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Padova-Pescara: 1-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Euganeo di Padova
1 Maggio 2026 ore 15:00
Padova
1
Pescara
0
Partita finita
Arbitro: Giuseppe Collu
  1. 90+4' 1-0 Christian Pastina
0'
45'
90'
90'
96'

Dopo un primo tempo a tratti soporifero, nella seconda frazione il Pescara fa la partita con un palo e un rigore fallito ma non basta: decide sul finale il primo gol in Serie B di Pastina.

Terza vittoria consecutiva in casa per il Padova, che con questo risultato è matematicamente salvo.

Il Pescara è appeso a un filo: deve vincere all'ultima giornata contro lo Spezia e sperare nei passi falsi di Bari ed Entella.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo e ultimo turno della regular season di Serie B. 17:08

  2. 90'+7'

    FINE PARTITA: PADOVA-PESCARA 1-0. Decide allo scadere Pastina. 17:03

  3. 90'+7'

    CARTELLINO GIALLO PER IL PESCARA. Ammonito Merola. 17:03

  4. 90'+4'

    GOL! PADOVA-Pescara 1-0. Rete di Pastina. Una deviazione di testa da cross da calcio d'angolo libera il mancino potentissimo di Pastina. 17:02

  6. 90'+4'

    Silva insidioso in area, ma Capellini devia in angolo. 17:00

  7. 90'+1'

    Cinque minuti di recupero. 16:57

  8. 90'

    CARTELLINO GIALLO PER IL PESCARA. Ammonito Insigne per un fallo su Seghetti. 16:56

  9. 88'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Valzania, dentro Merola. 16:54

  10. 86'

    Sinistro centrale di Olzer.16:53

  12. 85'

    Intervento di Saio da un lato del campo, sul ribaltamento di fronte è Sorrentino a parare su Insigne. 16:52

  13. 83'

    SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Favale, dentro Silva. 16:53

  14. 83'

    SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Capelli, dentro Ghiglione. 16:52

  15. 82'

    Chiusura di Pastina su Insigne, altro angolo per il Pescara e Padova in difficoltà. 16:48

  16. 80'

    RIGORE PARATO! Grande parata di Sorrentino sul destro a mezza altezza di Russo dal dischetto. 16:47

  18. 79'

    CARTELLINO GIALLO PER IL PADOVA. Ammonito Villa per il fallo su Russo. 16:45

  19. 79'

    RIGORE PER IL PESCARA! Villa commette fallo su Russo in area. 16:45

  20. 74'

    SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Bortolussi, dentro Di Mariano. 16:40

  21. 71'

    Olzer si accentra e conclude con deviazione: Sorrentino risponde presente. 16:38

  22. 69'

    OCCASIONE PESCARA! Destro in diagonale di Brugman, palla a fil di palo. 16:35

  24. 68'

    Sinistro potente di Cagnano, è attento Sorrentino. 16:34

  25. 66'

    SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Fusi, dentro Di Maggio. 16:31

  26. 65'

    SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Caprari, dentro Seghetti. 16:31

  27. 64'

    OCCASIONE PESCARA! Gran destro di Letizia sul palo esterno. 16:31

  28. 64'

    Bella palla di Insigne per Cagnano, il cui cross è deviato in angolo. 16:30

  30. 63'

    CARTELLINO GIALLO PER IL PADOVA. Ammonito Belli per un fallo su Insigne. 16:29

  31. 63'

    Sinistro strozzato di Capelli sul fondo. 16:29

  32. 62'

    Botta potentissima di Valzania dal limite, palla sul fondo. 16:28

  33. 60'

    Cross di Caligara da sinistra, Olzer di testa non impensierisce Sorrentino. 16:27

  34. 59'

    Fusi prova a calciare ma colpisce Varas, che era sulla traiettoria. 16:25

  36. 55'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Meazzi, dentro Olzer. 16:21

  37. 55'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Fanne, dentro Caligara. 16:21

  38. 50'

    Angolo Padova, Capelli con il destro: blocca Saio. 16:16

  39. 49'

    Varas raccoglie in area e conclude, Valzania devia in angolo. 16:15

  40. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI PADOVA-PESCARA. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 16:12

  42. Le due squadre stanno tornando in campo. 16:06

  43. Primo tempo che si spegne alla distanza, dopo una buona partenza da parte di entrambe le squadre. Nessuna occasione da gol da segnalare. Costretto al cambio Di Nardo per un infortunio. 15:54

  44. 45'+3'

    FINE PRIMO TEMPO: PADOVA-PESCARA 0-0. Prima frazione bloccata. 15:52

  45. 45'+2'

    CARTELLINO GIALLO PER IL PADOVA. Ammonito Fusi. 15:51

  46. 45'

    Due minuti di recupero.15:50

  48. 42'

    CARTELLINO GIALLO PER IL PESCARA. Ammonito Cagnano per un fallo su Varas. 15:47

  49. 41'

    Cross del solito Varas diretto a Fusi, che non ci arriva. 15:45

  50. 39'

    Varas, circondato da quattro avversari, perde palla sulla trequarti. 15:43

  51. 37'

    Insiste il Padova, primo calcio d'angolo per i padroni di casa. 15:41

  52. 32'

    Crisetig cerca la verticalizzazione per Bortolussi, ottima chiusura di Bettella. 15:36

  54. 26'

    Primo squillo di Valzania con un destro dal limite sul fondo. 15:30

  55. 21'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori l'infortunato Di Nardo, dentro Russo.15:25

  56. 20'

    Sinistro di Caprari, trattiene a terra Saio. 15:25

  57. 17'

    Staff medico in campo per Di Nardo. 15:21

  58. 15'

    Ci prova Caprari, murato. 15:19

  60. 13'

    Bella partita, Varas con il sinistro spedisce alto sopra la traversa. 15:17

  61. 12'

    Il Pescara costruisce nello stretto e verticalizza, calcio d'angolo. 15:16

  62. 8'

    Tiro-cross di Caprari, tutto facile per Saio. 15:12

  63. 4'

    Bel tiro di Fusi da fuori, risponde Saio. 15:08

  64. 3'

    Cross di Fanne smorzato, trattiene Sorrentino senza problemi. 15:07

  66. Avvio sprint per gli abruzzesi, subito calcio d'angolo. 15:05

  67. INIZIA PADOVA-PESCARA. Prima palla per gli ospiti. 15:04

  68. 4-3-2-1 per il Pescara: Saio - Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano - Fanne, Brugman, Valzania - Meazzi, Insigne - Di Nardo. 14:58

  69. 3-5-2 per il Padova: Sorrentino - Belli, Villa, Pastina - Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Favale - Bortolussi, Caprari. 14:57

  70. Orecchio incollato ai risultati dagli altri campi anche per il Pescara, che condivide gli stessi punti di Bari e Reggiana nelle zone bassissime della classifica. 14:45

  72. Con una vittoria il Padova sarebbe matematicamente salvo. Potrebbe bastare anche un pareggio, ma in tal caso bisogna guardare anche alle altre squadre. 14:43

  73. Delicato e atteso scontro salvezza all'Euganeo. 14:42

  74. Benvenuti alla diretta del match tra Padova e Pescara, valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. 14:40

  76. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Euganeo
    Città: Padova
    Capienza: 32420 spettatori14:40

    Euganeo

Formazioni Padova - Pescara

Padova
Pescara
TITOLARI PADOVA
PANCHINA PADOVA
ALLENATORE PADOVA
  • Roberto Breda
TITOLARI PESCARA
PANCHINA PESCARA
ALLENATORE PESCARA
  • Giorgio Gorgone
PREPARTITA

Padova - Pescara è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.
Arbitro di Padova - Pescara sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Giuseppe Collu

Statistiche Stagionali
Partite dirette12
Falli fischiati267
Fuorigioco41
Rigori assegnati5
Ammonizioni51
Espulsioni2
Cartellini per partita4.5
Falli per cartellino4.9

Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 12 partite
  • Serie B: 7 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2
30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1
20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1
29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1
19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0
28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1
09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0
22-11-2025 Serie B Virtus Entella-Palermo 1-1
29-11-2025 Serie A Milan-Lazio 1-0
13-12-2025 Serie B Südtirol-Bari 0-0
27-12-2025 Serie B Sampdoria-Reggiana 2-1
03-01-2026 Serie A Juventus-Lecce 1-1
25-01-2026 Serie A Sassuolo-Cremonese 1-0
08-02-2026 Serie A Bologna-Parma 0-1
21-02-2026 Serie B Calcio Padova-Bari 1-1
04-03-2026 Serie B Juve Stabia-Sampdoria 1-1
20-03-2026 Serie A Genoa-Udinese 0-2
18-04-2026 Serie B Palermo-Cesena 2-0
01-05-2026 Serie B Calcio Padova-Pescara 1-0

Attualmente Padova si trova 13° in classifica con 43 punti (frutto di 11 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte); invece il Pescara si trova 18° in classifica con 34 punti (frutto di 7 vittorie, 13 pareggi e 17 sconfitte).
Padova ha segnato 35 gol e ne ha subiti 46; il Pescara ha segnato 50 gol e ne ha subiti 65.
La partita di andata Pescara - Padova si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa Padova ha fatto 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte).
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Carrarese e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Padova ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 1-0 mentre Il Pescara ha incontrato Juve Stabia pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 14 gol.

Padova e Pescara si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 13 volte, il Pescara ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Padova-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Pescara ha vinto tre delle ultime sei sfide di Serie BKT contro il Padova (1N, 2P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nei 19 precedenti incontri (7N, 9P). Dopo la sconfitta per 0-1 nel match d'andata, i biancazzurri rischiano ora di perdere entrambe le sfide stagionali contro i biancoscudati in un singolo campionato cadetto per la terza volta nella loro storia, la prima dal 2010/11.
  • Padova e Pescara hanno pareggiato 2-2 nell'ultimo precedente in Serie BKT giocato in Veneto, il 2 ottobre 2018; in 14 sfide disputate in casa dei biancoscudati nel torneo cadetto, le due squadre hanno pareggiato due incontri consecutivi soltanto una volta, tra il 1984 e il 1990.
  • Il Padova ha perso sei delle ultime otto partite di Serie BKT (2V) e, dalla 29ª giornata in avanti, nessuna squadra ha subito più sconfitte nel campionato, al pari del Bari (sei).
  • Il Pescara ha pareggiato le ultime due partite di Serie BKT; in questa stagione, il Delfino ha già registrato una striscia di tre pareggi consecutivi, avvenuta nel mese di ottobre. Secondo le proiezioni dell'Opta Predictor, gli abruzzesi (42.8%) sono la seconda formazione con più probabilità di qualificarsi ai playout al termine di questo campionato, dietro solamente all'Empoli (64.3%).
  • Il Pescara è la squadra che ha perso più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie BKT: 31, almeno sei in più rispetto a qualsiasi altra formazione nel torneo e più del doppio rispetto al Padova (14).
  • Mattia Bortolussi è il miglior marcatore del Padova in questo campionato con 10 gol, avendo però trovato la rete in cinque delle sue prime 11 presenze e in sole quattro delle successive 20.
  • Dal suo debutto in questo campionato il 10 febbraio 2026, Lorenzo Insigne ha partecipato a otto reti in 11 presenze con il Pescara, registrando un coinvolgimento in gol ogni 96 minuti (cinque gol e tre assist in 769 minuti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PadovaPescara
Partite giocate3636
Numero di partite vinte107
Numero di partite perse1616
Numero di partite pareggiate1013
Gol totali segnati3450
Gol totali subiti4664
Media gol subiti per partita1.31.8
Percentuale possesso palla48.150.1
Numero totale di passaggi1427313649
Numero totale di passaggi riusciti1123010901
Tiri nello specchio della porta129179
Percentuale di tiri in porta45.945.1
Numero totale di cross590581
Numero medio di cross riusciti145139
Duelli per partita vinti18711850
Duelli per partita persi18561884
Corner subiti204200
Corner guadagnati147186
Numero di punizioni a favore490523
Numero di punizioni concesse533564
Tackle totali634551
Percentuale di successo nei tackle59.060.6
Fuorigiochi totali6164
Numero totale di cartellini gialli8577
Numero totale di cartellini rossi34

Padova - Pescara Live

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Classifica SERIE B

  1. Venezia79
  2. Frosinone78
  3. Monza75
  4. Palermo72
  5. Catanzaro59
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo24
  2. Andrea Adorante17
  3. Antonio Di Nardo14
  4. Farès Ghedjemis14
  5. Stiven Shpendi13
MOSTRA COMPLETA

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