Torna al successo il Bari dopo tre sconfitte consecutive. I pugliesi balzano a +3 sul terz’ultimo posto, ora occupato dal Pescara, e ora si trovano in zona play out.
Cade la Virtus Entella dopo tre risultati utili. I liguri in classifica si trovano in zona play out, due punti sopra i rivali di oggi.
Nel prossimo turno, in occasione dell’ultima giornata, il Bari andrà in scena sul campo del Catanzaro, mentre la Virtus Entella ospiterà sul proprio terreno di gioco la Carrarese.
Cronaca
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Statistiche
Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:13
Il match termina con l’importantissimo successo del Bari per 2-0 ai danni della Virtus Entella. Dopo una prima fase di studio durata 15 minuti, gli ospiti colpiscono un palo con un colpo di testa di Benedetti a portiere battuto. Intorno alla mezz’ora Cuppone conclude un contropiede con un tiro centrale da buona posizione. Proprio allo scadere i padroni di casa passano in vantaggio a sorpresa grazie ad un gran movimento di Moncini all’interno dell’area avversaria. A inizio ripresa i pugliesi rimangono in dieci per un rosso diretto a Verreth, a seguito di un fallo di reazione ai danni di Guiu. Ad un quarto d’ora dalla fine restano in dieci anche gli ospiti, per un intervento da secondo giallo di Guiu ai danni di Manè. La reazione dell’Entella nella fase finale del match produce concretamente una deviazione da dentro l’area di Cuppone, che impegna Cerofolini. All’ultima azione del sesto minuto di recupero Maggiore segna il definitivo 2-0, dopo un gran numero di Esteves sulla linea di fondo.17:09
90'+8'
Fischio finale dell'incontro. Bari-Virtus Entella 2-017:05
90'+7'
GOL! BARI- Virtus Entella 2-0. Rete di Giulio Maggiore, che sfrutta un gran numero di Esteves dal fondo, dopo un rilancio del portiere, per poi calciare di prima intenzione. Del Frate para, il pallone finisce sul palo, e sulla ribattuta a porta vuota lo stesso Maggiore mette dentro.
Cuppone prova da fuori area, ma il tiro è centrale e Cerofolini blocca senza problemi.17:01
90'+3'
Maggiore entra in area dalla sinistra e serve Braunoder, che di tacco conclude debolmente e Del Frate para di piede.17:01
90'+1'
Sei minuti di recupero.16:57
90'
Cambio per la Virtus Entella. Esce l'esterno Francesco Mezzoni ed entra l'attaccante Davide Stabile.16:56
89'
Cross di Barriti da destra, testa di Tiritiello, che tenta la sponda, ma Cerofolini esce e blocca, travolgendo anche Odenthal.16:55
87'
Cambio per il Bari. Esce l'esterno Mehdi Dorval ed entra il centrocampista Giulio Maggiore.16:54
86'
Percussione di Mezzoni, che conquista l'ennesimo corner per L'Entella.16:53
84'
Cross da destra di Karic per Cuppone, che gira da dentro l'area, impegnando Cerofolini.16:51
82'
Mezzoni si libera, entra in area e tira in diagonale, ma Cerofolini blocca in tuffo, evitando guai.16:49
79'
Cambio a centrocampo per la Virtus Entella. Esce Niccolò Squizzato ed entra Nermin Karic.16:46
79'
Cambio di esterni per la Virtus Entella. Esce Stefano Di Mario ed entra Riccardo Turicchia.16:45
78'
Cross di Bariti e colpo di testa di Franzoni debole.16:44
75'
Rosso per la Virtus Entella. Espulso Bernat Guiu per doppia ammonizione, a seguito di un intervento in ritardo ai danni di Manè.16:42
74'
Cambio a centrocampo per il Bari. Esce Riccardo Pagano ed entra Tomas Esteves.16:40
73'
Cambio di esterni per il Bari. Esce Lorenzo Dickmann ed entra Moussa Manè.16:39
71'
Giallo per la Virtus Entella. Ammonito Stefano Di Mario per un contrasto ai danni di Cuni.16:38
68'
Cambio per la Virtus Entella. Esce il centrocampista Leonardo Benedetti ed entra l'attaccante Mattia Tirelli.16:35
67'
Cambio per la Virtus Entella. Esce il difensore Luca Parodi ed entra il centrocamista Davide Bariti.16:34
64'
Azione insistita dell'Entella, col pallone crossato da Parodi, mancato da tutti e colpito da Marconi di sinistro, che svirgola da buona posizione.16:30
62'
Cambio per il Bari. Esce il trequartista Emanuele Rao ed entra il difensore Dimitrios Nikolaou.16:29
62'
Cambio in attacco per il Bari. Esce Gabriele Moncini ed entra Marvin Cuni.16:28
57'
Tentativo, prima di Parodi e poi da Mezzoni, entrambi respinti dalla difesa.16:23
55'
Punzione di Guiu, che viene deviata da Tiritiello da dentro l'area. Pallone che termina alto.16:22
54'
Giallo per il Bari. Ammonito Matthias Braunoder per intervento falloso ai danni di Guiu, che stava entrando in area.16:21
54'
Rosso per il Bari. Espulso Matthias Verreth per una reazione ai danni di Guiu.16:20
53'
Giallo per la Virtus Entella. Ammonito Bernat Guiu per un intervento falloso ai danni di Verreth.16:19
48'
Mantovani perde un pallone sanguinoso in area di rigore e per poco Cuppone non riesce ad approfittarne.16:15
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Virtus Entella.16:11
Il primo tempo termina col Bari in vantaggio per 1-0. Dopo una prima fase di studio durata 15 minuti, gli ospiti colpiscono un palo con un colpo di testa di Benedetti a portiere battuto. Intorno alla mezz’ora Cuppone conclude un contropiede con un tiro centrale da buona posizione. Proprio allo scadere i padroni di casa passano in vantaggio a sorpresa grazie ad un gran movimento di Moncini all’interno dell’area avversaria.15:54
45'+3'
Fischio finale del primo tempo. Bari-Virtus Entella 1-015:53
45'+1'
GOL! BARI- Virtus Entella 1-0. Rete di Gabriele Moncini, che riceve un pallone dentro l’area spalle alla porta da una torre di Braunoder, si gira velocemente e di sinistro fulmina Del Frate.
Lo scontro diretto della gara di andata, giocato in Liguria, è terminato 2-2.14:32
Gli ospiti, 15esimi a quota 39, sono reduci dal successo interno ai danni del Padova, e si presentano all’appuntamento odierno con 5 punti di vantaggio sul terz’ultimo posto.14:32
I padroni di casa, reduci da tre sconfitte consecutive, sono al terz’ultimo posto in classifica con 34 punti, in compagnia di Reggiana e Pescara, ma con una differenza reti peggiori rispetto a quest’ultima.14:31
Benvenuti allo Stadio San Nicola di Bari per la sfida tra Bari e Virtus Entella, gara valida per la 37esima giornata del campionato di Serie B.14:30
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Nicola Città: Bari Capienza: 58270 spettatori14:30
Bari - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Virtus Entella sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
15
Falli fischiati
362
Fuorigioco
51
Rigori assegnati
6
Ammonizioni
57
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
6.2
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 15 partite
Serie B: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025
Serie A
Napoli-Inter 3-1
01-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Empoli 1-0
30-11-2025
Serie A
Lecce-Torino 2-1
06-12-2025
Serie A
Verona-Atalanta 3-1
21-12-2025
Serie A
Fiorentina-Udinese 5-1
28-12-2025
Serie A
Cremonese-Napoli 0-2
08-01-2026
Serie A
Milan-Genoa 1-1
15-01-2026
Serie A
Verona-Bologna 2-3
25-01-2026
Serie A
Juventus-Napoli 3-0
07-02-2026
Serie B
Frosinone-Venezia 1-2
18-02-2026
Serie A
Milan-Como 1-1
23-02-2026
Serie A
Fiorentina-Pisa 1-0
14-03-2026
Serie A
Udinese-Juventus 0-1
20-03-2026
Serie A
Cagliari-Napoli 0-1
19-04-2026
Serie A
Juventus-Bologna 2-0
26-04-2026
Serie A
Torino-Inter 2-2
01-05-2026
Serie B
Bari-Virtus Entella 2-0
Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 37 punti (frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte). Il Bari ha segnato 35 gol e ne ha subiti 58; la Virtus Entella ha segnato 34 gol e ne ha subiti 50. La partita di andata Virtus Entella - Bari si è giocata il 30 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa il Bari ha fatto 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 12 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, l'Avellino e la Virtus Entella ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, l'Empoli e Padova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 2-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato Padova vincendo 1-0.
Bari e Virtus Entella si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 2 volte, la Virtus Entella ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Bari-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo una serie di tre sconfitte in quattro partite in Serie BKT (1N), il Bari è rimasto imbattuto nei due confronti più recenti contro la Virtus Entella nel torneo: vittoria per 1-0 il 27 aprile 2018 e pareggio per 2-2 nel match d'andata del torneo in corso. Le due formazioni potrebbero impattare due partite di fila solo per la seconda volta in cadetteria (la prima tra gennaio e ottobre 2015, due 0-0).
Il Bari è rimasto imbattuto in ciascuna delle quattro sfide casalinghe disputate contro la Virtus Entella in Serie BKT, grazie a tre pareggi e ad un successo nel più recente di questi confronti (1-0, il 27 aprile 2018). Tra le squadre attualmente in cadetteria, contro nessuna contro cui abbiano disputato almeno cinque match interni, i Galletti sono imbattuti tra le mura amiche.
Il Bari arriva da tre sconfitte consecutive in Serie BKT e non arriva a quota quattro dal periodo tra settembre e ottobre 2013. Secondo le proiezioni dell'Opta Predictor, i pugliesi sono la seconda squadra con la probabilità più alta di retrocedere in Serie C: 77% (meno solo dell'85% dello Spezia).
In caso di vittoria contro il Bari e di un mancato successo dell'Empoli contro l'Avellino, la Virtus Entella conquisterebbe la salvezza matematica in Serie BKT a prescindere dai risultati di altre squadre. Inoltre, dopo l'1-0 inflitto al Padova nell'ultimo turno, i liguri potrebbero registrare due successi di fila con annesso clean sheet per la prima volta dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (serie di tre in quel caso).
Bari e Virtus Entella sono due delle tre squadre - assieme alla Sampdoria - che hanno segnato meno gol dall'interno dell'area di rigore in questo campionato: 26 tutte e tre. In aggiunta, solo il Pescara (58) ne ha concessi più dei pugliesi (53, ben 14 in più dei liguri) da dentro la propria area nella Serie BKT in corso.
Giulio Maggiore ha già realizzato un gol contro la Virtus Entella in Serie BKT, con la maglia dello Spezia: rete decisiva per il successo 1-0 dei bianconeri nel derby ligure del 5 febbraio 2018. Entrambe le reti del classe 1998 in questo campionato sono arrivate in casa e non ha mai segnato di più in match interni in un singolo campionato cadetto.
Ivan Marconi ha già segnato tre gol in questa Serie BKT e non ha mai fatto meglio in una singola edizione del torneo cadetto: tre anche nel 2022/23 con la maglia del Palermo, quando la sua ultima rete in regular season arrivò proprio contro il Bari (il 20 gennaio 2023, decisiva per il successo 1-0 dei rosanero).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: