Partita dal ritmo alto sin dalle prime battute, con il Mantova che riesce a portarsi in vantaggio al 23' grazie al primo gol in maglia biancorossa di Kouda e che poi, al 35' trova addirittura il raddoppio con l'ex Mancuso. Nella ripresa il Monza si riversa in avanti per riaprire il match e dopo la traversa su calcio di punizione di Hernani al 68' e una serie di buone occasioni, riesce finalmente a passare al 78' con Lucchesi, che trova le rete da due passi sugli sviluppi di un corner. 10 minuti più tardi Dany Mota mette tutto in parità, deviando in porta un'altra punizione di Hernani e nel recupero Bakoune sfiora addirittura il vantaggio. Ma all'ultimo istante, a gioire è il Mantova, che all'ultimo pallone del match trova nuovamente il vantaggio con un pallonetto di Benaïssa-Yahia, che fissa il risultato sul definitivo punteggio di 3-2, scatenando la festa per i padroni di casa.

Gli ultimi due confronti in Serie B tra le due formazioni si sono conclusi con due successi per il Monza. Inoltre, i padroni di casa hanno segnato solo due gol nelle ultime 12 sfide contro i brianzoli in cadetteria, non riuscendo ad andare a bersaglio in ben 10 di queste (incluse tutte le sei più recenti).14:41

Paolo Bianco ripropone la coppia offensiva Cutrone-Petagna come nell'ultimo turno contro il Modena. Nell'ultima trasferta contro la Sampdoria, pur avendo giocato complessivamente 10 minuti insieme in campo tra il 56' e il 66', sia il numero 10 che il numero 37 dei brianzoli sono andati a bersaglio.14:55

Arriva il primo tiro del match, con Cutrone che punta Dembélé sull'out di sinistra, prova a rientrare sul destro e calcia dal limite, ma il pallone è centrale e Bardi controlla.15:06

Grandissima occasione per Mancuso, che riceve palla in profondità, attacca la linea difensiva del Monza e si trova a tu per tu con Thiam dentro all'area di rigore! Il capitano del Mantova calcia forte, ma il portiere del Monza è bravo a rimanere in piedi e a chiudergli lo specchio della porta. Sulla respinta il classe 1992 ci prova di nuovo, ma trova un altro intervento dell'estremo difensore del Monza che tiene il punteggio sullo 0-015:26

Prima frazione iniziata subito a ritmi alti, ma nonostante sia il Monza ad andare per primo alla conclusione (con Cutrone al 1'), il Mantova appare sin da subito più pericoloso e con il passare dei minuti acquista fiducia. Al 23' riesce ad andare in vantaggio con Kouda su assist di Trimboli, dopo un'azione insistita all'interno dell'area dei brianzoli iniziata un minuto prima con un tiro di Marras, che aveva costretto Thiam ad un grande intervento. Al 35' arriva addirittura il raddoppio, con il più classico dei gol degli ex: Mancuso riceve da Marras, entra in area e rientra sul destro calciando forte, rasoterra sul primo palo e cogliendo di sorpresa Thiam. Si va al riposo sul 2-0 per i padroni di casa e un Monza che, al momento, scivola al 3° posto in classifica a -1 dal Frosinone (attualmente fermo sullo 0-0, sul campo della Juve Stabia).15:58

PREPARTITA

Mantova - Monza è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Monza sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 298 Fuorigioco 34 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 38 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.4 Falli per cartellino 7.8 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1 26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2 04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0 28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3 03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0 22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3 03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1 12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0 28-12-2025 Serie A Bologna-Sassuolo 1-1 06-01-2026 Serie A Lecce-Roma 0-2 16-01-2026 Serie B Sampdoria-Virtus Entella 1-1 25-01-2026 Serie A Atalanta-Parma 4-0 02-02-2026 Serie A Udinese-Roma 1-0 14-02-2026 Serie A Lazio-Atalanta 0-2 07-03-2026 Serie A Juventus-Pisa 4-0 22-03-2026 Serie A Roma-Lecce 1-0 12-04-2026 Serie B Spezia-Mantova 0-2 27-04-2026 Serie A Cagliari-Atalanta 3-2 01-05-2026 Serie B Mantova-Monza 3-2

Attualmente Mantova si trova 10° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte); invece il Monza si trova 3° in classifica con 75 punti (frutto di 22 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte).

Mantova ha segnato 45 gol e ne ha subiti 52; il Monza ha segnato 59 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Monza - Mantova si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa Mantova ha fatto 30 punti (9 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Sudtirol e il Monza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, la Sampdoria e Modena ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Monza vincendo 3-2 mentre Il Monza ha incontrato Modena vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 8 gol.

Mantova e Monza si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 2 volte, il Monza ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Mantova-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità In caso di vittoria del Monza e contemporanea sconfitta del Frosinone, il club brianzolo otterrebbe la promozione in Serie A grazie al vantaggio negli scontri diretti contro i ciociari (1V, 1N).

Il Mantova ha segnato solo due gol nelle ultime 12 sfide di Serie BKT contro il Monza, rimanendo a secco in 10 dei 15 precedenti complessivi contro i brianzoli; solo contro due squadre il Mantova ha registrato più gare senza segnare nel torneo, Reggiana e Bari (12).

Il Mantova ha mantenuto la porta inviolata in sei partite casalinghe di Serie BKT contro il Monza; contro nessuna squadra i biancorossi hanno registrato più clean sheet interni nella competizione (sei anche contro il Modena).

Dopo una serie di cinque vittorie e un pareggio, il Mantova ha perso l'ultima gara casalinga in Serie BKT; con Francesco Modesto in panchina, la squadra non ha mai subito due sconfitte interne consecutive, evento che non si verifica dal periodo di transizione tra la gestione Possanzini e quella dell'attuale tecnico (dicembre 2025).

Il Mantova ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto partite di Serie BKT, subendo due gol in ciascuna delle restanti tre gare; i biancorossi hanno registrato lo stesso numero di clean sheet nelle precedenti 31 sfide di campionato.

Dopo tre pareggi consecutivi, il Monza ha infilato tre vittorie di fila; è la quarta volta in questo campionato che la squadra ottiene almeno tre successi consecutivi, un primato in questa Serie BKT, e ora punta a diventare la formazione con più serie da almeno quattro vittorie nel torneo in corso, traguardo che attualmente condivide con il Catanzaro (due).

L'AC Monza ha subito solo 17 gol in trasferta in questo campionato di Serie BKT, un dato che condivide con il Venezia come miglior rendimento difensivo esterno. Con 30 punti conquistati lontano da casa, i brianzoli hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie BKT soltanto nel 2020/21 (31), mentre in questa stagione solo il Frosinone (37) ha ottenuto più punti in trasferta.

Mantova e Monza figurano tra le quattro squadre con la media passaggi più alta in questa stagione di Serie BKT, con una media rispettivamente di 471 e 441 passaggi a partita (Venezia 507, Cesena 449).

Leonardo Mancuso è a secco di gol e assist nelle ultime cinque partite di Serie BKT. Tra i giocatori che hanno realizzato sei o più gol in questo campionato, solo Massimo Coda e Pietro Iemmello sono nati prima dell'attaccante del Mantova (26 maggio 1992).

Il Monza ha mandato in rete 19 giocatori diversi in questa stagione di Serie BKT, un record condiviso con Catanzaro e Frosinone; tra le prime sei squadre in classifica, il Monza è l'unica a non avere alcun giocatore in doppia cifra, con Andrea Petagna miglior marcatore della squadra a quota otto gol.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: