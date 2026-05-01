PREPARTITA

Bari - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Virtus Entella sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 15 Falli fischiati 362 Fuorigioco 51 Rigori assegnati 6 Ammonizioni 57 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 15 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1 21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1 28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2 08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1 15-01-2026 Serie A Verona-Bologna 2-3 25-01-2026 Serie A Juventus-Napoli 3-0 07-02-2026 Serie B Frosinone-Venezia 1-2 18-02-2026 Serie A Milan-Como 1-1 23-02-2026 Serie A Fiorentina-Pisa 1-0 14-03-2026 Serie A Udinese-Juventus 0-1 20-03-2026 Serie A Cagliari-Napoli 0-1 19-04-2026 Serie A Juventus-Bologna 2-0 26-04-2026 Serie A Torino-Inter 2-2 01-05-2026 Serie B Bari-Virtus Entella 2-0

Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 37 punti (frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte).

Il Bari ha segnato 35 gol e ne ha subiti 58; la Virtus Entella ha segnato 34 gol e ne ha subiti 50.

La partita di andata Virtus Entella - Bari si è giocata il 30 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Bari ha fatto 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 12 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, l'Avellino e la Virtus Entella ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, l'Empoli e Padova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 2-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato Padova vincendo 1-0.

Bari e Virtus Entella si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 2 volte, la Virtus Entella ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Bari-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo una serie di tre sconfitte in quattro partite in Serie BKT (1N), il Bari è rimasto imbattuto nei due confronti più recenti contro la Virtus Entella nel torneo: vittoria per 1-0 il 27 aprile 2018 e pareggio per 2-2 nel match d'andata del torneo in corso. Le due formazioni potrebbero impattare due partite di fila solo per la seconda volta in cadetteria (la prima tra gennaio e ottobre 2015, due 0-0).

Il Bari è rimasto imbattuto in ciascuna delle quattro sfide casalinghe disputate contro la Virtus Entella in Serie BKT, grazie a tre pareggi e ad un successo nel più recente di questi confronti (1-0, il 27 aprile 2018). Tra le squadre attualmente in cadetteria, contro nessuna contro cui abbiano disputato almeno cinque match interni, i Galletti sono imbattuti tra le mura amiche.

Il Bari arriva da tre sconfitte consecutive in Serie BKT e non arriva a quota quattro dal periodo tra settembre e ottobre 2013. Secondo le proiezioni dell'Opta Predictor, i pugliesi sono la seconda squadra con la probabilità più alta di retrocedere in Serie C: 77% (meno solo dell'85% dello Spezia).

In caso di vittoria contro il Bari e di un mancato successo dell'Empoli contro l'Avellino, la Virtus Entella conquisterebbe la salvezza matematica in Serie BKT a prescindere dai risultati di altre squadre. Inoltre, dopo l'1-0 inflitto al Padova nell'ultimo turno, i liguri potrebbero registrare due successi di fila con annesso clean sheet per la prima volta dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (serie di tre in quel caso).

Bari e Virtus Entella sono due delle tre squadre - assieme alla Sampdoria - che hanno segnato meno gol dall'interno dell'area di rigore in questo campionato: 26 tutte e tre. In aggiunta, solo il Pescara (58) ne ha concessi più dei pugliesi (53, ben 14 in più dei liguri) da dentro la propria area nella Serie BKT in corso.

Giulio Maggiore ha già realizzato un gol contro la Virtus Entella in Serie BKT, con la maglia dello Spezia: rete decisiva per il successo 1-0 dei bianconeri nel derby ligure del 5 febbraio 2018. Entrambe le reti del classe 1998 in questo campionato sono arrivate in casa e non ha mai segnato di più in match interni in un singolo campionato cadetto.

Ivan Marconi ha già segnato tre gol in questa Serie BKT e non ha mai fatto meglio in una singola edizione del torneo cadetto: tre anche nel 2022/23 con la maglia del Palermo, quando la sua ultima rete in regular season arrivò proprio contro il Bari (il 20 gennaio 2023, decisiva per il successo 1-0 dei rosanero).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: