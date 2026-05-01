Inzaghi opta per un po’ di turnover e dietro il confermato Pohjanpalo schiera la coppia formata da Gyasi e Johnsen; in mediana regia affidata a Ranocchia mentre davanti a Joronen, nel consueto reparto a tre, spazio per Magnani e Veroli ai lati di Bani.14:23

PREPARTITA

Palermo - Catanzaro è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Catanzaro sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie B: 16 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0 24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1 14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0 28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1 04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0 26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2 08-11-2025 Serie B Venezia-Sampdoria 3-1 30-11-2025 Serie B Juve Stabia-Monza 2-2 13-12-2025 Serie B Reggiana-Calcio Padova 1-2 10-01-2026 Serie B Carrarese-Bari 1-0 25-01-2026 Serie B Südtirol-Calcio Padova 3-0 10-02-2026 Serie B Reggiana-Mantova 1-0 27-02-2026 Serie B Monza-Virtus Entella 2-0 15-03-2026 Serie B Südtirol-Pescara 0-0 06-04-2026 Serie B Cesena-Südtirol 1-1 14-04-2026 Serie B Catanzaro-Modena 2-2 01-05-2026 Serie B Palermo-Catanzaro 3-2

Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 72 punti (frutto di 20 vittorie, 12 pareggi e 5 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 61 gol e ne ha subiti 31; il Catanzaro ha segnato 60 gol e ne ha subiti 48.

La partita di andata Catanzaro - Palermo si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa il Palermo ha fatto 46 punti (14 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Reggiana e il Catanzaro ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, Juve Stabia e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro vincendo 3-2 mentre Il Catanzaro ha incontrato lo Spezia vincendo 4-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 24 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Filippo Pittarello con 12 gol.

Palermo e Catanzaro si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 11 volte, il Catanzaro ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Palermo-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo l'1-0 nel match d'andata, il Catanzaro potrebbe vincere entrambi i match stagionali contro il Palermo per la prima volta nella propria storia in Serie BKT. In generale, il bilancio dei 35 precedenti tra le due formazioni nella competizione è in perfetto equilibrio, con 11 successi per parte e 13 pareggi.

Dopo essere rimasto imbattuto in ciascuno dei primi 15 confronti casalinghi contro il Catanzaro in Serie BKT (8V, 7N), il Palermo ha perso i due più recenti, entrambi per 1-2 (l'1 dicembre 2023 e il 15 dicembre 2024).

Dopo l'1-1 contro la Reggiana nell'ultimo turno di campionato, il Palermo potrebbe pareggiare due match di fila in Serie BKT per la prima volta da settembre (1-1 contro il Cesena e 0-0 contro il Venezia in quel caso).

Da inizio novembre, il Palermo è rimasto imbattuto in match casalinghi vincendone 11 su 12, con un parziale complessivo di 30-5; nel periodo, solo il Venezia (36) ha fatto più punti in casa rispetto ai rosanero nel torneo cadetto (34).

Dopo quattro pareggi e una sconfitta, il Catanzaro è tornato al successo nell'ultimo turno di campionato contro lo Spezia (4-2) e potrebbe vincere due match di fila in cadetteria per la prima volta da marzo (3-2 contro l'Empoli e 3-1 contro il Padova in quel caso).

Il Catanzaro ha pareggiato tre delle ultime cinque trasferte in Serie BKT (1V, 1P): tanti pari quanti ne aveva registrati in tutte le precedenti 13 gare stagionali lontano da casa nel torneo (5V, 5P).

Sfida tra due delle tre formazioni che hanno segnato più reti al termine di sequenze su azione da almeno 10 passaggi in questa Serie BKT: sette il Palermo (al pari del Monza) e sei il Catanzaro.

Solo il Frosinone (26) ha segnato più reti di Palermo (23) e Catanzaro (22) da sviluppo di palla inattiva in questa Serie BKT. Tuttavia, mentre i rosanero ne hanno concessi solo nove ai propri avversari in queste situazioni di gioco (3° - hanno fatto meglio solo il Venezia con cinque e il Frosinone con otto), i giallorossi ne hanno subiti ben 21 (4° dato più alto del torneo - peggio solo i 27 della Virtus Entella, i 25 dello Spezia e i 23 dell'Empoli).

Dennis Johnsen è a secco di gol in questo campionato (11 presenze) e non ha mai chiuso una stagione di Serie BKT senza andare a bersaglio (17 gol in quattro edizioni del torneo disputate in carriera); il Catanzaro è la sua avversaria preferita in cadetteria, avendo messo a segno tre reti contro i giallorossi nella competizione, inclusa la seconda delle sue due marcature multiple (l'8 marzo 2025, doppietta con la Cremonese, 4-0).

Il Catanzaro è, insieme al Frosinone (due), solo una delle due formazioni con almeno due calciatori in doppia cifra di reti nella Serie BKT in corso: Pietro Iemmello (10) e Filippo Pittarello (10).



Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: