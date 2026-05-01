È un colpo di testa di Bracaglia a decidere la sfida del Menti. Sugli sviluppi di un corner battuto da Calò, il difensore incorna e batte Boer regalando tre punti pesantissimi alla squadra di Alvini. Grazie alla sconfitta del Monza contro il Mantova, il Frosinone stacca i brianzoli e può essere promosso in Serie A con un pareggio venerdì prossimo proprio contro il Mantova
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:07
90'+7'
FINISCE QUI! Il Frosinone supera la Juve Stabia per 1-0!17:05
90'+6'
Clamoroso al Martelli, il Mantova è avanti contro il Monza!17:03
90'+5'
A terra Palmisani, lieviterà inevitabilmente il recupero17:01
90'+4'
Bellich! Colpo di testa nel cuore dell'area, blocca Palmisani17:00
90'+3'
Ultimi assalti della Juve Stabia16:59
90'+1'
Quattro minuti di recupero16:57
90'
Quinto cambio nel Frosinone: esce Ghedjemis, entra Koutsoupias16:56
90'
Quarto cambio nel Frosinone: esce Anthony Oyono, entra Calvani16:56
89'
Nel frattempo il Monza trova il gol del pareggio a Mantova16:56
88'
Contropiede della Juve Stabia con il solito Cacciamani, che stavolta viene chiuso16:55
85'
OCCASIONE JUVE STABIA! Azione di Cacciamani sulla sinistra, appoggio dentro per Candellone che viene murato con il pallone che arriva al limite per Bellich, il quale conclude di prima sfiorando il palo!16:52
81'
Quinto cambio nella Juve Stabia: esce Correia, entra Pierobon16:47
81'
Quarto cambio nella Juve Stabia: esce Okoro, entra Candellone16:47
80'
Spinge la Juve Stabia alla ricerca del pareggio16:47
78'
Terzo cambio nel Frosinone: esce Calò, entra Kone16:45
77'
Secondo cambio nel Frosinone: esce Raimondo, entra Zilli16:45
75'
In questo momento, al netto del risultato che sta maturando al Martelli con il Monza sotto con il Mantova, il Frosinone sarebbe promosso in Serie A con un pareggio nel prossimo turno17:03
74'
Terzo cambio nella Juve Stabia: esce Carissoni, entra Ricciardi16:41
74'
Secondo cambio nella Juve Stabia: esce Maistro, entra Gabrielloni16:40
73'
GOL! Juve Stabia-FROSINONE 0-1! Rete di Bracaglia! Corner di Calò dalla destra, Bracaglia sbuca sul primo palo e di testa batte Boer!
OCCASIONE JUVE STABIA! Cacciamani parte in contropiede e si fa tutto il campo prima di arrivare davanti a Palmisani. Il suo diagonale termina a lato di pochissimo!16:36
67'
Altro tentativo di Ghedjemis, dalla stessa zolla da cui aveva sfiorato l'incrocio nel primo tempo. Stavolta la sfera termina lontano dalla porta16:34
64'
Primo cambio nel Frosinone: esce Kvernadze, entra Fiori16:30
62'
Azione insistita del Frosinone, Cichella arriva al tiro che però è troppo debole per impensierire Boer16:29
59'
Fase di stallo in questo momento, si gioca prevalentemente a centrocampo16:26
55'
Ci crede la Juve Stabia, che continua ad attaccare16:22
52'
ALTRO PALO DELLA JUVE STABIA! Correia controlla sul lato corto dell'area e fa partire il destro che impatta contro la faccia interna del palo e rimbalza poi sulla schiena di Palmisani, bravo quest'ultimo a sventare il successivo tentativo di tap in da parte di Mosti!16:21
51'
Attacca a testa bassa il Frosinone16:18
48'
Raimondo lotta spalle alla porta con Mosti, poi trova spazio per il cross che però è facile preda di Boer16:15
46'
Subito Frosinone, Kvernadze si coordina al volo calciando solo di potenza senza precisione16:13
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:12
Zero gol ma tante emozioni in questo primo tempo. Subito in gol il Frosinone, ma il Var cancella tutto per fuorigioco. Poi la gara entra nel vivo con diverse occasioni per parte, le principali nel giro di un minuto con il salvataggio di Cittadini dopo il tiro di Okoro respinto da Palmisani, e il tiro a giro di Ghedjemis che sfiora l'incrocio15:58
45'+7'
FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche all'intervallo!15:58
45'+4'
Maistro va direttamente per la porta, Cittadini anticipa anche il proprio portiere e mette in corner coprendo il primo palo15:54
45'+3'
Cacciamani punta sulla sinistra e viene messo giù da Oyono, punizione laterale per la Juve Stabia15:53
45'
Come prevedibile, ampio recupero per questo primo tempo. Sono sette i minuti di extra time15:50
44'
Fa tutto da solo Ghedjemis che salta un paio di avversari e calcia dal limite. Il suo tiro, smorzato, è facile preda per Boer15:49
41'
Non ce la fa Confente, arriva il primo cambio del match: entra Boer15:45
