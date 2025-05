Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!20:25

90'+8' CALA IL SIPARIO AL TOMBOLATO! IL Brescia vince 1-0 contro il Cittadella!20:22

90'+5' Va giù in area Amatucci dopo un contatto con Bisoli, per Pezzuto non c'è nulla. Proteste da parte del Cittadella20:20

90'+2' Ammonito Rabbi20:16

90'+1' Tentativo di testa di Capradossi, attaccante aggiunto in questo finale. Palla alta20:16

90' Sette minuti di recupero20:15

86' Cartellino giallo per Bjarnason20:10

82' PALO DEL CITTADELLA! Conclusione al volo di Rabbi, la sfera sbatte sull'incrocio dei pali e ritorna in campo!20:07

80' Ammonito Capradossi, anche lui era diffidato20:05

79' Sbaglia tutto Bjarnason, che cercava Juric al centro ma ha calibrato malissimo il cross20:03

76' Terzo cambio nel Brescia: esce Galazzi, entra Corrado20:01

76' Secondo cambio nel Brescia: esce Moncini, entra Jurič20:00

73' Cerca di aumentare il ritmo il Cittadella, alla disperata ricerca del gol per riaprire la partita19:57

70' Quinto cambio nel Cittadella: esce Desogus, entra Rabbi19:54

69' Voltan ci prova con il tiro a giro dal limite, il pallone prende però un traiettoria verso l'esterno e termina fuori19:53

68' Cartellino giallo per Moncini19:51

67' Quarto cambio nel Cittadella: esce Okwonkwo, entra Diaw19:51

63' Ammonito Casolari19:47

62' Terzo cambio nel Cittadella: esce Salvi, entra Masciangelo19:46

62' Secondo cambio nel Cittadella: esce Palmieri, entra Voltan19:46

58' GALAZZI! Staffilata sul primo palo sul suggerimento all'indietro di Bisoli, palla sull'esterno della rete!19:43

57' Botta di Okwonkwo da fuori: soluzione potente ma centrale, blocca Lezzerini19:41

55' Molto spezzettato il gioco in questa fase, a terra adesso Borrelli dopo un duro scontro di gioco19:40

54' Primo cambio nel Brescia: non ce la fa Besaggio, al suo posto entra Bjarnason19:37

53' Crampi per Besaggio che rimane a terra, potrebbe lui il primo sostituito in casa Brescia19:37

51' Spinge il Cittadella in questo avvio, si difende con ordine il Brescia19:35

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!19:30

46' Primo cambio nel Cittadella: esce Tronchin, entra Amatucci19:29

La gara è iniziata con oltre un'ora di ritardo per via di un malore a un tifoso pochi secondi prima del fischio d'inizio. Solo dopo l'intervento dell'elisoccorso l'arbitro Pezzuto ha potuto decretare l'inizio della sfida19:15

Una rete di Borrelli decide per adesso la sfida salvezza tra Cittadella e Brescia. La squadra di Maran ha sbloccato la gara poco dopo la mezz'ora con una frustata di testa del suo bomber. La gara è comunque viva al Tombolato, il Cittadella si è proposto in avanti soprattutto con Desogus senza riuscire a centrare il bersaglio. A tra poco per il secondo tempo19:14

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Brescia avanti al Tombolato!19:12

45'+2' Ammonito Carissoni19:12

45' Un minuto di recupero19:11

40' Moncini non riesce a controllare il pallone in area, sfuma una potenziale occasione per il Brescia19:06

35' Ci prova da fuori Galazzi! Mancino ben calibrato da fuori, il pallone termina alto di poco19:01

32' GOL! Cittadella-BRESCIA 0-1! Rete di Borrelli! Bisoli crossa dalla destra, Borrelli si inserisce tra le maglie del Cittadella e di testa infila il pallone in fondo al sacco!



31' Sempre Desogus il più ispirato nel Cittadella, stavolta il suo piattone dal limite viene intercettato da Adorni18:57

30' OCCASIONE CITTADELLA! Desogus si coordina splendidamente al volo, intervento decisivo di Jallow che devia in corner un pallone che probabilmente sarebbe finito in fondo al sacco!18:56

28' Tiro pericoloso di Moncini respinto da Kastrati, c'era però un'irregolarità prima della conclusione18:54

27' Ammonito Tronchin, era diffidato20:05

24' Pressione del Cittadella in questo momento, si difende con qualche affanno il Brescia18:50

22' Angolo per il Brescia battuto da Galazzi, allontana la difesa di casa18:47

19' Ci prova da lontano Verreth, blocca Kastrati senza problemi18:44

14' Bisoli scappa sulla destra e appoggia al limite per Galazzi. Il suo tiro viene ribattuto da Tronchin18:40

11' Okwonkwo riceve dentro l'area sul centro sinistra, il suo mancino è mal calibrato18:37

8' Cross di Besaggio a cercare Borrelli, intervento in due tempi di Kastrati a fare sua la sfera18:34

5' Ci prova Verreth da fuori, la palla sorvola la traversa18:31

4' Colpo di testa di Okwonkwo, palla docile tra le braccia di Lezzerini18:31

SI PARTE! È iniziata CITTADELLA-BRESCIA!18:26

Il fischio d'inizio è ulteriormente posticipato alle 18:3018:08

La gara inizierà alle ore 18:00, come comunicato dallo speaker dello stadio17:52

Ore 17:50: le squadre stanno facendo ritorno negli spogliatoi17:50

È arrivato l'elicottero dei soccorsi per trasportare in ospedale il tifoso colto dal malore. Le squadre sono ancora sul terreno di gioco17:37

Sono rientrate in campo le squadre17:29

I giocatori adesso abbandonano il campo e ritornano negli spogliatoi17:28

I giocatori di entrambe le squadre fanno muovere la palla a centrocampo in attesa di ulteriori indicazioni19:58

Non è ancora iniziata la sfida, i giocatori hanno chiesto a Pezzuto di attendere in quanto uno spettatore sembra aver accusato qualche problema in tribuna17:20

Le scelte di Maran: stesso modulo per i biancoazzurri, che si affidano a Calvani e Adorni come coppia centrale di difesa e Dickmann e Jallow sugli esterni con Lezzerini tra i pali. A centrocampo tocca a Verreth in cabina di regia con Bisoli e Besaggio ai suoi lati, mentre in attacco c'è la coppia formata da Borrelli e Moncini supportata da Galazzi16:55

Le scelte di Dal Canto: davanti a Kastrati la linea a quattro è composta da Salvi, Capradossi, Pavan e Tronchin, mentre in mediana agiranno Palmieri, Casolari e Carissoni. In avanti c'è Deosgus alle spalle di Pandolfi e Okwonkwo16:53

FORMAZIONE UFFICIALE BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Borrelli, Moncini 16:47

FORMAZIONE UFFICIALE CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati - Salvi, Capradossi, Pavan, Tronchin - Palmieri, Casolari, Carissoni - Desogus - Pandolfi, Okwonkwo16:46

Dirigerà la sfida Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, i suoi assistenti sono Margani e Vigile mentre il quarto ufficiale è Vailati. Al Var ci sono Mazzoleni e Miele16:13

Il Brescia ha strappato una vittoria nelle ultime dieci (addirittura contro lo Spezia terzo in classifica), nel mentre sono arrivate cinque sconfitte e quattro pareggi16:11

È uno scontro salvezza piena regola quello che andrà in scena tra poco al Tombolato. Cittadella a Brescia si trovano entrambe al terzultimo posto a quota 35 punti, e ad entrambe serve una vittoria per regalarsi qualche chance di evitare anche i play out. I padovani hanno conquistato solo due punti nelle ultime sei gare, e la vittoria manca da due mesi esatti contro la Juve Stabia fuori casa. Tra le mura amiche invece l'ultimo successo risale al 29 dicembre contro il Palermo16:08

Benvenuti alla diretta di Cittadella-Brescia, gara valida per la 35' giornata di Serie B!15:47

