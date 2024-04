Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi impegni con la Serie B.17:30

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI SOZZA! Spezia-Ascoli termina 2-1.17:24

90'+3' Ascoli che manovra freneticamente il pallone in attesa dello spazio giusto, Spezia che attende e mantiene tutte le posizioni.17:21

90'+2' Calcio di punizione a favore dello Spezia, intervento falloso di Di Tacchio sulla linea di centrocampo.17:20

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Iacobellis, si giocherà fino al 95'.17:20

90' Può riprendere Spezia-Ascoli. Circa venticinque minuti di interruzione a causa di un malore per un tifoso spezzino sugli spalti, dopo minuti di apprensione e timore lo staff sanitario ha consentito all'uomo di essere trasportato in Ospedale dopo una lunga rianimazione. Si può tornare sul rettangolo di gioco.17:19

89' Gioco interrotto a causa di problemi per un tifoso sulle tribune, intervento dello staff medico.16:51

89' Spezia che mantiene il pallino del possesso, non forza la manovra la formazione di D'Angelo che ora fa scorrere secondi preziosi. Ascoli che non si arrende e mette in atto un forte pressing.16:49

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà concesso l'extra-time.16:47

87' Sostituzione Spezia: fuori anche Salvatore Elia Gregorio, dentro José Tanco.16:47

86' Sostituzione Spezia: fuori Diego Falcinelli, dentro Filip Wojciech Jagiełło.16:46

82' Falcinelli ha ancora energie a disposizione e si mette in luce per ricevere da Pio Esposito, poi addomestica il suggerimento e prova a puntare D'Uffizi che recupera però il possesso.16:46

80' Ultimi 600'' di gioco, poi sarà lasciato spazio all'extra-time.16:38

79' Ritmi che sembrano ora decisamente più bassi, molte le interruzioni dovute a crampi o sostituzioni.16:38

78' Sostituzione Spezia: abbandona il campo Daniele Verde, dentro al suo posto Francesco Pio Esposito.16:37

78' Anche lungo la panchina spezzina si muove qualcosa, sostituzioni in vista.16:37

77' Zedadka nel tentativo di mantenere il possesso compie fallo da terra, punizione Spezia dalla metà campo.16:36

75' Sostituzione Ascoli: fuori Patrizio Masini, lo sostituisce Simone D'Uffizi.16:35

73' Lavoro generoso di Nikolaou che subisce la carica di due avversari per ottenere il calcio di punizione, si riparte con un tocco corto di Hristov per Nikolaou stesso.16:35

71' Hristov resta a terra lamentando un problema muscolare, ancora una volta necessario l'intervento dello staff sanitario.16:30

69' Corner che non produce alcun frutto, si prosegue con una manovra giostrata dall'Ascoli.16:30

68' Bandinelli scorre lungo l'out di destra, pensa al traversone ma viene respinto da Di Tacchio. Calcio d'angolo a favore dello Spezia, batterà Esposito.16:29

65' Verde, particolarmente ispirato in questa ripresa, salta e lascia sul posto Caligara, poi si accorge del taglio di Vignali e prova a premiarlo con un morbido cross su cui il centravanti però non arriva. Possesso Ascoli.16:24

63' ANCORA VASQUEZ! Portiere bianconero che risulta essere determinante in questi ultimi minuti di gara, in questa occasione è Verde a calciare in porta, poi una fortuita deviazione avrebbe beffato Vasquez che è però molto reattivo e prolunga in calcio d'angolo. Assedio Spezia.16:23

61' Sostituzione Ascoli: fuori dal campo Samuel Giovane, subentra al suo posto Dávid Ďuriš.16:22

61' Sostituzione Ascoli: fuori anche Jeremiah Streng, lo sostituisce Fabrizio Caligara.16:20

60' Sostituzione Ascoli: fuori Raffaele Celia, dentro Brian Jephte Bayeye Kifutu.16:20

59' STREPITOSO VASQUEZ! Vero e proprio capolavoro dell'estremo difensore ascolano, che a pochi centimetri dalla linea di porta respinge un rapidissimo tap-in di Vignali, neutralizzando la chance del 3-1. Risultato che non muta.16:19

57' Altro corner a favore dell'Ascoli, batterà Rodriguez.16:18

55' Gioco di prestigio di Bandinelli che con una ruleta si libera dalla marcatura di Di Tacchio e conquista un prezioso calcio di punizione.16:15

52' GOL! GOL HRISTOV! SPEZIA-Ascoli: 2-1. Spezia di nuovo avanti al minuto 52', ci pensa Petko Hristov! Dagli sviluppi del primo corner casalingo della gara, Bandinelli addomestica, alza lo sguardo e calcia potentemente verso Vasquez, poi l'estremo difensore non riesce a bloccare la sfera e sulla ribattuta si presenta puntuale Hristov che riporta lo Spezia in vantaggio con un secco tap-in.



Guarda la scheda del giocatore Petko Hristov16:13

52' Primo corner del match a favore dello Spezia, batterà Verde dalla bandierina.16:11

50' Gara che riprende, Hristov può proseguire, possesso Spezia al minuto 50'.16:09

48' Sozza interrompe il gioco, Hristov a terra dopo uno scontro di gioco, necessario l'ingresso in campo dello staff medico.16:07

47' La prima manovra del secondo tempo è giostrata dallo Spezia.16:06

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:06

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:50

Si chiude dopo un discreto recupero la prima frazione di gioco al Picco di La Spezia, gara ferma momentaneamente sull'1-1.I primi 45' di questo acceso scontro salvezza hanno mostrato una gara decisamente caratterizzata da un forte tono agonistico, con numerosi contrasti ed azioni fallose; sblocca il match Vignali, che al minuto 12' manda lo Spezia in vantaggio compiendo una torsione vincente sul calibrato cross di Elia. Alla rete del giocatore spezzino risponde Pablo Rodriguez, che al minuto 24' trova la via del pareggio dopo un'ottima combinazione con Di Tacchio: piattone mancino e palla dove Zoet non può arrivare. Gara che prosegue per i restanti minuti a ritmi elevati, aspettative chiaramente alte per la seconda parte di match.15:50

45'+2' FISCHIO DI SOZZA: termina il primo tempo.15:49

45'+2' Punizione che termina con un nulla di fatto, si riparte con un rinvio dal fondo per Vasquez.15:48

45'+1' Mantovani atterra Elia al limite dell'area di rigore, altra punizione spendibile dallo Spezia. Sul punto di battuta il solito Verde.15:48

45' Sono 2' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.15:47

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile assegnazione del recupero.15:46

43' Altro calcio di punizione che sarà battuto da Verde, stavolta il fantasista mancino va alla ricerca della torre di Vignali ma Mantovani anticipa e devia in out.15:46

42' Masini non impeccabile nel controllo, stop fuori misura che regala la rimessa con le mani allo Spezia.15:45

40' Palla inattiva dai 30 metri a favore dello Spezia, da posizione defilata parte Verde direttamente in porta, dando vita ad una traiettoria troppo centrale che diviene facile preda per i guantoni di Vasquez.15:44

38' Verde riceve da Nagy, poi alza lo sguardo e tenta il filtrante a mezza altezza per Vignali che non riesce però ad addomesticare. Rinvio dal fondo di cui si incaricherà ovviamente Vasquez.15:43

36' Elia ancora velenoso lungo l'out di sinistra, altro cross alla ricerca di Vignali che non riesce però a replicare l'azione del primo vantaggio.15:38

35' Sostituzione Ascoli: non ce la fa Sauli Aapo Kasperi Väisänen, dentro Danilo Quaranta.15:37

33' Vaisanen non sembra in grado di poter continuare, pronte delle sostituzioni.15:37

32' AMMONITO Ádám Nagy: sanzione rimediata dal mediano spezzino per un fallo su Di Tacchio.15:35

31' In questa occasione è Vaisanen a compiere fallo in attacco, carica fallosa ai danni di Nikolaou. Punizione Spezia dalla propria area di rigore.15:33

30' Secondo giro dalla bandierina del match per l'Ascoli, batterà Giovane o Pablo Rodriguez Delgado.15:32

29' Elia punta la porta avversaria ma viene rimontato da un'efficace copertura di Vaisanen, fallo in attacco dell'esterno spezzino che concede di fatto la palla inattiva all'Ascoli.15:32

26' Ancora uno scontro tra Bellusci e Bandinelli, stavolta ha la meglio il capitano del Picchio che permette a Vasquez di abbracciare la sfera non commettendo fallo.15:30

24' GOL! GOL RODRIGUEZ! Spezia-ASCOLI: 1-1. Tutto di nuovo pari al Picco, pareggia i conti Pablo Rodriguez! Dai e vai vincente tra lo spagnolo e Di Tacchio, con l'italiano che compie un preciso tocco di ritorno per il proprio fantasista che dal limite dell'area apre il piattone mancino e beffa Zoet. Match che torna in equilibrio, assist a cura di Francesco Di Tacchio.



Guarda la scheda del giocatore Pablo Rodríguez15:28

20' Vignali velocizza la manovra per sorprendere la retroguardia avversaria, lo fa con un suggerimento profondo per il movimento di Verde che non riesce però ad addomesticare. Rinvio dal fondo per Vasquez.15:23

19' Gara molto accesa dal punto di vista agonistico, fallo di Bellusci ai danni di Falcinelli che resta a terra. Punizione Spezia dai 35 metri di cui si incarica Verde.15:21

17' AMMONITO Jeremiah Streng: intervento in ritardo del finlandese.15:19

17' Ascoli che tenta subito di reagire, altro filtrante delizioso di Rodriguez per l'allungo di Streng che in spaccata tarda all'appuntamento con il pallone.15:19

14' Esposito resta a terra dopo un contatto falloso subito da Masini, faccia a faccia tra i due che viene prontamente interrotto grazie all'intervento di Sozza.15:17

12' GOL! GOL VIGNALI! SPEZIA-Ascoli: 1-0. Arriva al minuto 12' la rete del vantaggio spezzino, la firma è quella di Luca Vignali! Azione che parte dai piedi di Elia, che crea scompiglio nella retroguardia avversaria e serve poi un morbido traversone su cui Vignali deve soltanto appoggiare in rete con una facile torsione. Spezia in vantaggio, assist servito da Salvatore Elia.



Guarda la scheda del giocatore Luca Vignali15:16

10' Calcio d'angolo che viene battuto da Rodriguez, suggerimento profondo che non viene raccolto però da alcun compagno.15:12

9' SQUILLO DELL'ASCOLI! Giovane lascia sul posto Bandinelli, si proietta verso l'area avversaria e dal limite calcia in porta trovando la risposta di un attento Zoet. Corner Ascoli.15:11

7' Altro fischio di Sozza per un fallo ai danni di Nikolaou, punizione Spezia dalla metà di campo.15:09

5' Più Spezia che Ascoli in questi primi minuti di gioco, attende pazientemente la formazione ospite.15:07

2' Scontro tra Di Tacchio e Bandinelli, Sozza ferma il gioco.15:04

1' Il primo pallone del match è amministrato dall'Ascoli.15:02

1' PARTITI! Via a Spezia-Ascoli.15:02

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:31

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:31

FORMAZIONI UFFICIALI: ASCOLI (3-5-2). Ospiti che rispondono con: Vasquez; Mantovani-Bellusci-Vaisanen; Zedadka-Giovane-Di Tacchio-Masini-Celia; Rodriguez-Streng. Allenatore: Massimo Carrera. A disposizione: Adjapong, Quaranta, Tavcar, Caligara, Valzania, Milanese, Bayeye, Maiga, D'Uffizi, Duris, Bolletta, Viviano.14:31

FORMAZIONI UFFICIALI: SPEZIA (3-5-2). Scendono in campo: Zoet; Vignali-Hristov-Nikolaou; Mateju-Nagy-Esposito-Bandinelli-Elia; Verde-Falcinelli. Allenatore: Luca D'Angelo. A disposizione: Tanco, Gelashvili, Cugnata, Bertola, Kouda, Jagiello, Pietra, Corradini, Candelari, Pio Esposito, Moro, Zovko.14:30

A coadiuvare il fischietto lombardo sono designati gli assistenti Capaldo-Fontani; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Iacobellis; postazione VAR presidiata dal Sig. Meraviglia, ausiliato dall'A.VAR Camplone.14:30

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Simone Sozza, della sezione di Milano.14:29

Tutto pronto allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, è tempo di Spezia-Ascoli! In questo copioso turno di Pasquetta, il calendario mette a confronto liguri e piceni in uno scontro tutto bianconero, in cui in palio ci sono punti fondamentali in ottica salvezza; l'ultima sfida tra i due schieramenti risale allo scorso 9 Dicembre, gara in cui gli Spezzini si imposero per 2-1 nel palcoscenico del Del Duca di Ascoli. In vista dell'odierno incontro, il Picchio approda in terra ligure con alle spalle una massiccia vittoria per 4-1 rifilata al Lecco, terzultima posizione per l'Ascoli a 31 punti. Trentun punti anche per lo Spezia, quartultimo in classifica, che proviene da tre risultati utili consecutivi.14:29

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Spezia-Ascoli, gara valida per il turno numero 31 del Campionato di Serie B.14:29