39'
Si ferma ancora Confente, che non ha ancora smaltito il colpo alla testa in avvio di gara15:44
37'
Rimpallo fortunoso a favorire Raimondo, il suo tiro viene respinto da un difensore15:42
36'
Arrivano intanto notizie importanti dagli altri campi, specialmente per il Frosinone. Il Mantova è in doppio vantaggio sul Monza15:41
35'
A terra Okoro dopo un contrasto con Calò, gioco momentaneamente fermo15:40
33'
PALO JUVE STABIA! Correia imbuca per Maistro, che calcia di potenza con poco angolo di tiro e colpisce il palo!15:39
33'
Cacciamani entra in area, si accentra e calcia sul primo palo: blocca Palmisani15:38
31'
SI DIVORA IL VANTAGGIO LA JUVE STABIA! Sugli sviluppi di un corner, Giorgini alza il pallone dopo una respinta incerta di Palmisani e Okoro, con tutto lo specchio a disposizione, manca il pallone nella girata al volo da pochi passi!15:37
29'
Attacca la Juve Stabia con Okoro, chiuso in corner da Monterisi15:35
26'
Ancora Frosinone con Kvernadze che calcia incrociando con il sinistro, solo esterno della rete15:31
25'
Si è stappata la partita, adesso i ritmi sono altissimi15:30
24'
GHEDJEMIS! Tiro a giro dal limite dell'area che sfiora l'incrocio dei pali!15:30
22'
CHE OCCASIONE PER LA JUVE STABIA! Okoro scappa in profondità, arriva al limite da posizione decentrata e conclude di potenza in diagonale. Palmisani respinge e Monterisi è superlativo nel salvataggio miracoloso in scivolata sul tap in a botta sicura di Maistro!15:29
21'
Si affaccia in avanti anche la Juve Stabia, Correia invita al tiro Mosti che chiama Palmisani alla presa bassa15:27
20'
Sta prendendo sempre più campo il Frosinone15:24
18'
Ci prova il Frosinone! Tacco di Raimondo per Calò, il quale da dentro l'area calcia alto di poco!15:23
14'
Ghedjemis scatta sulla destra e converge, l'esterno del Frosinone si porta però il pallone oltre la linea laterale15:19
12'
Prova ad impostare da dietro la Juve Stabia15:18
10'
Si riprende solo ora a giocare, si prospetta un lungo recupero per questa prima frazione15:14
6'
È rimasto giù Confente, scontratosi con Raimondo in occasione del gol annullato. Il portiere viene medicato con una vistosa fasciatura alla testa e per il momento sembra in grado di continuare15:12
3'
ANNULLATO IL GOL DEL FROSINONE! Avevano segnato gli ospiti con un'autorete di Confente dopo un tiro con carambola di Raimondo. Dopo l'iniziale assegnazione della rete, Marcenaro annulla per l'offside di Oyono, autore del cross al centro15:12
SI PARTE! È iniziata JUVE STABIA-FROSINONE!15:04
Le scelte di Alvini: Oyono e Bracaglia i laterali della linea a quattro davanti a Palmisani, reparto completato al centro da Monterisi e Cittadini. Cichella e Calò formano la mediana, mentre Ghedjemis, Gelli e Kvernadze agiranno a supporto dell'unica punta Raimondo14:26
Le scelte di Abate: davanti a Confente, la difesa a tre è composta da Giorgini, Bellich e Dalle Mura, con Carissoni e Cacciamani sugli esterni. In mediana spazio a Correia, Leoni e Mosti, mentre Okoro e Maistro formano il tandem d'attacco14:25
FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Palmisani - Oyono A, Cittadini, Monterisi, Bracaglia - Calò, Cichella - Ghedjemis, Gelli, Kvernadze - Raimondo14:26
FORMAZIIONE UFFICIALE JUVE STABIA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Confente - Giorgini, Dalle Mura, Bellich - Carissoni, Correia, Leone, Mosti, Cacciamani - Maistro, Okoro14:25
L'arbitro del match è Marcenaro della sezione di Genova. I due assistenti sono Zingarelli e Scatragli, mentre il quarto ufficiale è Vogliacco. In sala Var ci sono invece Pairetto e Prenna00:03
Una sola sconfitta nelle ultime sette per la Juve Stabia, reduce da tre risultati utili consecutivi. È imbattuto da 13 partite invece il Frosinone, che ha conquistato cinque vittorie nelle ultime sei sfide00:02
Snodo cruciale a Castellamare di Stabia: da una parte i padroni di casa di Abate che con una vittoria blinderebbero in modo definitivo la qualificazione ai play off, dall'altra i gialloblù di Alvini a -3 dal primo posto a pari punti con il Monza e in ballo per la promozione diretta00:00
Benvenuti alla diretta di Juve Stabia-Frosinone, gara valida per la 37' giornata del campionato di Serie B!23:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori23:57
Juve Stabia - Frosinone è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Frosinone sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.
Matteo Marcenaro
Statistiche Stagionali
Partite dirette
12
Falli fischiati
301
Fuorigioco
34
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
49
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.1
Falli per cartellino
6.0
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 12 partite
Serie B: 7 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Juventus-Parma 2-0
14-09-2025
Serie A
Milan-Bologna 1-0
27-09-2025
Serie B
Südtirol-Reggiana 3-1
04-10-2025
Serie B
Spezia-Palermo 1-2
18-10-2025
Serie A
Torino-Napoli 1-0
29-10-2025
Serie A
Como-Verona 3-1
07-11-2025
Serie A
Pisa-Cremonese 1-0
30-11-2025
Serie A
Atalanta-Fiorentina 2-0
08-12-2025
Serie B
Bari-Pescara 1-1
27-12-2025
Serie B
Carrarese-Mantova 0-0
10-01-2026
Serie A
Roma-Sassuolo 2-0
23-01-2026
Serie A
Inter-Pisa 6-2
09-02-2026
Serie A
Roma-Cagliari 2-0
23-02-2026
Serie A
Bologna-Udinese 1-0
07-03-2026
Serie B
Modena-Cesena 0-0
14-03-2026
Serie B
Empoli-Mantova 2-2
04-04-2026
Serie A
Lazio-Parma 1-1
18-04-2026
Serie A
Roma-Atalanta 1-1
01-05-2026
Serie B
Juve Stabia-Frosinone 0-1
Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 50 punti (frutto di 11 vittorie, 17 pareggi e 9 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 78 punti (frutto di 22 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 43 gol e ne ha subiti 44; il Frosinone ha segnato 71 gol e ne ha subiti 34. La partita di andata Frosinone - Juve Stabia si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 3-0.
In casa Juve Stabia ha fatto 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 37 punti (10 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Pescara e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Modena e Carrares ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 0-1 mentre Il Frosinone ha incontrato Carrarese vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 14 gol.
Juve Stabia e Frosinone si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia non ha mai vinto, il Frosinone ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Juve Stabia-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Frosinone non ha mai perso in cinque sfide contro la Juve Stabia in Serie BKT: tre pareggi e due vittorie, inclusa quella nel match d'andata del campionato in corso (3-0) - i ciociari potrebbero battere i campani per due match di fila per la prima volta nel torneo.
Dopo i due 1-1 contro Catanzaro e Pescara, la Juve Stabia potrebbe mettere in fila tre pareggi di seguito in Serie BKT per la seconda volta in questa stagione, dopo le prime tre giornate del torneo in corso (contro Virtus Entella, Venezia e Reggiana). Solo nel 2011/12 le Vespe hanno registrato due serie da tre pari consecutivi in una singola stagione del torneo cadetto.
Con almeno un pareggio in questa sfida, la Juve Stabia (attualmente a quota 50 punti) sarebbe certa di un posto ai playoff al termine del campionato in corso. Infatti, anche in caso di arrivo a pari punti con il Cesena le Vespe godrebbero comunque del vantaggio negli scontri diretti (1-1 all'andata, 2-0 al ritorno).
Il Frosinone ha vinto cinque delle ultime sei gare giocate in Serie BKT (1N): tanti successi quanti quelli conquistati nelle precedenti 13 gare giocate nel torneo (7N, 1P). Anche se i ciociari possono ancora sperare nella promozione diretta in Serie A, secondo le proiezioni del'Opta Predictor sono la squadra che ha meno probabilità di terminare il campionato nei primi due posti: 97% il Venezia, 64% il Monza e 39% i giallazzurri.
Il Frosinone è la squadra che ha segnato il maggior numero di reti da sviluppo di palla inattiva in questa Serie BKT: ben 26, nove in più della Juve Stabia; più in generale, nessuna formazione delle due maggiori divisioni italiane ha fatto meglio finora in campionato (26 anche l'Inter in Serie A).
Tra i difensori stranieri, solo Ridgeciano Haps (cinque) ha segnato più gol di Omar Correia (quattro) in questa Serie BKT. Dopo la rete del definitivo 1-1 contro il Pescara nell'ultimo turno, il classe 2000 potrebbe andare a bersaglio per due gare di fila per la prima volta in cadetteria.
Giorgi Kvernadze è il più giovane giocatore di Serie BKT con almeno cinque gol segnati e almeno cinque assist serviti in questa Serie BKT - esattamente 5G+5A per il classe 2003. Il georgiano ha già segnato due gol contro la Juve Stabia in cadetteria (unica formazione contro cui ne conta più di uno nel torneo), grazie alla doppietta nel match d'andata dell'8 dicembre scorso, la sua unica in carriera nel torneo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: