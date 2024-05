Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bari-Parma 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.20:03

90'+4' Triplice fischio di Rapuano. Bari-Parma finisce 1-1 con le reti di Bonny e Di Cesare. Gli uomini di Pecchia sono in Serie A!20:03

90'+4' Parma che ora si affida ai lanci lunghi per allontanare qualsiasi minaccia dalla propria area.20:04

90'+2' Lancio lungo per Charpentier che commette fallo. Non ha però fretta il Bari che fa girare palla nel proprio campo tra i fischi del San Nicola che vorrebbe un finale all'attacco da parte dei biancorossi.19:49

90'+1' Chichizola fa sua la sfera in area piccola. Parma che ora prova esclusivamente a far girare palla in zona difensiva per non correre rischi.19:47

90'+1' Fiammata del Bari che porta Achik libero al limite, il suo destro viene deviato e finisce in corner.19:47

90' Quattro minuti di recupero.19:46

90' Bari che palleggia nella propria metà campo, anche ai pugliesi sembra stare bene il pareggio.19:46

89' Problemi muscolari per Del Prato. Tra sostituzioni e infortuni si è giocato pochissimo dal pareggio del Bari in poi.19:45

87' Nasti viene sbilanciato da Circati e cade sul pallone commettendo fallo di mano. Si spegne così l'azione offensiva del Bari.19:44

87' Pucino calcia direttamente in porta ma colpisce in pieno la barriera gialloblu.19:43

86' Nasti guadagna un calcio di punizione sulla trequarti avversaria, situazione interessante per i padroni di casa che possono provare a pescare il jolly dal mazzo.19:42

85' Parma che sembra aver scelto di rimanere in attesa visto che il pareggio basta per la promozione in Serie A.19:41

85' Si riparte dopo l'interruzione, ci sarà molto probabilmente un recupero lunghissimo al San Nicola.19:41

81' Ansaldi prova il destro dal limite, palla respinta da Vicari. Poi il gioco di ferma per verificare le condizioni di Mihaila, rimasto a terra dopo un contrasto precedente.19:38

80' Sostituzione Bari: esce Valerio Di Cesare, entra Emmanuele Matino.19:35

79' Di Cesare non ce la fa, il Parma mette sportivamente fuori il pallone per consentire il cambio ai padroni di casa.19:35

78' Grande intervento in tackle di Maita a fermare la ripartenza di Ansaldi, poi però il centrocampista biancorosso trattiene l'avversario e il Parma rimane in possesso della sfera.19:34

77' Difesa ospite che respinge, poi Sibilli la rimette sul secondo palo dalla sinistra dove Di Cesare viene anticipato da Charpentier. Sarà di nuovo corner per i padroni di casa.19:34

76' Pucino guadagna un calcio d'angolo per il Bari. Gli uomini di Giampaolo ci provano su calcio da fermo.19:33

74' Si riparte col Parma che restituisce sportivamente la sfera ai padroni di casa.19:31

74' Rapuano ferma il gioco dopo uno scontro aereo tra Ansaldi e Maita, col secondo rimasto a terra dolorante dopo la caduta scomposta a terra.19:30

73' Sostituzione Bari: esce anche Yayah Kallon, al suo posto entra in campo Ismail Achik.19:29

73' Sostituzione Bari: fuori Karlo Lulic, dentro Gennaro Acampora.19:29

72' Risultato che sorride comunque al Parma in ottica promozione diretta e, tutto sommato, potrebbe andare bene anche ai padroni di casa che in questo momento aggancerebbero Ascoli e Ternana in zona playout.19:29

71' Sostituzione Parma: fuori Ange-Yoan Bonny, dentro Gabriel Charpentier.19:27

71' Sostituzione Parma: fuori Nahuel Estévez, dentro Cristian Ansaldi.19:27

70' Cartellino giallo per Estevez che entra duramente a centrocampo su Sibilli.19:26

68' GOL! BARI-Parma 1-1! Rete di Di Cesare. Gol strepitoso del capitano del Bari che resiste a un contrasto sullo spigolo dell'area e trova il sette col destro dalla parte opposta. Chichizola può solamente raccogliere la palla dal fondo del sacco e vede la propria imbattibilità terminare dopo 481 minuti.



68' Circati tocca di testa in area su cross di Kallon e concede calcio d'angolo ai padroni di casa.19:24

66' Sostituzione Bari: fuori Mattia Aramu, dentro Gregorio Morachioli.19:22

65' Lancio lungo di Sibilli che pesca Nasti tra Circati e Del Prato, l'attaccante di casa riesce a controllare poi chiede inutilmente un fallo di mano e perde palla.19:21

61' Sostituzione Parma: fuori Anthony Partipilo, dentro Cyprien.19:18

61' Sostituzione Parma: fuori Adrian Bernabé, dentro Sohm.19:17

60' Aramu prova il sinistro dal limite, palla masticata che finisce debolmente tra le braccia di Chichizola.19:16

59' Sibilli prova il cross dalla sinistra guadagnando calcio d'angolo. Ci sta quantomeno provando il Bari che non può fare diversamente visto il risultato.19:15

57' Cross dalla sinistra di Ricci, Aramu ci arriva in anticipo su Di Chiara ma riesce solo a sfiorare di testa. Palla a fondo campo.19:14

55' Nasti trattiene Circati e protesta poi platealmente con Rapuano rischiando il giallo, poi chiede scusa al direttore di gara ricordandosi di essere tra i diffidati dei pugliesi.19:12

55' Si riparte con lo spagnolo regolarmente in campo.19:11

54' Gioco fermo, c'è Bernabé a terra dopo un contrasto con Lulic.19:10

53' Bari ora costretto a uscire dal proprio guscio per andare a caccia del pareggio.19:09

53' Hernani prova il destro dal limite, palla deviata che si impenna e favorisce la presa di Pissardo.19:09

50' GOL! Bari-PARMA 0-1! Rete di Bonny. Kallon perde palla sulla propria trequarti, Partipilo pesca Bonny al limite che controlla e fulmina Pissardo con un destro a giro preciso che va a infilarsi in rete. Parma vicinissimo alla promozione diretta in Serie A grazie al gioello del classe 2003.



49' Grande vento al San Nicola in questo momento, un fattore che potrebbe dar fastidio alle squadre in campo.19:06

48' Tema tattico della gara che non cambia, è sempre il Parma a far girare palla col Bari impegnato prevalentemente nella difesa della propria porta.19:04

46' Si ricomincia!19:02

45' Sostituzione Parma: fuori l'ammonito Woyo Coulibaly, dentro Gianluca Di Chiara.19:02

Nessuna rete al San Nicola dove il Parma ha fatto la partita per larghi tratti, creando diverse situazioni pericolose dalle parti di Pissardo. Il Bari ha invece pensato quasi esclusivamente a difendersi in attesa dell'occasione giusta per colpire in ripartenza, cosa che per ora non è successa. Gli uomini di Pecchia sono quindi a 45 minuti dalla promozione in Serie A.18:51

45'+1' Fine primo tempo. Bari-Parma è 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco.18:48

45'+1' Sgasata di Nasti sulla sinistra, palla rimorchio per Kallon che prova il mancino ma viene murato dalle maglie ospiti.18:47

43' Parma che continua nel proprio possesso palla quasi infinito, il Bari è sempre costretto nella propria trequarti, senza alcuna possibilità di mettere il naso nel campo avversario.18:45

41' PARTIPILO! Il numero 21 gialloblu entra in area dalla destra e prova il sinistro a giro sul secondo palo, palla deviata sopra la traversa!18:43

40' Si riparte con Di Cesare che riprende il proprio posto in campo dopo il pallone scodellato da Rapuano per Pissardo.18:42

39' Di Cesare a terra nel cerchio di centrocampo e gioco che si ferma per verificare le condizioni del numero 6 dei pugliesi.18:41

38' Altra lunga fase di possesso in zona offensiva per il Parma, Bari sempre impegnato a difendersi in attesa della palla giusta per colpire in ripartenza.18:40

36' Partipilo tocca col sinistro in area piccola per Hernani che va però a sbattere su Vicari e non ci arriva. Pissardo recupera palla senza problemi.18:38

34' Vicari si immola su un destro di Mihaila da dentro l'area, intervento fondamentale del difensore di casa che stoppa sul nascere la conclusione dell'avversario, liberato da un filtrante verticale di Partipilo.18:37

33' Fuorigioco anche per Bonny dalla parte opposta. L'attaccante emiliano non si trovava però in posizione pericolosa.18:35

30' Nasti si ritrova a tu per tu con Chichizola ma gli calcia addosso da pochi passi col mancino, tutto inutile comunque perchè l'attaccante del Bari era in netto fuorigioco.18:33

28' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina, Ricci è costretto ad affossare Partipilo per evitare la ripartenza emiliana in campo aperto.18:30

27' OCCASIONE BARI! Sibilli sfodera un collo-esterno destro dai 20 metri, Chichizola è costretto agli straordinari per togliere la palla dall'angolino basso alla propria destra e devia la palla in corner.18:29

26' OCCASIONE PARMA! Ripartenza fulminea degli emiliani, Partipilo premia il taglio di Bonny che calcia di destro a botta sicura ma trova la gran risposta di Pissardo, Mihaila poi non arriva in tempo per il tap-in a porta vuota. Emiliani vicinissimi al vantaggio.18:29

25' MIHAILA! Il rumeno calcia direttamente in porta con effetto a scendere, palla fuori di pochissimo sopra la traversa della porta di Pissardo.18:27

24' Maita è costretto a stendere Partipilo a circa 25 metri dalla propria porta in posizione centrale. Calcio di punizione interessante per gli ospiti.18:26

23' Parma che dà l'impressione di poter colpire ad ogni accelerata, Bari sempre tutto rintanato nella propria metà campo in attesa della ripartenza giusta.18:25

22' ANCORA PARMA! Tacco di Mihaila per Bonny che gli restituisce palla, il rumeno prova il sinistro basso sul primo palo ma colpisce debolmente. Palla fuori di poco con Pissardo che toglie le mani all'ultimo per guadagnare una rimessa dal fondo.18:24

21' Nasti a terra dopo un intervento di Circati da dietro, Rapuano fischia fallo ma non estrae cartellini per il giocatore del Parma. Qualche protesta dei giocatori del Bari che chiedevano un provvedimento disciplinare peril centrale avversario.18:23

17' OCCASIONE PARMA! Il Parma riesce a costruire un tiro senza opposizione per Bernabé con una fitta rete di passaggi sulla trequarti offensiva. Lo spagnolo calcia dalla lunetta col collo sinistro ma non riesce ad angolare la conclusione, Pissardo respinge coi pugni.18:20

15' Ora è di nuovo il Parma a fare la partita ma con fraseggi molto lenti che per ora non impensieriscono particolarmente il Bari.18:21

14' OCCASIONE PARMA! Primo squillo degli ospiti con Bonny che tocca nello stretto al limite per Hernani, il brasiliano calcia subito col destro ma troppo centralmente. Pissardo blocca in due tempi.18:16

10' OCCASIONE BARI! Nasti prova a sorprendere Chichizola con un drop dai 40 metri, il portiere argentino, leggermente fuori dai pali, è però lesto nel recuperare la propria posizione e a bloccare la conclusione dell'avversario.18:20

8' Pressing quasi a tutto campo degli uomini di Giampaolo che stanno mettendo molte energie in questo avvio di match. Il Parma per ora sembra farsi andare bene la situazione visto che, come già anticipato, ha bisogno di un solo punto per festeggiare la promozione diretta dopo la rocambolesca sconfitta del Venezia sul campo del Catanzaro.18:11

7' Il pallino del gioco è passato ora ai padroni di casa che fanno girare palla da qualche minuto nel campo avversario.18:09

6' Kallon prova ad andarsene sulla destra, Coulibaly lo sgambetta e viene ammonito da Rapuano.18:08

3' Parma subito molto propositivo, Bari tutto chiuso nella propria metà campo.18:05

Bari in campo con maglia blu, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, Parma in completo giallo-blu.18:03

Si comincia!18:02

C'è un problema alla rete della porta di Pissardo, l'inizio è ritardato di un paio di minuti.18:02

Squadre in campo al San Nicola dove si attende solo il fischio iniziale.18:05

Pecchia se la gioca ancora con Bonny unica punta, supportato da Mihaila, Bernabé e Partipilo. Hernani ed Estevez faranno da filtro in mezzo al campo mentre a protezione di Chichizola torna titolare Coulibaly a sinistra, Osorio e Circati sono confermati al centro della difesa, così come Del Prato a destra.17:51

Giampaolo conferma dieci undicesimi della formazione sconfitta 4-1 dal Cosenza nell'ultimo turno. L'unico cambio riguarda la cerniera di centrocampo dove Lulic prende il posto dello squalificato Benali. Davanti a Pissardo è quindi confermata la difesa a quattro con Pucino e Ricci sulle fasce, Di Cesare e Vicari centrali. In mezzo al campo c'è Maita mentre dietro all'unica punta Nasti ci sarà il trio formato da Kallon, Aramu e Sibilli.17:49

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA: 4-2-3-1 anche per gli uomini di Pecchia. Chichizola - Del Prato, Osorio, Circati, Coulibaly - Hernani, Estevez - Mihaila, Bernabé, Partipilo - Bonny. A disposizione: Turk, Corvi, Balogh, Charpentier, Ansaldi, Colak, Sohm, Hainaut, Zagaritis, Cyprien, Di Chiara, Man.17:45

FORMAZIONE UFFICIALE BARI: 4-2-3-1 per gli uomini di Giampaolo. Pissardo - Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci - Maita, Lulic - Kallon, Aramu, Sibilli - Nasti. A disposizione: Pellegrini, Brenno, Matino, Achik, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Colangiuli, Zanaboni, Acampora, Morachioli, Dorval.17:43

2-1 per il Parma nella gara di andata giocata a settembre, di Partipilo e Benedyczak le reti emiliane mentre per i pugliesi andò in gol Nasti. Le due squadre si sono affrontate anche in Coppa Italia lo scorso agosto, successo netto degli uomini di Pecchia che si imposero per 3-0 in trasferta.17:38

Dirige il match Rapuano con Lo Cicero e Scarpa ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Di Cicco mentre in sala VAR ci sono Serra e Muto.17:36

Al San Nicola di Bari va in scena un match delicatissimo sia per i padroni di casa che per gli ospiti. Il Bari è infatti rotolato al terz'ultimo posto della graduatoria a cinque punti dalla salvezza diretta e a uno dai playout, il Parma sogna invece di poter festeggiare la promozione diretta già oggi: un punto oggi consegnerebbe infatti la certezza di non essere più raggiunti dal Venezia e sarebbe dunque Serie A matematica.18:01

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Bari-Parma, gara valida per la 36esima giornata del campionato di Serie B.17:28