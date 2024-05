Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Nicola Ceravolo

Città: Catanzaro

Stadio: Nicola Ceravolo
Città: Catanzaro
Capienza: 13619 spettatori

Al Nicola Ceravolo tutto pronto per Catanzaro-Venezia, trentaseiesima giornata di Serie B.13:56

Match d'alta classifica: i giallorossi, già matematicamente ai play-off, puntano a insidiare il quarto posto della Cremonese, gli arancioneroverdi a issarsi alle spalle del Parma.13:59

Ecco le formazioni. Catanzaro con il 4-4-2: Fulignati - Sounas, Antonini, Scognamillo, Veroli - Oliveri, Petriccione, Pontisso, Vandeputte - Ambrosino, Iemmello. A disp.: Sala, Borrelli, Krajnc, Miranda, Pompetti, Verna, Stoppa, Brignola, Donnarumma, Biasci.15:04

3-5-2 per il Venezia: Joronen - Idzes, Svoboda, Sverko - Zampano, Lella, Tessmann, Busio, Bjarkason - Pierini, Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Altare, Dembele, Ullmann, Jajalo, Andersen, Ellertsson, Cheryshev, Olivieri, Gytkjaer.15:05

Vivarini ritrova Iemmello in attacco con Ambrosino, mantiene Sounas e Vandeputte sulle fasce con Oliveri e Veroli sugli out di difesa. 14:26

Vanoli si affida al tandem Pierini-Pohjanpalo con Zampano e l'ex Bjarkason sulle fasce. Chance da titolare in mediana per Lella, Sverko al posto di Altare in difesa.14:05

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Ayroldi.14:44

1' INIZIA Catanzaro-Venezia, palla agli arancioneroverdi.15:01

1' Subito Lella in area per Pohjanpalo, destro stoppato da Antonini.15:02

3' Zampano a terra, gioco fermo per qualche istante.15:05

4' Lella dai 20 metri, destro di prima intenzione, oltre la traversa.15:06

5' GOL! CATANZARO-Venezia 1-0! Rete di Pontisso. Sounas scodella in area per Pontisso che di testa piazza la palla nell'angolo basso, Joronen non ci arriva.



7' Traversone di Vandeputte, Svoboda allontana di testa.15:08

8' Lancio per Iemmello che sbaglia il controllo in area, Joronen raccoglie la sfera.15:09

10' Pierini centra basso dalla destra, Busio è in ritardo, Fulignati smanaccia.15:11

12' Ha iniziato a piovere al Ceravolo, fraseggio dei padroni di casa.15:13

14' GOL! Catanzaro-VENEZIA 1-1! Rete di Idzes. Punizione di Pierini, Pohjanpalo la rimette in mezzo, Idzes insacca in tuffo da due passi.



15' Ayroldi convalida la rete dopo il check del VAR: Pohjanpalo è in posizione regolare, è valido il pareggio degli arancioneroverdi.15:18

17' Aumenta l'intensità della pioggia con gradine, Ceravolo sotto al diluvio.15:21

19' Iemmello non riesce a girarsi in area, destro di Pontisso deviato in angolo da Lella.15:21