Calabro con Abiuso e Torregrossa e non Finotto in avanti; a centrocampo Zanon e Belloni da quinti, Calabrese in difesa con Illanes e Oliana.14:21

PREPARTITA

Carrarese - Cesena è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Cesena sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 16 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1 25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4 02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1 22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0 08-12-2025 Serie B Frosinone-Juve Stabia 3-0 20-12-2025 Serie B Monza-Carrarese 4-1 11-01-2026 Serie B Mantova-Palermo 1-1 15-02-2026 Serie B Empoli-Reggiana 1-1 21-02-2026 Serie B Virtus Entella-Catanzaro 1-3 27-02-2026 Serie B Sampdoria-Bari 0-2 07-03-2026 Serie B Avellino-Calcio Padova 1-0 22-03-2026 Serie B Bari-Carrarese 0-3 12-04-2026 Serie B Calcio Padova-Empoli 1-0 25-04-2026 Serie B Pescara-Juve Stabia 1-1 01-05-2026 Serie B Carrarese-Cesena 0-0

Attualmente Carrarese si trova 11° in classifica con 44 punti (frutto di 10 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte); invece il Cesena si trova 9° in classifica con 46 punti (frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte).

Carrarese ha segnato 46 gol e ne ha subiti 50; il Cesena ha segnato 42 gol e ne ha subiti 52.

La partita di andata Cesena - Carrarese si è giocata il 28 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa Carrarese ha fatto 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Frosinone e il Cesena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Palermo e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 0-0 mentre Il Cesena ha incontrato la Sampdoria pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol.

Carrarese e Cesena si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Cesena ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Carrarese-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena ha vinto due delle tre sfide di Serie BKT contro la Carrarese (1P), incluso il match di andata della stagione in corso terminato 2-1 il 28 ottobre 2025.

La Carrarese ha vinto l'unico precedente casalingo in Serie BKT contro il Cesena, imponendosi per 2-0 il 29 dicembre 2024. Tra le squadre affrontate più di una volta in casa nel torneo, i toscani vantano finora una percentuale di successi del 100% solo contro Bari, Venezia e Sampdoria (due vittorie su due).

La Carrarese non ha segnato in due delle ultime tre partite di Serie BKT, dopo aver trovato la rete in tutte le quattro precedenti. In generale, la squadra toscana non ha realizzato gol in 13 incontri in questo campionato; solo il Bari (14) ha fatto peggio.

Il Cesena non ha segnato nelle ultime tre partite di Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 14 gare di campionato. I romagnoli non arrivano a quattro incontri consecutivi senza reti dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025, serie che incluse proprio una sfida contro la Carrarese.

Il Cesena ha creato 101 grandi occasioni in questa stagione di Serie B, secondo solo al Venezia (122), ma registra la percentuale realizzativa di queste occasioni più bassa del campionato (24%); la Carrarese, invece, vanta la seconda miglior percentuale realizzativa su grandi occasioni (46%), dietro solo al Frosinone (46.5%).

Fabio Abiuso ha partecipato a 16 reti in questo campionato di Serie BKT (11 gol, 5 assist), il doppio di quanto fatto complessivamente nelle stagioni 2023/24 e 2024/25 (otto partecipazioni: 7 gol, 1 assist).

Cristian Shpendi è uno dei soli cinque giocatori nati dal 2003 in poi ad aver registrato almeno 20 gol e cinque assist nelle ultime due stagioni tra i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, insieme a Lamine Yamal, Francesco Pio Esposito, Lucas Stassin e Benjamin Sesko.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: