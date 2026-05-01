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Sampdoria-Sudtirol: 1-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Luigi Ferraris di Genova
1 Maggio 2026 ore 15:00
Sampdoria
1
Sudtirol
0
Partita finita
Arbitro: Matteo Marchetti
  1. 31' 1-0 Oliver Abildgaard
0'
45'
90'
90'
98'

La Sampdoria piega 1-0 il Sudtirol e ottiene la salvezza. Rete decisiva segnata da Abildgaard al 31' su assist di Brunori. Martinelli salva su Odogwu al minuto 89.

Nel prossimo turno di Serie B per la Sampdoria impegno in trasferta sul campo della Reggiana, il Sudtirol affronterà in casa la Juve Stabia.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Sampdoria-Sudtirol, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:09

  2. 90'+8'

    Fine partita! SAMPDORIA-SUDTIROL 1-0 (31' Abildgaard).17:05

  3. 90'+6'

    Calcio da fermo battuto da Verdi, Odogwu di testa non riesce a indirizzare verso la porta.17:03

  4. 90'+3'

    Ammonito CONTI per gioco scorretto su Crnigoj.16:59

  5. 90'+2'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Pierini esce Begic.16:58

  7. 90'+1'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Coda esce Brunori.16:57

  8. 89'

    OCCASIONE SUDTIROL! Odogwu in area calcia di sinistro, Martinelli è all'altezza della situazione e nega il gol agli ospiti. 16:57

  9. 87'

    Il Sudtirol in avanti alla ricerca del rete del pareggio. 16:55

  10. 84'

    Problema alla schiena per Viti, gioco fermo e staff medico della Sampdoria in campo. 16:51

  11. 82'

    Sostituzione SUDTIROL: entra Odogwu esce Molina.16:49

  13. 82'

    Sostituzione SUDTIROL: entra Tonin esce Merkaj.16:48

  14. 80'

    Merkaj lotta ma commette fallo in attacco, nulla di fatto per il Sudtirol. 16:47

  15. 78'

    Guizzo di Begic, cross al centro: Brunori non arriva sulla palla. 16:46

  16. 77'

    Sostituzione SUDTIROL: entra Federico Davi esce El Kaouakibi.16:44

  17. 74'

    Henderson esce dal campo acciaccato dopo un contrasto a metà campo. 16:41

  19. 74'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Conti esce Henderson.16:40

  20. 72'

    Begic ci prova dal limite dell'area, tiro fuori misura. 16:39

  21. 69'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Cicconi esce Cherubini.16:35

  22. 69'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Hadzikadunic esce Palma.16:35

  23. 68'

    In arrivo anche le prime mosse dalla panchina di Lombardo.16:34

  25. 65'

    Crnigoj, servito in area da Merkaj, conclude verso la porta debolmente. 16:32

  26. 64'

    Tiro centrale di Cherubini, Adamonis rischia ma blocca in due tempi.16:31

  27. 62'

    Ammonito CRNIGOJ per gioco scorretto su Henderson.16:29

  28. 61'

    Sostituzione SUDTIROL: entra Crnigoj esce Tronchin.16:27

  29. 61'

    Sostituzione SUDTIROL: entra Verdi esce Zedadka.16:27

  31. 59'

    Crampi per Zedadka, sanitari in campo per le cure del caso. 16:27

  32. 56'

    OCCASIONE SAMPDORIA! Begic trova un varco in area, tiro deviato, Adamonis c'è. 16:24

  33. 53'

    Ammonito PALMA per comportamento non regolamentare.16:20

  34. 50'

    Abildgaard mette al centro, spazza El Kaouakibi.16:17

  35. 47'

    Sudtirol pericoloso su palla inattiva: colpo di testa di Pietrangeli, parata in tuffo di Martinelli.16:14

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di SAMPDORIA-SUDTIROL!16:12

  38. La Sampdoria conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 31', in gol Abildgaard di testa su assist di Brunori. 15:54

  39. 45'+1'

    Fine primo tempo: SAMPDORIA-SUDTIROL 1-0! In gol Abildgaard.15:52

  40. 45'

    OCCASIONE SAMPDORIA! Opportunità in contropiede per Begic, Adamonis risponde presente, poi Brunori viene murato dalla difesa.15:52

  41. 43'

    El Kaouakibi avanza e calcia di destro da fuori area, pallone largo. 15:47

  43. 41'

    Spunto sulla corsia di sinistra di Zedadka, allontana Ricci. 15:46

  44. 37'

    Possesso gestito dalla Sampdoria, lunga serie di passaggi.15:43

  45. 34'

    La Sampdoria resta in avanti anche dopo la rete del vantaggio di Abildgaard.15:38

  46. 31'

    GOL! SAMPDORIA-Sudtirol 1-0! Rete di Abildgaard. Calcio piazzato battuto da Brunori, Abildgaard di testa batte Adamonis.

    Guarda la scheda del giocatore Oliver Abildgaard15:37

    Oliver Abildgaard
  47. 30'

    Ammonito MOLINA per gioco scorretto su Cherubini.15:35

  49. 27'

    Molina di tacco prolunga per Tait, intercetta Giordano. 15:32

  50. 24'

    Espulso per eccesso di proteste un componente della panchina del Sudtirol. 15:29

  51. 22'

    Nervosismo in campo dopo un intervento in scivolata di Tronchin su Cherubini. 15:27

  52. 19'

    Proteste della Sampdoria per un presunto tocco di braccio in area, l'arbitro fa cenno di proseguire. 15:24

  53. 16'

    Pecorino a terra dolorante dopo un contrasto con Palma, gioco fermo. 15:21

  55. 13'

    Punizione dalla trequarti per il Sudtirol, c'è un fallo su Zedadka. 15:18

  56. 10'

    OCCASIONE SAMPDORIA! Cross di Begic, controllo e tiro verso la porta di Palma, pallone alto non di molto. 15:15

  57. 7'

    Cherubini non trova spazio sulla fascia sinistra, chiuso da Veseli. 15:12

  58. 4'

    Corner di Ricci, deviazione di Palma, pallone oltre il montante.15:09

  59. 1'

    Inizio primo tempo di SAMPDORIA-SUDTIROL! Dirige la partita l'arbitro Marchetti.15:05

  61. Le scelte di Castori: Pecorino e Merkaj in avanti, Odogwu e Casiraghi partono dalla panchina. Molina e Simone Davi gli esterni, a metà campo spazio a Tronchin.15:44

  62. Le scelte di Lombardo: in avanti il tridente con Brunori, Begic e Cherubini. Coda in panchina. Di Pardo e Giordano sulle fasce, Abildgaard schierato a metà campo.14:18

  63. Panchina SUDTIROL: Borra, Mancini, Tonin, Martini, Odogwu, Masiello, Crnigoj, Verdi, Federico Davi, Casiraghi.15:44

  64. Panchina SAMPDORIA: Ghidotti, Ferrari, Riccio, Depaoli, Soleri, Esposito, Hadzikadunic, Pierini, Pafundi, Conti, Cicconi, Coda.14:20

  65. Formazione SUDTIROL (3-5-2): Adamonis - El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli - Molina, Tait, Tronchin, Zedadka, Simone Davi - Merkaj, Pecorino.15:44

  67. Formazione SAMPDORIA (4-3-3): Martinelli - Di Pardo, Palma, Viti, Giordano - Henderson, Ricci, Abildgaard - Begic, Brunori, Cherubini.14:13

  68. Manca poco all'inizio di Sampdoria-Sudtirol. Squadre divise da un solo punto in classifica.14:13

  69. Benvenuti alla diretta della partita della 37^ giornata di Serie B, si affrontano Sampdoria e Sudtirol.14:13

  71. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Luigi Ferraris
    Città: Genova
    Capienza: 36685 spettatori14:13

    Luigi Ferraris Fonte: Gettyimages

Formazioni Sampdoria - Sudtirol

Sampdoria
Sudtirol
TITOLARI SAMPDORIA
PANCHINA SAMPDORIA
ALLENATORE SAMPDORIA
  • Attilio Lombardo
TITOLARI SUDTIROL
PANCHINA SUDTIROL
ALLENATORE SUDTIROL
  • Fabrizio Castori
PREPARTITA

Sampdoria - Sudtirol è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
Arbitro di Sampdoria - Sudtirol sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Matteo Marchetti

Statistiche Stagionali
Partite dirette13
Falli fischiati311
Fuorigioco41
Rigori assegnati4
Ammonizioni44
Espulsioni4
Cartellini per partita3.7
Falli per cartellino6.3

Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 13 partite
  • Serie B: 5 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2
20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2
27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1
19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2
29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3
08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0
28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0
13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1
27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3
07-01-2026 Serie A Napoli-Verona 2-2
16-01-2026 Serie A Pisa-Atalanta 1-1
04-02-2026 Coppa Italia Inter-Torino 2-1
14-02-2026 Serie A Como-Fiorentina 1-2
01-03-2026 Serie A Sassuolo-Atalanta 2-1
15-03-2026 Serie A Verona-Genoa 0-2
21-03-2026 Serie A Juventus-Sassuolo 1-1
11-04-2026 Serie A Milan-Udinese 0-3
17-04-2026 Serie A Inter-Cagliari 3-0
01-05-2026 Serie B Sampdoria-Südtirol 1-0

Attualmente la Sampdoria si trova 12° in classifica con 44 punti (frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 15° in classifica con 40 punti (frutto di 8 vittorie, 16 pareggi e 13 sconfitte).
La Sampdoria ha segnato 35 gol e ne ha subiti 47; il Sudtirol ha segnato 37 gol e ne ha subiti 47.
La partita di andata Sudtirol - Sampdoria si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa la Sampdoria ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 19 punti (3 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte).
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cesena e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, lo Spezia e Mantova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 1-0 mentre Il Sudtirol ha incontrato Mantova perdendo 0-3.

Sampdoria e Sudtirol si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 1 volta, il Sudtirol ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Sampdoria-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Sampdoria è, assieme alla Reggiana (4V, 1N, 1P), una delle due formazioni contro cui il Südtirol ha conquistato più successi nella propria storia in Serie BKT: quattro, in cinque precedenti contro i blucerchiati nel torneo (1P).
  • L'unico successo conquistato dalla Sampdoria in cinque precedenti in Serie BKT contro il Südtirol è arrivato proprio nel più recente dei due match casalinghi contro gli altoatesini: 1-0 il 21 settembre 2024, con gol di Lorenzo Venuti.
  • Dopo lo 0-3 contro il Monza della 35ª giornata, la Sampdoria potrebbe perdere due match casalinghi di fila per la prima volta dalle prime due gare interne di questo campionato (0-2 contro il Modena e 1-2 contro il Cesena in quel caso). Inoltre, solo una volta nella loro storia i blucerchiati hanno incassato due sconfitte di fila in casa senza riuscire a segnare in cadetteria: a marzo 2002 contro Ancona (0-3) e Napoli (0-2).
  • Al Südtirol basta un punto in questa sfida per avere la certezza di evitare la retrocessione diretta in Serie C (attualmente a +6 dal 18° posto in classifica). Gli altoatesini sarebbero sicuri di evitare le ultime tre posizioni anche in caso di sconfitta, qualora almeno due tra Pescara, Bari e Reggiana non riuscissero a vincere in questo turno.
  • Sampdoria e Südtirol sono le due squadre che hanno ingaggiato il maggior numero di duelli in questa Serie BKT: 4095 gli altoatesini e 3968 i blucerchiati. In particolare, i biancorossi sono la squadra che ha vinto più duelli aerei nel torneo in corso (858) e la seconda per reti segnate di testa in percentuale (30%, al pari dello Spezia e meno solo del 34% dell'Empoli).
  • Massimo Coda, in dubbio per questa sfida e autore dell'unico gol dei blucerchiati nel 3-1 dell'andata per il Südtirol, potrebbe andare in doppia cifra di reti nella stagione regolare del torneo per la prima volta dal 2023/24 (nove gol al momento, 16 due stagioni fa con la Cremonese): se ci riuscisse, arriverebbe a quota otto regular season con almeno 10 marcature all'attivo in cadetteria, almeno il doppio rispetto a qualunque altro giocatore dalla stagione del suo esordio nel torneo (dal 2015/16).
  • Daniele Casiraghi ha realizzato tre gol in cinque presenze contro la Sampdoria in Serie BKT e contro nessun'altra squadra ha fatto meglio (tre anche contro Ascoli, Spezia e Ternana), con i blucerchiati che sono però la sola formazione contro cui è già andato a bersaglio in almeno tre match differenti nel torneo. Inoltre, con una rete il classe 1993 eguaglierebbe il proprio bottino dell'intero campionato scorso (quattro nel 2025/26, cinque nel 2024/25).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SampdoriaSudtirol
Partite giocate3636
Numero di partite vinte108
Numero di partite perse1512
Numero di partite pareggiate1116
Gol totali segnati3437
Gol totali subiti4746
Media gol subiti per partita1.31.3
Percentuale possesso palla50.040.4
Numero totale di passaggi1368210504
Numero totale di passaggi riusciti107976999
Tiri nello specchio della porta129121
Percentuale di tiri in porta39.240.5
Numero totale di cross743785
Numero medio di cross riusciti154210
Duelli per partita vinti20431969
Duelli per partita persi19252126
Corner subiti155141
Corner guadagnati179158
Numero di punizioni a favore593468
Numero di punizioni concesse567599
Tackle totali562466
Percentuale di successo nei tackle58.464.4
Fuorigiochi totali7865
Numero totale di cartellini gialli8582
Numero totale di cartellini rossi45

Sampdoria - Sudtirol Live

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Classifica SERIE B

  1. Venezia79
  2. Frosinone78
  3. Monza75
  4. Palermo72
  5. Catanzaro59
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo24
  2. Andrea Adorante17
  3. Antonio Di Nardo14
  4. Farès Ghedjemis14
  5. Stiven Shpendi13
MOSTRA COMPLETA

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