseppe Aurelio.16:37

72' CARACCIOLO! Conclusione deviata del difensore, Pigliacelli alza sopra la traversa!16:36

72' Giro palla quasi da pallanuoto del Pisa, che passa da destra a sinistra alla ricerca del varco nella difesa ospite.16:35

70' Si rivede il Palermo con un cross di Di Francesco, nessun compagno é pronto.16:34

69' Pisa che ora spinge con tutti i suoi effettivi, cercando la vittoria vista anche la superiorità numerica.16:32

68' VALOTI! Conclusione di prima intenzione del trequartista, palla messa in angolo da Pigliacelli.16:32

67' AMMONITO Antonio Aldo Caracciolo. Piovono gialli, cartellino anche per il difensore del Pisa. 16:32

65' In quattro minuti il Pisa trova il pareggio, Palermo decisamente male in questo secondo tempo: ora i rosanero anche con l'uomo in meno. 16:29

64' AMMONITO Arturo Calabresi. Giallo al difensore, partita che si sta scaldando. 16:29

64' ESPULSO Claudio Gomes! Secondo giallo per il mediano che perde palla e stende Valoti!16:28

63' GOL! PISA - Palermo 2-2! Rete di Nicholas Bonfanti. Pareggia la squdta locale con la punta abile nel realizzare sottoporta l'ottimo assist di Marin.



61' Pisa che riapre la partita dopo un quarto d'ora in cui a squadra di Aquilani aveva alzato decisamente il baricentro. Palermo molto passivo in questo secondo tempo.16:25

59' GOL! PISA - Palermo 1-2! Rete di Marco D'Alessandro. L'esterno é abile in area a liberare il destro e mettere la palla sotto il sette, dove Pigliacelli non arriva. Altro gran gol in questa partita!



58' Beruatto guadagna il corner, continua a spingere il Pisa.16:22

56' OCCASIONE PISA! Prima respinta la conclusione di Marin, poi Pigliacelli blocca la girata ravvicinata di Bonfanti.16:21

54' Molto nervoso invece Di Francesco, continue proteste per l'esterno che rischia il giallo.16:18

52' Partito molto forte il Pisa, Palermo che si limita a difendersi.16:16

51' BONFANTI! Colpo di testa della punta su azione di angolo, palla di poco a lato.16:15

50' Cross di Beruatto che taglia tutta l'area piccola, nessun compagno riesce nell'intervento decisivo.16:14

48' Vasic in ritardo su Canestrelli, intervento molto duro che fortunatamente non porta conseguenze.16:12

47' Un solo cambio nell'intervallo, Aquilani inserisce Beruatto per Barbieri.16:12

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:10

46' Sostituzione PISA: esce Tommaso Barbieri, entra Pietro Beruatto.16:10

Palermo che va negli spogliatoi in vantaggio di due reti: i rosanero prima si vedono annullare il vantaggio di Di Francesco per fuorigioco, poi Brunori trova il sette su punizione. Raddoppio di Lund, sempre servito da Brunori, che trova l'altro angolo della porta. Pisa vicino alla rete con Barbieri, nel finale, ad inizio partita autopalo di Brunori che non si é fatto mancare nulla in questi 45 minuti.15:54

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PISA - PALERMO! 0-2 il risultato, in gol Brunori su punizione e Lund in contropiede.15:52

45'+2' Canestrelli travolge Vasic, si ferma il gioco. Recupero che si allungherà di almeno un minuto.15:51

45'+1' Tre i minuti di recupero.15:48

45' Molte emozioni in questo finale, Pisa tutto in avanti per trovare la rete che riaprirebbe la partita prima del doppio fischio.15:47

43' PISA VICINO AL GOL! Miracolo di Pigliacelli su Barbieri, Moreo sbaglia poi il tap in!15:46

42' GOL! Pisa - PALERMO 0-2! Rete di Kristoffer Lund Hansen. Brunori, trova il corridoio centrale per l'esterno che, davanti a Loria, mette il pallone sotto il sette. Che Palermo!



40' DI FRANCESCO! Sponda di Lund, doppio stop e rovesciata dell'esterno che trova peró Loria pronto.15:43

38' AMMONITO Tommaso Barbieri. Giallo anche all'esterno pisano, nervosismo in campo. 15:41

37' Palermo sul velluto, uscita palla di grande qualità che obbliga il Pisa ad accorciare e non alzare il pressing.15:40

36' BONFANTI! La punta si gira in area e conclude, pallone bloccato da Pigliacelli.15:39

34' Reazione immediata del Pisa, colpo di testa di Moreo che termina a lato.15:37

32' GOL! Pisa - PALERMO 0-1! Rete diMatteo Luigi Brunori. Punizione perfetta della punta che, dal limite mette la palla sotto il sette.



32' Fallo di Caracciolo al limite, punizione pericolosa per il Palermo.15:34

31' Pisa che gestisce, ma sempre piú pericoloso il Palermo quando ha spazio per ripartire.15:33

28' BRUNORI! Si é scaldato il Palermo, destro a giro della punta che Loria mette in angolo!15:32

27' ANNULLATO IL GOL A DI FRANCESCO! Fuorigioco dell'esterno che aveva trovando la perla sotto il sette, intervento del VAR decisivo!15:31

25' Check del VAR per la posizione di partenza di Di Francesco al momento del lancio di Gomes, si attende la decisione dell'arbitro.15:28

24' Proteste ora di Corini, che chiedeva il giallo per una vistosa trattenuta su Brunori.15:26

22' Lancio per Di Mariano, palla troppo lunga per il fantasista che non é ancora entrato in partita.15:24

20' Sostituzione PALERMO: esce Mamadou Coulibaly, entra Aljoša Vasić.15:23

19' OCCASIONE PISA! Cross per Bonfanti, colpo di testa sul secondo palo di poco alto!15:21

17' Problemi ora per Coulibaly, che si stende a terra: probabile primo cambio obbligato per il Palermo.15:20

16' Partita che si sta innervosendo, intervento di Caracciolo in ritardo su Coulibaly.15:19

14' AMMONITO Mamadou Coulibaly. Il rosanero in ritardo su Valoti, altro giallo per il Palermo. 15:17

13' Segre prova una difficile rovesciata in area dopo che Lund aveva rimesso al centro, mancando peró il pallone.15:16

12' Bella percussione di Ceccaroni, steso da Marin al limite: punizione pericolosa per il Palermo.15:15

10' MOREO! Cross di D'Alessandro, colpo di testa della punta che termina a lato.15:13

9' Palermo che aspetta, intervento duro di Lund su un D'Alessandro che é partito bene nel match.15:11

7' Partito molto bene il Pisa, spinto da un numeroso pubblico sugli spalti.15:10

4' AMMONITO Claudio Gomes. Discesa di Moreo, il centrocampista spende il fallo tattico. 15:07

4' Palermo con il possesso palla, ma molto aggressivo il Pisa di Aquilani.15:07

3' CHE OCCASIONE PER IL PISA! Colpo di testa di Valoti, Brunori devia sul palo!15:05

2' D'Alessandro trova il fondo, il cross e l deviazione, angolo per il Pisa.15:04

1' INIZIA LA PARTITA!15:02

Dirige il match l'arbitro Fourneau di Roma.14:58

Aquilani con Valoti alle spalle delle punte Bonfanti - Moreo, Caracciolo al centro della difesa. Tre punte per gli ospiti con Di Mariano e Di Francesco ad accompagnare Brunori.14:58

la formazione del PALERMO (4-3-3): Pigliacelli - Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund - Coulibaly, Gomes, Segre - Di Mariano, Brunori, Di Francesco.14:57

Sono ufficiali le formazioni del match: PISA (3-4-1-2): Loria - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Barbieri, Marin, Esteves, D’Alessandro - Valoti - Bonfanti, Moreo.14:55

Il Pisa ospita il Palermo in questo grande pomeriggio di Serie B di Pasquetta: due squadre in lotta play off, con i rosanero che sognano la zona promozione diretta.14:53