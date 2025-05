Grazie per aver seguito con noi questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:28

Dopo il gol di Verdi nel primo tempo, sul finale è Boloca a raddoppiare. La Carrarese gioca l'ultima mezz'ora con un uomo in meno per l'espulsione di Imperiale, ma non sfigura e sfiora il momentaneo pareggio con Shpendi. 21:25

90'+4' FINE PARTITA: SASSUOLO-CARRARESE 2-0. Un gol per tempo: Verdi e Boloca. 21:23

90'+4' Conclusione di Berardi murata dalla difesa avversaria.21:23

90'+3' Il solito Berardi illumina in contropiede per Laurienté, ma il suo destro è alto sopra la traversa. 21:21

90' Quattro minuti di recupero.21:19

90' Cross da destra di Toljan, Moro di testa non impensierisce Bleve.21:18

88' Destro a giro di Melegoni, la palla esce di poco.21:17

87' GOL! SASSUOLO-Carrarese 2-0. Rete di Boloca. Laurienté in verticale per Berardi, che serve a Boloca un rigore in movimento impossibile da sbagliare.



86' Gran sinistro di Berardi dal limite, Bleve non si fa sorprendere.21:15

83' Conclusione di Pieragnolo che diventa un assist per Mazzitelli, che però non aggancia in area.21:12

82' Sassuolo in possesso palla, la Carrarese è chiusa dietro in protezione.21:11

79' SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Giovane, dentro Capezzi. 21:07

79' SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Lipani, dentro Boloca.21:07

77' OCCASIONE SASSUOLO! Destro potente di Laurienté da dentro l'area, strepitoso il riflesso di Bleve.21:06

76' Botta di sinistro di Berardi dal limite, palla alta sopra la traversa.21:05

75' OCCASIONE CARRARESE! Splendido cross da destra di Bouah, Shpendi di testa anticipa Lovato e sfiora il palo. 21:04

74' Ottimo l'impatto di Berardi sul match.21:02

72' Conclusione di Muharemovic da dentro l'area, Fontanarosa si immola chiudendo in angolo.21:01

69' SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Volpato, dentro Berardi.20:57

68' SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Zuelli, dentro Fontanarosa.20:57

66' Cucchiaio di Volpato per l'inserimento di Pieragnolo, Bleve è attento in uscita.20:55

64' CARTELLINO ROSSO PER LA CARRARESE. Espulso Imperiale per un brutto fallo su Laurienté.20:53

62' SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Pierini, dentro Laurienté.20:50

61' SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Verdi, dentro Mazzitelli.20:50

61' SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Mulattieri, dentro Moro.20:50

60' SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Belloni, dentro Cerri.20:48

59' Destro ravvicinato e potente di Belloni, Satalino ancora una volta decisivo. 20:48

57' Mulattieri, sulla fascia e pronto al cross, viene chiuso da Guarino in calcio d'angolo. 20:46

53' Staff medico in campo per Giovane.20:43

53' OCCASIONE CARRARESE! Strepitoso Satalino su colpo di testa di Imperiale, poi il sinistro di Giovane alto sopra la traversa.20:42

52' Va ancora dalla bandierina la Carrarese.20:41

49' Staff medico in campo per Pieragnolo.20:37

48' Altro calcio d'angolo per la Carrarese, che ha iniziato bene questo secondo tempo. 20:36

46' Tiro di Melegoni deviato da Lovato, angolo: partenza sprint per la Carrarese.20:34

46' INIZIO SECONDO TEMPO DI SASSUOLO-CARRARESE. Si riparte dall'1-0 della prima frazione.20:34

46' SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Zanon, dentro Cicconi.20:33

46' SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Oliana, dentro Guarino. 20:33

Verdi sblocca il match dopo poco più di dieci minuti. Il Sassuolo gioca bene in ogni fascia del campo e sfiora il raddoppio ancora con Verdi e con Pierini. La Carrarese prova a reagire ma senza grande incisività. 20:23

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: SASSUOLO-CARRARESE 1-0. Decide Verdi. 20:22

45' Un minuto di recupero.20:20

45' Punizione di Zuelli murata.20:20

42' Verdi ruba palla a Melegoni, poi Mulattieri anticipa Bleve e cerca di servire Pierini nel mezzo: Bleve interviene nuovamente a salvare i suoi. 20:17

41' CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Oliana, punito per una trattenuta su Volpato.20:16

38' Destro rasoterra di Zuelli sulla respinta di Lovato, Satalino si fa trovare pronto.20:12

38' La punizione di Melegoni si schianta contro il muro del Sassuolo.20:11

37' Fallo di Volpato su Melegoni pronto al tiro, punizione da posizione interessante per la Carrarese.20:11

34' Tiro-cross di Belloni, tutto facile per Satalino.20:08

31' Cross dalla trequarti di Imperiale, Melegoni con il tacco cerca il gol della domenica: blocca Satalino.20:05

29' Mulattieri alza per Pierini, destro angolatissimo al volo: gran risposta di Bleve.20:03

29' Verdi cerca nel mezzo Volpato, che si libera bene al limite: conclusione sporca sul fondo. 20:02

24' OCCASIONE SASSUOLO! Grande azione in quattro tocchi: Volpato, Pieragnolo e sponda di Pierini per Verdi, il cui sinistro è respinto da Bleve in angolo. 19:57

21' Contropiede Pierini, che però sbaglia il suggerimento per Volpato.19:54

20' Soluzione imprecisa di Belloni da fuori.19:53

18' Cross completamente fuori misura, sul secondo palo, di Bouah. 19:52

17' La Carrarese prova a farsi vedere in avanti, ma il Sassuolo è ben messo in campo. 19:51

13' GOL! SASSUOLO-Carrarese 1-0. Rete di Verdi. Volpato si accentra superando un avversario e serve Verdi, il cui sinistro termina all'angolino: Bleve rimane immobile.



12' Sinistro di Pieragnolo sugli sviluppi dell'angolo, palla sul fondo.19:45

11' Gran destro di Pierini da fuori, Bleve si allunga: calcio d'angolo Sassuolo. 19:44

9' Cross di Pierini deviato, calcio d'angolo anche per il Sassuolo. 19:42

8' Giovane di testa su cross da calcio d'angolo, palla alta non di molto. 19:42

8' Il primo calcio d'angolo della partita è per la Carrarese. 19:41

6' Lancio profondo di Muharemovic, facile preda di Bleve. 19:39

4' Sassuolo in possesso palla in questo avvio di match. 19:37

INIZIA SASSUOLO-CARRARESE. Prima palla per i padroni di casa.19:33

3-4-2-1 per la Carrarese: Bleve - Illanes, Oliana, Imperiale - Zanon, Zuelli, Giovane, Bouah - Belloni, Melegoni - Shpendi.19:30

4-5-1 per il Sassuolo: Satalino - Toljan, Lovato, Muharemovic, Pieragnolo - Obiang, Verdi, Lipani, Volpato, Pierini - Mulattieri. 19:28

I precedenti tra le due formazioni sono tre: una vittoria per il Sassuolo e due per la Carrarese. 19:26

La Carrarese, alla sua prima stagione in cadetteria, vuole i tre punti per raggiungere la salvezza matematica.19:20

I padroni di casa, al comando della classifica, sono già certi della promozione in Serie A. 19:19

Benvenuti alla diretta del match tra Sassuolo e Carrarese, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. 19:18

