E, con questi risultati, l'Empoli si porta al 14° posto a quota 40 punti. La squadra di Caserta ha un punto di vantaggio sulla Virtus Entella che, al momento, sarebbe la prima squadra a giocarsi il playout. Finisse adesso il campionato, Reggiana, Spezia e Pescara sarebbero in Serie C e Bari-Virtus Entella sarebbe la 'finale' playout.
L'Avellino viene, invece, raggiunto da Cesena e Mantova all'8° posto, a quota 46 punti. Finisse così, però, sarebbe proprio l'Avellino a qualificarsi ai playoff grazie ad una miglior classifica avulsa proprio nei confronti di romagnoli e lombardi. Il primo verdetto, comunque, è la matematica promozione in Serie A del Venezia che non può essere più raggiunta dal Monza.
Venerdì 8 maggio ci sarà l'ultima giornata della stagione regolare. L'Empoli tornerà in campo in casa del Monza alle 20.30, mentre l'Avellino affronterà al Partenio il Modena per centrare la qualificazione ai playoff.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Empoli-Avellino e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.17:08
Sono tutte finite sugli altri campi. Ecco i risultati: Bari-Virtus Entella 2-0, Carrarese-Cesena 0-0, Juve Stabia-Frosinone 0-1, Mantova-Monza 3-2, Modena-Reggiana 2-1, Padova-Pescara 1-0, Palermo-Catanzaro 3-2, Sampdoria-Südtirol 1-0, Spezia-Venezia 2-2.17:10
Nel complesso, molto meglio l'Empoli che ha creato diverse occasioni e, una volta passata in vantaggio, ha sfiorato anche il 2-0. Basti pensare il doppio rigore sbagliato da Shpendi. Poca cosa l'Avellino in questa partita, con una sola conclusione nello specchio: quella di Russo da calcio di punizione. Entrambe le squadre si giocavano molto in questa penultima giornata della stagione regolare, ma ha pagato la maggior voglia di vittoria della formazione di Caserta.17:07
90'+9'
E FINISCE QUI!!! L'Empoli batte l'Avellino 1-0, decide il gol di Lovato. Empoli fuori dalla zona retrocessione a una giornata dalla fine17:06
90'+8'
L'EMPOLI SFIORA IL 2-0!!! Palla persa dall'Avellino, subito un passaggio per Degli Innocenti che si inserisce in area e prova il mancino, ma Daffara salva anche su questa conclusione.17:25
90'+7'
AVELLINO IN 10!!! Fontanarosa finisce a terra per una spinta di Popov. Il difensore dell'Avellino protesta perché la punizione viene assegnata all'Empoli e viene espulso da La Penna.17:04
90'+6'
Ancora gioco fermo. Fallo di Russo su Guarino che resta a terra17:02
90'+5'
Pandolfi cerca un tocco per Le Borgne, ma l'attaccante dell'Avellino commette fallo su Romagnoli in scivolata. Calcio di punizione per l'Empoli che guadagna secondi preziosi17:01
90'+1'
Gioco fermo perché Romagnoli è a terra per crampi. Si lamentano però i giocatori dell'Avellino per un presunto tocco di mano di Lovato non ravvisato dall'arbitro16:58
90'+1'
6 minuti di recupero...16:57
90'
Calcio di punizione interessante per l'Empoli, palla vagante in area, ma arriva il recupero in uscita di Daffara16:57
88'
Palumbo e Pandolfi scambiano bene al limite dell'area, ma spreca tutto Le Borgne con un passaggio sbagliato dentro l'area di rigore16:55
87'
Scappa via Ghion, Insigne si gioca il fallo tattico. Non arriva comunque il giallo per l'ex Benevento16:53
85'
Fuori Shpendi che ha sul groppone il rigore sbagliato. Entra Flavio Bianchi per questo finale16:51
84'
DOPPIO CAMBIO EMPOLI!!! Caserta inserisce Ghion al posto di Yepes, autore dell'assist per il gol di Lovato. Ma Yepes era anche stato appena ammonito16:51
83'
Intervento falloso di Yepes che si prende il giallo. È il terzo ammonito in casa Empoli dopo Haas e Elia17:22
83'
Ultimo cambio per Ballardini. Dentro Le Borgne che prende il posto di Patierno16:49
82'
ECCOLA L'OCCASIONE!!! Insigne per Pandolfi, destro in girata, ma arriva il grandissimo intervento di Fulignati che manda in calcio d'angolo. Davvero un gran intervento16:49
81'
Avellino che si è salvato con il rigore parato (due volte) da Daffara, ma gli irpini non hanno mai reagito al gol subito. Mancano 10 minuti al termine del match16:47
80'
Elia pericoloso da sinistra col cross per Shpendi, Izzo lo anticipa e mette fuori16:46
77'
Elia prova la conclusione, che viene ribattuta, Palumbo cerca di far partire il contropiede, ma viene steso proprio dall'ex Spezia che viene ammonito16:44
76'
Dall'altra parte arriva la conclusione di Shpendi, ma Daffara gli chiude di nuovo lo specchio. On fire il portiere dell'Avellino16:42
75'
Patierno fa da sponda per Pandolfi che prova subito una conclusione, ma il centrocampista dell'Avellino spara in tribuna16:41
73'
Nell'Avellino, intanto, c'è un cambio: dentro Pandolfi per Besaggio16:39
72'
SHPENDI SI FA PARARE ANCORA IL RIGORE!!! Questa volta l'attaccante dell'Empoli cambia angolo, ma Daffara gli para anche questo16:39
72'
RIGORE DA RIPETERE!!! Daffara non aveva almeno un piede sulla riga. Di nuovo Shpendi dal dischetto16:38
71'
SHPENDI SBAGLIA IL RIGORE!!! L'attaccante dell'Empoli va col piattone verso l'angolino basso, ma c'è il tuffo di Daffara che manda in calcio d'angolo16:38
70'
RIGORE PER L'EMPOLI!!! Popov lancia Shpendi nello spazio. L'albanese viene messo giù da Fontanarosa e per La Penna c'è il rigore16:36
70'
Fa il suo ingresso anche Degli Innocenti per Haas.16:37
69'
DOPPIO CAMBIO EMPOLI!!! Dentro Elia al posto dell'infortunato Ceesay16:36
68'
Occhio all'Empoli perché si è fermato Ceesay. Problema muscolare per l'esterno di Caserta16:34
67'
Occhio a Shpendi che controlla in area, ma l'attaccante albanese viene fermato dal fuorigioco. Per ora non c'è stata reazione da parte dell'Avellino16:34
66'
Dentro anche Missori che prende il posto di Cancellotti che stava soffrendo troppo su Ceesay16:32
65'
DOPPIO CAMBIO AVELLINO!!! Dentro Roberto Insigne per Sounas, già ammonito. Un attaccante in più per Ballardini16:32
64'
Conclusione da fuori anche di Haas: è angolata, ma non tanto potente e ci arriva Daffara in tuffo16:31
62'
Ci prova POPOV da fuori, ma il tentativo dell'ucraino è da dimenticare16:28
59'
In questo momento, con il gol del vantaggio, l'Empoli andrebbe a quota 40 punti, uscendo anche dalla zona playout16:26
59'
3° gol in campionato Lovato16:25
58'
GOL! EMPOLI-Avellino 1-0. Rete di Matteo Lovato. E sugli sviluppi del calcio di punizione, ecco il gol dei padroni di casa. Assist di Yepes e colpo di testa vincente di Lovato.
Dall'altra parte è velocissimo Ceesay che viene messo giù da Sounas a pochi cm dall'area di rigore. Giallo per il centrocampista dell'Avellino16:24
56'
AVELLINO PERICOLOSO!!! Ci prova Russo direttamente su calcio di punizione, in tuffo Fulignati risponde presente16:22
55'
Palumbo messo a terra da Yepes. Punizione in zona d'attacco per l'Avellino che cerca ancora il primo tiro nello specchio della sua partita16:22
54'
ECCO IL CAMBIO!!! Nasti non ce la fa a continuare, Caserta inserisce Popov che va a fare coppia con Shpendi. Diventa un 3-4-1-2 quello dell'Empoli16:21
53'
Nasti perde palla al limite dell'area dell'Avellino e commette, poi, fallo su Besaggio. Ad avere la peggio è proprio Nasti che resta a terra dolorante16:20
51'
Si rivede l'Empoli con lo spiovente di Ceesay per Candela, sul secondo palo, ma l'esterno dell'Empoli non ci arriva per un soffio. C'era comunque fuorigioco dell'ex Venezia16:18
50'
E, almeno in questi primi minuti, sembra un Avellino più intraprendente rispetto a quanto fatto nel primo tempo16:17
49'
Fontanarosa prova ad involarsi verso la porta, c'è in vantaggio Guarino che alleggerisce per Fulignati17:19
47'
Arriva un giallo per Haas per il fallo in ritardo su Sounas16:14
47'
Subito Russo con un tacco a deviare il cross di Fontanarosa da sinistra, ma palla che arriva tra le braccia di Fulignati16:12
47'
CAMBIO NELL'AVELLINO! Ballardini inserisce Russo per ravvivare l'attacco. Fuori Basci, poco ispirato nel primo tempo.16:12
46'
SI RIPARTE AL CASTELLANI!!!16:11
Ancora non si riprende. Il quarto d'ora di pausa dell'intervallo è passato, ma tutti gli arbitri proveranno a garantire la contemporaneità dei match di questa penultima giornata della stagione regolare. Si deve aspettare ancora qualche minuto, visto che Juve Stabia-Frosinone ha avuto un maxi recupero di 7 minuti nel primo tempo16:08
I risultati del primo tempo: Bari-Virtus Entella 1-0, Carrarese-Cesena 0-0, Juve Stabia-Frosinone 0-0, Mantova-Monza 2-0, Modena-Reggiana 1-0, Padova-Pescara 0-0, Palermo-Catanzaro 1-2, Sampdoria-Sudtirol 1-0, Spezia-Venezia 0-1.15:56
L'Empoli ha creato, ma non ha concretizzato. Considerando la prossima col Monza che si gioca la Serie A, questa diventa una partita cruciale per l'Empoli. Vincere per provare ad uscire dalla zona retrocessione/playout. L'Avellino, anche con un pareggio, sarebbe comunque in zona playoff, ma la squadra di Ballardini dovrà essere più intraprendente e non stare totalmente nella propria metà campo.15:55
Nei primi 45 minuti ha fatto tutto l'Empoli che ci ha provato a più riprese dalle parti di Daffara, ma il gol non è arrivato. C'è stato il rischio autorete di Enrici, la parata di Daffara a tu per tu con Magnino e il salvataggio sulla riga di Fontanarosa sulla conclusione di Yepes. La squadra di casa, però, è stata poco cinica sotto porta. Dall'altra parte, invece, l'Avellino non si è quasi mai visto nell'area di rigore avversaria.15:53
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! L'Empoli ci prova, ma non è efficace sottoporta. 0-0 al Castellani.15:51
45'
Un minuto di recupero...15:50
44'
Azione manovrata da parte dell'Empoli, palla che arriva a Candela, ma il suo cross trova Fontanarosa che mette fuori. L'Avellino chiude tutti gli spazi15:48
41'
Riprende ad attaccare con forza l'Empoli che vuole chiudere in vantaggio questo primo tempo. Sono 10 le conclusioni tentate dalla squadra di Caserta finora16:05
39'
Si rivede l'Avellino in avanti col sinistro di FONTANOROSA, appena fuori dall'area di rigore, ma il difensore degli irpini non inquadra la porta di Fulignati16:03
37'
Yepes prova a mandarla direttamente in porta, nonostante la posizione defilata, ma Daffara respinge con i pugni15:41
36'
Si riprende e l'Empoli guadagna una punizione sulla sinistra con un numero di Haas. Corner corto per i padroni di casa15:40
34'
Gioco fermo per permettere le cure sia per Shpendi che per Fontanarosa dopo questo ultimo episodio15:38
33'
OCCHIO ALL'EMPOLI!!! Ceesay cerca lo spiovente per Shpendi che però commette fallo su Fontanarosa. In uscita Daffara colpisce tutte e due.15:37
31'
Colpo di testa di Romagnoli sugli sviluppi del corner, ma la palla è facile preda di Daffara che recupera in uscita15:36
30'
0-0 sul campo e 50% di possesso palla per entrambe le squadre dopo la prima mezz'ora di gioco15:36
29'
CI PROVA SHPENDI!!! L'attaccante albanese ci prova quasi da centrocampo, ma la sua conclusione non è ben calibrata e si perde sul fondo15:34
27'
Palumbo cerca Patierno sul secondo palo, l'attaccante dell'Avellino non ci arriva per un soffio. Che gran palla, però, del norvegese15:33
24'
Si è sbloccato qualche match in questo pomeriggio di Serie B, tra cui Mantova-Monza. Avanti i padroni di casa che, in caso di successo, si porterebbero a -1 dall'Avellino in ottica qualificazione playoff.15:31
22'
Solito servizio, da sinistra, di Cessay ma non trova nessuno in area di rigore. Libera la difesa dell'Avellino15:26
20'
OCCHIO ALL'AVELLINO!!! Schema su calcio d'angolo che porta al tiro Besaggio, conclusione da fuori potente ma alto sopra la traversa15:25
16'
Ancora una palla lunga per Shpendi, Enrici lo anticipa, ma che fatica su queste verticalizzazioni improvvise15:21
14'
CHANCE EMPOLI!!! Magnino scarica per Ceesay, ben appostato al limite dell'area, ma il suo destro è debole e para Daffara. Spinge però l'Empoli che ha collezionato già diverse occasioni per il vantaggio15:19
13'
Niente di fatto per l'Empoli sul corner e l'Avellino risale il campo col fallo conquistato da Biasci15:17
12'
Check del VAR per un possibile tocco di mano di Palumbo sul tiro di Guarino. Grandi proteste dell'Empoli, ma La Penna non viene mandato all'on field review. Il braccio di Palumbo era attaccato al corpo.15:17
11'
TRIPLA OCCASIONE EMPOLI!!! Magnino da due passi, ma c'è Daffara a chiuderlo. Poi conclusione di Guarino ribattuta e, infine, ci prova anche Yepes con Fontanarosa che salva sulla linea16:01
10'
ECCOLA LA PRIMA OCCASIONE!!! Palla lunga per Shpendi in area di rigore, c'è l'anticipo di Enrici che per poco non fa autogol di testa. Angolo per l'Empoli15:15
8'
Classica fase di studio in questa prima parte di gara. Ancora nessun tiro da parte delle due squadre15:13
5'
Ceesay sguscia via sulla sinistra, ma il suo cross viene messo fuori dalla difesa dell'Avellino15:59
4'
Verticalizzazione per Nasti che prova a girarsi per vedere il posizionamento di Shpendi, ma viene messo giù da Enrici. Punizione in zona d'attacco per l'Empoli15:59
2'
Primo controllo di Palumbo, uno dei giocatori più tecnici della squadra ospite, messo giù da Haas 15:58
1'
SI PARTE A EMPOLI!!! Primo possesso per i padroni di casa...15:05
Il direttore di gara sarà il sig. Federico La Penna della sezione di Roma 1. Il fischietto classe '83 sarà coadiuvato dagli assistenti Barone e Luciani e dal quarto ufficiale, il sig. Davide Di Marco. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, abbiamo Marco Piccinini (VAR) e Simone Sozza (AVAR).14:31
Sono 18 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Empoli e Avellino con un bilancio leggermente a favore degli irpini. 7 vittorie per l'Avellino oltre a 7 pareggi e 4 successi dei toscani. L'ultimo hurrà dei campani al Castellani è datato 7 marzo 2014, con l'1-0 targato Armando Izzo. All'epoca, parliamo dell'Empoli di Maurizio Sarri. I toscani non battono in casa l'Avellino addirittura dal 6 settembre 1987, dal 2-0 nella prima fase di Coppa Italia.14:36
Due cambi per Ballardini rispetto alla vittoria col Bari di settimana scorsa. C'è Daffara in porta, mentre Russo parte dalla panchina: c'è Biaschi ad affiancare Patierno in attacco. Avellino che è venuto ad Empoli senza gli infortunati Simic, Sala, Reale, Milani e il portiere Iannarilli (autore di un gol contro il Catanzaro).14:54
Sono due i cambi di Caserta rispetto alla gara col Venezia. Dentro Haas a centrocampo al posto dell'infortunato Ebuehi, mentre sulla trequarti c'è Nasti ad affiancare Ceesay al posto di Ilie che parte dalla panchina. Out per l'Empoli anche Ignacchiti e Pellegri.14:54
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Avellino scende in campo con un 4-3-1-2 in cui figurano: Daffara - Cancellotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa - Sounas, Palmiero, Besaggio - Palumbo - Patierno, Biasci. All. Davide Ballardini. A disposizione: Sassi - Missori - Le Borgne, Kumi, D'Andrea, Armellino - Sgarbi, R.Insigne, Russo, Pandolfi, Tutino, Favilli.14:57
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Empoli si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Fulignati - Guarino, S.Romagnoli, Lovato - Candela, Magnino, G.Yepes, Haas - Ceesay, Nasti – S.Shpendi. All. Fabio Caserta. A disposizione: Perisan - Curto, Obaretin, Moruzzi - Ghion, Saporiti, Ilie, Elia, Degli Innocenti - Bianchi, Popov, Fila.14:46
Avellino già salvo e, anzi, la squadra di Ballardini vuole conquistare un posto nei playoff promozione. Grazie ai successi contro Mantova e Bari, nelle ultime due giornate, gli irpini si sono issati all'8° posto, scavalcando Carrarese e Cesena. In questo momento, infatti, sarebbe proprio l'Avellino l'ultima squadra a qualificarsi per la post season.14:40
Empoli in grave crisi in questa parte finale di stagione. La squadra toscana ha raccolto 3 ko nelle ultime 4 partite di campionato, incluso il 2-0 col Venezia all'ultima giornata, scivolando addirittura in zona playout. Nel 2026, l'Empoli ha conquistato solo due vittorie: contro il Cesena a gennaio - quando si parlava addirittura di playoff - e quella col Pescara del 22 marzo scorso. Serve assolutamente una vittoria quest'oggi per non finire nel baratro.14:38
Benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Avellino, gara valida per la Giornata 37 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena di Empoli.14:29
Empoli - Avellino è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Avellino sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.
Federico La Penna
Statistiche Stagionali
Partite dirette
14
Falli fischiati
394
Fuorigioco
59
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
47
Espulsioni
5
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso:
Serie A: 14 partite
Serie B: 6 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie A
Inter-Torino 5-0
14-09-2025
Serie B
Südtirol-Palermo 0-2
21-09-2025
Serie A
Cremonese-Parma 0-0
05-10-2025
Serie A
Napoli-Genoa 2-1
26-10-2025
Serie A
Fiorentina-Bologna 2-2
02-11-2025
Serie B
Monza-Spezia 1-0
22-11-2025
Serie A
Cagliari-Genoa 3-3
07-12-2025
Serie A
Napoli-Juventus 2-1
28-12-2025
Serie A
Atalanta-Inter 0-1
04-01-2026
Serie A
Fiorentina-Cremonese 1-0
12-01-2026
Serie A
Genoa-Cagliari 3-0
31-01-2026
Serie A
Napoli-Fiorentina 2-1
14-02-2026
Serie A
Inter-Juventus 3-2
28-02-2026
Serie B
Südtirol-Venezia 1-1
08-03-2026
Serie B
Frosinone-Sampdoria 3-0
15-03-2026
Serie A
Pisa-Cagliari 3-1
06-04-2026
Serie A
Lecce-Atalanta 0-3
11-04-2026
Serie B
Monza-Bari 2-0
26-04-2026
Serie A
Genoa-Como 0-2
01-05-2026
Serie B
Empoli-Avellino 1-0
Attualmente l'Empoli si trova 14° in classifica con 40 punti (frutto di 9 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte); invece l'Avellino si trova 8° in classifica con 46 punti (frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte). L'Empoli ha segnato 45 gol e ne ha subiti 52; l'Avellino ha segnato 42 gol e ne ha subiti 55. La partita di andata Avellino - Empoli si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 0-3.
In casa l'Empoli ha fatto 26 punti (5 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Venezia e l'Avellino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Mantova e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 1-0 mentre L'Avellino ha incontrato il Bari vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 12 gol.
Empoli e Avellino si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 2 volte, l'Avellino ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Empoli-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver vinto 3-0 la gara d'andata, l'Empoli punta a ottenere la doppia vittoria stagionale contro l'Avellino per la prima volta in Serie BKT, competizione in cui aveva vinto solo uno degli otto precedenti scontri diretti (4N, 3P). Gli azzurri, inoltre, non hanno mai mantenuto la porta inviolata in due sfide consecutive contro i biancoverdi nel campionato cadetto.
Empoli e Avellino hanno pareggiato tre delle quattro sfide disputate in Toscana in Serie BKT: l'unica eccezione è il successo esterno dell'Avellino per 1-0 del 7 marzo 2014, deciso da una rete di Armando Izzo, con Maurizio Sarri e Massimo Rastelli sulle due panchine.
L'Empoli ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 17 partite di Serie BKT (7N, 9P), registrando il minor numero di successi nel periodo da metà gennaio in avanti, dietro ai tre di Cesena e Reggiana. La squadra toscana ha inoltre conquistato appena 10 punti in questo arco temporale, quattro in meno di qualsiasi altra formazione, vantando la differenza punti più alta tra girone d'andata e girone di ritorno (17 punti: 27 contro 10), a pari merito con il Cesena.
L'Avellino ha ottenuto cinque vittorie nelle ultime otto gare di Serie BKT (1N, 2P), tante quante ne aveva collezionate nelle precedenti 24 partite (8N, 11P). Inoltre, la squadra campana ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide, e non fa meglio da febbraio 2015, quando arrivò a quattro.
L'Empoli ha segnato 15 gol di testa in questa Serie BKT, più di qualsiasi altra squadra nel campionato. Con 15 reti su 44 totali, la percentuale del 34% rappresenta un record tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei e delle rispettive seconde divisioni.
Stiven Shpendi è rimasto a secco nelle ultime quattro partite di Serie BKT, dopo aver realizzato sette gol nelle sette precedenti; l'attaccante dell'Empoli rimane l'unico giocatore della squadra in doppia cifra in questo campionato (13), con otto gol in più rispetto al secondo miglior marcatore, Bohdan Popov.
Andrea Favilli ha segnato un gol e servito un assist nelle sue ultime due presenze in questo campionato di Serie BKT; l'attaccante dell'Avellino non registra partecipazioni a rete per tre presenze consecutive dal 2017, quando vi riuscì in due occasioni (febbraio e ottobre).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: