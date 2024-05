Il derby emiliano è della Reggiana. Finisce 1 a 0 la 36ª giornata di Serie B tra Reggiana e Modena grazie a un calcio di rigore realizzato da Cedric Gondo. Partita equilibrata nel primo tempo con poche occasioni pericolose da entrambe le parti, eccezione per i colpi di testa di Abiuso. Nella ripresa la sblocca la squadra di Nesta che ha mantenuto il controllo del match concedendo poco agli avversari.

È festa per la Reggiana che con questa vittoria si porta a quota 46 punti conquistando la salvezza aritmetica! Discorso rimandato invece per il Modena che rimane a quota 43 in 14ª posizione.

Nella penultima giornata di Serie B il Modena affronterà in trasferta la Sampdoria. Appuntamento domenica alle ore 15.00. Per il Modena ci sarà l’importante sfida contro una squadra che lotta per la promozione diretta, il Como.