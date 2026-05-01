Le scelte di Castori: Pecorino e Merkaj in avanti, Odogwu e Casiraghi partono dalla panchina. Molina e Simone Davi gli esterni, a metà campo spazio a Tronchin.15:44

PREPARTITA

Sampdoria - Sudtirol è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Sudtirol sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 311 Fuorigioco 41 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 44 Espulsioni 4 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2 20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2 27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1 19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2 29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3 08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0 28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0 13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1 27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3 07-01-2026 Serie A Napoli-Verona 2-2 16-01-2026 Serie A Pisa-Atalanta 1-1 04-02-2026 Coppa Italia Inter-Torino 2-1 14-02-2026 Serie A Como-Fiorentina 1-2 01-03-2026 Serie A Sassuolo-Atalanta 2-1 15-03-2026 Serie A Verona-Genoa 0-2 21-03-2026 Serie A Juventus-Sassuolo 1-1 11-04-2026 Serie A Milan-Udinese 0-3 17-04-2026 Serie A Inter-Cagliari 3-0 01-05-2026 Serie B Sampdoria-Südtirol 1-0

Attualmente la Sampdoria si trova 12° in classifica con 44 punti (frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 15° in classifica con 40 punti (frutto di 8 vittorie, 16 pareggi e 13 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 35 gol e ne ha subiti 47; il Sudtirol ha segnato 37 gol e ne ha subiti 47.

La partita di andata Sudtirol - Sampdoria si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa la Sampdoria ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 19 punti (3 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cesena e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, lo Spezia e Mantova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 1-0 mentre Il Sudtirol ha incontrato Mantova perdendo 0-3.

Sampdoria e Sudtirol si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 1 volta, il Sudtirol ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Sampdoria-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Sampdoria è, assieme alla Reggiana (4V, 1N, 1P), una delle due formazioni contro cui il Südtirol ha conquistato più successi nella propria storia in Serie BKT: quattro, in cinque precedenti contro i blucerchiati nel torneo (1P).

L'unico successo conquistato dalla Sampdoria in cinque precedenti in Serie BKT contro il Südtirol è arrivato proprio nel più recente dei due match casalinghi contro gli altoatesini: 1-0 il 21 settembre 2024, con gol di Lorenzo Venuti.

Dopo lo 0-3 contro il Monza della 35ª giornata, la Sampdoria potrebbe perdere due match casalinghi di fila per la prima volta dalle prime due gare interne di questo campionato (0-2 contro il Modena e 1-2 contro il Cesena in quel caso). Inoltre, solo una volta nella loro storia i blucerchiati hanno incassato due sconfitte di fila in casa senza riuscire a segnare in cadetteria: a marzo 2002 contro Ancona (0-3) e Napoli (0-2).

Al Südtirol basta un punto in questa sfida per avere la certezza di evitare la retrocessione diretta in Serie C (attualmente a +6 dal 18° posto in classifica). Gli altoatesini sarebbero sicuri di evitare le ultime tre posizioni anche in caso di sconfitta, qualora almeno due tra Pescara, Bari e Reggiana non riuscissero a vincere in questo turno.

Sampdoria e Südtirol sono le due squadre che hanno ingaggiato il maggior numero di duelli in questa Serie BKT: 4095 gli altoatesini e 3968 i blucerchiati. In particolare, i biancorossi sono la squadra che ha vinto più duelli aerei nel torneo in corso (858) e la seconda per reti segnate di testa in percentuale (30%, al pari dello Spezia e meno solo del 34% dell'Empoli).

Massimo Coda, in dubbio per questa sfida e autore dell'unico gol dei blucerchiati nel 3-1 dell'andata per il Südtirol, potrebbe andare in doppia cifra di reti nella stagione regolare del torneo per la prima volta dal 2023/24 (nove gol al momento, 16 due stagioni fa con la Cremonese): se ci riuscisse, arriverebbe a quota otto regular season con almeno 10 marcature all'attivo in cadetteria, almeno il doppio rispetto a qualunque altro giocatore dalla stagione del suo esordio nel torneo (dal 2015/16).

Daniele Casiraghi ha realizzato tre gol in cinque presenze contro la Sampdoria in Serie BKT e contro nessun'altra squadra ha fatto meglio (tre anche contro Ascoli, Spezia e Ternana), con i blucerchiati che sono però la sola formazione contro cui è già andato a bersaglio in almeno tre match differenti nel torneo. Inoltre, con una rete il classe 1993 eguaglierebbe il proprio bottino dell'intero campionato scorso (quattro nel 2025/26, cinque nel 2024/25).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: