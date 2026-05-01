PREPARTITA

Padova - Pescara è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Pescara sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 267 Fuorigioco 41 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 51 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 4.9 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 7 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2 30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1 20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1 29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1 19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0 28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1 09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0 22-11-2025 Serie B Virtus Entella-Palermo 1-1 29-11-2025 Serie A Milan-Lazio 1-0 13-12-2025 Serie B Südtirol-Bari 0-0 27-12-2025 Serie B Sampdoria-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Juventus-Lecce 1-1 25-01-2026 Serie A Sassuolo-Cremonese 1-0 08-02-2026 Serie A Bologna-Parma 0-1 21-02-2026 Serie B Calcio Padova-Bari 1-1 04-03-2026 Serie B Juve Stabia-Sampdoria 1-1 20-03-2026 Serie A Genoa-Udinese 0-2 18-04-2026 Serie B Palermo-Cesena 2-0 01-05-2026 Serie B Calcio Padova-Pescara 1-0

Attualmente Padova si trova 13° in classifica con 43 punti (frutto di 11 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte); invece il Pescara si trova 18° in classifica con 34 punti (frutto di 7 vittorie, 13 pareggi e 17 sconfitte).

Padova ha segnato 35 gol e ne ha subiti 46; il Pescara ha segnato 50 gol e ne ha subiti 65.

La partita di andata Pescara - Padova si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa Padova ha fatto 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Carrarese e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Padova ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 1-0 mentre Il Pescara ha incontrato Juve Stabia pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 14 gol.

Padova e Pescara si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 13 volte, il Pescara ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Padova-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pescara ha vinto tre delle ultime sei sfide di Serie BKT contro il Padova (1N, 2P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nei 19 precedenti incontri (7N, 9P). Dopo la sconfitta per 0-1 nel match d'andata, i biancazzurri rischiano ora di perdere entrambe le sfide stagionali contro i biancoscudati in un singolo campionato cadetto per la terza volta nella loro storia, la prima dal 2010/11.

Padova e Pescara hanno pareggiato 2-2 nell'ultimo precedente in Serie BKT giocato in Veneto, il 2 ottobre 2018; in 14 sfide disputate in casa dei biancoscudati nel torneo cadetto, le due squadre hanno pareggiato due incontri consecutivi soltanto una volta, tra il 1984 e il 1990.

Il Padova ha perso sei delle ultime otto partite di Serie BKT (2V) e, dalla 29ª giornata in avanti, nessuna squadra ha subito più sconfitte nel campionato, al pari del Bari (sei).

Il Pescara ha pareggiato le ultime due partite di Serie BKT; in questa stagione, il Delfino ha già registrato una striscia di tre pareggi consecutivi, avvenuta nel mese di ottobre. Secondo le proiezioni dell'Opta Predictor, gli abruzzesi (42.8%) sono la seconda formazione con più probabilità di qualificarsi ai playout al termine di questo campionato, dietro solamente all'Empoli (64.3%).

Il Pescara è la squadra che ha perso più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie BKT: 31, almeno sei in più rispetto a qualsiasi altra formazione nel torneo e più del doppio rispetto al Padova (14).

Mattia Bortolussi è il miglior marcatore del Padova in questo campionato con 10 gol, avendo però trovato la rete in cinque delle sue prime 11 presenze e in sole quattro delle successive 20.

Dal suo debutto in questo campionato il 10 febbraio 2026, Lorenzo Insigne ha partecipato a otto reti in 11 presenze con il Pescara, registrando un coinvolgimento in gol ogni 96 minuti (cinque gol e tre assist in 769 minuti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: