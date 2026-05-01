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Carrarese-Cesena: 0-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara
1 Maggio 2026 ore 15:00
Carrarese
0
Cesena
0
Partita finita
Arbitro: Daniele Perenzoni
    0'
    45'
    90'
    90'
    94'

    Gara che si chiude senza reti, occasione sprecata per le due formazioni in chiave play off. Carrarese che ci ha provato di piú, Cesena che ha retto in difesa.

    1. Da Carrarese - Cesena é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:02

    2. 90'+4'

      FINISCE CARRARESE - CESENA! 0-0 il risultato finale!17:01

    3. 90'+3'

      Altro cross di Rubino, palla sul fondo.16:59

    4. 90'+2'

      ILLANES! Cross di Rubino, il centrale sfiora il gol vittoria di testa.16:58

    5. 90'

      Quattro i minuti di recupero.16:57

    6. 89'

      Angolo per la Carrarese: conclusione di Rubino, altra chiusura di Bisoli.16:56

    8. 88'

      Cesena ora chiuso nella propria trequarti, la conclusione di Hasa chiusa al nascere.16:54

    9. 87'

      Continua a spingere la Carrarese, tiene il muro del Cesena16:53

    10. 85'

      Sostituzione CESENA: esce Alberto Cerri, entra Giacomo Vrioni16:52

    11. 85'

      Sostituzione CESENA: esce Massimiliano Mangraviti, entra Matteo Piacentini.16:51

    12. 84'

      BOUAH! Stop e rovesciata in area dell'esterno, che commette peró fallo su Mangraviti.16:49

    14. 83'

      Sostituzione CARRARESE: esce Fabio Abiuso, entra Mattia Finotto16:50

    15. 82'

      Punizione ora per il Cesena: nulla da fare per Castagnetti.16:48

    16. 81'

      Angolo per la Carrarese: torre di Calabrese, che non trova compagni.16:47

    17. 80'

      Abiuso sempre triplicato, ma gran partita della punta sempre abile nell'arpionare il pallone.16:45

    18. 78'

      Sostituzione CESENA: esce Cristian Shpendi, entra Michele Castagnetti.16:45

    20. 78'

      Forcing vero della Carrarese, altra conclusione di Zuelli, che non trova la porta.16:44

    21. 76'

      Sostituzione CARRARESE: esce Simone Zanon, entra Devid Bouah.16:42

    22. 75'

      SHPENDI! Ripartenza del Cesena, gran lavoro di Cerri che serve il compagno: Bleve blocca al conclusione.16:41

    23. 74'

      Calabro protesta, ma Perenzoni fa capire all'allenatore che non accetterá piú proteste, soprattutto se cosí plateali.16:40

    24. 72'

      AMMONITO Nicolò Calabrese. Giallo al difensore per proteste. 16:39

    26. 72'

      Buon momento della Carrarese, fatica il Cesena ad uscire.16:37

    27. 71'

      ZUELLI! Altra conclusione del neoentrato, che sfiora il sette!16:37

    28. 70'

      RUBINO! Conclusione della punta, si supera ancora Siano!16:36

    29. 69'

      ZANON! Bella azione della Carrarese sulla sinistra, cross di Belloni per l'altro quinto che manda alto di testa.16:35

    30. 67'

      Calabrese si lancia in profonditá, azione ferma per un tocco iniziale di mano.16:34

    32. 65'

      Sostituzione CARRARESE: esce Nicolás Schiavi, entra Filippo Melegoni.16:32

    33. 63'

      Punizione Carrarese: Schiavi al centro, Bisoli allontana.16:28

    34. 62'

      Conclusione di Zuelli, palla a lato. Carrarese che ci prova.16:27

    35. 60'

      Da capire ora il Cesena, se Castrovilli rimarrá sulla fascia oppure si sposterá Olivieri.16:25

    36. 58'

      Sostituzione CESENA: esce Riccardo Ciervo, entra Gaetano Castrovilli.16:24

    38. 58'

      Sostituzione CESENA: esce Gianluca Frabotta, entra Tommaso Corazza.16:24

    39. 57'

      Problemi per Frabotta, che chiede il cambio.16:24

    40. 55'

      AMMONITO Fabio Abiuso. Lancio per la punta che colpisce il portiere avversario. 16:22

    41. 55'

      Premesse che non sembrano mantenersi, i ritmi alti dei primi minuti si sono drasticamente abbassati.16:21

    42. 52'

      Cesena con il 4-2-3-1, ora é Olivieri a giocare alle spalle di Cerri.16:19

    44. 50'

      CALABRESE! Conclusione potente del difensore, deviata ancora in angolo!16:16

    45. 49'

      Angolo ora per la Carrarese: ritmi sembrano piú alti in questo secondo tempo.16:15

    46. 48'

      Cross di Belloni, Ciofi anticipa Rubino16:14

    47. 47'

      OLIVIERI! Primo squillo nel secondo tempo é del Cesena, conclusione potente che Bleve mette in corner.16:14

    48. 46'

      INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:11

    50. 46'

      Sostituzione CARRARESE: esce Ernesto Torregrossa, entra Tommaso Rubino.16:11

    51. 46'

      Sostituzione CARRARESE: esce Gabriele Parlanti, entra Emanuele Zuelli.16:10

    52. Ritmo basso, poche occasioni, un gol annullato a Berti: tra Carrarese e Cesena per ora il risultato rimane fermo sullo 0-0.15:52

    53. 45'+2'

      FINISCE IL PRIMO TEMPO! Risultato fermo sullo 0-0.15:51

    54. 45'

      Un minuto di recupero.15:50

    56. 43'

      Squadre che stanno prendendo fiato, Carrarese che non rinuncia al pressing.15:47

    57. 40'

      ANNULLATO IL GOL AL CESENA! Bellissina azione tutta di prima, Berti insacca con l'aiuto del palo, ma Perenzoni indica il fuorigioco!15:45

    58. 38'

      Carrarese ora tutto nella metá campo del Cesena, che aspetta.15:42

    59. 36'

      Che partita difensiva di Illanes, abile di fisico su Cerri ma anche in velocitá su Shpendi.15:40

    60. 34'

      SIANO! CHE USCITA! Palla stupenda di Schiavi, Illanes anticipato dal portiere sul secondo palo.15:38

    62. 32'

      Cesena che sta prendendo metri, Berti crossa lungo con Cerri che si era invece liberato sul primo palo.15:36

    63. 30'

      Squadre ora molto lunghe, tanti spazi a centrocampo.15:34

    64. 29'

      BISOLI! Bella azione del Cesena, Cerri scarica per l'ex Brescia che calcia di potenza ma su Illanes15:34

    65. 27'

      Altra gran giocata di Hasa, che quando accende é di altra categoria.15:31

    66. 25'

      CERRI! Conclusione in mischia della prima punta, palla di poco a lato.15:29

    68. 24'

      AMMONITO Gabriele Parlanti. Fallo su Berti, Perenzoni lascia il vantaggio e poi estrae il cartellino. 15:29

    69. 23'

      CIOFI! Gran conclusione del capitano del Cesena, lo chiude Calabrese.15:28

    70. 23'

      Bleve esce a centrocampo quasi per anticipare Cerri, lanciando Abiuso di prima: la punta era peró in fuorigioco.15:27

    71. 21'

      Gran verticale di Ciervo per Cerri, chiude Illanes che subisce anche fallo.15:25

    72. 18'

      Richiamo per Cerri per una trattenuta vistosa su Parlanti.15:22

    74. 17'

      Gran tocco di Hasa per Abiuso, contrastato da Zaro al momento del tiro.15:22

    75. 16'

      Si sta giocando pochissimo in questi ultimi minuti, tra infortuni e fischi di Perenzoni.15:20

    76. 13'

      Corner di Belloni, Torregrossa sfiora ma non trova la porta.15:17

    77. 12'

      Tanto lavoro di Torregrossa nel muoversi alle spalle di Abiuso, il nove designato per Calabro.15:16

    78. 11'

      Parlanti prova dal limite, conclusione strozzata ed allontanata dalla difesa.15:15

    80. 9'

      Ritmi abbastanza bassi, si fa sentire il caldo.15:13

    81. 7'

      Problemi ora per Bisoli, gioco fermo.15:11

    82. 6'

      Bell'ambiente allo Stadio dei Marmi, due squadre ormai salve che cullano il sogno play off.15:10

    83. 4'

      Angolo ora per la Carrarese: cross di Schiavi, Ciofi allontana.15:08

    84. 3'

      Angolo per il Cesena, mischia in area con la palla che finisce sul fondo. Alla fine é rimessa per la Carrarese.15:06

    86. 2'

      Gran chiusura di Belloni su Ciervo, che sta partendo molto alto in questo inizio partita.15:06

    87. 2'

      Primo pallone per la Carrarese, in classica magglia azzurra e gialla; Cesena in biaconero.15:03

    88. 1'

      INIZIA CARRARESE - CESENA!15:03

    89. Dirige il match l'arbitro Perenzoni.14:39

    90. Cole da scoprire, in attacco Cervi da prima punta con Shpendi e Olivieri, Ciervo potrebbe partire da quinto di centrocampo, Zaro a guidare la difesa.14:22

    92. Calabro con Abiuso e Torregrossa e non Finotto in avanti; a centrocampo Zanon e Belloni da quinti, Calabrese in difesa con Illanes e Oliana.14:21

    93. La formazione del CESENA (3-4-1-2): Siano - Ciofi, Zaro, Mangraviti, Ciervo, Berti, Bisoli, Frabotta - Olivieri - Cerri, Shpendi. 14:20

    94. Sono ufficiali le formazioni del match: CARRARESE (3-5-2): Bleve - Calabrese, Illanes, Oliana - Zanon, Hasa, Schiavi, Parlanti, Belloni - Abiuso, Torregrossa.14:18

    95. Sfida che si svolge in questo Primo Maggio, tra due formazioni che vogliono i tre punti per continuare il sogno play off: ospiti a un punto dalla ottava posizione, locali a tre.13:43

    96. Bevenuti e benvenute alla diretta testuale di Carrarese - Cesena, valevole per la giornata 37 di questa Serie B.13:42

    98. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
      Città: Carrara
      Capienza: 15000 spettatori13:42

      Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri

    Formazioni Carrarese - Cesena

    Carrarese
    Cesena
    TITOLARI CARRARESE
    • (1) MARCO BLEVE (P)
    • (37) NICOLÒ CALABRESE (D)
    • (6) FILIPPO OLIANA (D)
    • (4) JULIÁN ILLANES (D)
    • (70) LUIS HASA (C)
    • (18) NICOLÁS SCHIAVI (C)
    • (77) GABRIELE PARLANTI (C)
    • (72) SIMONE ZANON (C)
    • (7) NICCOLÒ BELLONI (C)
    • (92) ERNESTO TORREGROSSA (A)
    • (9) FABIO ABIUSO (A)
    PANCHINA CARRARESE
    ALLENATORE CARRARESE
    • Antonio Calabro
    TITOLARI CESENA
    PANCHINA CESENA
    ALLENATORE CESENA
    • Ashley Cole
    PREPARTITA

    Carrarese - Cesena è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.
    Arbitro di Carrarese - Cesena sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

    Daniele Perenzoni

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette1
    Falli fischiati27
    Fuorigioco6
    Rigori assegnati0
    Ammonizioni3
    Espulsioni0
    Cartellini per partita3.0
    Falli per cartellino9.0

    Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 1 partite
    • Serie B: 16 partite
    • Coppa Italia: 1 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1
    30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0
    19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0
    28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1
    25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4
    02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1
    22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0
    08-12-2025 Serie B Frosinone-Juve Stabia 3-0
    20-12-2025 Serie B Monza-Carrarese 4-1
    11-01-2026 Serie B Mantova-Palermo 1-1
    15-02-2026 Serie B Empoli-Reggiana 1-1
    21-02-2026 Serie B Virtus Entella-Catanzaro 1-3
    27-02-2026 Serie B Sampdoria-Bari 0-2
    07-03-2026 Serie B Avellino-Calcio Padova 1-0
    22-03-2026 Serie B Bari-Carrarese 0-3
    12-04-2026 Serie B Calcio Padova-Empoli 1-0
    25-04-2026 Serie B Pescara-Juve Stabia 1-1
    01-05-2026 Serie B Carrarese-Cesena 0-0

    Attualmente Carrarese si trova 11° in classifica con 44 punti (frutto di 10 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte); invece il Cesena si trova 9° in classifica con 46 punti (frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte).
    Carrarese ha segnato 46 gol e ne ha subiti 50; il Cesena ha segnato 42 gol e ne ha subiti 52.
    La partita di andata Cesena - Carrarese si è giocata il 28 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.

    In casa Carrarese ha fatto 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte).
    Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Frosinone e il Cesena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
    Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Palermo e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
    Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 0-0 mentre Il Cesena ha incontrato la Sampdoria pareggiando 0-0.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol.

    Carrarese e Cesena si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Cesena ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

    Carrarese-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Cesena ha vinto due delle tre sfide di Serie BKT contro la Carrarese (1P), incluso il match di andata della stagione in corso terminato 2-1 il 28 ottobre 2025.
    • La Carrarese ha vinto l'unico precedente casalingo in Serie BKT contro il Cesena, imponendosi per 2-0 il 29 dicembre 2024. Tra le squadre affrontate più di una volta in casa nel torneo, i toscani vantano finora una percentuale di successi del 100% solo contro Bari, Venezia e Sampdoria (due vittorie su due).
    • La Carrarese non ha segnato in due delle ultime tre partite di Serie BKT, dopo aver trovato la rete in tutte le quattro precedenti. In generale, la squadra toscana non ha realizzato gol in 13 incontri in questo campionato; solo il Bari (14) ha fatto peggio.
    • Il Cesena non ha segnato nelle ultime tre partite di Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 14 gare di campionato. I romagnoli non arrivano a quattro incontri consecutivi senza reti dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025, serie che incluse proprio una sfida contro la Carrarese.
    • Il Cesena ha creato 101 grandi occasioni in questa stagione di Serie B, secondo solo al Venezia (122), ma registra la percentuale realizzativa di queste occasioni più bassa del campionato (24%); la Carrarese, invece, vanta la seconda miglior percentuale realizzativa su grandi occasioni (46%), dietro solo al Frosinone (46.5%).
    • Fabio Abiuso ha partecipato a 16 reti in questo campionato di Serie BKT (11 gol, 5 assist), il doppio di quanto fatto complessivamente nelle stagioni 2023/24 e 2024/25 (otto partecipazioni: 7 gol, 1 assist).
    • Cristian Shpendi è uno dei soli cinque giocatori nati dal 2003 in poi ad aver registrato almeno 20 gol e cinque assist nelle ultime due stagioni tra i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, insieme a Lamine Yamal, Francesco Pio Esposito, Lucas Stassin e Benjamin Sesko.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    CarrareseCesena
    Partite giocate3636
    Numero di partite vinte1012
    Numero di partite perse1315
    Numero di partite pareggiate139
    Gol totali segnati4642
    Gol totali subiti5052
    Media gol subiti per partita1.41.4
    Percentuale possesso palla50.250.1
    Numero totale di passaggi1423116171
    Numero totale di passaggi riusciti1145213513
    Tiri nello specchio della porta144143
    Percentuale di tiri in porta41.642.7
    Numero totale di cross782695
    Numero medio di cross riusciti197140
    Duelli per partita vinti18911584
    Duelli per partita persi17711687
    Corner subiti176160
    Corner guadagnati201173
    Numero di punizioni a favore533394
    Numero di punizioni concesse472505
    Tackle totali526482
    Percentuale di successo nei tackle62.759.3
    Fuorigiochi totali3573
    Numero totale di cartellini gialli8275
    Numero totale di cartellini rossi22

    Carrarese - Cesena Live

    Studio Bonardo

    Classifica SERIE B

    1. Venezia79
    2. Frosinone78
    3. Monza75
    4. Palermo72
    5. Catanzaro59
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Joel Pohjanpalo24
    2. Andrea Adorante17
    3. Antonio Di Nardo14
    4. Farès Ghedjemis14
    5. Stiven Shpendi13
    MOSTRA COMPLETA

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