Finisce una partita incredibile al Danilo Martelli, con Benaïssa-Yahia che regala al Mantova i tre punti all'ultimo respiro, dopo che il Monza aveva recuperato nel corso della ripresa il doppio svantaggio accumulato nel primo tempo, sfiorando anche il gol del sorpasso pochi istanti prima del gol del francese con Bakoune.
Partita dal ritmo alto sin dalle prime battute, con il Mantova che riesce a portarsi in vantaggio al 23' grazie al primo gol in maglia biancorossa di Kouda e che poi, al 35' trova addirittura il raddoppio con l'ex Mancuso. Nella ripresa il Monza si riversa in avanti per riaprire il match e dopo la traversa su calcio di punizione di Hernani al 68' e una serie di buone occasioni, riesce finalmente a passare al 78' con Lucchesi, che trova le rete da due passi sugli sviluppi di un corner. 10 minuti più tardi Dany Mota mette tutto in parità, deviando in porta un'altra punizione di Hernani e nel recupero Bakoune sfiora addirittura il vantaggio. Ma all'ultimo istante, a gioire è il Mantova, che all'ultimo pallone del match trova nuovamente il vantaggio con un pallonetto di Benaïssa-Yahia, che fissa il risultato sul definitivo punteggio di 3-2, scatenando la festa per i padroni di casa.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Mantova-Monza 3-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.17:16
90'+6'
Arriva il triplice fiscio! All'ultimo respiro, il Mantova trova il gol del 3-2 e batte il Monza in un match di Serie B per la prima volta dopo 57 anni!17:04
90'+5'
GOL! MANTOVA-Monza 3-2! Rete di Benaïssa-Yahia! Trimboli imbecca il francese in contropiede, che con un pallonetto dal limite supera Thiam in uscita e riporta in vantaggio il Mantova agli sgoccioli del match.17:06
90'+4'
Dal limite dell'area piccola, Bakoune calcia forte ma Bardi riesce a respingere in corner! Grandissima occasione per il Monza, con l'estremo difensore del Mantova che compie un grande intervento per tenere il risultato in parità.17:01
90'
Cinque minuti di recupero ci separano da qui al termin del match, con il Monza che si riversa in avanti per provare a ribaltare il match.16:59
88'
GOL! Mantova-MONZA 2-2! Rete di Dany Mota! Su una punizione velenosa di Hernani dalla trequarti, Dany Mota si allunga in tuffo di testa e sfiora il pallone quel tanto che basta per allungare la traiettoria in rete alle spalle di Bardi! Pareggio dei brianzoli, ad un minuto e mezzo dalla fine del match.
Ammonito anche Paoletti, per un fallo ai danni di Caso.16:54
86'
Clamorosa traversa di Paoletti, che apre il piatto destro sotto porta e centra in pieno la traversa dall'interno dell'area piccola! Si salva il Monza.16:54
86'
Il Monza continua ad attaccare alla ricerca del pareggio, ma il destro di Caso da dentro l'area viene bloccato in due tempi da Bardi.16:52
85'
Allenta la pressione il Mantova, che torna a farsi vedere in avanti con Wieser, ma la sua conclusione da fuori termina ampiamente distante dalla porta difesa da Thiam.16:51
80'
Doppio cambio nel Mantova: escono gli autori dei due gol Kouda e Mancuso, enrano Buso e Wieser.16:47
78'
GOL! Mantova-MONZA 2-1! Rete di Lorenzo Lucchesi! Sugli sviluppi del corner battuto da Hernani, dopo una prima spizzata, il pallone termina sula testa del neo entrato Agustín Álvarez, che colpisce la traversa. Sulla ribattuta, però, si fa trovare pronto Lucchesi che insacca di testa e riaccende le speranze di rimonta del Monza!
Ancora un calcio d'angolo per il Monza, che cerca di riaprire i giochi sfruttando anche le palle inattive.16:44
73'
Quinto e ultimo cambio nel Monza, con Agustín Álvarez che entra al posto di petagna.16:41
73'
Doppio cambio nel Mantova: fuori Ruocco e Marras, dentro Paoletti e Falletti.16:41
72'
Torna a farsi vedere in avanti il Mantova, ma la conclusione di Trimboli dal limite termina a lato.16:40
72'
Ci prova ancora Cutrone, che calcia forte dal limite con il destro, ma trova la buona risposta di Bardi che tiene ancora la sua porta inviolata.16:39
71'
Un'altra occasione per il Monza di riaprire la gara! Su un cross rasoterra deviato dalla sinistra, Cutrone calcia di sinistro dal limite dell'area piccola, ma il suo mancino termina alto. Si resta sul 2-0 per il Mantova, ma cresce la pressione offensiva dei brianzoli. 16:38
68'
Grandissima doppia occasione per il Monza! Hernani calcia fortissimo da calcio di punizione, centrando in pieno la traversa. Sulla respinta, da centro area, ci riprova Petagna che calcia rasoterra a botta sicura, ma Cella si trova sulla traiettoria e riesce a respingere!16:36
66'
Il Monza ci prova ancora da fuori area con Hernani, ma il suo destro termina alto. 16:34
65'
Quarto cambio nel Monza: esce Azzi, al suo posto Dany Mota.16:34
63'
Torna a farsi vedere pericolosamente in avanti il Mantova, con Castellini che entra in area e calcia di sinistro ad incrociare sul secondo palo, ma il pallone si perde sul fondo.16:30
60'
Calcio di punizione per il Monza, con Hernani che prova a mettere un pallone in mezzo all'area davanti alla linea di difesa avversaria, ma nessun giocatore del Monza riesce a raggiungerlo e la sfera si perde sul fondo.16:27
59'
Ammonito anche Cella, che ferma una ripartenza del Monza con una trattenuta proprio su Hernani all'altezza del cerchio di centrocampo.16:25
57'
Arriva il secondo giallo per un giocatore del Monza: ammonito subito il neo entrato Hernani per un fallo tattico.16:24
56'
Triplo cambio tra le fila del Monza: fuori Delli Carri, Obiang e Colpani, dentro Bakoune, Caso ed Hernani.16:23
54'
Ci prova Colpani direttamente da calcio di punizione, ma il suo sinistro termina alto.16:20
53'
Il Monza conquista un buon calcio di punizione sulla trequarti, in posizione centrale rispetto alla porta difesa da Bardi. 16:19
51'
Ci prova dala distanza Marras, ma il suo sinistro termina piuttosto alto, senza impensierire Thiam.16:18
47'
Sullo sviluppo dell'azione dopo il corner, Cutrone mette al centro un bel pallone per Delli Carri, che riesce a colpire di testa in avvitamento, ma mette il pallone di poco a lato! Buona occasione per i brianzoli per riaprire il match, ma resiste il doppio vantaggio del Mantova.16:15
47'
Subito in avanti il Monza ce conquista subito un corner. Dopo una serie di rimpalli la difesa del Mantova riesce ad allontanare.16:13
46'
Al via il secondo tempo! È il Mantova a dare il via alla ripresa.16:11
Con i risultati che stanno maturando al termine di questi primi tempi, il Mantova si porterebbe a -1 dalla zona playoff, mentre il Monza scivolerebbe al 3° posto alle spalle del Frosinone. Nella ripresa, i brianzoli proveranno a riaprire la partita, mentre i virgiliani dovranno cercare di proteggere il risultato per provare a ripartire in contropiede e chiudere il match.16:01
Prima frazione iniziata subito a ritmi alti, ma nonostante sia il Monza ad andare per primo alla conclusione (con Cutrone al 1'), il Mantova appare sin da subito più pericoloso e con il passare dei minuti acquista fiducia. Al 23' riesce ad andare in vantaggio con Kouda su assist di Trimboli, dopo un'azione insistita all'interno dell'area dei brianzoli iniziata un minuto prima con un tiro di Marras, che aveva costretto Thiam ad un grande intervento. Al 35' arriva addirittura il raddoppio, con il più classico dei gol degli ex: Mancuso riceve da Marras, entra in area e rientra sul destro calciando forte, rasoterra sul primo palo e cogliendo di sorpresa Thiam. Si va al riposo sul 2-0 per i padroni di casa e un Monza che, al momento, scivola al 3° posto in classifica a -1 dal Frosinone (attualmente fermo sullo 0-0, sul campo della Juve Stabia).15:58
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco, con le due formazioni che vanno al riposo sul punteggio di 2-0 in favore del Mantova!15:52
45'
Saranno due i minuti di recupero che ci separano dalla fine di questo primo tempo.15:51
44'
Il Monza non riesce a sfruttare l'occasione per riaprire il match, grazie ad un ottimo intervento vicino alla linea di porta di Castellini, che allontana una palla vagante dopo un tocco sotto di Petagna! Si resta sul 2-0 per il Mantova.15:54
38'
Conquista un calcio d'angolo il Monza, che può provare a reagire sfruttando una palla inattiva. Ma sul cross in mezzo dalla bandierina, la difesa del Mantova riesce ad allontanare il pericolo.15:43
35'
GOL! MANTOVA-Monza 2-0! Rete di Leonardo Mancuso! Marras riceve centralmente in profondità e allarga subito per Mancuso, che punta il proprio avversario, entra in area, rientra sul destro e calcia forte rasoterra sul primo palo. Thiam si distende ma non riesce ad intervenire, concedendo il doppio vantaggio al Mantova!
Proteste del Monza per un intervento ruvido di Ruocco su Obiang all'altezza della linea dell'area di rigore del Mantova, ma per Juan Luca Sacchi si può proseguire.15:37
31'
Resta a terra Cutrone dopo un duro contrasto con Dembélé. Marras, con un gesto di fair-play, mette il pallone fuori per permettere all'attaccante del Monza di riprendersi.15:36
29'
Cerca ancora l'imbucata in area il Mantova, ma Thiam anticipa tutti bloccando in uscita in presa bassa al limite della propria area piccola.15:35
28'
Secondo giallo del match, la prima tra le fila del Monza: ammonito Petagna per proteste.15:33
27'
Prova a regire subito il Monza, ma il destro da fuori di Obiang non impensierisce Bardi.15:32
23'
GOL! MANTOVA-Monza 1-0! Rete di Rachid Kouda! Dopo la grande occasione di Marras, Trimboli s'impossessa del pallone all'interno dell'area di rigore del Monza. Dopo un paio di finte, riesce ad andare sul fondo e ad appoggiarla dietro per Kouda, che si coordina e calcia forte rasoterra di sinistro sul primo palo. Stavolta Thiam non può nulla sulla conclusione del classe 2002, che porta in vantaggio il Mantova!
Ancora Thiam protagonista, stavolta su Marras! Il portiere del Monza effettua una gran parata sul sinistro dall'interno dell'area del numero 23 del Mantova!15:28
19'
Grandissima occasione per Mancuso, che riceve palla in profondità, attacca la linea difensiva del Monza e si trova a tu per tu con Thiam dentro all'area di rigore! Il capitano del Mantova calcia forte, ma il portiere del Monza è bravo a rimanere in piedi e a chiudergli lo specchio della porta. Sulla respinta il classe 1992 ci prova di nuovo, ma trova un altro intervento dell'estremo difensore del Monza che tiene il punteggio sullo 0-015:26
15'
Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio d'angolo in favore del Monza. Si ripartirà con una rimessa dal fondo per i padroni di casa.15:20
14'
Gran botta da fuori di Pessina, che riceve un pallone da sinistra e calcia di prima verso la porta di Bardi. Il portiere del Mantova si distende verso l'incrocio dei pali alla sua sinistra e riesce a deviare in corner.15:19
11'
Arriva il primo giallo del match per Dembélé: il difensore del Mantova interviene in ritardo su Obiang nel cerchio di centrocampo, commettendo fallo.15:16
9'
Buona occasione per il Mantova: dopo un errore d'impostazione da parte di Thiam, i padroni di casa recuperano il pallone che arriva tra i piedi di Mancuso. Il classe 1992 calcia subito dal limite per provare a sorprendere il portiere dei brianzoli, ma la sua conclusione finisce di poco a lato.15:15
6'
Fermato in fuorigioco Castellini, che aveva provato a tagliare alle spalle della difesa del Monza per proporsi sulla fascia destra. Si riparte con un calcio di punizione per il Monza nella propria trequarti.15:11
5'
Buon ritmo in questi primi minuti, con entrambe le squadre che cercano spesso di andare verticalmente nello spazio per attaccare la difesa avversaria.15:10
2'
Risponde subito il Mantova, con Marras che entra in area da destra e fa partire un tiro che, tuttavia, si spegne sul fondo senza centrare lo specchio della porta.15:08
2'
Arriva il primo tiro del match, con Cutrone che punta Dembélé sull'out di sinistra, prova a rientrare sul destro e calcia dal limite, ma il pallone è centrale e Bardi controlla.15:06
Inizia la partita! È il Monza a battere il calcio d'inizio di questa sfida.15:04
Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco, tra pochi minuti il direttore di gara fischierà l'inizio del match.14:59
Dirigerà il match l'arbitro Juan Luca Sacchi, coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Mattia Regattieri. Quarto ufficiale Mario Perri. VAR Davide Ghersini e AVAR Antonio Giua.14:57
Paolo Bianco ripropone la coppia offensiva Cutrone-Petagna come nell'ultimo turno contro il Modena. Nell'ultima trasferta contro la Sampdoria, pur avendo giocato complessivamente 10 minuti insieme in campo tra il 56' e il 66', sia il numero 10 che il numero 37 dei brianzoli sono andati a bersaglio.14:55
Francesco Modesto si affida al solito Leonardo Mancuso in attacco, che proverà a sbloccarsi dopo essere rimasto a secco di gol e assist nelle ultime cinque partite di Serie B.14:50
FORMAZIONI UFFICIALI: Anche il Monza schiera con un 3-4-2-1: Thiam - Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi - Azzi, Obiang, Pessina, Birindelli - Colpani, Cutrone - Petagna. A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Antov, Hernani, Keita Baldé, Colombo, Bakoune, Álvarez, Capolupo, Caso, Carboni, Dany Mota.15:08
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Mantova scende in campo con un 3-4-2-1: Bardi - Dembélé, Cella, Castellini - Maggioni, Trimboli, Kouda, Benaïssa-Yahia - Marras, Ruocco - Mancuso. A disposizione: Wieser, Gonçalves, Falletti, Andrenacci, Caprini, Marrai, Vukovic, Paoletti, Buso, Zuccon.14:45
Gli ultimi due confronti in Serie B tra le due formazioni si sono conclusi con due successi per il Monza. Inoltre, i padroni di casa hanno segnato solo due gol nelle ultime 12 sfide contro i brianzoli in cadetteria, non riuscendo ad andare a bersaglio in ben 10 di queste (incluse tutte le sei più recenti).14:41
Anche il Mantova arriva a questa partita in un buon momento di forma, avendo ottenuto tre successi con annesso clean sheet nelle ultime quattro sfide di campionato (anche se l'unica sconfitta del parziale è arrivata proprio nell'ultimo match casalingo, 0-2 contro l'Avellino).14:37
Il Monza si presenta a questa sfida dopo aver vinto ciascuna delle ultime tre partite di campionato. Con un successo anche in questa partita, i brianzoli potrebbero conquistare la promozione diretta alla prossima Serie A con un turno di anticipo, qualora arrivasse una contemporanea sconfitta del Frosinone (contro cui i biancorossi sono in vantaggio negli scontri diretti).14:31
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Mantova e Monza, gara valida per la 37ª Giornata della Serie B 2025/26.14:26
Mantova - Monza è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Monza sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Juan Luca Sacchi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
298
Fuorigioco
34
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
38
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.4
Falli per cartellino
7.8
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie B
Reggiana-Empoli 3-1
26-09-2025
Serie B
Catanzaro-Juve Stabia 2-2
04-10-2025
Serie B
Venezia-Frosinone 3-0
28-10-2025
Serie B
Palermo-Monza 0-3
03-11-2025
Serie A
Lazio-Cagliari 2-0
22-11-2025
Serie A
Udinese-Bologna 0-3
03-12-2025
Coppa Italia
Napoli-Cagliari 1-1
12-12-2025
Serie A
Lecce-Pisa 1-0
28-12-2025
Serie A
Bologna-Sassuolo 1-1
06-01-2026
Serie A
Lecce-Roma 0-2
16-01-2026
Serie B
Sampdoria-Virtus Entella 1-1
25-01-2026
Serie A
Atalanta-Parma 4-0
02-02-2026
Serie A
Udinese-Roma 1-0
14-02-2026
Serie A
Lazio-Atalanta 0-2
07-03-2026
Serie A
Juventus-Pisa 4-0
22-03-2026
Serie A
Roma-Lecce 1-0
12-04-2026
Serie B
Spezia-Mantova 0-2
27-04-2026
Serie A
Cagliari-Atalanta 3-2
01-05-2026
Serie B
Mantova-Monza 3-2
Attualmente Mantova si trova 10° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte); invece il Monza si trova 3° in classifica con 75 punti (frutto di 22 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte). Mantova ha segnato 45 gol e ne ha subiti 52; il Monza ha segnato 59 gol e ne ha subiti 30. La partita di andata Monza - Mantova si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa Mantova ha fatto 30 punti (9 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Sudtirol e il Monza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, la Sampdoria e Modena ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Monza vincendo 3-2 mentre Il Monza ha incontrato Modena vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 8 gol.
Mantova e Monza si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 2 volte, il Monza ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Mantova-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
In caso di vittoria del Monza e contemporanea sconfitta del Frosinone, il club brianzolo otterrebbe la promozione in Serie A grazie al vantaggio negli scontri diretti contro i ciociari (1V, 1N).
Il Mantova ha segnato solo due gol nelle ultime 12 sfide di Serie BKT contro il Monza, rimanendo a secco in 10 dei 15 precedenti complessivi contro i brianzoli; solo contro due squadre il Mantova ha registrato più gare senza segnare nel torneo, Reggiana e Bari (12).
Il Mantova ha mantenuto la porta inviolata in sei partite casalinghe di Serie BKT contro il Monza; contro nessuna squadra i biancorossi hanno registrato più clean sheet interni nella competizione (sei anche contro il Modena).
Dopo una serie di cinque vittorie e un pareggio, il Mantova ha perso l'ultima gara casalinga in Serie BKT; con Francesco Modesto in panchina, la squadra non ha mai subito due sconfitte interne consecutive, evento che non si verifica dal periodo di transizione tra la gestione Possanzini e quella dell'attuale tecnico (dicembre 2025).
Il Mantova ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto partite di Serie BKT, subendo due gol in ciascuna delle restanti tre gare; i biancorossi hanno registrato lo stesso numero di clean sheet nelle precedenti 31 sfide di campionato.
Dopo tre pareggi consecutivi, il Monza ha infilato tre vittorie di fila; è la quarta volta in questo campionato che la squadra ottiene almeno tre successi consecutivi, un primato in questa Serie BKT, e ora punta a diventare la formazione con più serie da almeno quattro vittorie nel torneo in corso, traguardo che attualmente condivide con il Catanzaro (due).
L'AC Monza ha subito solo 17 gol in trasferta in questo campionato di Serie BKT, un dato che condivide con il Venezia come miglior rendimento difensivo esterno. Con 30 punti conquistati lontano da casa, i brianzoli hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie BKT soltanto nel 2020/21 (31), mentre in questa stagione solo il Frosinone (37) ha ottenuto più punti in trasferta.
Mantova e Monza figurano tra le quattro squadre con la media passaggi più alta in questa stagione di Serie BKT, con una media rispettivamente di 471 e 441 passaggi a partita (Venezia 507, Cesena 449).
Leonardo Mancuso è a secco di gol e assist nelle ultime cinque partite di Serie BKT. Tra i giocatori che hanno realizzato sei o più gol in questo campionato, solo Massimo Coda e Pietro Iemmello sono nati prima dell'attaccante del Mantova (26 maggio 1992).
Il Monza ha mandato in rete 19 giocatori diversi in questa stagione di Serie BKT, un record condiviso con Catanzaro e Frosinone; tra le prime sei squadre in classifica, il Monza è l'unica a non avere alcun giocatore in doppia cifra, con Andrea Petagna miglior marcatore della squadra a quota otto gol.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: