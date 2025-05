Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cosenza-Bari 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.17:05

90'+7' Triplice fischio al Marulla! Vince il Cosenza 1-0 grazie alla rete di Gargiulo nel primo tempo.16:57

90'+7' Fallo di Favilli su Sgarbi e altra punizione per il Cosenza che usa tutto il tempo a disposizione per batterla.16:56

90'+6' Giallo per Ricciardi che sgambetta Pereiro per non far ripartire gli ospiti.16:55

90'+6' Sinistro di Ricci dal limite, murato dalla difesa biancorossa.16:55

90'+4' Favilli viene ammonito per proteste.16:54

90'+4' Fallo in attacco di Lella su Hristov. Si assottigliano le speranze del Bari di agguantare il pareggio.16:54

90'+3' ARTISTICO SBAGLIA ANCORA! Contropiede in campo aperto dell'attaccante rossoblu che, a tu per tu con Micai, si fa ipnotizzare ancora una volta sprecando il raddoppio!16:53

90'+2' Si gioca e si prospetta un finale di fuoco al San Vito.16:51

90'+1' Non è ancora ripreso il gioco, il recupero concesso da Crezzini inizierà verosimilmente da quando si ripartirà.16:51

90' Sei minuti di recupero.16:50

90' Gioco fermo, c'è Hristov a terra dopo aver subito un colpo al volto. Sanitari calabresi in campo.16:49

89' OCCASIONE COSENZA! Ricci ruba palla a Simic, si porta la palla sul destro dallo spigolo dell'area piccola ma viene murato dalla difesa ospite!16:49

88' Mazzocchi spinge a terra Lella, Crezzini è vicinissimo all'azione e fischia fallo al giocatore rossoblu.16:48

87' Dorval prova il numero su Ricciardi ma finisce col trascinarsi la palla fuori dal campo. Torna a respirare il Cosenza dopo alcuni istanti di apprensione a ridosso della propria area.16:46

85' Sostituzione Cosenza: non ce la fa Christian Dalle Mura, sostituito da Michael Venturi.16:44

85' Ricci calcia a uscire dalla bandierina, Hristov ci arriva in terzo tempo ma non trova la porta.16:45

85' Buon lavoro di Artistico che guadagna un prezioso corner lottando caparbiamente in area avversaria.16:44

84' Crampi per Dalle Mura che rimane a terra tra qualche protesta dei giocatori del Bari per la perdita di tempo.16:44

84' Ancora Favilli protagonista, il suo colpo di testa su calcio d'angolo finisce lontano dallo specchio avversario.16:43

83' Dorval semina il panico in area cosentina ma non calcia, poi serve Pereiro sul secondo palo che perde però palla, poi ci prova Favilli guadagnando un corner.16:43

81' Punizione per il Bari a ridosso dell'area avversaria, Bellomo prova a scodellare una palla morbida in area che viene abbrancata al volo da Micai.16:41

81' Storie tese tra Lella e Gargiulo, il Bari perde altri secondi preziosi in questo finale.16:40

79' Dorval al cross dalla sinistra, nessun compagno riesce a impattare la palla, poi il Cosenza guadagna un calcio di punizione che spezza il ritmo degli avversari.16:38

76' Gaston Pereiro prova a far passare la palla sopra la barriera col mancino ma centra in pieno Gargiulo che poi rimane a terra dolorante.16:36

75' NON E' RIGORE! Dalla sala VAR arriva la modifica della decisione di Crezzini, il fallo su Favilli è avvenuto fuori area.16:35

74' Ammonizione per Dalle Mura.16:34

74' RIGORE PER IL BARI! Favilli anticipa Dalle Mura e viene colpito al volto dal piede dell'avversario. Crezzini indica il dischetto senza alcun dubbio.16:33

73' Sostituzione Andrea Rizzo Pinna Simone Mazzocchi16:47

73' Sostituzione Cosenza: esce anche Baldovino Cimino, entra Manuel Ricciardi.16:34

73' Sostituzione Cosenza: fuori Aldo Florenzi, dentro Christos Kourfalidis.16:34

72' OCCASIONE COSENZA! Ripartenza calabrese con Ricci che apre a destra per Kouan che manda la palla fuori dopo il rientro sul mancino nel cuore dell'area avversaria.16:32

70' Rischio per i padroni di casa con Micai costretto a uscire dalla propria area per anticipare Bonfanti su un lancio di Bellomo.16:30

67' Sostituzione Bari: Longo si gioca l'ultimo cambio con Gaston Pereiro al posto di Costantino Favasuli.16:26

66' Radunovic esce in presa alta e vanifica il tentativo dalla bandierina dei padroni di casa.16:25

65' Contropiede del Cosenza, Artistico ci prova col destro a giro dalla distanza ma trova Simic a deviare la palla in corner.16:25

64' Prova ad abbassare il ritmo il Cosenza ma il Bari ha preso campo e coraggio in questi ultimi minuti.16:24

63' TRAVERSA DEL BARI! Dorval se ne va sulla sinistra e crossa in area, Favilli ci arriva in scivolata col destro ma centra in pieno la traversa, poi Micai blocca a due mani sul tentativo di tap-in di Bonfanti.16:23

61' Punizione in zona offensiva per il Cosenza dopo un fallo di Simic su Artistico, sugli sviluppi ci prova Florenzi col destro da lontanissimo che si spegne a fondo campo, lontano dallo specchio avversario.16:21

59' Bellomo si fa vedere subito con una girata dal limite, troppo debole e facile preda di Micai.16:19

59' Sostituzione Bari: esce Cesar Alejandro Falletti, al suo posto entra Nicola Bellomo.16:18

57' RIGORE SBAGLIATO! Artistico spiazza Radunovic ma non trova lo specchio con la palla che finisce altissima sopra la traversa!16:17

56' RIGORE PER IL COSENZA! Altra ripartenza cosentina, Kouan tocca in area per Florenzi che viene abbattuto da Falletti. Crezzini non ha dubbi e indica il dischetto.16:16

55' ARTISTICO SPRECA! Il neo-entrato resiste a un contrasto in ripartenza e si presenta a tu per tu con Radunovic, sbagliando però l'ultimo controllo e consegnando di fatto la palla al portiere avversario. Disperazione sulla panchina rossoblu per la grande chance cestinata.16:15

55' Nulla di fatto sul corner del Bari, riparte il Cosenza.16:14

54' Cross basso di Favasuli dalla destra, Hristov anticipa Lella in area piccola ma concede calcio d'angolo agli ospiti.16:13

52' Sostituzione Cosenza: non ce la fa Massimo Zilli, al suo posto entra Gabriele Artistico.16:12

52' Problema muscolaer per Zilli che si accascia nel cerchio di centrocampo. Il direttore di gara ferma il gioco.16:11

51' Cimino spinge Dorval a terra a palla lontana, Crezzini fischia fallo al giocatore rossoblu richiamandolo verbalmente.16:11

50' Pressing a tutto campo del Cosenza che non sta lasciando manovrare in modo semplice il Bari.16:10

48' Due offside fischiati al Bari in queste prime battute della seconda frazione, i pugliesi stanno provando a cercare la verticalità per sorprendere i padroni di casa.16:08

46' Si ricomincia!16:05

45' Sostituzione Bari: Longo toglie anche Giulio Maggiore per inserire Nicholas Bonfanti.16:05

45' Sostituzione Bari: fuori anche Raffaele Maiello, al suo posto entra Ahmad Benali.16:05

45' Sostituzione Bari: fuori Kevin Lasagna, dentro Andrea Favilli.16:04

Primo tempo frizzante al San Vito-Gigi Marulla con i padroni di casa che hanno creato diverse occasioni dalle parti di Radunovic, colpendo un palo con Sgarbi e trovando poi il vantaggio con Gargiulo, bravo nel girare in porta il pallone dopo la traversa colpita da Rizzo Pinna su calcio piazzato. Molta passività invece da parte del Bari che, dopo l'occasione sprecata da Dorval in avvio di gara, non è più riuscito a impensierire Micai.15:51

45'+1' Fine primo tempo. Cosenza avanti grazie alla rete di Gargiulo.15:48

45'+1' Kouan prova a saltare Simic in velocità ma il centrale ospite tiene e si rifugia in fallo laterale.15:48

45' Un minuto di recupero.15:47

45' Zilli salta più alto di tutti nella propria area vanificando il corner del Bari.15:46

44' Ripartenza del Bari, Dorval guadagna calcio d'angolo dalla sinistra.15:46

44' Si riparte con il Cosenza in attacco a caccia del raddoppio.15:45

42' Gioco fermo. Simic è rimasto a terra dopo una ricaduta violenta a terra.15:43

40' Fuorigioco di Lasagna, non sta arrivando alcuna reazione concreta da parte della squadra di Moreno Longo dopo lo svantaggio.15:42

38' Gol confermato anche dopo il check del VAR. Calabresi avanti a poco meno di sette minuti dal termine della prima frazione.15:41

36' GOL! COSENZA-Bari 1-0! Rete di Gargiulo. Rizzo Pinna centra la traversa col destro su punizione, Gargiulo è il più lesto ad avventarsi sul pallone, scaraventando la palla in porta con un gran sinistro al volo dopo un controllo perfetto col petto.



Guarda la scheda del giocatore Mario Gargiulo15:39

35' Primo giallo anche per il Bari. Maggiore sgambetta Zilli e finisce sul taccuino di Crezzini.15:37

34' Doppio cross del Bari in area avversaria, l'azione però si chiude col fallo in attacco di Simic che spinge vistosamente Kouan.15:36

33' Intervento scomposto di Ricci su Dorval, Crezzini estrae il primo giallo del match per il numero 31 del Cosenza.15:34

31' Mantovani crossa sul secondo palo dalla sinistra, Gargiulo tocca la palla in corner per evitare qualsiasi guaio al proprio portiere Micai.15:33

29' Kouan difende palla al limite dell'area avversaria, fallosamente secondo Crezzini che fischia fallo al giocatore rossoblu.15:30

27' PALO DEL COSENZA! Punizione per i calabresi battuta velocemente, Rizzo Pinna sguscia sulla sinistra e crossa teso in area piccola per Sgarbi che, di testa e in anticipo, centra il palo dopo una leggera deviazione di Radunovic.15:31

25' Crezzini ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni di Maiello, rimasto a terra dopo uno scontro aereo col compagno Simic.15:27

23' Ci prova Maggiore dalla parte opposta ma il suo sinistro è troppo debole, facilitando la parata in due tempi di Micai.15:24

22' GARGIULO! Sinistro improvviso dalla lunga distanza di Gargiulo, Radunovic respinge con qualche affanno, poi Dorval anticipa Rizzo Pinna evitando il tap-in dell'avversario.15:24

21' Scintille tra Kouan e Favasuli nei pressi della bandierina dopo un contrasto piuttosto energico. Crezzini interviene immediatamente per calmare gli animi.15:22

19' Ritmo di gioco che si è abbassato notevolmente rispetto a inizio gara, le due squadre ora stanno faticando molto a trovare spazi in zona offensiva.15:21

17' Cross sul secondo palo di Pucino, troppo alto per tutti.15:19

14' Fallo in attacco di Florenzi su Dorval, il Bari torna in possesso della sfera dopo una lunga fase in cui erano stati i rossoblu a manovrare.15:17

12' Il Cosenza torna a farsi vedere in zona offensiva, senza però trovare sbocchi verso la porta di Micai.15:14

11' Ora è il Bari a gestire il possesso del pallone, il Cosenza sembra voler rifiatare dopo l'inizio intenso.15:12

10' Dorval prova l'ingresso in area dalla sinistra ma viene murato, la palla termina tra i piedi di Lella che calcia col destro dalla distanza trovando però la respinta della difesa calabrese.15:11

8' Continua ad attaccare il Cosenza, arriva un altro cross dalla destra con Zilli che però non ci arriva di testa.15:09

7' Cross dalla destra di Cimino, Radunovic blocca la palla in area piccola in due tempi.15:09

6' Gran ritmo da ambo le parti nelle prime battute del match, non sembra farsi per ora sentire il gran caldo di questo 1 maggio.15:08

5' RISPONDE IL BARI! Cross morbido di Lella in area, Dorval ci prova al volo col piatto destro ma colpisce malissimo da ottima posizione.15:06

3' OCCASIONE COSENZA! Palla persa dal Bari, Kouan tocca per Rizzo Pinna che incrocia col destro dal limite ma non trova lo specchio!15:05

2' Ricci taglia la palla in area, Hristov anticipa tutti sul primo palo ma non riesce a trovare lo specchio con la spizzata di testa.15:04

Buon avvio del Cosenza che guadagna subito un calcio piazzato sulla trequarto offensiva dopo l'atterramento di Zilli da parte di Simic.15:03

Si comincia!15:02

Squadre in campo in un San Vito praticamente deserto.14:59

Longo recupera Lella e Favasuli, entrambi partono dal 1' nel centrocampo a cinque con Maiello, Maggiore e Dorval. In avanti ci sarà Falletti a supporto di Lasagna mentre il reparto arretrato sarà formato da Mantovani, Simic e Pucino con Radunovic tra i pali.14:59

Alvini sceglie ancora Zilli come unica punta, alle sue spalle agiranno Florenzi e Rizzo Pinna. Sugli esterni spazio a Cimino e Ricci con Gargiulo e Kouan centrali. La difesa a tre, davanti a Micai, sarà formata da Hristov, Sgarbi e Dalle Mura.14:58

FORMAZIONE UFFICIALE BARI: 3-5-1-1 per i pugliesi. Radunovic - Mantovani, Simic, Pucino - Favasuli, Lella, Maiello, Maggiore, Dorval - Falletti, Lasagna. A disposizione: Pissardo, Maita, Oliveri, Benali, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Pereiro, Vicari, Obaretin, Favilli.14:55

FORMAZIONE UFFICIALE COSENZA: 3-4-2-1 per i calabresi. Micai - Hristov, Sgarbi, Dalle Mura - Cimino, Gargiulo, Kouan, Ricci - Rizzo Pinna, Florenzi - Zilli. A disposizione: Vettorel, Charlys, Artistico, Fumagalli, D'Orazio, Ricciardi, Caporale, Cruz, Ciervo, Venturi, Mazzocchi, Kourfalidis.14:45

Dirige il match Crezzini con Rossi e Pedone ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Striamo mentre in sala VAR ci sono Baroni e Manganiello.14:42

Al San Vito-Gigi Marulla scendono in campo due squadre impegnate nei rispettivi inseguimenti. I padroni di casa del Cosenza devono infatti necessariamente ottenere tre punti quest'oggi per tenere vive le seppur flebili speranze di salvezza, il Bari cerca invece il riscatto dopo la sconfitta interna contro il Modena per continuare la corsa verso i playoff.14:40

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Cosenza-Bari, gara valida per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2024/25.14:36

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp