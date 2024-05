Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:00

90'+9' Fine partita: ASCOLI - COSENZA 0-1.16:59

90'+6' Ultimi assalti dell'Ascoli, calcio d'angolo calciato da Rodriguez ma non la tocca nessuno.16:57

90'+3' Il Cosenza quando ha palla temporeggia e prova a partire in contropiede.16:53

90' Ci saranno 8 minuti di recupero.16:51

90' Ascoli tutto in avanti alla ricerca del gol del pareggio.16:50

87' Nel Cosenza entra Cimino per Antonucci.16:47

86' Piccinini richiamato al VAR cambia, come nel primo tempo, idea. Non è calcio di rigore.16:46

85' Cartellino giallo per Tutino.16:49

84' CALCIO DI RIGORE PER L'ASCOLI! Fallo di Marras su Rodrigurez in area, Piccinini indica il dischetto.16:45

84' Cartellino giallo per Meroni per proteste.16:45

82' Esce anche Vaisanen per Streng.16:42

82' Nell'Ascoli entra Celia per Falzerano.16:42

80' Sostituzione nel Cosenza, entra Canotto per Tutino.16:40

79' Cartellino giallo per Fontanarosa, fallo su Masini.16:40

78' Cartellino giallo per Zuccon, fallo su Zedadka.16:38

76' VASQUEZ SALVA TUTTO! Camporese dentro d'esterno per Mazzocchi che entra in area e calcia di potenza in diagonale, Vasquez riesce a deviarla e a mandarla in angolo.16:37

75' Sostituzione nell'Ascoli, entra D'Uffizi per Caligara.16:35

74' Cartellino giallo per Di Tacchio dopo l'accenno di rissa tra le due squadre.16:34

74' Cartellino giallo anche per Camporese.16:34

74' Cartellino giallo per Calò, era diffidato.16:34

69' Cartellino giallo per Mantovani dopo aver steso Tutino.16:29

68' Frabotta per D'Orazio.16:28

68' Mazzocchi prende ik posto di Forte.16:28

68' Triplo cambio nel Cosenza, entra Zuccon per Voca.16:28

66' Spizzata di Rodriguez di testa, palla a lato.16:26

62' Marson a terra dopo uno scontro di gioco, problemi alla spalla per il portiere.16:22

59' Rodríguez per Nestorovski.16:19

59' Due cambi nell'Ascoli, entra Tarantino per Duris.16:19

56' Cartellino giallo a Falzerano, fallo su D'Orazio.16:17

54' Nestorovski inbuca per Duris, conclusione da posizione defilata, Marson ci mette una pezza.16:15

53' CALIGARA! Conclusione ad incrociare dal limite, palla non di molto alla sinistra di Marson.16:13

52' Altro colpo di testa, questa volta ci prova Duris, blocca Marson.16:12

50' Colpo di testa di Di Tacchio su cross di Zedadka, pallone centrale, blocca sicuro Marson.16:11

48' Ci prova Caligara da fuori area, palla deviata in angolo.16:08

46' Inizia il secondo tempo di ASCOLI - COSENZA. Si riparte senza sostituzioni.16:05

Primo tempo equilibrato che ha visto la squadra di casa partire meglio e sfiorare il gol in diverse occasioni, colpendo anche un palo con Zedadka. Il Cosenza esce col passare dei minuti, prima colpisce a sua volta un legno con Camporese e poi nel finale trova il gol con una gran giocata di Tutino.15:49

45'+2' Fine primo tempo: ASCOLI - COSENZA 0-1.15:49

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.15:47

44' Prova subito a reagire l'Ascoli, calcio d'angolo calciato da Caligara in area, Marson smanaccia con qualche patema.15:46

41' GOL! Ascoli - COSENZA 0-1! Rete di Tutino. Gran giocata di Tutino che riceve palla in area e fa partire un destro a giro che si stampa prima sul legno e poi in rete.



38' Cartellino giallo per Vaisanen, entrata da dietro su Tutino.15:39

36' Colpo di testa di Forte ad attaccare il primo palo. Palla alta sopra la traversa.15:38

35' Poche conclusioni verso la porta negli ultimi dieci minuti di gioco. Molti lanci lunghi e palloni che si perdono sul fondo.15:37

30' Mezz'ora di gioco, squadre ancora sullo 0-0 e partita equilibrata.15:31

27' Cosenza che dopo un avvio difficile ha ora guadagnato metri.15:28

24' PALO ANCHE PER IL COSENZA! Camporese stacca di testa su cross di Calò, la palla si stampa sul legno.16:35

17' PALO DELL'ASCOLI! Zedadka impatta di testa un cross dalla destra, il pallone sbatte sul palo alla sinistra di Marson.15:20

15' Preme l'Ascoli in questa primo quarto d'ora, il Cosenza sembra fare fatica ad uscire.15:16

9' ASCOLI VICINO AL GOL! Ancora spizzata di Di Tacchio, Nestorovski sotto porta calcia di prima, Marson è attento.15:11

7' Piccinini viene richiamato al VAR! Non c'è rigore.15:08

5' CALCIO DI RIGORE PER L'ASCOLI! Camporese la tocca con il braccio dopo una spizzata di Di Tacchio, Piccinini indica il dischetto.15:07

3' Avvio di gara intenso, entrambe le squadre sembrano sin da subito voler cercare la via del gol.15:05

1' FISCHIO D’INIZIO DI ASCOLI - COSENZA. Arbitra Piccinini.15:01

Nell'Ascoli tandem d'attacco formato da Duris e Nestorovski, dietro a loro agirà Caligara. Difesa a tre composta da Vaisanen, Botteghin e Mantovani. Il Cosenza schiera a sua volta una difesa a tre che vede davanti a Marson, il trio composto da Meroni, Camporese e Fontanarosa. In attacco spazio a Tutino e Forte.14:34

Formazione COSENZA (3-5-2): Marson - Meroni, Camporese, Fontanarosa - Marras, Voca, Calò, Antonucci, D'Orazio - Tutino, Forte. A disposizione: Gyamfi, Cimino, Frabotta, Viviani, Praszelik, Zuccon, Florenzi, Mazzocchi, Canotto, Crespi, Castelnuovo, Lai.14:32

Formazione ASCOLI (3-4-1-2): Vasquez - Vaisanen, Botteghin, Mantovani - Falzerano, Masini, Di Tacchio, Zedadka - Caligara - Duris, Nestorovski. A disposizione: Celia, Adjapong, Quaranta, Tavcar, Giovane, Valzania, D'Uffizzi, Streng, Rodriguez, Tarantino, Viviano.14:31

La squadra di casa si trova un solo punto dalla zona retrocessione ed è appaiata in classifica in zona play out a Spezia e Ternana. Entrambe le compagini non perdono da cinque turni, una vittoria e tre pareggi per l'Ascoli, due vittorie e due pareggi per il Cosenza.12:11

Sfida delicata al Del Duca tra due squadre reduci entrambe da una vittoria. L'Ascoli ha bisogno di punti per staccarsi dalla bagarre play out, il Cosenza, dopo il successo contro il Bari, in caso di vittoria oggi sarebbe salvo.12:08