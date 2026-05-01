È un colpo di testa di Bracaglia a decidere la sfida del Menti. Sugli sviluppi di un corner battuto da Calò, il difensore incorna e batte Boer regalando tre punti pesantissimi alla squadra di Alvini. Grazie alla sconfitta del Monza contro il Mantova, il Frosinone stacca i brianzoli e può essere promosso in Serie A con un pareggio venerdì prossimo proprio contro il Mantova

Una sola sconfitta nelle ultime sette per la Juve Stabia, reduce da tre risultati utili consecutivi. È imbattuto da 13 partite invece il Frosinone, che ha conquistato cinque vittorie nelle ultime sei sfide00:02

L'arbitro del match è Marcenaro della sezione di Genova. I due assistenti sono Zingarelli e Scatragli, mentre il quarto ufficiale è Vogliacco. In sala Var ci sono invece Pairetto e Prenna00:03

Le scelte di Abate: davanti a Confente, la difesa a tre è composta da Giorgini, Bellich e Dalle Mura, con Carissoni e Cacciamani sugli esterni. In mediana spazio a Correia, Leoni e Mosti, mentre Okoro e Maistro formano il tandem d'attacco14:25

Le scelte di Alvini: Oyono e Bracaglia i laterali della linea a quattro davanti a Palmisani, reparto completato al centro da Monterisi e Cittadini. Cichella e Calò formano la mediana, mentre Ghedjemis, Gelli e Kvernadze agiranno a supporto dell'unica punta Raimondo14:26

CHE OCCASIONE PER LA JUVE STABIA! Okoro scappa in profondità, arriva al limite da posizione decentrata e conclude di potenza in diagonale. Palmisani respinge e Monterisi è superlativo nel salvataggio miracoloso in scivolata sul tap in a botta sicura di Maistro!15:29

ALTRO PALO DELLA JUVE STABIA! Correia controlla sul lato corto dell'area e fa partire il destro che impatta contro la faccia interna del palo e rimbalza poi sulla schiena di Palmisani, bravo quest'ultimo a sventare il successivo tentativo di tap in da parte di Mosti!16:21

PREPARTITA

Juve Stabia - Frosinone è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Frosinone sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 301 Fuorigioco 34 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 49 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 7 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0 29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1 07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0 30-11-2025 Serie A Atalanta-Fiorentina 2-0 08-12-2025 Serie B Bari-Pescara 1-1 27-12-2025 Serie B Carrarese-Mantova 0-0 10-01-2026 Serie A Roma-Sassuolo 2-0 23-01-2026 Serie A Inter-Pisa 6-2 09-02-2026 Serie A Roma-Cagliari 2-0 23-02-2026 Serie A Bologna-Udinese 1-0 07-03-2026 Serie B Modena-Cesena 0-0 14-03-2026 Serie B Empoli-Mantova 2-2 04-04-2026 Serie A Lazio-Parma 1-1 18-04-2026 Serie A Roma-Atalanta 1-1 01-05-2026 Serie B Juve Stabia-Frosinone 0-1

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 50 punti (frutto di 11 vittorie, 17 pareggi e 9 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 78 punti (frutto di 22 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 43 gol e ne ha subiti 44; il Frosinone ha segnato 71 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Frosinone - Juve Stabia si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 3-0.

In casa Juve Stabia ha fatto 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 37 punti (10 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Pescara e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Modena e Carrares ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 0-1 mentre Il Frosinone ha incontrato Carrarese vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 14 gol.

Juve Stabia e Frosinone si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia non ha mai vinto, il Frosinone ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Juve Stabia-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone non ha mai perso in cinque sfide contro la Juve Stabia in Serie BKT: tre pareggi e due vittorie, inclusa quella nel match d'andata del campionato in corso (3-0) - i ciociari potrebbero battere i campani per due match di fila per la prima volta nel torneo.

Dopo i due 1-1 contro Catanzaro e Pescara, la Juve Stabia potrebbe mettere in fila tre pareggi di seguito in Serie BKT per la seconda volta in questa stagione, dopo le prime tre giornate del torneo in corso (contro Virtus Entella, Venezia e Reggiana). Solo nel 2011/12 le Vespe hanno registrato due serie da tre pari consecutivi in una singola stagione del torneo cadetto.

Con almeno un pareggio in questa sfida, la Juve Stabia (attualmente a quota 50 punti) sarebbe certa di un posto ai playoff al termine del campionato in corso. Infatti, anche in caso di arrivo a pari punti con il Cesena le Vespe godrebbero comunque del vantaggio negli scontri diretti (1-1 all'andata, 2-0 al ritorno).

Il Frosinone ha vinto cinque delle ultime sei gare giocate in Serie BKT (1N): tanti successi quanti quelli conquistati nelle precedenti 13 gare giocate nel torneo (7N, 1P). Anche se i ciociari possono ancora sperare nella promozione diretta in Serie A, secondo le proiezioni del'Opta Predictor sono la squadra che ha meno probabilità di terminare il campionato nei primi due posti: 97% il Venezia, 64% il Monza e 39% i giallazzurri.

Il Frosinone è la squadra che ha segnato il maggior numero di reti da sviluppo di palla inattiva in questa Serie BKT: ben 26, nove in più della Juve Stabia; più in generale, nessuna formazione delle due maggiori divisioni italiane ha fatto meglio finora in campionato (26 anche l'Inter in Serie A).

Tra i difensori stranieri, solo Ridgeciano Haps (cinque) ha segnato più gol di Omar Correia (quattro) in questa Serie BKT. Dopo la rete del definitivo 1-1 contro il Pescara nell'ultimo turno, il classe 2000 potrebbe andare a bersaglio per due gare di fila per la prima volta in cadetteria.

Giorgi Kvernadze è il più giovane giocatore di Serie BKT con almeno cinque gol segnati e almeno cinque assist serviti in questa Serie BKT - esattamente 5G+5A per il classe 2003. Il georgiano ha già segnato due gol contro la Juve Stabia in cadetteria (unica formazione contro cui ne conta più di uno nel torneo), grazie alla doppietta nel match d'andata dell'8 dicembre scorso, la sua unica in carriera nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: