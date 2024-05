Sfida delicata al Del Duca tra due squadre reduci entrambe da una vittoria. L'Ascoli ha bisogno di punti per staccarsi dalla bagarre play out, il Cosenza, dopo il successo contro il Bari, in caso di vittoria oggi sarebbe salvo.12:08

La squadra di casa si trova un solo punto dalla zona retrocessione ed è appaiata in classifica in zona play out a Spezia e Ternana. Entrambe le compagini non perdono da cinque turni, una vittoria e tre pareggi per l'Ascoli, due vittorie e due pareggi per il Cosenza.12:11