90'+5' FINITA! Venezia-Reggiana 2-3, triplice fischio di Di Marco.16:56

90'+3' AMMONITO Pieragnolo, fallo tattico su Cheryshev.16:54

90' Quattro minuti di recupero.16:51

89' Antiste dal limite, rasoterra bloccato agevolmente da Joronen.16:50

89' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. All-in di Vanoli: Ellertsson per Altare.16:49

88' Pierini serve in area Olivieri, sinistro svirgolato a lato.16:48

87' Da corner, Cheryshev ci prova dal limite, ciabattata inguardabile.16:48

86' SOSTITUZIONE REGGIANA. Energie fresche sulla fascia: Libutti per Fiamozzi.16:47

86' SOSTITUZIONE REGGIANA. Reinhart prende il posto di Cigarini.16:47

85' OCCASIONE VENEZIA! Tessmann esplode il sinistro dal limite, Satalino ci arriva con la punta delle dita.16:46

85' Tessmann nel corridoio per Pohjanpalo, Rozzio non si fa superare.16:46

83' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli si gioca la carta Cheryshev, fuori Bjarkason.16:44

81' Ripartenza di Gondo, sinistro di Melegoni murato da Idzes.16:42

79' Gli arancioneroverdi non riescono a cambiare ritmo, i granata si difendono con ordine.16:40

77' Destro di Antiste smorzato da Candela, Joronen evita il corner.16:38

76' Punizione di Pierini, colpo di testa di Altare, fuori non di molto.16:37

73' Olivieri scatta sulla sinistra, Rozzio decisivo in anticipo su Pohjanpalo.16:33

71' SOSTITUZIONE VENEZIA. Esce Zampano, è il momento di Jajalo, Bjarkason si sposta sulla fascia.16:36

71' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli aumenta il carico offensivo: Olivieri per Busio.16:32

71' Da corner, destro di Busio, alle stelle.16:31

70' SOSTITUZIONE REGGIANA. Problemi anche per Portanova, Nesta inserisce Antiste.16:31

69' OCCASIONE VENEZIA! Punizione di Tessmann sulla barriera, Altare scarica il destro da posizione angolata, Satalino respinge coi pugni.16:30

67' Busio arriva sul fondo, Rozzio spazza in angolo.16:27

65' GOL! Venezia-REGGIANA 2-3! Rete di Pieragnolo. Portanova crossa basso da destra, Pieragnolo fredda Joronen sul primo palo con un tocco d'esterno.



Guarda la scheda del giocatore Edoardo Pieragnolo16:27

63' Portanova punta l'area centralmente, destro contrato da Idzes.16:24

62' Tentativo dalla distanza di Cigarini, alto.16:22

59' Melegoni dal limite, conclusione da dimenticare.16:20

58' Melegoni si fa spazio sulla sinistra, Zampano allontana di testa.16:19

56' Punizione di Bjarkason, colpo di testa di Altare, sporcato a lato da Marcandalli.16:17

55' AMMONITO Cigarini, fuori tempo su Altare.16:16

54' Pierini penetra in area dalla destra, tiro di Candela ribattuto.16:16

53' Percussione di Portanova, Melegoni piazza il destro al limite, deviato in angolo da Idzes.16:14

52' Il VAR non interviene nonostante il tocco di mano di Bianco appaia evidente.16:15

52' Cross di Tessmann, gli arancioneroverdi lamentano un tocco con il braccio di Bianco, Di Marco fa proseguire.16:13

50' GOL! Venezia-REGGIANA 2-2! Autorete di Altare. Da corner, torre di Rozzio, Altare di testa beffa il proprio portiere.



Guarda la scheda del giocatore Giorgio Altare16:11

49' Fiamozzi arriva sul fondo, Zampano lo chiude in angolo.16:10

47' Pieragnolo centra basso dalla sinistra, Joronen non trattiene, Sverko libera l'area.16:08

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Reggiana 2-1, manovra degli arancioneroverdi.16:05

46' SOSTITUZIONE VENEZIA. Gytkjaer rimane negli spogliatoi, spazio a Pierini.16:05

Vanoli deve evitare ritmi troppo blandi e cali di concentrazione; Nesta ha bisogno di alzare il baricentro per innescare maggiormente gli attaccanti.15:55

Frazione equilibrata, giocata a ritmi non particolarmente elevati: Bianco impegna Joronen con un destro al volo dal limite, gli arancioneroverdi concretizzano le poche occasioni con il doppio vantaggio firmato Busio e Pohjanpalo (rete convalidata dopo il VAR), Portanova - entrato per l'infortunato Girma - dimezza in pieno recupero.15:53

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Reggiana 2-1, a segno Busio, Pohjanpalo e Portanova.15:51

45'+1' GOL! Venezia-REGGIANA 2-1! Rete di Portanova. Traversone di Fiamozzi, Portanova schiaccia di testa alle spalle di Joronen.



Guarda la scheda del giocatore Manolo Portanova15:49

45' Tre minuti di recupero.15:47

45' Giocata di Portanova sulla destra, Gondo liscia la conclusione da ottima posizione.15:47

44' Sampirisi centra dal fondo, Joronen anticipa Gondo.15:46

43' Cross di Pieragnolo, Portanova in scivolata schermato in angolo da Sverko.15:46

42' Portanova cerca spazio in area, triplicato, non passa.15:45

40' Azione prolungata degli arancioneroverdi, sinistro fiacco di Tessmann, Satalino senza problemi.15:42

38' Punizione di Cigarini, Joronen agguanta in presa alta.15:40

36' Dopo il check del VAR, Di Marco convalida il raddoppio di Pohjanpalo, nessun fuorigioco.15:38

34' Si attende il check del VAR, dalle immagini sembra nettamente regolare.15:37

33' GOL! VENEZIA-Reggiana 2-0! Rete di Pohjanpalo. Tessmann pesca in area Gytkjaer che gira al centro per Pohjanpalo, facile sottoporta.



Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo15:38

32' Portanova dai 20 metri, destro debole e centrale, facile preda di Joronen.15:34

30' Da corner, girata di Pohjanpalo, sporcata in angolo da Bianco.15:31

29' OCCASIONE VENEZIA! Zampano dalla sinistra, destro dal limite di Zampano, Satalino alza sopra la traversa.15:31

28' Portanova in verticale per Melegoni che incrocia il sinistro, oltre il palo lontano.15:30

27' Lancio per Candela, Pieragnolo è in vantaggio e guadagna fallo.15:29

24' I granata provano ad alzare il baricentro, pressing degli arancioneroverdi.15:27

22' Subito Portanova in avanti, Altare lo contiene.15:24

21' SOSTITUZIONE REGGIANA. Problemi fisici per Girma, entra Portanova.15:23

20' GOL! VENEZIA-Reggiana 1-0! Rete di Busio. Cross di Candela, spizzata di Pohjanpalo, zampata sottomisura di Busio.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Busio15:22

18' Traversone di Candela, Rozzio salta più in alto di Pohjanpalo.15:20

16' Candela in area per Pohjanpalo che non s'intende con Bjarkason e l'azione sfuma.15:18

14' Fraseggio degli arancioneroverdi, i granata attendono nella propria metà campo.15:17

12' Ancora da corner, ci prova al volo Pieragnolo, palla in orbita.15:14

12' OCCASIONE REGGIANA! Corner di Cigarini, destro al volo di Bianco, vola Joronen.15:14

11' Gondo lascia sul posto Idzes, recupero decisivo di Sverko.15:13

9' Girma centra dalla sinistra, Idzes si rifugia in angolo.15:11

7' Ripartenza di Gondo, ottima chiusura di Idzes.15:09

5' Punizione di Tessmann, Altare impatta malamente, palla sul fondo.15:07

4' AMMONITO Melegoni, gioco pericoloso su Sverko.15:07

4' Da corner, palla fuori per Tessmann, destro al volo in curva.15:06

3' Candela ruba palla a Pieragnolo e s'invola sulla fascia, Marcandalli contrasta la girata di Gytkjaer, primo angolo della gara.15:05

1' INIZIA Venezia-Reggiana, palla ai granata.15:02

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Di Marco.14:25

Squalificato Kabashi, gioca Cigarini. Nesta sceglie Melegoni-Girma alle spalle di Gondo. Fiamozzi e Pieragnolo sulle fasce.14:23

Vanoli opta per il tandem pesante Gytkjaer-Pohjanpalo, Bjarkason preferito a Ellertsson in mediana.13:55

3-4-2-1 per la Reggiana: Satalino - Sampirisi, Rozzio, Marcandalli - Fiamozzi, Cigarini, Bianco, Pieragnolo - Melegoni, Girma - Gondo. A disp.: Motta, Sposito, Szyminski, Libutti, Pajac, Reinhart, Romagna, Antiste, Portanova, Pettinari, Vido.14:24

Ecco le formazioni. Venezia con il 3-5-2: Joronen - Altare, Idzes, Sverko - Candela, Busio, Tessmann, Bjarkason, Zampano - Gytkjaer, Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Svoboda, Modolo, Ullmann, Jajalo, Lella, Andersen, Ellertsson, Cheryshev, Pierini, Olivieri.13:54

Si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali: gli arancioneroverdi per vendicare la sconfitta nella gara d'andata e consolidare il secondo posto in classifica, i granata per continuare la striscia positiva che dura da cinque partite di campionato (1V, 4N).13:51

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Reggiana, trentunesima giornata di Serie B.13:49