Da Cremonese - Pisa é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!14:31

90'+7' FINISCE CREMONESE - PISA! 2-1 il finale, decide la punizione di Coda!14:28

90'+7' TRAMONI! Conclusione diagonale per la punta, respinge Saro!14:28

90'+6' Cremonese con l'uomo in meno in questo ultimo minuto.14:26

90'+5' Coda che guadagna tempo calciando su Caracciolo, nel frattempo crampi per Falletti.14:25

90'+4' SERNICOLA! Contropiede Cremonese, la conclusione dell'esterno é messa in angolo da Nicolas!14:23

90'+3' Quagliata costretto a spazzare in out: forcing totale del Pisa.14:22

90'+2' Colpo di testa di Touré, palla alta sopra la traversa.14:21

90'+1' Pisa che chiude in avanti, angolo per i toscani.14:21

90' Sei i minuti di recupero.14:20

89' AMMONITO Žan Majer. Il centrocampista perde palla e commette il fallo tattico su Tramoni. 14:18

88' Sostituzione PISA: esce Tomás Esteves, entra Nicholas Bonfanti.14:17

86' AMMONITO Antonio Aldo Caracciolo. Fallo molto duro su Johnsen, palla prima ma il corpo della punta poi. 14:16

85' GOL! CREMONESE - Pisa 2-1! Rete di Massimo Coda. Punizione perfetta della punta che mette la sfera sotto il sette, dove Nicolas non puó arrivare.



84' AMMONIZIONE Simone Canestrelli. Fallo al limite su Quagliata, punizione da posizione pericolosa per la Cremonese. 14:14

83' Sernicola da una parte, Barbieri dall'altra, entrambe le squadre stanno sfruttando molto di piú le fasce.14:13

82' Scintille tra Barbieri e Lochoshvili, deve stare attento il difensore che é giá ammonito.14:11

80' Sostituzione PISA: esce Mattia Valoti, entra Idrissa Touré.14:10

78' FALLETTI! Altra conclusione dalla distanza del fantasista, Nicolas in tuffo allontana!14:08

77' Problemi per Caracciolo, il difensore zoppica ma fa segno di voler continuare la partita.14:06

76' Sostituzione CREMONESE: esce Michele Collocolo, entra Charles Pickel.14:05

76' Sostituzione CREMONESE: esce Daniel Ciofani, entra Massimo Coda.14:05

74' Gara ora molto equilibrata, Stroppa pronto ad inserire i suoi pesi massimi.14:05

73' TRAMONI! Conclusione dalla distanza, blocca Saro.14:06

71' Pisa decisamente meglio in questo secondo tempo, stanno funzionando i cambi di Aquilani.14:00

70' OCCASIONE PISA! Cross teso di Barbieri, Tramoni calcia male da pochi passi!14:00

67' Barbieri cade in area dopo un contatto con Bianchetti e reclama il rigore, Volpi é vicino e dice che si puó continuare.13:56

66' Sostituzione PISA: esce Marco D'Alessandro, entra Mattéo Tramoni.13:55

64' QUAGLIATA! L'esterno ci prova a giro, Nicolas con un gran riflesso mette in angolo!13:54

63' Sernicola trova il fondo ed il cross, pallone troppo lungo per tutti.13:52

61' Contropiede del Pisa, cross di Barbieri, non ci arriva Moreo sul primo palo.13:49

60' Conclusione di Falletti, palla a lato.13:49

59' Sostituzione CREMONESE: esce Michele Castagnetti, entra Žan Majer.13:49

59' Sostituzione CREMONESE: esce Cristian Buonaiuto, entra Dennis Johnsen.13:48

59' Sostituzione CREMONESE: esce Luca Zanimacchia, entra Leonardo Sernicola.13:48

58' Cross di Zanimacchia, Ciofani in area controlla ma non trova lo spazio per il tiro.13:47

57' Reazione ora veemente della Cremonese, che ha ripreso in mano le redini del gioco e sta portando tutti i suoi effettivi di movimento nella metá campo del Pisa.13:46

55' COLLOCOLO! Conclusione dalla distanza del centrocampista, respinge Nicolas.13:44

54' Cross di Zanimacchia, sfiora Buonaiuto che di fatto toglie il pallone a Ciofanil.13:43

53' Stroppa manda a scaldare i suoi, pronti i primi cambi anche in casa Cremonese.13:43

52' Cremonese che sembra aver subito il contraccolpo psicologico del gol del Pisa, in difficoltà la squadra di stroppa.13:42

50' Pisa uscito forte dagli spogliatoi, palla persa sanguinosa peró di Zanimacchia che regala la sfera a Moreo.13:39

48' GOL! Cremonese - PISA 1-1! Rete di Marco D'Alessandro. Altro errore in costruzione della Cremonese, Moreo intercetta e serve l'esterno che batte Saro in uscita.



48' ARENA! Subito pericoloso l'esterno che conclude da buona posizione, Saro respinge!13:37

47' Due cambi per Aquilani, fuori Calabresi e Mlakar, entrambi in difficoltà nel primo tempo, dentro Barbieri e Arena.13:36

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!13:35

46' Sostituzione PISA: esce Jan Mlakar, entra Alessandro Arena.13:35

46' Sostituzione PISA: esce Arturo Calabresi, entra Tommaso Barbieri.13:35

Dopo il vantaggio controllo dei grigiorossi, Pisa he ha faticato nella reazione trovando una sola vera occasione, un colpo di testa di Marin nato da un recupero alto di Valoti.13:22

Cremonese in vantaggio grazie al rigore realizzato da Ciofani al 13', penalty assegnato da Volpi dopo aver cambiato la su decisione grazie al VAR: da fallo in attacco di Buonaiuto a entrata in ritardo di Calabresi.13:22

45'+5' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Cremonese - Pisa 1-0, decide il rigore di Ciofani.13:21

45'+4' Falletti in area prova un difficile dribbling, pallone che si perde sul fondo.13:19

45'+2' Bel triangolo in area tra Moreo e Mlakar, attento Antov in chiusura.13:18

45'+1' Cross di Mlakar, attento Saro in presa sul primo palo.13:16

45' Quattro minuti di recupero13:16

44' Castagnetti cerca di sfondare in area, fallo in attacco su Calabresi: in questo caso Volpi sembra non aver dubbi.13:15

43' AMMONITO Michele Collocolo. Fallo tattico del mediano su Valoti, fermato il contropiede del Pisa. 13:13

42' FALLETTI! Ciofani per l'uruguaiano che cerca di approfittare della uscita a metá di Nicolas, lo chiude Canestrelli al momento del rito.13:13

41' Rischia molto il Pisa, D'Alessandro costretto agli straordinari per salvare un tocco di Marin, con Ciofani in agguato.13:12

39' Pisa che sta faticando nella reazione, Aquilani chiede ai suoi di alzare il pressing.13:10

37' Angolo di Beruatto, Valoti sfiora e manda in out.13:08

36' Lochoshvili anticipa anche Saro e calcia in angolo un cross di Calabresi. Angolo per il Pisa.13:07

35' Chiusura di Caracciolo su Falletti, Pisa che sta soffrendo gli inserimenti dell'ex Ternana.13:05

33' Punizione dalla trequarti per la Cremonese: folletti mette al centro, fallo in attacco di Bianchetti.13:04

31' MARIN! Colpo di testa del centrocampista, pala alta. Azione nata da un errore in impostazione della Cremo.13:02

29' Calabresi ferma Ciofani in contropiede, Volpi prima lascia il vantaggio, poi fischia il fallo.12:59

28' Cremonese ora con il possesso palla, Pisa che fatica nel pressing.12:59

26' Inserimento di Falletti, attento Nicolas ad anticipare l'ex Ternana.12:57

24' Collocolo in pressing alto quasi ruba palla a Nicolas, il portiere nasconde il pallone e subisce fallo.12:54

23' Ciofani lamenta una trattenuta di Caracciolo, con la punta che non arriva sul cross di Buonaiuto. Volpi dice che si puó continuare.12:53

22' Moreo in scivolata prova il cross da posizione defilata, é suo l'ultimo tocco.12:52

21' Gran palla di Castagnetti per Quagliata, Caracciolo costretto a spazzare.12:51

19' Tanta libertà per Falletti e Buonaiuto, che si scambiano spesso la posizione lasciando Castagnetti e Collocolo piú bloccati.12:49

18' D'Alessandro prova a sfondare ma viene anticipato da Buonaiuto: fallo in attacco per l'esterno.12:48

16' Cremonese che continua a spingere, Pisa che prova a riorganizzarsi dopo la rete su rigore di Ciofani.12:46

15' BUONAIUTO! Conclusione a giro dal limite, palla che termina a fil di palo.12:45

13' GOL! CREMONESE - Pisa 1-0! Rete su Rigore di Daniel Ciofani. Primo gol in campionato per la punta che calcia forte centrale, Nicolas non intuisce.



12' CALCIO DI RIGORE! Volpi, dopo aver rivisto le immagini, assegna il penalty: é fallo di Calabresi su Buonaiuto!12:43

11' Check del VAR con Volpi che chiede di aspettare alle due squadre.12:42

10' Fallo in attacco di Buonaiuto su Calabresi in area, rimane a terra la punta: la Cremonese chiede calcio di rigore.12:41

9' Calabresi entra duro ma regolare su Quagliata, forcing ora della Cremonese.12:40

8' Nella Cremonese Falletti a centrocampo, Buonaiuto piú avanzato.12:39

6' AMMONITO Luka Lochoshvili. Fallo su Moreo, primo giallo del match per il difensore grigiorosso. 12:37

5' Buonaiuto rientra e cerca il tiro, murata la sua conclusione.12:35

5' Pisa come sempre molto aggressivo, Stroppa chiede ai suoi di girare il pallone senza forzare.12:35

3' Partito forte il Pisa, Cremonese per ora costretto nella propria metá campo.12:33

1' Subito una conclusione di Moreo, palla mestamente a lato.12:32

1' INIZIA LA PARTITA!12:31

Dirige il match l'arbitro Manuel Volpi di Arezzo.09:33

Aquilani punta su Moreo in attacco, spazio a Mlakar sulla trequarti, Calabresi preferito a Barbieri nella linea di difesa.12:01

Turn over per Stroppa che schiera in attacco la coppia Falletti - Ciofani, solo panchina per Coda e El Mudo Vazquez. A centrocampo Quagliata e Zanimacchia da quinti, Buonaiuto e non Pickel.12:02

La formazione del PISA: (4-2-3-1), Nicolas - Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto - Esteves, Marin - Mlakar, Valoti, D’Alessandro - Moreo.11:59

Sono ufficiali le formazioni del match: CREMONESE (3-5-2), Saro - Antov, Bianchetti, Lochoshvili - Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Quagliata, Buonaiuto - Falletti, Ciofani.11:59

Grigiorossi che han detto praticamente addio alla corsa per la promozione diretta dopo sconfitta nel big match con il Venezia ma che vogliono la miglior classifica in vista dei play off; ospiti, ora noni, che cercano i punti per tornare nella corsa al torneo per la Serie A.09:29

Primo Maggio all'insegna della Serie B, con le squadre cadette che si sfidano in questo lungo pomeriggio: inizio alle 12.30 con la sfida tra Cremonese e Pisa, fondamentale per la corsa play off.09:26