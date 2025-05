Grazie per aver seguito con noi la diretta di Sampdoria-Cremonese, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:57

90'+4' Fine partita: SAMPDORIA-CREMONESE 0-016:54

90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero!16:53

87' Sostituzione Sampdoria: esce Giuseppe Sibilli, entra Alessandro Bellemo.16:49

82' Sostituzione Sampdoria: esce Leonardo Benedetti, entra Ajodun Akinsanmiro.16:44

81' Sostituzione Cremonese: esce Dennis Johnsen, entra Federico Bonazzoli.16:43

78' A un passo dallo 0-1 la Cremonese con Azzi che da posizione super ravvicinata non riesce a ribadire in rete di testa.16:40

74' Equilibrio totale, poche emozioni. Le due squadre attendono e non affondano il colpo.16:36

70' Sostituzione Cremonese: esce Michele Collocolo, entra Michele Castagnetti.16:34

67' Sostituzione Sampdoria: esce M'Baye Niang, entra Fabio Abiuso.16:29

67' Sostituzione Sampdoria: esce Gerard Yepes, entra Matteo Ricci.16:28

65' Sostituzione Cremonese: esce Jari Vandeputte, entra Mattia Valoti.16:28

62' La statistica del possesso palla indica un dominio quasi totale della Cremonese con il 74%.16:21

58' Cartellino giallo per M'Baye Niang.16:21

54' Tanti duelli, gioco spezzettato e ritmi inevitabilmente bassi.16:16

50' Parte forte la Cremonese, spinta soprattutto da un pimpante Vandeputte. Regge, per ora, la Sampdoria.16:16

47' Inizia il secondo tempo di SAMPDORIA-CREMONESE!16:08

46' Sostituzione Cremonese: esce Luca Ravanelli, entra Federico Ceccherini.16:08

46' Sostituzione Cremonese: esce Tommaso Barbieri, entra Luca Zanimacchia.16:08

46' Sostituzione Sampdoria: esce Fabio Depaoli, entra Lorenzo Venuti.16:07

In casa Sampdoria potrebbero ovviamente tornare utili Coda e Borini. Per la Cremonese occhio a Zanimacchia e Nasti.15:51

Prima frazione a reti vergini tra Sampdoria e Cremonese, ma non priva di emozioni. I blucerchiati sono apparsi fin da subito più vivaci, ma le occasioni sono arrivare sia da una parte che dall'altra: in particolare Sibilli e Niang si sono resi pericolosi per la Samp, mentre in casa Cremonese ha sfiorato il gol Johnsen, bloccato da un grandissimo intervento difensivo di Vieira.15:50

45'+2' Finisce il primo tempo di SAMPDORIA-CREMONESE!15:49

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero!15:49

44' Ci prova ancora Niang con il sinistro, tiro però troppo lento per impensierire Fulignati.15:47

41' Ottimo spunto di Vieira che conclude di destro, la palla termina di poco fuori a lato.15:43

38' Cartellino giallo per Tommaso Barbieri.15:43

37' Occasione enorme per la Cremonese con Johnsen che conclude, a tu per tu con Cragno, a botta quasi sicura. Determinante l'intervento di Vieira sulla linea.15:39

34' Cartellino giallo per Pietro Beruatto.15:36

32' Altra grossa chance per la Sampdoria, sempre con Sibilli che incrocia di sinistro e conclude di pochissimo fuori a lato.15:35

30' Ritmi senza dubbio più bassi negli ultimi minuti, situazione di stallo.15:33

26' Ancora una grande occasione per la Sampdoria, questa volta con Sibilli. Sempre bravo Fulignati a respingere.15:29

23' Errore di Azzi, Sibilli ruba palla e scappa in contropiede, Ravanelli ferma tutto con un fallo. Si salva la Cremonese.15:26

19' Grandissima occasione per la Sampdoria con Niang che tira di potenza su assist di Depaoli, bravo Fulignati a respingere in angolo.15:22

17' Scappa Niang in profondità che a tu per tu con Fulignati non riesce a segnare. Tutto viene però fermato per posizione di fuorigioco, la terza per l'attaccante in questi primi 17 minuti di gioco.15:20

13' Sampdoria senza dubbio più pimpante in questo avvio di gara, la Cremonese si difende però in maniera compatta.15:16

9' Ci prova Azzi con il destro, la palla termina di poco fuori a lato.15:12

7' Prova l'imbucata Sibilli, bravo Fulignati in uscita.15:11

4' Subito animi parecchi accesi. Diversi scontri già dai primi minuti, gioco molto spezzettato.15:08

1' Inizia il primo tempo di SAMPDORIA-CREMONESE!15:06

Nessun pareggio tra Sampdoria e Cremonese nelle tre sfide in casa dei blucerchiati in Serie BKT: due successi dei liguri seguiti da una vittoria dei lombardi (2-1 il 27 febbraio 2024).14:22

Dal suo ritorno in Serie BKT (dalla scorsa stagione), la Sampdoria non ha vinto alcuna delle tre sfide contro la Cremonese in campionato (2N, 1P), dopo che aveva ottenuto tre successi nelle prime quattro gare contro i grigiorossi tra il 1977 e il 1982 nel torneo cadetto (1P).14:22

Le scelte di Stroppa: Vandeputte e Johnsen giocano sulla trequarti a sostegno di De Luca. Pickel e Collocolo in mediana con Barbieri e Azzi sulle corsie laterali.14:21

Le scelte di Evani: gioca Niang dal 1' in attacco, sostenuto da Depaoli e Sibilli. In difesa ci sono Ferrari e Beruatto sulle fasce, Yepes titolare in regia.14:20

Panchina Cremonese: Ceccherini, Bonazzoli, Gelli, Folino, Drago, Tånnander, Moretti, Zanimacchia, Nasti, Valoti, Castagnetti, Majer Z.14:18

Panchina Sampdoria: Bellemo, Riccio, Bereszynski, Akinsanmiro, Abiuso, Borini, Venuti, Coda, Ricci, Chiorra, Sekulov, Ghidotti S.14:17

Formazione CREMONESE (3-4-2-1): Fulignati - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Barbieri, Pickel, Collocolo, Azzi - Johnsen, Vandeputte - De Luca.14:16

Formazione SAMPDORIA (4-3-2-1): Cragno - Ferrari, Curto, Altare, Beruatto - Vieira, Yepes, Benedetti - Depaoli, Sibilli - Niang.14:14

La Sampdoria è reduce dalla sconfitta per 1-0 con la Carrarese, mentre la Cremonese è reduce dal 4-2 casalingo con il Mantova.13:41

Benvenuti alla diretta di Sampdoria-Cremonese, math valevole per la 36a giornata di Serie B!13:40

