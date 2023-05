Da questa prima sfida di Serie B del Primo Maggio é tutto, appuntamento alle prossime gare, ore 15.00!14:24

1-1 il finale, tutto nel primo tempo: apre Buttaro, risponde Cerri. Seconda frazione che ha regalato meno emozioni, con le squadre che hanno provato meno quasi accontentandosi del punto.14:23

Quarto pareggio in fila per il Como, che non supera il Palermo: anche per i rosanero un punto che serve poco per la classifica e che non mette fine al periodo difficile della squadra di Corini.14:22

90'+4' FINISCE COMO - PALERMO! 1-1 il finale, le due squadre si dividono la posta in palio.14:22

90'+3' AMMONITO Alessandro Bellemo. Giallo per un fallo tattico su Segre per fermare il centrocampista lanciato in contropiede. 14:20

90'+1' ANCORA PALERMO! Colpo di testa di Nedelcearu su angolo di Valente, palla che termina a lato.14:19

90' Quattro i minuti di recupero.14:18

89' Nedelcearu entra su Gabrielloni, stendendo la punta e subendo un possibile infortunio alla cosci.14:17

88' Sostituzione COMO: esce Nicholas Ioannou, entra Alex Blanco.14:15

88' OCCASIONE PALERMO! Su angolo di Valente, parapiglia in area con Nedelcearu che calcia alto da buona posizione!14:15

87' Altro cross di Valente, nessuno dei compagni é pronto sul secondo palo.14:13

86' Cross morbido di Valente, attento Gomis in uscita.14:12

85' Cinque dalla fine, partita ancora ferma sul 1-1 della prima frazione.14:12

84' Sostituzione PALERMO: esce Matteo Luigi Brunori, entra Luca Vido.14:11

84' Sostituzione PALERMO: esce Claudio Gomes, entra Samuele Damiani.14:11

83' Angolo per il Como: Odenthal trova il colpo di testa, ma non la porta del Palermo.14:10

82' Cross di Valente, Soleri cerca la torsione in tuffo, palla a lato.14:09

81' Secondo tempo non del livello del primo, con le due squadre che stanno faticando a creare gioco e occasioni.14:08

80' Ultimi 10 piú recupero, partita ancora ferma sul 1-1.14:07

79' Sostituzione PALERMO: esce Alessio Buttaro, entra Nicola Valente.14:06

79' GABRIELLONI! Colpo di testa della punta sul cross di Ioannou, palla di poco a lato!14:06

78' Lancio di Mateju, blocca facilmente Gomis.14:05

76' Contropiede Como, palla di Chajia che cerca Cutrone sul primo palo: chiude tutto Marconi.14:02

75' Sostituzione PALERMO: esce Gennaro Tutino, entra Edoardo Soleri.14:02

74' Sostituzione PALERMO: esce Valerio Verre, entra Jérémie Broh.14:01

74' AMMONITO Vittorio Parigini. Giallo anche all'esterno per le spinte con Sala. 14:01

74' AMMONITO Marco Sala. Giallo per il battibecco con Parigini. 14:01

73' Nervosismo tra Parigini e Sala, spintoni tra i due.14:01

73' Partita ora in una fase di stallo, molti gli errori tecnici, poche le occasioni.14:00

71' Sostituzione COMO: esce Alberto Cerri, entra Alessandro Gabrielloni.13:58

69' Si riprende a giocare: cross di Verre, respinge Scaglia.13:56

68' Problemi ora per Ioannou, colpito in pieno petto da un cross di Sala.13:56

66' Cross di Verre, ancora Ioannou in angolo: Palermo che rimane nella trequarti locale.13:53

65' Cross basso di Segre, Scaglia costretto a calciare in angolo.13:53

63' Non cambia lo schema del Como, con Chajia a fare il trequartista, Parigini l'esterno destro.13:52

62' Longo decide di cambiare il suo centrocampo, due mediani e trequartista fuori per la squadra di casa.13:49

61' Sostituzione COMO: esce Luca Vignali, entra Vittorio Parigini.13:48

61' Sostituzione COMO: esce Lucas da Cunha, entra Moutir Chajia.13:48

60' Sostituzione COMO: esce Alessio Iovine, entra Tommaso Arrigoni.13:47

60' Sbracciata di Gomes su Cutrone non punita, la punta ex Milan si lamenta vistosamente con il guardalinee, che era a due passi.13:46

59' Si rivede il Como, dopo un assolo del Palermo degli ultimi minuti: Cerri cerca il tocco sotto per Cutrone, Gomes intercetta.13:46

57' Cerri travolge Segre in uno scontro aereo, a terra il centrocampista del Palermo.13:43

56' Verre con un pallone teso sul secondo palo, nessun compagno per la deviazione.13:43

55' Como ora molto basso, tutti i giocatori lariani nella propria trequarti.13:42

54' Segre ci prova dalla distanza, pallone ampiamente a lato.13:40

53' Forcing del Palermo, che prova anche la conclusione con Brunori, pallone svirgolato in out.13:39

52' Pallone morbido di Segre, un tocco di Scaglia evita l'incornata da due passi di Tutino.13:39

50' CUTRONE! Conclusione sporca della punta che termina di poco a lato.13:38

49' Percussione di Binks, scarico su Iovine che mette al centro: Cari anticipato da Mateju.13:37

48' Iovine prova un pallone in verticale per Vignali, sfera troppo su Pigliacelli.13:35

47' Nessun cambio nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22 della prima frazione.13:33

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI COMO - PALERMO!13:33

Protagonista della partita Gomis, autore di almeno due interventi decisivi, prima su Buttaro, poi su una conclusione da 40 metri di Verre.13:18

Palermo apre con il primo gol in carriera di Buttaro, Como che reagisce bene e pareggia su rigore grazie a Cerri, penalty nato per una trattenuta di Sala su Vignali.13:18

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI COMO - PALERMO! 1-1 il parziale, a Buttaro risponde Cerri su rigore.13:17

45'+1' Un minuto di recupero.13:16

45' Sinistro di Brunori, bravo nel liberarsi, meno nella conclusione: pallone che termina a lato.13:15

44' Vignali mette al centro, pallone troppo alto che Cerri non riesce a colpire.13:15

43' ANCORA BUTTARO! Cross di Sala, sul secondo palo arriva l'esterno che manda alto!13:14

42' Buttaro in area gira al centro, chiude Binks: il talento della Roma chiede un tocco di mano, si continua a giocare.13:13

40' Intervento duro di Verre su Iovine, richiamo di Paterna all'esperto centrocampista.13:10

39' Ritmi che si stanno abbassando, dopo quasi 40 minuti giocati ad ottimo ritmo.13:10

38' Reazione ora del Palermo, Tutino ancora anticipato da Saglia.13:09

36' Dal corner del Como, parte il contropiede del Palermo: Brunori non riesce a controllare il pallone lungo di Pigliacelli.13:07

35' Angolo per il Como, scaramucce in area con Paterna che ferma il gioco per chiedere calma.13:06

34' Ha preso ancora piú coraggio il Como dopo il pareggio, ora Palermo chiuso nella propria trequarti.13:06

33' Como che trova il pareggio su rigore, penalty nato da una ingenuità di Sala, che prima si lascia scappare Vignali, poi lo spinge in area.13:04

32' GOL! COMO - Palermo 1-1! Rete su Rigore di Alberto Cerri. La punta calcia di potenza, spiazzando Pigliacelli: torna in equilibrio la partita.



30' CALCIO DI RIGORE PER IL COMO! Sala stende Vignali, dopo che l'esterno gli era scappato alle spalle.13:02

28' Como che ha alzato tanto il baricentro, ora pressing fino a Pigliacelli da parte delle punte lariane.13:00

27' Buona la reazione del Como dopo il gol di Buttaro, locali vicini al pareggio soprattutto su palle da fermo.12:57

25' CERRI IN ACROBAZIA! Colpo in semirovesciata per la punta, palla di poco a lato.12:55

24' ODENTHAL! Colpo di testa del difensore, colpo di reni di Pigliacelli che alza in angolo!12:55

23' Ioannou steso da Mateju sulla sinistra: punizione pericolosa per il Como.12:54

22' Palermo che aspetta nella propria metá campo per poi aggredire con raddoppi i portatori di palla del Como: lariani che faticano nel creare gioco.12:53

21' Marconi cerca il pallone lungo per Tutino, Gomis attento in uscita.12:52

20' Cerri prova a difendere il pallone in mezzo a quattro avversari, alla fine recupera Marconi.12:51

19' VERRE DA 40 METRI! Mezzo esterno al volo dell'ex Roma, Gomis deve superarsi per toglierla dal sette!12:50

18' Gran giocata di Brunori, che sfortunatamente prende il palo, tanto peró lo spazio lasciato alla punta per controllare e girarsi.12:50

17' GOL! Como - PALERMO 0-1! Rete di Alessio Buttaro. Brunori si gira e calcia un diagonale che prende in pieno il palo, il laterale é il primo sul tap in, insaccando conun destro potente da due passi.



17' Sala trova lo spazio per il cross ma anche la testa di Bellemo, che allontana.12:47

16' Sta rischiando molto il Palermo sul pressing del Como, con palloni persi sulla trequarti da parte di Verre e Gomes.12:46

15' OCCASIONE COMO! Un tiro di Cerri quasi si trasforma in assist per Iovine: la mezzala non arriva in spaccata.12:45

13' Un rimpallo quasi favorisce Da Cunha in area, attento Pigliacelli in uscita.12:44

12' Brunori prova ad allungare con il tacco, non capisce le sue intenzioni Tutino.12:43

11' Fuorigioco di Brunori, servito in profonditá da Verre.12:41

10' Molto bene il Como in verticale, con le punte che stanno giocando bene sulla linea della difesa ospite.12:40

9' Cross di Buttaro, non arriva Segre sul secondo palo.13:00

9' Cutrone si inserisce in area, altra ottima chiusura di Marconi.12:39

8' Inserimento di Bellemo, attento Marconi in chiusura.12:39

7' Buoni ritmi di gioco, con entrambe le squadre che stanno cercando di fare proprio la gestione del pallone.12:38

5' CHE PARATA DI GOMIS! Cross sul secondo palo, il portiere prima non interviene, poi con un riflesso evita la rete di Buttaro!12:38

4' Odenthal con tanta libertà, il suo scarico su Da Cunha termina peró in out.12:34

3' Cross di Cutrone sul secondo palo, arriva in ritardo Ioannou.12:33

2' Sala subito al cross, pallone direttamente sul fondo.12:32

2' Primo pallone per il Palermo, in maglia rosa, Como in completo azzurro.12:31

1' INIZIA COMO - PALERMO! Al Sinigaglia, si apre questa giornata di Serie B!12:31

Dirige il match l'arbitro Daniele Paterna.12:02

Corini con un 3-5-2 che potrebbe peró trasformarsi in 3-4-2-1, in base alle posizioni di Tutino e Verre. Brunori da prima punta, Buttaro preferito a Valente, Gomes a Broh.12:01

Longo opta per la coppia Cutrone - Cerri in avanti, Da Cunha come trequartista. Scaglia a guidare una difesa con Odenthal e Binks.12:00

La formazione del PALERMO: (3-5-2), Pigliacelli - Mateju, Nedelcearu, Marconi - Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala - Tutino, Brunori. A disposizione: Grotta, Massolo, Graves, Orihuela, Masciangelo, Broh, Vido, Damiani, Soleri, Valente, Bettella, Lancini.11:58

Sono ufficiali le formazioni del match: COMO (3-4-1-2), Gomis - Odenthal, Scaglia, Binks - Vignali, Bellemo, Iovine, Ioannou - Da Cunha - Cerri, Cutrone. A disposizione: Vigorito, Cagnano, Fabregas, Chajia, Faragò, Gabrielloni, Baselli, Parigini, Canestrelli, Blanco, Arrigoni, Mancuso.11:57

La classifica dice Como tredicesimo a quota 42 punti, cinque dalla quota salvezza; Palermo a 44, due dalla zona play off nel classico equilibrio che regna in Serie B.11:50

Fischio di inizio alle ore 12.30, lariani che non vincono da quattro partite con tre pareggi nelle ultime tre; momento non certo roseo anche per il Palermo che ha trovato due unti nelle ultime quattro sfide di campionato.11:49

Scende in campo la Serie B in questo Primo Maggio, una giornata intera dedicata alla Serie Cadetta che si apre con la sfida tra Como e Palermo.11:48