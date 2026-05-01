Vince in rimonta il Palermo al termine di un match giocato su bassi ritmi ma ricco di occasioni. Ospiti che chiudono la prima frazione in vantaggio grazie alla doppietta di Pittarello (nel mezzo il momentaneo pareggio di Johnsen). Nel secondo tempo però i rosanero mettono la freccia e si prendono i tre punti grazie all'autogol di Nuamah e il rigore di Pohjanpalo nel finale.
Nel prossimo turno, ultimo della stagione regolare, il Palermo farà visita al Venezia mentre il Catanzaro ospiterà il Bari.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match. Arrivederci ai prossimi appuntamenti del campionato di Serie B.17:07
90'+7'
Finisce qui! Palermo-Catanzaro 3-2.17:03
90'+6'
Calcio di punizione per il Catanzaro. Ultima occasione per gli ospiti che occupano l'area di rigore rosanero.17:03
90'+3'
Forcing del Catanzaro a caccia del gol del pareggio.16:59
90'+1'
Sei minuti di recupero.16:58
88'
Sostituzione Palermo, dentro Gomes per Giovane.16:54
88'
Sostituzione per il Catanzaro, dentro Bashi per Antonini.16:54
87'
Sostituzione per il Catanzaro, dentro Cassandro per Frosinini.16:53
86'
GOL! PALERMO-Catanzaro 3-2! Rete di Pohjanpalo. Destro secco sotto la traversa per l'attaccante rosanero che supera Pigliacelli e fissa il 3-2.
Calcio di rigore per il Palermo! Nessun dubbio per Allegretta che dopo aver rivisto le immagini comanda la massima punizione.17:00
83'
Check in corso per un possibile calcio di rigore per il Palermo. Possibile tocco di mano di Frosinini sugli sviluppi di un duello aereo con Peda.16:59
80'
Dieci minuti al termine. Ritmo ora decisamente più basso ma squadre sempre potenzialmente pericolose in fase di possesso.16:46
78'
Calcio di punizione battuto da Pontisso. Joronen si tuffa ma sfera che termina di poco sopra la traversa.16:44
77'
Cartellino giallo per Johnsen autore di un intervento falloso su Favasuli.16:43
76'
Lancio di Pontisso per Koffi che supera il diretto avversario in velocità e crossa a centro area da posizione defilata. Azione che però termina con un nulla di fatto.16:42
74'
Sugli sviluppi del calcio piazzato, colpo di testa di Pontisso che termina sopra la traversa.16:40
73'
Calcio di punizione guadagnato da Rispoli. Salgono le torri del Catanzaro.16:39
71'
Altro cambio per il Catanzaro, spazio per Rispoli al posto di Oudin.16:37
71'
Sostituzione per il Catanzaro, dentro Koffi per Di Francesco.16:37
70'
Discesa di Augello sulla fascia sinistra. L'esterno però si allunga troppo il pallone e manca l'appuntamento con il cross.16:36
69'
Sostituzione per il Palermo, spazio per Peda al posto dell'infortunato Magnani.16:35
68'
Problemi per Magnani che rimane a terra dolorante. Gioco fermo.16:34
67'
Oudin vince un doppio rimpallo e si presenta palla al piede a pochi metri da Joronen. Il suo mancino è però troppo centrale per impensierire l'estremo difensore di casa.16:34
67'
Traversone di Jack che spiove in area di rigore. Pittarello devia di testa ma non inquadra lo specchio della porta.16:33
65'
Break centrale di Pontisso che pilota palla centralmente e poi cerca l'imbucata per Pittarello. Si salva la difesa rosanero che intercetta.16:32
63'
Cambio per il Palermo, entra Vasic ed esce Gyasi.16:30
63'
Sostituzione per il Palermo, spazio per Bereszynski al posto di Bani.16:29
62'
Cross di Alesi, la difesa rosanero ribatte al limite dell'area. Sulla sfera arriva Di Francesco che calcia in porta trovando però una deviazione in corner.16:29
61'
Sostituzione per il Catanzaro, entra Alesi al posto di Nuamah.16:27
60'
Doppia occasione per il Palermo! Prima è Giovane a calciare su Pigliacelli a colpo sicuro da pochi passi. Sugli sviluppi dell'azione è Pohjanpalo a mancare la deviazione decisiva sempre a distanza ravvicinata.16:27
59'
Corner di Ranocchia che spiove sul secondo palo. Magnani cade sugli sviluppi di un contrasto con Frosinini ma gioco che riprende con una rimessa laterale rosanero.16:25
56'
Occasione Catanzaro! Pittarello entra in area e calcia di sinistro. Joronen devia in uscita bassa. Corner per il Catanzaro.16:23
54'
GOL! PALERMO-Catanzaro 2-2! Autogol di Nuamah. Johnsen entra in area, calcia in porta e supera Pigliacelli. Di Francesco intercetta sulla linea ma spedisce sull'accorrente Nuamah che devia verso la propria porta.16:21
51'
Lancio in profondità per Pittarello, Bani anticipa l'attaccante avversario ma è costretto a concedere una rimessa laterale.16:17
49'
Pittarello riceve palla spalle alla porta e guadagna un calcio di punizione in zona mediana. Molto attivo l'attaccante ospite e non solo nell'area di rigore avversaria.16:16
46'
Spunto di Favasuli che si libera in area di rigore e calcia da posizione defilata. Joronen, di piede, devia in corner.16:13
46'
Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dal Palermo.16:14
45'
Sostituzione nel Palermo, dentro Augello al posto di Pierozzi.16:12
Termina con gli ospiti in vantaggio un primo tempo divertente e giocato su buoni ritmi. Per il Catanzaro doppietta di Pittarello, nel mezzo il momentaneo pareggio dei rosanero ad opera di Johnsen.15:53
45'+3'
Finisce il primo tempo. Palermo-Catanzaro 1-2.15:52
45'+2'
Cartellino giallo a Gyasi, autore di un fallo tattico in mezzo al campo.15:52
45'
Due minuti di recupero.15:50
43'
Sugli sviluppi della rimessa laterale conclusione mancina dello stesso Gyasi da dentro l'area. Pallone che termina abbondantemente sopra la traversa.15:48
43'
Rimessa laterale guadagnata da Gyasi in zona offensiva. Dopo alcuni minuti complicati riprende campo il Palermo.15:47
40'
Cinque minuti al termine del primo tempo. Comanda il Catanzaro per 2-1.15:44
37'
Favasuli si presenta davanti a Joronen e calcia sul palo. Gioco però interrotto per il fuorigioco dell'esterno dei calabresi.15:41
36'
Gestione del possesso palla ora da parte del Catanzaro che cerca di gestire il ritmo della gara.15:40
32'
GOL! Palermo-CATANZARO 1-2! Rete di Pittarello. Cross di Di Francesco dalla sinistra. Pittarello si coordina e calcia di prima intenzione trovando la seconda gioia personale.
Subito azione pericolosa da parte del Palermo che entra nell'area avversaria con parecchi uomini. Gioco però interrotto per una posizione di fuorigioco.15:07
Inizia il match! Primo pallone giocato dal Catanzaro.15:05
Come dicevamo, medesimo schieramento tattico per Aquilani che propone Pittarello punta centrale con Nuamah e Oudin a supporto. A centrocampo Pontisso e Pompetti agiranno davanti ad un pacchetto arretrato guidato da Antonini.14:26
Inzaghi opta per un po’ di turnover e dietro il confermato Pohjanpalo schiera la coppia formata da Gyasi e Johnsen; in mediana regia affidata a Ranocchia mentre davanti a Joronen, nel consueto reparto a tre, spazio per Magnani e Veroli ai lati di Bani.14:23
Il Catanzaro risponde col medesimo modulo tattico: Pigliacelli - Frosinini, Antonini, F. Jack - Favasuli, Pontisso, Pompetti, Di Francesco - Nuamah, Oudin - Pittarello.14:21
Formazioni ufficiali e Palermo in campo col 3-4-2-1: Joronen – Magnani, Bani, Veroli – Pierozzi, Giovane, Ranocchia, Rui Modesto – Gyasi, Johnsen – Pohjanpalo.14:17
Sfida tra la quarta (Palermo) e la quinta (Catanzaro) forza del campionato, entrambe le formazioni inoltre sono già certe, così come il Modena, della qualificazione ai playoff promozione.12:16
Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Palermo e Catanzaro, match valido per la 37a giornata del campionato di Serie B.14:33
Palermo - Catanzaro è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Catanzaro sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.
Claudio Giuseppe Allegretta
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie B: 16 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Venezia-Mantova 4-0
24-08-2025
Serie B
Catanzaro-Südtirol 1-1
14-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Mantova 1-0
28-09-2025
Serie B
Modena-Pescara 2-1
04-10-2025
Serie B
Avellino-Mantova 0-0
26-10-2025
Serie B
Calcio Padova-Juve Stabia 2-2
08-11-2025
Serie B
Venezia-Sampdoria 3-1
30-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Monza 2-2
13-12-2025
Serie B
Reggiana-Calcio Padova 1-2
10-01-2026
Serie B
Carrarese-Bari 1-0
25-01-2026
Serie B
Südtirol-Calcio Padova 3-0
10-02-2026
Serie B
Reggiana-Mantova 1-0
27-02-2026
Serie B
Monza-Virtus Entella 2-0
15-03-2026
Serie B
Südtirol-Pescara 0-0
06-04-2026
Serie B
Cesena-Südtirol 1-1
14-04-2026
Serie B
Catanzaro-Modena 2-2
01-05-2026
Serie B
Palermo-Catanzaro 3-2
Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 72 punti (frutto di 20 vittorie, 12 pareggi e 5 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte). Il Palermo ha segnato 61 gol e ne ha subiti 31; il Catanzaro ha segnato 60 gol e ne ha subiti 48. La partita di andata Catanzaro - Palermo si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa il Palermo ha fatto 46 punti (14 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Reggiana e il Catanzaro ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, Juve Stabia e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro vincendo 3-2 mentre Il Catanzaro ha incontrato lo Spezia vincendo 4-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 24 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Filippo Pittarello con 12 gol.
Palermo e Catanzaro si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 11 volte, il Catanzaro ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Palermo-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo l'1-0 nel match d'andata, il Catanzaro potrebbe vincere entrambi i match stagionali contro il Palermo per la prima volta nella propria storia in Serie BKT. In generale, il bilancio dei 35 precedenti tra le due formazioni nella competizione è in perfetto equilibrio, con 11 successi per parte e 13 pareggi.
Dopo essere rimasto imbattuto in ciascuno dei primi 15 confronti casalinghi contro il Catanzaro in Serie BKT (8V, 7N), il Palermo ha perso i due più recenti, entrambi per 1-2 (l'1 dicembre 2023 e il 15 dicembre 2024).
Dopo l'1-1 contro la Reggiana nell'ultimo turno di campionato, il Palermo potrebbe pareggiare due match di fila in Serie BKT per la prima volta da settembre (1-1 contro il Cesena e 0-0 contro il Venezia in quel caso).
Da inizio novembre, il Palermo è rimasto imbattuto in match casalinghi vincendone 11 su 12, con un parziale complessivo di 30-5; nel periodo, solo il Venezia (36) ha fatto più punti in casa rispetto ai rosanero nel torneo cadetto (34).
Dopo quattro pareggi e una sconfitta, il Catanzaro è tornato al successo nell'ultimo turno di campionato contro lo Spezia (4-2) e potrebbe vincere due match di fila in cadetteria per la prima volta da marzo (3-2 contro l'Empoli e 3-1 contro il Padova in quel caso).
Il Catanzaro ha pareggiato tre delle ultime cinque trasferte in Serie BKT (1V, 1P): tanti pari quanti ne aveva registrati in tutte le precedenti 13 gare stagionali lontano da casa nel torneo (5V, 5P).
Sfida tra due delle tre formazioni che hanno segnato più reti al termine di sequenze su azione da almeno 10 passaggi in questa Serie BKT: sette il Palermo (al pari del Monza) e sei il Catanzaro.
Solo il Frosinone (26) ha segnato più reti di Palermo (23) e Catanzaro (22) da sviluppo di palla inattiva in questa Serie BKT. Tuttavia, mentre i rosanero ne hanno concessi solo nove ai propri avversari in queste situazioni di gioco (3° - hanno fatto meglio solo il Venezia con cinque e il Frosinone con otto), i giallorossi ne hanno subiti ben 21 (4° dato più alto del torneo - peggio solo i 27 della Virtus Entella, i 25 dello Spezia e i 23 dell'Empoli).
Dennis Johnsen è a secco di gol in questo campionato (11 presenze) e non ha mai chiuso una stagione di Serie BKT senza andare a bersaglio (17 gol in quattro edizioni del torneo disputate in carriera); il Catanzaro è la sua avversaria preferita in cadetteria, avendo messo a segno tre reti contro i giallorossi nella competizione, inclusa la seconda delle sue due marcature multiple (l'8 marzo 2025, doppietta con la Cremonese, 4-0).
Il Catanzaro è, insieme al Frosinone (due), solo una delle due formazioni con almeno due calciatori in doppia cifra di reti nella Serie BKT in corso: Pietro Iemmello (10) e Filippo Pittarello (10).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: