90'+4' FINISCE QUI! Lo Spezia batte la Salernitana per 2-0!16:52

90'+3' VERDE! Diagonale velenoso che Gori neutralizza in tuffo!16:51

90' Quattro minuti di recupero16:49

88' Quinto cambio nella Salernitana: esce Francesco Pio Esposito, entra Lapadula 16:45

86' Quinto cambio nella Salernitana: entra Lochoshvili, entra Jaroszyński16:45

86' Quarto cambio nella Salernitana: esce Tongya, entra Njoh16:44

86' Iniziativa personale di Bertola che arriva al limite e incrocia con il destro, palla alta non di molto16:44

84' Cartellino giallo per Corazza16:41

79' GOL! SPEZIA-Salernitana 2-0! Rete di Vignali! Flipper clamoroso in area dei campani, i tiri di Aurelio e Nagy vengono respinti dai difensori della Salernitana, il terzo tentativo di Vignali si insacca sul secondo palo!



76' Quarto cambio nello Spezia: esce Bandinelli, entra Nagy16:34

76' Terzo cambio nello Spezia: esce Matějů, entra Vignali16:33

76' Terzo cambio nella Salernitana: esce Stojanović, entra Soriano16:33

74' ALTRO PALO DELLA SALERNITANA! Botta da fuori di Hrustic, Gori battuto viene salvato dal legno!16:32

73' Ci prova Stojanovic da fuori, tentativo murato sul nascere16:31

70' Un po' di nervosismo in campo adesso, Forneau riporta la calma richiamando i capitani16:28

67' COLAK! Frustata di testa da centro area, palla fuori di poco!16:25

65' Francesco Pio Esposito si gira e conclude di potenza dai venti metri, para in due tempi Christensen16:23

63' Secondo cambio nello Spezia: esce Kouda, entra Čolak16:21

63' Primo cambio nello Spezia: esce Falcinelli, entra Cassata16:21

62' Secondo cambio nella Salernitana: esce Ruggeri, entra Verde16:21

62' Primo cambio nella Salernitana: esce Cerri, entra Simy16:20

61' Cross di Corazza verso Cerri pronto a colpire a botta sicura, salvataggia provvidenziale di Aurelio16:20

60' PALO SALERNITANA! Ghiglione dal centro destra, appena dentro l'area, lascia partire un tiro potente sul primo palo. Leggera sporcatura di Aurelio e palla che impatta sul palo esterno!16:18

59' Tiro cross velenoso di Hrustic, Cerri e Tongya non riescono a corregere in rete la sfera che sfila di poco a lato del palo alla destra di Gori16:17

56' Discesa sulla sinistra di Bandinelli, chiude in corner Ruggeri16:14

52' Ammonito Hrustić, era diffidato e salterà la sfida contro il Mantova16:10

47' Testa di Mateju a deviare un cross dalla sinistra, tentativo debole e facile preda di Christensen16:06

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:03

Lo Spezia chiude in vantaggio i primi 45 minuti. Un risultato meritato per gli uomini di D'Angelo che hanno hanno il predominio del gioco in questa prima frazione. Decide per adesso l'incornata vincente di Kouda sull'assist di Mateju, Salernitana quasi mai pericolosa se non per un colpo di testa nel finale di Cerri15:49

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Spezia avanti all'intervallo! 15:48

45' Un minuto di recupero15:47

43' Prova a crescere la Salernitana in questo finale15:45

39' OCCASIONE SALERNITANA! Cross sul secondo palo, inserimento di Cerri che anticipa Aurelio e incorna di testa, palla che lambisce il legno!15:41

35' PIO ESPOSITO! L'attaccante bianconero ci prova in mezza rovesciata su un pallone sporco in area, palla fuori non di molto15:37

34' Angolo di Hrustic sul secondo palo dove però non c'è nessun compagno a raccogliere il cross15:35

30' OCCASIONE SPEZIA! Ancora Kouda pericoloso, stavolta con un piattone di potenza sugli sviluppi di un corner. Riflesso di Christensen che devia la sfera oltre la traversa!15:32

28' Amatucci controlla a conclude dal limite, tiro respinto da Hristov con Gori che riesce anche ad evitare il corner15:29

25' Prova a reagire la Salernitana, che però fa molta fatica a risalire il campo15:27

22' GOL! SPEZIA-Salernitana 1-0! Rete di Kouda! Cross dalla destra da parte di Mateju e colpo di testa vincente nel cuore dell'area di Kouda che batte Christensen e porta avanti i liguri!



18' Pericoloso lo Spezia ancora sugli sviluppi di una punizione di Salvatore Esposito: il suo cross stavolta pesca Falcinelli che dal limite dell'area piccola impatta di testa mandando alto di poco15:20

16' Salvatore Esposito su punizione stavolta cerca un compagno al centro, ma calibra male il cross e la palla si perde sul fondo15:18

11' Ci provano adesso i campani con la soluzione dalla lunga distanza di Lochoshvili, palla alta15:12

10' Monologo dello Spezia in questa fase, la Salernitana non riesce a ripartire15:12

7' Cross di Mateju sul secondo palo dove arriva Aurelio, che riesce a pizzicare il pallone senza indirizzarlo verso la porta15:09

4' Va direttamente in porta Salvatore Esposito, palla sulla barriera15:05

2' Fallo di Ruggeri al limite dell'area, punizione insidiosa per lo Spezia15:04

SI PARTE! È iniziata SPEZIA-SALERNITANA!15:02

Le scelte di Marino: qualche cambiamento per i campani, che schierano Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili davanti a Christensen e Ghiglione e Corazza sugli esterni. In mezzo Hrustic vince il ballottaggio con Tello per affiancare Amatucci, mentre alle spalle dell'unica punta Cerri agiranno Tongya e Stojanovic01:49

Le scelte di D'Angelo: il tecnico dei liguri ritrova Bertola dopo la squalifica nei tre dietro a comporre la difesa con Wisniewski e Hristov. Sugli esterni pronti Aurelio e Mateju, mentre al centro, ai lati dell'intoccabile Salvatore Esposito, ci sono Kouda e Bandinelli. In attacco D'Angelo scelgie Falcinelli come partner di Francesco Pio Esposito 14:35

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA: i campani rispondono con in 3-4-2-1: Christensen - Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili - Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza - Tongya, Stojanovic - Cerri14:36

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: i padroni di casa si schiernao con un 3-5-2: Gori - Wisnieswski, Hristov, Bertola - Mateju, Kouda, S.Esposito, Bandinelli, Aurelio - Falcinelli, F.Esposito14:34

Dirigerà la gara Francesco Forneaou della sezione di Roma, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Laudato e dal quarto ufficiale Zoppi. Marini e Gualtieri saranno gli addetti al Var01:41

La Salernitana è invischiata nella combattutissima lotta salvezza e si trova con il minimo vantaggio in classifica sul gruppone formato da Cittadella, Reggiana, Sampdoria e Brescia, tutte a pari punti a quota 35. I campani vengono da due vittorie consecutive e in trasferta non vincono addirittura dalla gara contro il Palermo al Barbera giocata lo scorso 8 ottobre01:39

Una sola vittoria nelle ultime cinque per lo Spezia, che vuole blindare il terzo posto in questo finale di stagione considerando che il Pisa a +9 sembra ormai irraggiungibile. I bianconeri sono reduci da due pareggi per 2-2 consecutivi, prima a Mantova e poi a Frosinone, e oggi tornano al Picco per ritrovare i tre punti01:36

Benvenuti alla diretta di Spezia-Salernitana, gara valida per la 35' giornata del campionato di Serie B!01:33

