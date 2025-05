Grazie per avere seguito con noi la diretta di Pisa-Frosinone, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:01

90'+7' Fine partita! PISA-FROSINONE 1-0 (81' Meister).16:58

90'+4' Colpo di testa di Bracaglia sugli sviluppi di un corner, pallone a lato. 16:55

90'+1' L'arbitro Ghersini concede sette minuti di recupero. 16:51

88' Sostituzione PISA: entra Abildgaard esce Tramoni.16:50

88' Sostituzione PISA: entra Rus esce Calabresi.16:47

86' Cerofolini stringe i denti e riprende il suo posta tra i pali. 16:46

84' Problema fisico per Cerofolini, sanitari in campo. Il gioco deve ancora riprendere dopo la rete di Meister. Il Frosinone non può effettuare altri cambi.16:46

81' GOL! PISA-Frosinone 1-0! Rete di Meister. Una rimessa laterale battuta velocemente da Tramoni sorprende la difesa ospite, Meister entra in area e con freddezza supera Cerofolini.



78' Sostituzione PISA: entra Meister esce Lind.16:38

76' Un altro tentativo di Tramoni sugli sviluppi di un calcio da fermo, nulla di fatto per il Pisa. 16:36

75' Sostituzione FROSINONE: entra Cichella esce Begic.16:35

74' Problema per Begic, staff medico del Frosinone in campo per la cure del caso. 16:35

73' Partipilo intercetta un passaggio di Canestrelli e interrompe un possesso prolungato dal parte del Pisa. 16:34

70' Tiro da centro area di Tramoni respinto da Lusuardi, proteste vibranti del Pisa per un tocco di braccio del difensore: l'arbitro non interviene e non viene richiamato dalla sala Var.16:33

67' Sostituzione PISA: entra Piccinini esce Solbakken.16:27

67' Sostituzione PISA: entra Sernicola esce Angori.16:27

67' Sostituzione FROSINONE: entra Bettella esce Cittadini.16:26

64' Iniziativa di Partipilo: il numero 70 converge e va al tiro, pallone largo di molto. 16:25

62' Angolo per il Pisa battuto senza esito, il Frosinone riparte con Partipilo. 16:24

59' Kvernadze al centro dell'attacco, Partipilo e Canotto ai suoi lati. 16:24

57' Cross di Touré, Cittadini fa buona guardia su Lind e Moreo. 16:20

57' Sostituzione FROSINONE: entra Canotto esce Distefano.16:17

56' Sostituzione FROSINONE: entra Partipilo esce Ghedjemis.16:16

53' Moreo in area conclude con il mancino, tiro decisamente fuori misura.16:13

51' Distefano punta centrale, Kvernadze parte da sinistra. 16:12

49' Tentativo in acrobazia di Touré sugli sviluppi di un corner, pallone altissimo. 16:10

48' Lind in area fa da sponda, Bohinen anticipa Moreo. 16:09

46' Inizio secondo tempo di PISA-FROSINONE! Si riparte dal risultato di 0-0. 16:06

46' Sostituzione FROSINONE: entra Kvernadze esce Ambrosino.16:06

Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco tra Pisa e Frosinone, poche le emozioni. Al 35' occasione per Tramoni, Cerfolini si oppone in uscita bassa dopo una sua indecisione in disimpegno. 16:05

45' Fine primo tempo: PISA-FROSINONE 0-0! Si va al riposo senza reti. 15:49

44' In attesa della segnalazione del recupero, il Frosinone gestisce il pallone. 15:48

41' Bracaglia si sgancia in avanti sulla fascia sinistra, Calabresi concede un corner. 15:44

38' Il Pisa per ottenere la promozione aritmetica in Serie A deve fare un risultato migliore rispetto allo Spezia, ma i liguri adesso sono in vantaggio 1-0 sulla Salernitana. 15:43

35' OCCASIONE PISA! Tramoni in pressing strappa il pallone a Cerofolini, il portiere rimedia con un'uscita bassa a chiudere lo specchio della porta. 15:39

35' Angori dalla bandierina, Touré di testa non riesce a indirizzare verso la porta. 15:38

34' Tiro di Lind smorzato, calcio d'angolo per il Pisa. 15:37

32' Cross di Vural, girata di testa imprecisa di Ambrosino. 15:35

29' Ci prova Tramoni da fuori area, pallone distante dalla porta. 15:32

27' Ambrosino all'ingresso dell'area perde l'attimo per andare al tiro, si chiude la difesa del Pisa. 15:31

25' Begic prolunga per Distefano, Calabresi in scivolata chiude in fallo laterale. 15:29

23' Il Pisa attende nella propria metà campo e concede il possesso al Frosinone. 15:27

20' Ritmo di gioco in campo non elevato, fase di studio del match. 15:23

17' Richiamo verbale dell'arbitro a Caracciolo dopo un intervento scomposto su Ambrosino. 15:20

15' Begic si incunea in area dopo un dribbling su Marin e poi cade, l'arbitro fa cenno di proseguire.15:19

14' Frosinone in avanti: Ghedjemis entra in area, ma si allunga troppo la palla.15:17

11' Distefano pescato in posizione irregolare, interrotta l'azione del Frosinone. 15:15

9' Lancio di Cittadini, Ghedjemis non riesce a controllare la sfera. 15:13

6' Fraseggio del Frosinone, c'è un fallo su Begic a metà campo. 15:10

3' Angori arriva sul fondo e guadagna una punizione da posizione laterale.15:06

1' Inizio primo tempo di PISA-FROSINONE! Dirige la gara l'arbitro Ghersini.15:03

Le scelte di Bianco: in avanti il tridente Ambrosino, Ghedjemis, Distefano. Bracaglia e A. Oyono sulle fasce. A metà campo spazio a Vural e Bohinen.15:14

Le scelte di Inzaghi: Lind punta centrale, Moreo e Tramoni alle sue spalle. Marin e Solbakken in mediana, Angori e Touré gli esterni. 14:28

Panchina FROSINONE: Sorrentino, Lucioni, Bettella, J. Oyono, Marchizza, Monterisi, Barcella, Grosso, Cichella, Partipilo, Canotto, Kvernadze.14:27

Panchina PISA: Nicolas, Castellini, Rus, Sernicola, Bonfanti, Hojholt, Loria, Abilgaard, Vignato, Arena, Meister, Morutan.14:26

Formazione FROSINONE (4-3-3): Cerofolini - A. Oyono, Cittadini, Lusardi, Bracaglia - Vural, Bohinen, Begic - Ghedjemis, Ambrosino, Distefano.15:14

Formazione PISA (3-4-2-1): Semper - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Angori, Marin, Solbakken, Touré - Moreo, Tramoni - Lind.14:22

Manca poco all'inizio di Pisa-Frosinone. I toscano hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato, ospiti imbattuti nelle ultime 10 gare. 14:22

Benvenuti alla diretta della partita della 36^ giornata di Serie B, si affrontano Pisa e Frosinone.14:19

