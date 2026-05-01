L'Avellino viene, invece, raggiunto da Cesena e Mantova all'8° posto, a quota 46 punti. Finisse così, però, sarebbe proprio l'Avellino a qualificarsi ai playoff grazie ad una miglior classifica avulsa proprio nei confronti di romagnoli e lombardi. Il primo verdetto, comunque, è la matematica promozione in Serie A del Venezia che non può essere più raggiunta dal Monza.

E, con questi risultati, l'Empoli si porta al 14° posto a quota 40 punti. La squadra di Caserta ha un punto di vantaggio sulla Virtus Entella che, al momento, sarebbe la prima squadra a giocarsi il playout. Finisse adesso il campionato, Reggiana, Spezia e Pescara sarebbero in Serie C e Bari-Virtus Entella sarebbe la 'finale' playout.

Empoli in grave crisi in questa parte finale di stagione. La squadra toscana ha raccolto 3 ko nelle ultime 4 partite di campionato, incluso il 2-0 col Venezia all'ultima giornata, scivolando addirittura in zona playout. Nel 2026, l'Empoli ha conquistato solo due vittorie: contro il Cesena a gennaio - quando si parlava addirittura di playoff - e quella col Pescara del 22 marzo scorso. Serve assolutamente una vittoria quest'oggi per non finire nel baratro.14:38

Avellino già salvo e, anzi, la squadra di Ballardini vuole conquistare un posto nei playoff promozione. Grazie ai successi contro Mantova e Bari, nelle ultime due giornate, gli irpini si sono issati all'8° posto, scavalcando Carrarese e Cesena. In questo momento, infatti, sarebbe proprio l'Avellino l'ultima squadra a qualificarsi per la post season.14:40

Sono 18 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Empoli e Avellino con un bilancio leggermente a favore degli irpini. 7 vittorie per l'Avellino oltre a 7 pareggi e 4 successi dei toscani. L'ultimo hurrà dei campani al Castellani è datato 7 marzo 2014, con l'1-0 targato Armando Izzo. All'epoca, parliamo dell'Empoli di Maurizio Sarri. I toscani non battono in casa l'Avellino addirittura dal 6 settembre 1987, dal 2-0 nella prima fase di Coppa Italia.14:36

Il direttore di gara sarà il sig. Federico La Penna della sezione di Roma 1. Il fischietto classe '83 sarà coadiuvato dagli assistenti Barone e Luciani e dal quarto ufficiale, il sig. Davide Di Marco. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, abbiamo Marco Piccinini (VAR) e Simone Sozza (AVAR).14:31

CHANCE EMPOLI!!! Magnino scarica per Ceesay, ben appostato al limite dell'area, ma il suo destro è debole e para Daffara. Spinge però l'Empoli che ha collezionato già diverse occasioni per il vantaggio15:19

Nei primi 45 minuti ha fatto tutto l'Empoli che ci ha provato a più riprese dalle parti di Daffara, ma il gol non è arrivato. C'è stato il rischio autorete di Enrici, la parata di Daffara a tu per tu con Magnino e il salvataggio sulla riga di Fontanarosa sulla conclusione di Yepes. La squadra di casa, però, è stata poco cinica sotto porta. Dall'altra parte, invece, l'Avellino non si è quasi mai visto nell'area di rigore avversaria.15:53

L'Empoli ha creato, ma non ha concretizzato. Considerando la prossima col Monza che si gioca la Serie A, questa diventa una partita cruciale per l'Empoli. Vincere per provare ad uscire dalla zona retrocessione/playout. L'Avellino, anche con un pareggio, sarebbe comunque in zona playoff, ma la squadra di Ballardini dovrà essere più intraprendente e non stare totalmente nella propria metà campo.15:55

Ancora non si riprende. Il quarto d'ora di pausa dell'intervallo è passato, ma tutti gli arbitri proveranno a garantire la contemporaneità dei match di questa penultima giornata della stagione regolare. Si deve aspettare ancora qualche minuto, visto che Juve Stabia-Frosinone ha avuto un maxi recupero di 7 minuti nel primo tempo16:08

Nel complesso, molto meglio l'Empoli che ha creato diverse occasioni e, una volta passata in vantaggio, ha sfiorato anche il 2-0. Basti pensare il doppio rigore sbagliato da Shpendi. Poca cosa l'Avellino in questa partita, con una sola conclusione nello specchio: quella di Russo da calcio di punizione. Entrambe le squadre si giocavano molto in questa penultima giornata della stagione regolare, ma ha pagato la maggior voglia di vittoria della formazione di Caserta.17:07

PREPARTITA

Empoli - Avellino è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Avellino sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 14 Falli fischiati 394 Fuorigioco 59 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 47 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso: Serie A: 14 partite

partite Serie B: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0 22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3 07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1 28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1 04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0 12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0 31-01-2026 Serie A Napoli-Fiorentina 2-1 14-02-2026 Serie A Inter-Juventus 3-2 28-02-2026 Serie B Südtirol-Venezia 1-1 08-03-2026 Serie B Frosinone-Sampdoria 3-0 15-03-2026 Serie A Pisa-Cagliari 3-1 06-04-2026 Serie A Lecce-Atalanta 0-3 11-04-2026 Serie B Monza-Bari 2-0 26-04-2026 Serie A Genoa-Como 0-2 01-05-2026 Serie B Empoli-Avellino 1-0

Attualmente l'Empoli si trova 14° in classifica con 40 punti (frutto di 9 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte); invece l'Avellino si trova 8° in classifica con 46 punti (frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 45 gol e ne ha subiti 52; l'Avellino ha segnato 42 gol e ne ha subiti 55.

La partita di andata Avellino - Empoli si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 0-3.

In casa l'Empoli ha fatto 26 punti (5 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Venezia e l'Avellino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Mantova e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 1-0 mentre L'Avellino ha incontrato il Bari vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 12 gol.

Empoli e Avellino si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 2 volte, l'Avellino ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Empoli-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto 3-0 la gara d'andata, l'Empoli punta a ottenere la doppia vittoria stagionale contro l'Avellino per la prima volta in Serie BKT, competizione in cui aveva vinto solo uno degli otto precedenti scontri diretti (4N, 3P). Gli azzurri, inoltre, non hanno mai mantenuto la porta inviolata in due sfide consecutive contro i biancoverdi nel campionato cadetto.

Empoli e Avellino hanno pareggiato tre delle quattro sfide disputate in Toscana in Serie BKT: l'unica eccezione è il successo esterno dell'Avellino per 1-0 del 7 marzo 2014, deciso da una rete di Armando Izzo, con Maurizio Sarri e Massimo Rastelli sulle due panchine.

L'Empoli ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 17 partite di Serie BKT (7N, 9P), registrando il minor numero di successi nel periodo da metà gennaio in avanti, dietro ai tre di Cesena e Reggiana. La squadra toscana ha inoltre conquistato appena 10 punti in questo arco temporale, quattro in meno di qualsiasi altra formazione, vantando la differenza punti più alta tra girone d'andata e girone di ritorno (17 punti: 27 contro 10), a pari merito con il Cesena.

L'Avellino ha ottenuto cinque vittorie nelle ultime otto gare di Serie BKT (1N, 2P), tante quante ne aveva collezionate nelle precedenti 24 partite (8N, 11P). Inoltre, la squadra campana ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide, e non fa meglio da febbraio 2015, quando arrivò a quattro.

L'Empoli ha segnato 15 gol di testa in questa Serie BKT, più di qualsiasi altra squadra nel campionato. Con 15 reti su 44 totali, la percentuale del 34% rappresenta un record tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei e delle rispettive seconde divisioni.

Stiven Shpendi è rimasto a secco nelle ultime quattro partite di Serie BKT, dopo aver realizzato sette gol nelle sette precedenti; l'attaccante dell'Empoli rimane l'unico giocatore della squadra in doppia cifra in questo campionato (13), con otto gol in più rispetto al secondo miglior marcatore, Bohdan Popov.

Andrea Favilli ha segnato un gol e servito un assist nelle sue ultime due presenze in questo campionato di Serie BKT; l'attaccante dell'Avellino non registra partecipazioni a rete per tre presenze consecutive dal 2017, quando vi riuscì in due occasioni (febbraio e ottobre).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: