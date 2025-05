Grazie per aver seguito con noi la diretta di Juve Stabia-Catanzaro, arrivederci al prossimo turno di Serie B!14:25

90'+4' Fine partita: JUVE STABIA-CATANZARO 2-0 (25' Mosti, 41' Candellone)14:23

90'+3' Cartellino giallo per Marco Varnier.14:25

90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero!14:23

87' Ci prova Ilie dalla distanza, bravo Thiam a bloccare in presa bassa.14:19

83' Sostituzione Juve Stabia: esce Nicola Mosti, entra Fabio Maistro.14:19

83' Sostituzione Juve Stabia: esce Christian Pierobon, entra Alessandro Louati.14:19

80' Sostituzione Catanzaro: esce Marco Pompetti, entra Tommaso Biasci.14:10

80' Sostituzione Catanzaro: esce Giacomo Quagliata, entra Demba Seck.14:10

77' Ancora Pompetti pericoloso: la sua punizione viene battuta in maniera perfetta, ma Quagliata non riesce ad arrivare sul pallone.14:10

74' Ilie e Pompetti senza dubbio i più vivaci in casa Catanzaro, la Juve Stabia appare però in pieno controllo del match.14:07

70' Sostituzione Juve Stabia: esce Giuseppe Leone, entra Kevin Piscopo.14:01

70' Sostituzione Juve Stabia: esce Lorenzo Sgarbi, entra Marco Meli.14:01

66' Ci prova Pompetti con il mancino, respinge però bene la difesa della Juve Stabia.13:57

63' Sostituzione Juve Stabia: esce Patryk Peda, entra Marco Varnier.13:53

62' Sostituzione Catanzaro: esce Simone Pontisso, entra Rareş Andrei Ilie.13:52

61' Arriva la prima grande occasione del match per il Catanzaro: conclusione ravvicinata di Pontisso che sulla sua strada trova però un ottimo Thiam, bravo a distendersi e a deviare in angolo.13:51

59' Il Catanzaro spinge, la Juve Stabia sfiora il terzo gol: grandissima azione personale di Fortini che serve Candellone, il suo tiro viene però bloccato da un intervento decisivo di Quagliata in scivolata.13:50

57' Problemi fisici per Pierobon, costretto all'ingresso in campo lo staff medico della Juve Stabia.13:47

54' Insiste il Catanzaro, sempre da angolo: questa volta Pittarello anticipa tutti, ma non riesce a dare abbastanza forza al pallone per impensierire Thiam.13:47

50' Parte forte il Catanzaro che guadagna subito due corner, la Juve Stabia però si difende bene e non rischia.13:42

47' Inizia il secondo tempo di JUVE STABIA-CATANZARO!13:36

46' Sostituzione Catanzaro: esce Stefano Scognamillo, entra Mattia Compagnon.13:36

46' Sostituzione Catanzaro: esce Mamadou Coulibaly, entra Jacopo Petriccione.13:36

In casa Juve Stabia potrebbero sicuramente rendersi utili Adorante e Piscopo, nel Catanzaro occhio a Petriccione e Seck.13:20

Primo tempo a senso unico al Romeo Menti. La Juve Stabia domina sul Catanzaro, confeziona occasioni su occasioni e riesce anche ad andare a riposo con un rassicurante doppio vantaggio. Prima uno splendido gol di testa di Mosti, poi un freddissimo Candellone dal dischetto. All'Intervallo è 2-0 per i padroni di casa e non poteva essere altrimenti.13:20

45'+2' Finisce il primo tempo di JUVE STABIA-CATANZARO!13:18

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero!13:18

41' GOL! JUVE STABIA-Catanzaro 2-0! Rete di Leonardo CANDELLONE! Dal dischetto è glaciale Candellone che spiazza Pigliacelli e raddoppia per i padroni di casa.



Guarda la scheda del giocatore Leonardo Candellone13:14

38' Sfiora nuovamente il vantaggio la Juve Stabia, questa volta con Sgarbi che parte in contropiede e conclude di destro. Ancora una volta bravo Fiorillo a distendersi e ad evitare ulteriori pericoli.13:11

33' Altra super occasione per la Juve Stabia: cross insidioso di Ruggero e Pierobon che non arriva davvero per pochissimi centimetri sulla palla.13:05

31' Cartellino giallo per Filippo Maria Pittarello.13:05

29' Ancora Juve Stabia pericolosa, questa volta con Ruggero che conclude dalla lunga distanza: sempre attento Pigliacelli che devia in angolo.13:02

25' GOL! JUVE STABIA-Catanzaro 1-0! Rete di Nicola MOSTI! Spunto di Fortini che rientra sul destro e crossa per Mosti, bravissimo di testa, in girata, a battere Pigliacelli all'angolino.



Guarda la scheda del giocatore Nicola Mosti12:59

23' Cartellino giallo per Matias Antonini!12:55

20' Gestisce il possesso il Catanzaro che non riesce però a sfondare, soprattutto centralmente.12:55

16' Arriva al 16' la prima frande occasione del match con Candellone, bravo a girarsi e a concludere di destro, ma sulla sua strada trova un grandissimo Pigliacelli che devia in angolo.12:49

13' Il Catanzaro prova a sfondare soprattutto sulle corsie laterali, la Juve Stabia regge.12:47

10' Cross insidioso di Pierobon, impreciso Pigliacelli che riesce però a smanacciare in qualche modo. Si salva il Catanzaro.12:42

8' Cartellino giallo per Stefano Scognamillo.12:40

4' E' la Juve Stabia a fare la partita, il Catanzaro si difende e prova a partire in contropiede.12:38

1' Inizia il primo tempo di JUVE STABIA-CATANZARO!12:37

Dopo la revisione al Var, l'arbitro assegna calcio di rigore in favore della Juve Stabia per fallo di mano di Scognamillo sul tiro di Sgarbi.13:13

La Juve Stabia è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei gare contro squadre calabresi in Serie BKT (3V, 2N). Dall’altra parte, il Catanzaro non ha subito gol nelle ultime tre partite contro formazioni campane nel campionato cadetto (1V, 2N) e non ha mai registrato quattro clean sheet di fila contro squadre di questa regione in Serie BKT.12:21

Seconda sfida tra Juve Stabia e Catanzaro in Serie BKT, dopo il pareggio per 0-0 nel match d’andata dello scorso 25 agosto alla seconda giornata.12:20

Le scelte di Caserta: gioca Iemmello al fianco di Pittarello, va in panchina Seck. Confermato Pompetti, gioca Cassandro a tutta fascia a destra con Quagliata a sinistra.12:20

Le scelte di Pagliuca: gioca Candellone in avanti supportato da Mosti e Sgarvi, panchina per Piscopo e Adorante. In difesa c'è Bellich.12:19

Panchina Catanzaro: Biasci, Buso, Compagnon, Corradi, Gelmi, Ilie, La Mantia, Maiolo, Petriccione, Seck, Situm.12:19

Panchina Juve Stabia: Adorante, Andreoni, Baldi, Gerbo, Louati, Maistro, Matosevic, Meli, Piscopo, Quaranta, Rocchetti, Varnier.12:18

Formazione CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Cassandro, Coulibaly, Pompetti, Pontisso, Quagliata; Pittarello, Iemmello.12:17

Formazione JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Pierobon, Leone, Fortini; Mosti, Sgarbi; Candellone.12:16

La Juve Stabia è reduce dalla sconfitta per 2-0 con il Sudtirol, mentre il Catanzaro arriva dall'1-3 interno con il Palermo.11:26

Benvenuti alla diretta di Juve Stabia-Catanzaro, match valevole per la 36a giornata di Serie B!11:25

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp