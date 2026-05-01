90'+8' Grazie per aver seguito la diretta di Modena-Reggiana 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie BKT 2025-26.17:13

90'+8' Nel prossimo e ultimo turno di campionato - stagione regolare - il Modena sarà impegnato in trasferta contro l'Avellino, per una sfida in programma venerdì 8 maggio 2026, dalle ore 20:30. In stessa data e con identico orario, la Reggiana saluterà il campionato cadetto giocando in casa contro la Sampdoria. 17:13

90'+8' Vittoria preziosissima per il Modena, poiché con i tre punti odierni i Canarini sono aritmeticamente certi di chiudere almeno al 6° posto e volare ai Playoff col fattore campo nel primo turno. Reggiana invece aritmeticamente retrocessa in Serie C, complice la vittoria del Bari sull'Entella (2-0). 17:14

90'+7' FINISCE QUI. Modena-Reggiana 2-1. Nell'88° derby del Secchia, la festa è tutta dei Canarini. Vittoria modenese grazie ai gol realizzati da Zampano (al 13') e Ambrosino (56'), con quest'ultimo poi espulso per somma di ammonizioni. Ai granata non basta la rete di Vicari (65').17:05

90'+5' Squadre spezzate e allungatissime. Modena che scappa in ripartenza con Mendes, il quale però vanifica tutto tergiversando troppo al limite, per poi imbucare male in area e favorire l'uscita bassa di Micai. 17:02

90'+3' Punizione calciata lunga sul secondo palo da Bozhanaj, con Novakovich che finisce per commettere fallo in attacco. Vanificato in malo modo il piazzato dagli ospiti. 17:00

90'+2' Dribbling secco di Lambourde su Santoro, col giocatore del Modena che commette fallo. Punizione molto interessante per la Reggiana: tutti in area avversaria pronti a saltare, i granata.16:59

90' Saranno sei i minuti di recupero nel 2° tempo di questo Modena-Reggiana. Avanti 2-1 i Canarini, ma la squadra granata spinge alla disperata ricerca del pareggio.16:57

90' Fumagalli alle stelle. Sugli sviluppi di un corner ospite, la difesa del Modena non riesce a liberare la propria area. Il numero 77 granata arriva allora in corsa e calcia al volo: potente ma decisamente impreciso.16:57

88' Si alzano i decibel del tifo gialloblù sugli spalti del Braglia. I supporter dei Canarini capiscono il momento di evidente difficoltà della squadra allenata da Sottil. Reggiana completamente riversata nell'ultimo terzo di campo. 16:56

86' PEZZOLATO SALVA IL 2-1 MODENESE. Altro intervento da applausi del portiere gialloblù, perfetto nel respingere il gran destro al volo tentato dal limite da Fumagalli. Parata a mano aperta tutt'altro che semplice, considerando che la palla era rimbalzata proprio davanti a Pezzolato.16:55

85' AMMONITO PORTANOVA. Altro nome che finisce sul taccuino del direttore di gara. Dura entrata in tackle su un avversario e cartellino giallo. 16:52

84' REGGIANA ULTRA-OFFENSIVA. Ultimo cambio di Bisoli, che inserisce un altro attaccante - Tommaso Fumagalli - richiamando in panchina Bertagnoli.16:51

83' ESCE PURE MASSOLIN. Doppia sostituzione per i Canarini, poiché il classe 2002 francese, autore di una grandissima gara, lascia il posto a Samuel Wiafe.16:51

83' CAMBI PER IL MODENA. Sottil decide di modificare qualcosa nello schieramento gialloblù. Fuori Zampano, autore del provvisorio 1-0, dentro Matteo Cotali.16:50

82' Pezzolato sempre e comunque decisivo. Novakovich lavora bene in area, rubando il tempo a Nieling, si gira e calcia col destro a tu per tu col portiere del Modena. Il quale però risponde alla grande in uscita bassa. Poi Abisso ferma il gioco per un fallo su Nieling. 16:54

81' Modena che deve resistere all'assalto dei granata. Qui la squadra di Sottil ribatte due volte in area le conclusioni di Gondo e Novakovich, con un muro difensivo praticamente eretto davanti a Pezzolato. 16:49

78' Forcing disperato della Reggiana, che adesso vuole trovare il pari dopo aver accorciato le distanze con Vicari. Sfida veramente tanto fremmantata da contatti di gioco, falli, e interruzioni di vario genere. Lecito attendersi un maxi-recupero. 16:45

76' AMMONITO SANTORO. Sesto cartellino giallo estratto dal direttore di gara Abisso in questo derby del Secchia. Il centrocampista gialloblù era diffidato, salterà il prossimo turno.16:44

74' QUARTA SOSTITUZIONE GRANATA. Bisoli pesca nuovamente dalla panchina: Libutti fa posto a Tobías Reinhart. Reggiana con un modulo ancor più offensivo.16:42

72' ECCO PURE SERSANTI. Doppio cambio per i Canarini, che necessitano di energie fresche dalla panchina. Pyyhtia richiamato in panchina, spazio ad Alessandro Sersanti.16:39

72' SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Sottil ricorre alle soluzioni dalla panchina. Fuori De Luca, dentro Pedro Mendes.16:39

69' ESPULSO AMBROSINO. Il Modena resta in 10, complice l'espulsione di uno dei suoi migliori giocatori. Il numero 10 gialloblù entra duro e in ritardo su Bertagnoli, venendo ammonito per la seconda volta da Abisso e dovendo così lasciare il terreno di gioco.16:37

67' LA REGGIANA SFIORA IL 2-2! Fuga sull'out di destra del solito Libutti, il quale mette in mezzo un cross rasoterra al bacio. Novakovich si libera della marcatura di un avversario, controlla e calcia col destro da distanza ravvicinata. Ma incredibilmente non trova lo specchio.16:36

65' SUPER PEZZOLATO! Occasione per la Reggiana, con Bozhanaj perfetto nella sponda di petto verso il limite dell'area. Dove Lambourde arriva in corsa e calcia benissimo col destro a incrociare sotto la traversa. Il portiere del Modena risponde e, con la punta delle dita, prolunga in angolo. 16:38

65' GOL! Modena-REGGIANA 2-1! Rete di Francesco Vicari! Sugli sviluppi del corner calciato da Bozhanaj, il difensore granata anticipa tutti sul primo palo e gira in porta con un perfetto colpo di testa. Ospiti che riaprono questo derby del Secchia.



Guarda la scheda del giocatore Francesco Vicari16:34

63' Già festa grande e sfrenata, sugli spalti del Braglia. Perché il Modena è ancor più padrone di gioco e risultato. Reggiana con uno schieramento spregiudicatamente offensivo e alla disperata ricerca quantomeno del pareggio. 16:30

60' Al Braglia il Modena ha perso solo due delle 20 sfide interne giocate contro la Reggiana in Serie B. Entrambi i ko sono però maturati nelle ultime cinque sfide casalinghe contro i granata: tradizione favorevole che sembra comunque oggi poter essere rispettata. 16:29

59' Rovesciata di Gondo, Pezzolato c'è. Finalmente un segnale dalla Reggiana, sebbene creato veramente dal nulla dal suo numero 11. Gesto tecnico da applausi nel cuore dell'area, ma conclusione centrale e il portiere del Modena blocca agilmente. 16:27

58' DOPPIO CAMBIO GRANATA. Sostituito pure il neo-ammonito Belardinelli, al suo posto ecco Andrija Novakovich.16:27

57' CAMBIO REGGIANA. Fuori un Girma spentosi alla distanza. Al suo posto Bisoli decide di dare minuti e campo a Kleis Bozhanaj.16:26

57' GIALLO PURE PER AMBROSINO. Maglia tolta durante l'esultanza e conseguente ammonizione per il numero 10 gialloblù, autore di uno splendido 2-0.16:25

56' AMMONITO BELARDINELLI. Il giocatore della Reggiana aveva tentato di frenare la fuga di Ambrosino e finisce quindi sul taccuino del direttore di gara.16:25

56' GOL! MODENA-Reggiana 2-0! Rete di Giuseppe Ambrosino! Fa tutto meravigliosamente il numero 10 gialloblù. Palla recuperata a metà campo, conduzione senza opposizione alcuna e destro rasoterra nell'angolino più lontano, dove Micai non può proprio arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Ambrosino16:24

54' Ritmi adesso frammentati da errori tecnici e falli di entrambe le squadre, con la Reggiana che non riesce comunque a creare alcun pericolo verso la porta difesa da Pezzolato.16:21

51' Ci prova pure De Luca. Il numero 99 gialloblù si avventa su un'imbucata dal limite di Massolin, calciando forte sul primo palo. Micai blocca la sfera quando sembra già uscita completamente dal rettangolo di gioco, ma sarà comunque altro corner per i Canarini. 16:18

50' Ennesimo squillo di Massolin, sarà corner per il Modena. Zampano lavora bene sull'out di sinstra e accomoda in orizzontale al limite per il compagno. Massolin calcia forte rasoterra e trova la deviazione in angolo di Vicari. 16:17

48' Avvio di ripresa sulla falsariga di come si era sviluppato il 1° tempo: Modena a manvorare col giro-palla, pressione della Reggiana decisamente inefficace e serie di errori tecnici, stavolta anche da parte dei padroni di casa. 16:15

46' SI RIPARTE. Fischio di Abisso e riprende il gioco qui Al Braglia. Ricomincia Modena-Reggiana, match per ora deciso dal gol di Zampano. Manovrano i Canarini.16:18

46' CAMBIO PER LA REGGIANA. Esce l'ammonito Bonetti, al suo posto spazio per Alessandro Tripaldelli. Questa la prima sostituzione decisa da mister Bisoli. 16:11

Mister Sottil deve fare solamente i conti con l'ammonizione di Zampano poiché, per il resto, il suo Modena è padrone indiscusso di gioco e risultato. Difficile ipotizzare pertanto sostituzioni tra i padroni di casa. Di converso, Bisoli potrebbe cambiare qualcosa durante l'intervallo. Reggiana che oggi si gioca una buona fetta di permanenza in Serie B.15:57

Al netto del palo colpito da Portanova dopo poco più di 10', Modena che sta legittimando questo risultato avendo creato indubbiamente più gioco e occasioni da rete. Ambrosino-Massolin coppia che fa faville tra le linee avversarie, molto bene pure Zanimacchia e il reparto difensivo. Reggiana che ha invece finora vissuto su qualche giocata estemporanea; da segnalare, tra i granata, un attivissimo Libutti. 15:56

45'+4' FINE 1° TEMPO. Modena-Reggiana 1-0. Al Braglia, almeno per ora, decide il gol realizzato al 13' da Zampano. Canarini meritatamente avanti, ammoniti lo stesso numero 7 gialloblù e Bonetti (Reggiana).15:54

45' Saranno ben tre i minuti di recupero nel primo tempo di questo 88° derby del Secchia. Al momento la Reggiana non sarebbe comunque aritmeticamente retrocessa, considerando i risultati delle altre partite in contemporanea. 15:50

43' I padroni di casa adesso provano a "respirare" un po', lasciando la manovra agli avversari. La Reggiana ringrazia e ci prova, ma paga nuovamente tante imperfezioni in quelle giocate che potrebbero portare a vere e proprie occasioni o quantomeno tiri verso la porta modenese. 15:49

41' Ambrosino indubbiamente tra i migliori in campo. Il numero 10 del Modena protagonista di giocate tecnicamente sopraffine e molto efficaci: qui salta Girma con una facilità irrisoria, subendo di riflesso fallo dall'avversario. 15:46

39' Prova a crescere la qualità in fase di possesso della Reggiana. L'undici allenato da Bisoli adesso cerca quasi sistematicamente Lambourde, col numero 93 che costringe vari avversari a ricorrere al fallo per limitarne le giocate. 15:44

37' MODENA A UN SOFFIO DAL 2-0. Altra manovra offensiva prolungata dei Canarini, con Massolin sempre grande protagonista nell'inventare per i compagni. In area Pyyhtia non riesce a calciare e allarga a destra, dove Zanimacchia calcia in corsa. Rasoterra potente, palla fuori non di molto. 15:42

35' AMMONITO BONETTI. Massolin è scatenato e qui costringe alla prolungata trattenuta di maglia il numero 43 granata. Bonetti era diffidato, salterà così l'ultima giornata di campionato (contro la Sampdoria).15:40

34' Gioco fermo per un problema a Micai. Il portiere della Reggiana richiede l'intervento del suo staff poiché deve cambiare gli scarpini. Sfida momentaneamente interrotta e situazione che potrebbe incidere sul recupero di questo 1° tempo. 15:39

33' Ambrosino dalla distanza: palla alta. Il numero 10 del Modena recupera palla poco oltre la linea di centrocampo e, con tre falcate, arriva sui 25 metri per poi scaricare un destro potente verso la porta difesa da Micai. C'è la potenza, manca la precisione. 15:38

31' Sempre e soltanto Modena, in questa fase del derby al Braglia. La squadra allenata da Sottil gestisce ritmi, possesso e vantaggio senza alcun patema. Anche perché la pressione senza palla degli ospiti risulta ben poco efficace e coordinata. 15:37

29' Padroni di casa in totale pressione nell'ultimo terzo di campo avversario. Santoro imbuca in area per Pyyhtia, il quale alza una sorta di tiro-cross con poche pretese, che la difesa granata prolunga comunque in calcio d'angolo. 15:34

28' Azione prolungata e avvolgente del Modena, con Massolin punto di riferimento assoluto nel raccordare i reparti e far saltare le linee granata. Zanimacchia tenta la conclusione dalla lunghissima distanza, ma viene murato da un avversario. 15:33

25' PROTESTE REGGIANA. Diversi dei giocatori granata si lamentano con Abisso per un presunto tocco irregolare di Nador nel cuore dell'area modenese. Il direttore di gara, con ampi cenni, fa presente che il difensore ha le braccia ben aderenti al corpo e non vi sono estremi per ravvisare un fallo. 15:30

24' Grande equilibrio in questi primi 24' dell'88° derby del Secchia, al netto del vantaggio modenese siglato da Zampano. Reggiana che non ha sembra aver patito il contraccolpo psicologico del gol subito, e continua nel tentare di imbastire trame offensive. 15:29

22' Libutti molto attivo sull'out di destra, con svariate sovrapposizioni e cross interessanti. In questa occasione, il numero 17 granata si mostra molto intelligente, facendo carambolare palla contro un avversario e ottenendo un buon calcio d'angolo. 15:27

20' A livello storico e prima di oggi, la Reggiana aveva ottenuto 19 clean sheet contro il Modena in Serie B: quello gialloblù era tra i pochi club avversari contro cui i granata vantavano una tradizione importante in termini di imbattibilità della propria porta. 15:26

18' Girma indubbiamente tra i più attivi nell'undici ospite, sebbene la Reggiana paghi comunque qualche sbavatura tecnica nelle giocate effettuate all'interno dell'ultimo terzo di campo. 15:23

16' Tifosi del Modena che hanno rispettato un quarto d'ora di silenzio prima di cominciare a incitare i propri giocatori. Atmosfera un po' surreale al Braglia, considerando l'assenza della tifoseria organizzata granata. 15:22

14' AMMONITO ZAMPANO. Nell'esultare per il gol del vantaggio, il numero 7 gialloblù si toglie la maglia e Abisso deve estrarre il cartellino giallo a termini di regolamento.15:20

13' GOL! MODENA-Reggiana 1-0! Rete di Francesco Zampano! Manovra avvolgente dei Canarini, con Massolin sempre protagonista palla al piede. Imbucata per Zanimacchia, il quale rifinisce in area con un cross morbido. Dove sbuca Zampano per la girata volante di destro che sblocca il risultato.



Guarda la scheda del giocatore Francesco Zampano15:19

11' PALO DI PORTANOVA! Cross spiovente dalla destra di Libutti nel cuore dell'area modenese, con Zanimacchia che resta troppo a guardare il pallone senza curare il taglio dell'avversario. Portanova prende bene posizione e gira di testa verso la porta avversaria: Pezzolato è battuto, ma il legno dice di no ai granata.15:17

10' Reggiana che è reduce da quattro sconfitte di fila in trasferta in questo torneo: per trovare una serie peggiore dei granata in Serie B bisogna tornare al 1976.15:15

8' Possesso palla in ampiezza della Regia, che vuole ovviamente sfruttare la fisicità di Gondo e il talento di un Girma già molto partecipe alla manovra ospite. 15:13

6' SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Gerli non ce la fa a proseguire questa sfida ed è costretto a tornare in panchina, tra gli applausi del Braglia. Al suo posto subentra allora Simone Santoro. 15:11

4' Attenzione a Gerli, che sembra costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema fisico. Il Modena rischia di perdere il suo capitano dopo nemmeno cinque minuti di questo derby del Secchia.15:10

3' RIGORE REVOCATO. Dopo on-field review, Abisso giudica come non punibile l'intervento difensivo di Lusuardi e revoca pertanto il penalty inizialmente assegnato ai padroni di casa. Tra l'incredulità della panchina gialloblù.15:08

1' RIGORE PER IL MODENA! Massolin scatenato nel lavorare palla sulla destra ed entrare in area, per poi accomodare verso De Luca. Quest'ultimo calcia a botta sicura e trova l'opposizione di Lusuardi, giudicata irregolare (tocco di braccio) dal direttore di gara. Abisso viene però richiamato alla on-field review.15:07

1' INIZIA Modena-Reggiana, fischio di Abisso e può cominciare l'88° derby del Secchia. Meteo sereno, temperatura di circa 20° e leggera brezza primaverile qui al Braglia. Calcio d'inizio battuto dai granata. 15:05

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Braglia. A dirigere questo Modena-Reggiana sarà Rosario Abisso (sezione di Palermo), coadiuvato da Pasquale Capaldo (Napoli) e Dario Garzelli (Livorno). IV Ufficiale Niccolò Turrini (Firenze), VAR Niccolò Baroni (Firenze) e AVAR Valerio Marini (Roma).15:02

44 i precedenti giocati al Braglia tra Modena e Reggiana, in tutte le competizioni italiane: l’ultimo fu giocato esattamente un anno fa (1° maggio 2025) in Serie B e venne vinto dai granata 3-2. Tra le mura amiche, i Canarini hanno comunque perso soltanto due delle 20 sfide casalinghe giocate nel campionato cadetto contro la Reggiana.14:46

Mister Bisoli deve fare invece i conti con le squalifiche di Papetti - espulso contro il Palermo nel turno precedente - e Rover, ma conferma il 4-3-2-1 granata. Bertagnoli terzino destro al posto proprio di Papetti, mediana a tre ridisegnata per due terzi, visto che Belardinelli resta in mezzo, coadiuvato oggi però da Girma e Libutti. Lambourde e Portanova sempre a supporto di Gondo.14:46

Mister Sottil conferma il consueto 3-5-2 dei Canarini, dando però spazio dal 1' a giocatori diversi rispetto a quelli che avevano cominciato la precedente giornata di campionato. Nei tre di difesa ecco Nieling quale braccetto di sinistra, mentre Zampano agirà largo a destra nella linea di centrocampo (al posto di Beyuku). Davanti sempre il tandem offensivo Ambrosino-De Luca.14:42

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana risponde invece con un modulo 4-3-2-1 in cui figurano: Micai - Bertagnoli, Lusuardi, Vicari, Bonetti - Girma, Belardinelli, Libutti - Lambourde, Portanova - Gondo. All. Bisoli. A disposizione: Cardinali, Seculin - Bozzolan, Quaranta, Sampirisi, Tripaldelli - Bozhanaj, Charlys, Vallarelli - Fumagalli, Novakovich, Reinhart.14:50

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Pezzolato, Tonoli, Nador, Nieling - Zampano, Massolin, Gerli, Pyyhtia, Zanimacchia - De Luca, Ambrosino. All. Sottil. A disposizione: Bagheria - Adorni, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle - Imputato, Santoro, Sersanti, Wiafe - Colpo, Mendes.14:37

La Reggiana è invece invischiata appieno nella lotta-salvezza, trovandosi al 19° e penultimo posto con 34 punti finora conquistati. Sebbene reduce dall’ottimo pareggio contro il Palermo (1-1) nel turno precedente, i granata hanno patito ben sei sconfitte negli ultimi nove turni. In trasferta, la Regia è peraltro reduce da quattro ko di fila e ha raccolto soltanto 12 punti in 18 partite.14:32

Il Modena occupa il 6° posto provvisorio della classifica, con 52 punti, ed è già aritmeticamente qualificato ai Playoff (quarti di finale). I Canarini non vincono però in campionato da ben 41 giorni (2-1 al Mantova il 21 marzo) e, nelle ultime cinque giornate, hanno raccolto soltanto due punti, a fronte di due pareggi e ben tre ko.14:31

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Modena e Reggiana, gara valida per la Giornata 37 della Serie BKT 2025-26. Si gioca allo stadio Alberto Braglia di Modena.14:31

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp