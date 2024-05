Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Sinigaglia

Città: Como

Capienza: 13602 spettatori14:18 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Como-Cittadella, gara valida per la 36a giornata di Serie B.14:18

Match importante in questo turno infrasettimanale tra il Como di Osian Roberts e il Cittadella di Edoardo Gorini, con i padroni di casa che inseguono il sogno della promozione diretta in Serie A e con gli ospiti che devono trovare punti in ottica play-off.14:18

Il Como si trova attualmente in seconda posizione, con il Parma ormai primo con cinque lunghezze di vantaggio e con il Venezia terzo ad un solo punto di distanza. Nell’ultima giornata, la squadra lombarda si è fermata sul pareggio a Genova contro la Sampdoria di Pirlo, con Cutrone che ha firmato la rete del pari nei minuti finali.14:19

Il Cittadella, attualmente nono, si trova ad un solo punto dalla zona play-off e ha bisogno di punti per agganciare le pretendenti. Nelle ultime tre giornate il risultato è sempre stato quello del pareggio, con una sola rete segnata contro il FeralpiSalò durante la scorsa giornata.14:19

Il match di andata, giocato lo scorso 23 settembre, ha visto la squadra lombarda imporsi per 3-0, grazie al gol di Ioannou e alla doppietta di Cutrone.14:19

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si dispone con un 4-4-2: Semper – Iovine, Goldaniga, Barba, Sala – Strefezza, Braunoder, Bellemo, Da Cunha – Cutrone, Gabrielloni.14:24

Osian Roberts conferma il suo 4-4-2 con Semper tra i pali e con Iovine, Goldaniga, Barba e Sala sulla linea difensiva. In mezzo al campo ci saranno Braunoder e Bellemo, mentre Strefezza e Da Cunha agiranno sulle corsie laterali. Davanti giocano Cutrone e Gabrielloni.14:24

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella risponde con un 3-5-2: Kastrati – Angeli, Pavan, Sottini – Carissoni, Amatucci, Branca, Vita, Tessiore – Pittarello, Magrassi.14:24

Gorini si dispone a tre con Angeli, Pavan e Sottini davanti alla porta difesa da Kastrati. La linea di centrocampo a cinque sarà composta da Carissoni, Amatucci, Branca, Vita e Tessiore, mentre la coppia d’attacco sarà formata da Pittarello e Magrassi.14:25

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Francesco Cosso, della sezione di Reggio Calabria. Gli assistenti saranno Mastrodonato e Bitonti. In sala VAR ci sarà Di Paolo, affiancato da Ferrieri Caputi nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Vingo.14:25

Via al match. Primo possesso per il Cittadella.15:01

2' Cross dalla sinistra da parte di Braunoder, con Strefezza che non può arrivare sulla traiettoria; il pallone si perde poi sul fondo.15:04

4' Prima verticalizzazione anche da parte del Cittadella, con Magrassi che viene servito in profondità. L'azione si sviluppa per svariati secondi, ma viene poi segnalata la posizione di offside del numero 9.15:05

5' L'idea del Cittadella in questo inizio di partita appare chiara: lancio a scavalcare la retroguardia avversaria approffittando delle difesa alta del Como.15:07

7' Cutrone non ci arriva! Palla filtrante dalla sinistra da parte di Da Cunha verso il centro dell'area dove Cutrone prova a colpire in area a pochi passi dalla porta, non arrivando però per un soffio sul pallone.15:09

10' Cutrone questa volta prova a mettersi in proprio, girandosi sulla trequarti e calciando con il destro a giro: la palla si impenna e termina sul fondo.15:10

10' Pittarello sfiora il vantaggio! Il numero 11 del Cittadella riceve sul filo del fuorigioco, entra in area e calcia ad incrociare: la palla termina di poco a lato rispetto al palo di sinistra, senza alcuna deviazione.15:12

12' Attimi di nervosismo in campo con protagonisti Gabrielloni e Branca: richiamo da parte dell'arbitro Cosso, che alla prossima estrarrà il giallo.15:14

14' Giro palla in zona trequarti da parte del Como, con Sala che poi alza la testa e prova il traversone verso il centro dell'area. La palla scavalca tutti e termina sul fondo.15:15

16' Da Cunha termina a terra in area dopo un intervento di Branca, ma l'arbitro ferma il gioco per una precedente posizione di offside da parte di Sala. Si ripartirà da una punizione per il Cittadella.15:17

18' Corner per il Cittadella battuto senza trovare giocatori in area, con la palla che viene subito allontanata in rimessa laterale.15:19

20' Rischia Kastrati rinviando corto, con Gabrielloni che colpisce di testa alla ricerca di Cutrone: l'ex Milan non riesce però ad arrivare sul pallone, con la difesa che allontana il pericolo.15:21

21' Tentativo di Carissoni dalla sinistra, con il cross che viene prima respinto da Iovine, poi allontanato in un secondo momento in fallo laterale dal terzino del Como.15:22