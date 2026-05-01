Sampdoria - Sudtirol è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Sudtirol sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Matteo Marchetti
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
311
Fuorigioco
41
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
44
Espulsioni
4
Cartellini per partita
3.7
Falli per cartellino
6.3
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Inter-Udinese 1-2
20-09-2025
Serie B
Venezia-Cesena 1-2
27-09-2025
Serie B
Bari-Sampdoria 1-1
19-10-2025
Serie A
Cagliari-Bologna 0-2
29-10-2025
Serie B
Mantova-Catanzaro 1-3
08-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Palermo 1-0
28-11-2025
Serie A
Como-Sassuolo 2-0
13-12-2025
Serie A
Parma-Lazio 0-1
27-12-2025
Serie A
Lecce-Como 0-3
07-01-2026
Serie A
Napoli-Verona 2-2
16-01-2026
Serie A
Pisa-Atalanta 1-1
04-02-2026
Coppa Italia
Inter-Torino 2-1
14-02-2026
Serie A
Como-Fiorentina 1-2
01-03-2026
Serie A
Sassuolo-Atalanta 2-1
15-03-2026
Serie A
Verona-Genoa 0-2
21-03-2026
Serie A
Juventus-Sassuolo 1-1
11-04-2026
Serie A
Milan-Udinese 0-3
17-04-2026
Serie A
Inter-Cagliari 3-0
01-05-2026
Serie B
Sampdoria-Südtirol 1-0
Attualmente la Sampdoria si trova 12° in classifica con 44 punti (frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 15° in classifica con 40 punti (frutto di 8 vittorie, 16 pareggi e 13 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 35 gol e ne ha subiti 47; il Sudtirol ha segnato 37 gol e ne ha subiti 47. La partita di andata Sudtirol - Sampdoria si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa la Sampdoria ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 19 punti (3 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cesena e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, lo Spezia e Mantova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 1-0 mentre Il Sudtirol ha incontrato Mantova perdendo 0-3.
Sampdoria e Sudtirol si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 1 volta, il Sudtirol ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Sampdoria-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Sampdoria è, assieme alla Reggiana (4V, 1N, 1P), una delle due formazioni contro cui il Südtirol ha conquistato più successi nella propria storia in Serie BKT: quattro, in cinque precedenti contro i blucerchiati nel torneo (1P).
L'unico successo conquistato dalla Sampdoria in cinque precedenti in Serie BKT contro il Südtirol è arrivato proprio nel più recente dei due match casalinghi contro gli altoatesini: 1-0 il 21 settembre 2024, con gol di Lorenzo Venuti.
Dopo lo 0-3 contro il Monza della 35ª giornata, la Sampdoria potrebbe perdere due match casalinghi di fila per la prima volta dalle prime due gare interne di questo campionato (0-2 contro il Modena e 1-2 contro il Cesena in quel caso). Inoltre, solo una volta nella loro storia i blucerchiati hanno incassato due sconfitte di fila in casa senza riuscire a segnare in cadetteria: a marzo 2002 contro Ancona (0-3) e Napoli (0-2).
Al Südtirol basta un punto in questa sfida per avere la certezza di evitare la retrocessione diretta in Serie C (attualmente a +6 dal 18° posto in classifica). Gli altoatesini sarebbero sicuri di evitare le ultime tre posizioni anche in caso di sconfitta, qualora almeno due tra Pescara, Bari e Reggiana non riuscissero a vincere in questo turno.
Sampdoria e Südtirol sono le due squadre che hanno ingaggiato il maggior numero di duelli in questa Serie BKT: 4095 gli altoatesini e 3968 i blucerchiati. In particolare, i biancorossi sono la squadra che ha vinto più duelli aerei nel torneo in corso (858) e la seconda per reti segnate di testa in percentuale (30%, al pari dello Spezia e meno solo del 34% dell'Empoli).
Massimo Coda, in dubbio per questa sfida e autore dell'unico gol dei blucerchiati nel 3-1 dell'andata per il Südtirol, potrebbe andare in doppia cifra di reti nella stagione regolare del torneo per la prima volta dal 2023/24 (nove gol al momento, 16 due stagioni fa con la Cremonese): se ci riuscisse, arriverebbe a quota otto regular season con almeno 10 marcature all'attivo in cadetteria, almeno il doppio rispetto a qualunque altro giocatore dalla stagione del suo esordio nel torneo (dal 2015/16).
Daniele Casiraghi ha realizzato tre gol in cinque presenze contro la Sampdoria in Serie BKT e contro nessun'altra squadra ha fatto meglio (tre anche contro Ascoli, Spezia e Ternana), con i blucerchiati che sono però la sola formazione contro cui è già andato a bersaglio in almeno tre match differenti nel torneo. Inoltre, con una rete il classe 1993 eguaglierebbe il proprio bottino dell'intero campionato scorso (quattro nel 2025/26, cinque nel 2024/25).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: