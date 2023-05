Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento, poi sarà Benevento-Parma! In questo ricco primo pomeriggio di lunedì 01 Maggio, Streghe e Crociati saranno impegnati nel quarto incrocio della loro storia in B; il bilancio è perfettamente in equilibrio: una vittoria a testa ed un pareggio a chiudere la breve serie di scontri. Quest'oggi, i giallorossi aprono le porte di casa al Parma di Mister Pecchia, che si vede momentaneamente fisso in 6^ posizione a 51 punti totali, al pari del Cagliari di Claudio Ranieri. Il match odierno mette in palio tre punti che sarebbero fondamentali per entrambi gli schieramenti, con un Benevento ultimo in classifica che proviene da due importanti pareggi consecutivi: sono 6 le lunghezze che separano la Strega dai tasselli della salvezza, che si trova a difesa di un complessivo di 31 punti ottenuti.14:16