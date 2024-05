90'+4' E' FINITA! LECCO-SAMPDORIA 0-1! Rete di De Luca all'81'. 19:54

90'+4' NTANDA! Diagonale mancino fuori non di molto. 19:52

90'+3' Ntanda calcia fuori solo davanti al portiere ma era comunque partito in posizione di offside. 19:52

90'+1' DOPPIA OCCASIONE SAMPDORIA! Slalom di Stojanovic che supera Melgrati, salva sulla linea un difensore, poi Yepes chiama il portiere alla respinta con i guantoni. 19:51

90' Quattro minuti di recupero. 19:49

89' AMMONITO CROCIATA: fallo a centrocampo. 19:48

88' I padroni di casa, sotto di un uomo e nel punteggio, provano in tutti i modi a raggiungere il pareggio. 19:48

86' CROCIATA! Reazione Lecco con il destro da fuori area che esce alto di poco sopra la traversa. 19:44

85' Uscita fuori area di Melgrati che spazza in fallo laterale. 19:44

83' Con i parziali degli altri campi, la formazione di Pirlo scavalca il Brescia al 7° posto. 19:43

82' PILLOLA STATISTICA: 10° centro stagionale in campionato per l'attaccante blucerchiato. 19:42

81' GOL! Lecco-SAMPDORIA 0-1! Rete di De Luca. Ospiti in vantaggio: spunto di Benedetti, cross in mezzo, Sersanti salva ma De Luca insacca da un metro.



81' Tiro dalla bandierina, Yepes anticipato. 19:40

80' Ultimi dieci minuti più recupero. 19:39

78' QUINTO CAMBIO NELLA SAMPDORIA: entra Ntanda, esce Ricci. 19:37

78' QUINTO CAMBIO NEL LECCO: entra Lunetta, esce Buso. 19:36

78' QUARTO CAMBIO NEL LECCO: entra Lemmens, esce Ionita. 19:36

77' COLPO DI TESTA DI GHILARDI! Sugli sviluppi, il difensore stacca da ottima posizione ma manca il bersaglio. 19:36

76' Calcio d'angolo per gli ospiti. 19:35

74' Sampdoria all'attacco, cross potente e teso che attraversa tutta la linea di porta e esce in fallo laterale. 19:35

73' Il direttore di gara, che aveva estratto il cartellino giallo, viene richiamato dal Var e cambia decisione: Lecco in 10 uomini. 19:34

73' ESPULSO LEPORE! Fallo su Pedrola. 19:33

72' Sponda aerea di Ionita per Buso, chiude la difesa ospite. 19:31

70' Possesso palla dei padroni di casa. 19:29

68' Corner per la Sampdoria, giocata di Pedrola, De Luca in mischia non riesce a colpire a rete. 19:26

67' TERZO CAMBIO NEL LECCO: entra Crociata, esce Degli Innocenti. 19:26

67' SECONDO CAMBIO NEL LECCO: entra Guglielmotti, esce Parigini. 19:25

64' QUARTO CAMBIO NELLA SAMPDORIA: entra De Luca, esce Alvarez. 19:23

64' TERZO CAMBIO NELLA SAMPDORIA: entra Pedrola, esce Verre. 19:23

62' AMMONITO DEGLI INNOCENTI: trattenuto Verre. 19:20

61' Caporale al cross, quasi un tiro, che chiama l'estremo difensore blucerchiato a bloccare la sfera. 19:22

60' LECCO VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Tocco sottomisura di Inglese, intervento decisivo di Stankovic. 19:20

59' Gioca la palla Inglese, tentativo di traversone deviato in corner. 19:18

57' AMMONITO RICCI: fallo su Sersanti. 19:15

56' PRIMO CAMBIO NEL LECCO: entra Inglese, esce Novakovich. 19:15

54' ALVAREZ! Buona occasione al tiro, esterno destro fuori oltre l'incrocio dei pali. 19:13

53' SECONDO CAMBIO NELLA SAMPDORIA: entra Giordano, esce Murru. 19:12

52' Gioco fermo: problema per Stojanovic dopo un contrasto con Ionita. 19:11

51' Grande intervento in chiusura di Benedetti che anticipa Buso al momento della conclusione a rete. 19:10

49' Sventaglia Gonzalez ma la sfera oltrepassa la linea laterale. 19:08

47' Calcio d'angolo in favore degli ospiti. 19:05

46' PRIMO CAMBIO NELLA SAMPDORIA: entra Benedetti, esce Kasami. 19:04

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI LECCO-SAMPDORIA! Si riparte dal risultato di 0-0. 19:04

Squadre negli spogliatoi: al momento, in classifica, tutto invariato; anche il Brescia, diretta concorrente per i playoff dei blucerchiati, sta pareggiando in casa della Feralpisalò. 18:53

Termina a reti bianche la prima frazione di gioco al ''Rigamonti-Ceppi'': meglio il Lecco all'inizio, pericoloso con Bianconi e Caporale, risposta della Sampdoria con Murru. 18:50

45' FINE PRIMO TEMPO! LECCO-SAMPDORIA 0-0. 18:48

44' Uscita altissima di Melgrati che anticipa lo scatto di Verre. 18:47

42' Ribaltamento di fronte, corner per il Lecco. 18:44

41' Verre arretra per giocare la palla, filtrante per Stojanovic leggermente troppo profondo. 18:44

39' Destro di Buso che non gira a sufficienza e termina oltre il secondo palo della porta di Stankovic. 18:42

38' Fallo su Caporale. 18:40

36' Tiro da posizione angolata di Parigini, pallone fuori. 18:39

36' Traversone insidioso di Ionita, Murru svetta più in alto di tutti e allontana la sfera. 18:38

34' Occasione per Yepes, che calcia trovando una deviazione in corner: tutto inutile, c'era offside. 18:37

32' Stojanovic ha campo per arrivare al limite dell'area ma sbaglia la misura dell'assist per le punte. 18:35

32' Lepore crossa in area, Stankovic anticipa Novakovich in uscita. 18:34

31' Destro dalla distanza di Ricci, conclusione che termina alta nella tribuna dove sono presenti 2.500 tifosi venuti dalla Liguria. 18:34

29' Sinistro potente di Kasami da fuori area, muro difensivo del Lecco. 18:32

28' Sugli sviluppi, stacco aereo di Ghilardi che termina fuori. 18:31

27' Calcio d'angolo per la Sampdoria. 18:30

26' Lancio dalle retrovie troppo profondo per Alvarez, il quale si lamenta con Leoni. 18:29

24' Buso al volo a centro area, conclusione non facile che termina lontana dallo specchio di porta. 18:27

23' Cross di Murru, in area del Lecco ci sono solo maglie blucelesti. 18:25

21' Terreno di gioco in non perfette condizioni. 18:24

19' PRIMO SQUILLO DELLA SAMPDORIA! Inserimento di Murru che entra in area, conclusione di esterno sinistro che impegna Melgrati. 18:22

17' Ci prova anche Degli Innocenti dal limite dell'area, tiro in curva. 18:20

15' LECCO VICINO AL GOL! Ionita fa sponda per Caporale, che dribbla un avversario e calcia di destro, poco alto sopra la traversa. 18:18

13' Diagonale difensiva di Stojanovic su Caporale, rimessa dal fondo per Stankovic. 18:17

12' Alvarez scatta sul filo del fuorigioco ma poi si trascina il pallone oltre la linea di fondo campo. 18:15

11' Doppio traversone dalla corsia di destra, due volte respinge la difesa blucerchiata. 18:14

10' Occasione per il Lecco con Sersanti che opera qualcosa a metà tra un tiro e un cross, sfera sul fondo. 18:13

8' Inserimento di Alvarez in area, Lepore lo anticipa e subisce anche una spinta. 18:11

7' Tackle di Degli Innocenti su Yepes, fallo laterale per gli ospiti. 18:09

5' La Sampdoria prova a interrompere il forcing del Lecco ma Kasami commette fallo di mano. 18:08

3' BIANCONI! Sugli sviluppi, il centrale difensivo colpisce in rovesciata, fuori di poco. 18:07

3' Lepore batte direttamente in porta, Stankovic alza in corner. 18:06

2' Fallo di Leoni ai danni di Buso, punizione per la formazione di Malgrati vicino al vertice dell'area di rigore. 18:05

1' INIZIA LECCO-SAMPDORIA! Primo pallone giocato da Verre. 18:03

Squadre in campo agli ordini di Tremolada: padroni di casa in casacca bluceleste, ospiti in completo bianco e striscia blucerchiata. 18:00

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 17:51

All'andata, giocata al ''Ferraris'' lo scorso 9 dicembre, successo blucerchiato per 2 a 0. 12:12

Malgrati recupera Celjak e Lepore nel reparto difensivo, nel tridente offensivo novità Parigini al posto di Crociata con Novakovich e Buso. Pirlo, senza Esposito e Borini, è costretto a cambiare il tandem d'attacco inserendo Verre e Alvarez. 17:57

FORMAZIONE SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic - Leoni, Ghilardi, Gonzalez - Stojanovic, Kasami, Ricci, Yepes, Murru - Verre, Alvarez. A disposizione: Ravaglia, Darboe, Ntanda, Piccini, De Luca, Benedetti, Tantalocchi, Conti, Pedrola, Giordano. 17:57

FORMAZIONE LECCO (4-3-3): Melgrati - Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale - Ionita, Degli Innocenti, Sersanti - Parigini, Novakovich, Buso. A disposizione: Galli, Guglielmotti, Lunetta, Ierardi, Louakima, Lemmens, Saracco, Crociata, Capradossi, Inglese, Frigerio, Salomaa. 17:50

Nell'ultimo turno, lombardi sconfitti in casa della capolista Parma, pari per i liguri tra le mura amiche contro il Como. 12:04

Dirige l'incontro il signor Paride Tremolada della sezione di Monza, coadiuvato da Mauro Galletto di Rovigo e Francesco Cortese di Palermo. Quarto Ufficiale Filippo Colaninno di Pinerolo. Al Var Matteo Gariglio di Nola, Avar Luca Zufferli di Udine.12:03

Il match del ''Rigamonti-Ceppi'' mette di fronte i padroni di casa, già matematicamente retrocessi, agli ospiti, in cerca di punti pesanti per centrare i playoff. 11:59

Benvenuti alla diretta di Lecco-Sampdoria, gara valida per il 36° turno di Serie B. 11:57