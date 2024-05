Lo Spezia batte 1-0 il Palermo e sale a quota 40 punti in classifica. Rete decisiva siglata da Di Serio al 16' dopo un retropassaggio corto di Lund. I siciliani non riescono a rendersi pericolosi in attacco.

Nel prossimo turno di Serie B per lo Spezia impegno in trasferta sul campo del Cosenza, il Palermo affronterà in casa l'Ascoli.