Un gol nel primo tempo con Fiori e due nella ripresa con Bragantini e Debenedetti, regalano i tre punti al Mantova. Squadra di casa più concreta, il Cesena, in dieci da inizio ripresa per il doppio giallo a Francesconi, vede annullarsi un gol dal VAR nel finale e non riesce più a creare pericoli.

Il Mantova si porta a 40 lunghezze, a +4 dalla zona play out. Il Cesena rimane fermo a 44 punti, ma in virtù degli altri risultati, rimane appaiata a Bari e Modena in zona play off.