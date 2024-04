Si chiude una spettacolare Pasquetta di Serie B, appuntamento alla prossima sfida!22:30

90'+5' FINISCE SAMPDORIA - TERNANA! Poker doriano, 4-1 il finale!22:28

90'+4' GOL! SAMPDORIA - Ternana 4-1! Rete di Manuel De Luca. Tripletta della punta che insacca sul secondo palo il cross mordibo di Stojanovic. Che impatto dalla panchina per il terzino!



90'+2' COSA SBAGLIA ALVAREZ! Altro assist di Stojanovic, la punta calcia su Iannarilli!22:26

90'+1' Altra occasione per Favilli, Ghilardi lo chiude da pochi passi: Sampdoria che sta concedendo tanto.22:24

90' Tre i minuti di recupero.22:24

89' Favilli con il colpo di prima intenzione, palla alta.22:23

88' DISTEFANO! Punizione di Pereiro, Casasola liscia con la punta alle sue spalle che calcia alto!22:22

87' AMMONITO Tiago Matías Casasola. 22:21

86' Sampdoria che chiude la partita in due minuti, esplode di gioia Marassi.22:20

85' GOL! SAMPDORIA - Ternana 3-1! Rete di Manuel De Luca. Doppietta personale della punta che calcia al volo di controbalzo un cross di Stojanovic.



84' Sostituzione TERNANA: esce Franco Ezequiel Carboni, entra Filippo Distefano.22:19

84' Sostituzione SAMPDORIA: esce Nicola Murru, entra Cristiano Piccini.22:17

84' Gol che nasce dai cambi di Pirlo: assist di Borini, gol di Stojanovic, entrambi entrati dalla panchina.22:17

83' GOL! SAMPDORIA - Ternana 2-1! Rete di Petar Stojanović. Che azione tutta di prima per i doriani, ultimo l'assist di Borini per il terzino che, da due passi, batte Iannarilli.



82' Ghilardi colpisce di testa ma manda a lato, il difensore lamenta una spinta ma si continua a giocare.22:15

81' BORINI! Sugli sviluppi del corner, gran botta della punta: una leggera deviazione salva Iannarilli.22:14

80' De Luca cerca un difficile velo per Alvarez, attento Sorensen. Angolo Sampdoria.22:14

77' Pirlo va con le tre punte, 4-3-3 ora per la Sampdoria.22:11

76' Sostituzione TERNANA: esce Antonio Raimondo, entra Andrea Favilli.22:10

76' Sostituzione SAMPDORIA: esce Fabio Depaoli, entra Petar Stojanović.22:10

76' Sostituzione SAMPDORIA: esce Ebrima Darboe, entra Agustín Álvarez.22:10

75' Sampdoria che sembra stanca, Dalle Mura che passa facilmente su uno stanco Darboe.22:09

74' Che partita di Pereiro, l'ex Cagliari gestisce bene il contropiede costringendo Darboe al fallo.22:07

73' Gran tunnel di Yepes su Carboni, fallo dell'esterno ospite.22:06

71' Samp che torna a spingere, ora é la Ternana costretta nella propria metá campo.22:05

69' Palla di Kasami che taglia in due la Ternana, Yepes trova Borini che tarda peró troppo nel cross.22:03

66' Sponda di Corini, attento Capuano a servire Iannarilli.22:01

65' GOL! Sampdoria - TERNANA 1-1! Rete di Gaston Pereiro. Cross di Casasola, il fantasista solo sul secondo palo insacca di testa!



64' Sostituzione SAMPDORIA: esce Valerio Verre, entra Fabio Borini.21:57

63' Darboe troppo laterale per De Luca, la punta chiusa da Sorensen in angolo.21:57

62' Contropiede Ternana, bella palla di de Boer, ma ottima chiusura di Darboe.21:56

61' Punizione Sampdoria: schema per Verre, palla allontanata.21:55

59' RAIMONDO! Gran girata della punta, palla di poco a lato!21:53

58' Gran fisicità in questo secondo tempo, entrambe le squadre stanno mettendo molta intensità.21:52

56' De Luca colpito da Capuano che tentava l'anticipo, si rialza sofferente l'autore del gol.21:50

54' Bel secondo tempo, molto equilibrio ma é la Ternana che spinge.21:48

52' Sull'angolo, si ostacolano Sorensen e De Boer, palla ancora in corner.21:46

51' Gran palla di Pereiro per Casasola, cross deviato in angolo.21:46

49' GHILARDI! Colpo di testa del difensore che sorprende la Ternana con il suo inserimento, palla che sfiora il palo!21:43

47' Punizione di Pereiro dal limite, facile la presa per Stankovic.21:41

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:39

Ternana comunque in gara, le Fere hanno anche sfiorato il vantaggio con Raimondo, ma é servito un super Iannarilli per mantenere aperta la gara: portiere decisivo prima su Verre, poi su De Luca.21:26

Sampdoria che va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie alla rete su rigore di De Luca, assegnato da Prontera dopo il check del VAR per un tocco di mano di Amatucci.21:24

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Sampdoria in vantaggio per 1-0, gol su rigore di De Luca.21:23

45'+3' DE LUCA! Barreca mette la punta davanti alla porta, conclusione a giro che sfiora il palo: decisivo ancora Iannarilli in uscita.21:23

45'+1' Che palla di Verre per Darboe, la mezzala sbaglia peró il cross per De Luca.21:21

45' Tre i minuti di recupero.21:20

44' Cross di Amatucci, servito da Carboni: allontana Ghilardi.21:20

43' Sampdoria che ora ha abbassato il baricentro, fondamentale per la squadra di Pirlo mantenere il vantaggio fino all'intervallo.21:18

41' Ghilardi chiude in angolo Raimondo, buona la reazione della Ternana dopo il gol di De Luca.21:16

39' Punizione di Carboni messa in angolo, Ternana che spinge.21:14

38' Carboni steso da Depaoli, punizione per la Ternana dal limite.21:13

36' GOL! SAMPDORIA - Ternana 1-0! Rete su Rigore di Manuel De Luca. La punta con il destro spiazza Iannarilli, vantaggio doriano!



35' RIGORE PER LA SAMPDORIA! Pronterà va a rivedere le immagini ed indica gli 11 metri!21:10

34' Check del VAR per il tocco di mano di Amatucci su tiro di Barreca.21:09

33' Mischia furibonda in area, Sampdoria che va a protestare per due falli in area: una spinta su De Luca e un tocco di mano seguente su tiro di Barreca.21:08

32' MIRACOLO DI IANNARILLI! Verre se ne va dalla marcatura di Sorensen, supera Capuano a calcia a giro: il portiere con le dita alza in angolo!21:07

31' Torna a spingere la Sampdoria, gara comunque molto aperta, visto la pericolosità della Ternana quando ha spazio.21:07

29' Sorensen anticipa Darboe in area, fallo della mezzala.21:04

27' Luperini entra in area ma non conclude, il suo cross allontanato.21:02

26' KASAMI! La mezzala entra in area e conclude con un diagonale potente, Iannarilli blocca in tuffo.21:01

24' Verre con una gran verticale per Depaoli, lo chiude Carboni in angolo.20:59

23' LEONI! Punizione di Verre, colpo di testa dell'ex Padova che manda a lato.20:57

22' Sostituzione TERNANA: esce Niklas Pyyhtiä, entra Kees de Boer.20:56

21' AMMONITO Gregorio Luperini. Scivolata in ritardo su Kasami, primo giallo del match. 20:56

20' Problemi per Pyythia, che chiede il cambio: Ternana momentaneamente in dieci.20:55

18' Tanti i palloni toccati da Verre, ma pochi fino a questo momento con qualità.20:53

16' DE LUCA! Diagonale da ottima posizione, Capuano chiude in scivolata.20:51

15' Gran gioco di gambe di Pereiro che ne salta due in area, non riesce peró l'ultimo dribbling su Ghilardi.20:51

14' Schema per la Ternana, non arriva a destinazione il cross basso di Pereiro.20:49

13' Buon momento ora della Ternana, angolo per le Fere.20:48

11' RAIMONDO! Pyythia trova la verticale per la sua punta, grande uscita di Stankovic che lo chiude con il piede!20:46

9' Kasami recupera su Pyythia, che lo stende: deve stare attento il centrocampista della Ternana, giá richiamato.20:45

8' Darboe steso a centrocampo, l'ex Roma sta facendo pesare la sua fisicità.20:43

7' Ternana che ora sta prendendo campo, dopo aver sofferto l'inizio forte della Samp.20:43

5' Raimondo chiede il fallo al limite dell'area, Pronterà fischia il fallo contro per una trattenuta.20:41

4' Che inizio per la Sampdoria, pressione altissima per la squadra di Pirlo.20:39

3' Verre si gira e calcia, deviazione in angolo: ritmi subito alti in questa partita.20:38

2' Barreca al centro, allontana la difesa della Ternana.20:36

1' Palla persa di Carboni, Dalle Mura stende De Luca: subito una punizione per la Sampdoria.20:36

1' INIZIA SAMPDORIA - TERNANA! Primo pallone per gli ospiti.20:35

Tarda il fischio di inizio, si devono coprire i calzini bianchi della Sampdoria, che potrebbero confondere gli avversari (in tenuta tutta bianca) e l'arbitro. 20:35

Dirige il match l'arbitro Alessandro Prontera.20:10

Breda opta per la coppia Raimondo - Pereiro, con l'ex Cagliari libero di svariare su tutto il fronte offensivo. Casasola e Carboni da quinti, Dalle Mura in difesa con Capuano e Sorensen.20:09

Pirlo si affida a Verre alle spalle di De Luca, Murru sulla linea difensiva, Depaoli dovrebbe agire da quinto di centrocampo.20:08

La formazione della TERNANA: (3-5-2), Iannarilli - Sorensen, Capuano, Dalle Mura - Casasola, Luperini, Amatucci, Pyythia, Carboni - Pereiro, Raimondo.20:06

Sono ufficiali le formazioni del match: Sampdoria (3-5-1-1), Stankovic - Leoni, Ghilardi, Murru - De Paoli, Darboe, Yepes, Kasami, Barreca - Verre - De Luca.20:05

40 i punti per la squadra di Pirlo, reduce da un ottimo momento con tre vittorie consecutive, 32 per gli ospiti, che hanno ottenuto i tre punti con il Cosenza.20:04

Questa ricca giornata di Serie B di Pasquetta si chiude con la sfida a Marassi tra Sampdoria e Ternana: i Doriano cercano il successo per entrare di forza in zona play off, le Fere per uscire dalla zona play out.20:03