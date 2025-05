Da Palermo - Sudtirol é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:03

90'+6' FINISCE PALERMO - SUDTIROL! 1-2 IL FINALE!17:01

90'+5' AMMONITO Nicola Pietrangeli. Altro giallo del match. 16:59

90'+4' Sudtirol che difende bene palla, senza concedere nulla agli avversari.16:58

90'+1' AMMONITO Matteo Luigi Brunori. Giallo anche alla punta. 16:55

90' Sei i minuti di recupero.16:55

89' TRAVERSA DI SEGRE! Su punizione dal limite, colpo di testa del trequartista che non trova il pareggio!16:54

88' Palermo che prova la reazione, punizione per Brunori.16:52

86' Sostituzione SUDTIROL: esce Gabriele Gori, entra Salvatore Andrea Molina.16:50

86' Sostituzione SUDTIROL: esce Niklas Pyyhtiä, entra Raphael Kofler.16:50

85' Sudtirol che vogliono ora difendere il vantaggio, pronti nuovi cambi.16:51

82' Sostituzione PALERMO: esce Giangiacomo Magnani, entra Jérémy Le Douaron.16:45

82' Sostituzione PALERMO: esce Alexis Blin, entra Federico Di Francesco.16:45

80' Sudtirol che vuole mettere in ghiaccio la partita, il colpo di Pietrangeli finisce a lato.16:44

78' Palermo che si trova sotto ora nel punteggio, dopo un secondo tempo sofferto ma una prima frazione dominata.16:41

76' AMMONITO Gabriele Gori. Giallo per la eccessiva esultanza. 16:39

75' GOL! Palermo -SUDTIROL 1-2! Rete su Rigore di Gabriele Gori. La Punta é glaciale dal dischetto, ospiti in vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Gabriele Gori16:39

73' CALCIO DI RIGORE PER IL SUDTIROL! Blin perde palla, Mallamo vine steso in area: Santoro indica gli undici metri. 16:38

71' Sostituzione SUDTIROL: esce Luca Belardinelli, entra Alessandro Mallamo.16:35

71' Sostituzione SUDTIOL: esce Antonio Barreca, entra Simone Davì.16:34

68' Si sta giocando molto poco: ora crampi erp Belardinelli.16:34

65' Sostituzione PALERMO: esce Francesco Di Mariano, entra Niccolò Pierozzi16:29

65' Sostituzione PALERMO: esce Kristoffer Lund Hansen, entra Aljoša Vasić.16:28

64' OCCASIONE PALERMO! Colpo di testa di Segre, palla respintsa da Adamonis!16:29

63' Sostituzione SUDTIROL: esce Jacopo Martini, entra Fabian Tait.16:27

61' Palermo che fatica ora contro un Sudtirol uscito benissimo dagli spogliatoi.16:23

59' AUDERO SALVA IL PALERMO! Il portiere ex Samp prima respinge su Gori, poi su Merkaj!16:22

57' Buon momento per il Sudtirol, altra conclusione di Barreca messa in angolo.16:20

55' Non ce la fa Ceccaroni, primo cambio obbligato il per il Palermo.16:17

53' Sostituzione PALERMO: esce Pietro Ceccaroni, entra Dimitrios Nikolaou16:17

52' Problema per Ceccaroni, rimasto a terra: gioco fermo per valutare le condizioni della sua spalla.16:16

49' Sudtirol che trova il gol in apertura di secondo tempo, tutto da rifare per i rosanero!16:11

48' Check del VAR sul gol, convalidato dopo le osservazioni del caso.16:15

47' GOL! Palermo - SUDTIROL 1-1! Rete di Antonio Barreca. Il quinto di centrocampo realuzza il tap in vincente dopa la parata di Audero su el Kaouarabi, che si era ben lanciato sul cross di Belardinelli.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Barreca16:14

47' Nessun cambio nell'intervallo, si riprende dagli stessi 22.16:09

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:09

Palermo in vantaggio grazie al gol di Ceccaroni, colpendo anche una traversa con Lund. Ospiti pericolosi solo nel finale, con Gori.15:54

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PALERMO - SUDTIROL! 1-0 il parziale.15:54

45'+1' AMMONITO Giangiacomo Magnani. Giallo al centrale. 15:51

45' Un minuto di recupero.15:50

44' OCCASIONE SUDTIROL! Si vedono anche gli ospiti: Gori con il mancino dalla distanza, palla di poco a lato.15:50

41' Di Mariano tra i migliori dei suoi, con Pyythia costretto spesso al raddoppio e al fallo.15:47

39' Palermo sicuramente poco preciso ma decisamente volenteroso: Sudtirol che prova ad arrivare all'intersallo con questo passivo.15:46

36' TRAVERSA PALERMO! Cross di Di Mariano, sul secondo palo entra in gioco Lund che, di testa, trova il montante della porta!15:43

34' Brunori si iscrive al match xon una conclusione dal limite, palla alta.15:42

31' CECCARONI! Palermo che cerca il 2-0, conclusione del difensore respinta ancora da Adomonis.15:38

29' ANCORA PALERMO! Cross di Hund, Pohjampalo al volo impegna Adamonis!15:37

27' GOL! PALERMO - Sudtirol -1-0! Rete di Pietro Ceccaroni. Palermo che passa in vantaggio, gol del difensore sull'assist di Pohjampalo: bello il tacco della punta, altrettanto la conclusione del difensore che mette sotto l'incrocio.



Guarda la scheda del giocatore Pietro Ceccaroni15:33

24' Palermo sicuramente propositivo ma poco preciso: regge il muro del Sudtirol.15:29

22' Partita non dura ma sicuramente fisica: Santoro richiama Belardinelli per un fallo a centrocampo.15:26

19' Palermo che spinge con forza, Sudtirol che prova a resistere agli assalti rosanero.15:24

17' PALERMO ANCORA VICINO AL GOL! Di Mariano con l'esterno, palla a lato.15:22

14' PALERMO PERICOLOSO! POHJAMPALO! L'ex Venezia é bravo in area a trovare lo spazio per il tiro, ma non la porta.15:22

12' AMMONITO Frédéric Veseli. Primo giallo del match per il difensore. 15:16

10' Si lotta a centrocampo, duello fisico tra Martini e Goomes con l'altoatesino che ha la meglio.15:16

7' Conclusione di Pyyhtia senza pretese, palla ampiamente a lato.15:13

5' Palermo spinto da un ottimo pubblico, si sente il peso dei tre punti.15:13

3' Palermo che imposta il gioco, Sudtirol con il classico pressing dopo la metá campo: scacchiere che si muove, ma ancora nessuna occasione.15:10

1' INIZIA PALERMO - SUDTIROL!15:04

Dirige il match l'arbitro Santoro di Messina.14:36

Ospiti con Gori dal primo minuto, solo panchina per Odogwu. A centrocampo Martini e Belardinelli; Barreca a sinistra.14:35

Locali con la doppia prima punta Brunori - Pohjanpalo, con la bandiera rosanero che potrebbe partire alcuni metri dietro l'ex Venezia. Segre tra le linee, Lund e Di Mariano da quinti di centrocampo. Magnani a guidare la difesaa.14:33

La formazione del SÜDTIROL (3-5-2): Adomonis - Giorgini, Pietrangeli - El Kaouakibi, Pyyhtia, Martini, Belardinelli, Barreca -Gori, Merkaj.14:29

Sono ufficiali le formazioni del match: PALERMO (3-4-1-2): Audero - Baniya, Magnani, Ceccaroni - Di Mariano, Blin, Gomes, Lund - Segre - Brunori, Pohjanpalo.14:28

Per i rosanero tre punti vitali per la corsa ai play off, con il quinto posto della Juve Stabia nel mirino; i biancorossi vogliono invece muovere la classifica per mantenere a distanza la zona play out.08:54

Un Primo Maggio che si colora di Serie B, con ben 10 partite in questa Festa dei Lavoratori: al Barbera il Palermo ospita il Sudtirol, in una sfida fondamentale per le due formazioni.08:52

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp