Lo Spezia conquista con il cuore e l’orgoglio un pari che tiene ancora accesa una fiammella di speranza per la squadra ligure, che raggiunge Pescara e Reggiana a quota 34 e mantiene ancora una chance per accedere ai playout. Nel prossimo turno la squadra di D’Angelo sarà impegnata all’Adriatico proprio contro il Pescara.

Il Venezia capolista invece con una vittoria conquisterebbe matematicamente la Serie A. La squadra di Stroppa infatti comanda la classifica con 78 punti, tre più di Monza e Frosinone, e nell’ultimo turno ha sconfitto l’Empoli per 2-0 grazie alle reti di Adorante e Doumbia.14:12

Lo Spezia deve rinunciare agli infortunati Cassata, Zurkowski, Sarr, Conte, Lorenzelli e Radunovic. D’Angelo recupera per la panchina Artistico e Vlahovic e schiera Bonfanti al posto dello squalificato Hristov; confermata la coppia d’attacco Lapadula-Di Serio.14:42

Arbitra la sfida l’internazionale (fresco di nomina) Andrea Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto uomo Rapuano. Prontera e Gariglio rispettivamente al Var e Avar.14:57

OCCASIONE VENEZIA! Yeboah fa faville sulla destra e mette in area un rasoterra per l'accorrente Busio, che calcia e lamenta un tocco di mano di Mateju sulla respinta: Colombo fa proseguire e la regolarità del tocco viene confermata dopo il check del Var.15:11

La classifica momentanea dopo i primi tempi (le partite si stanno giocando tutte contemporaneamente) vede il Venezia matematicamente promosso in Serie A, visto che il Frosinone sta pareggiando con la Juve Stabia ed il Monza sta perdendo a Mantova. Lo Spezia invece, visto il vantaggio del Bari con l’Entella, sarebbe retrocesso in Serie C.16:08

Lo Spezia si sistema adesso con il 4-3-2, con Sernicola e Aurelio terzini e Mateju e Bonfanti centrali.16:13

DOPPIO CAMBIO SPEZIA D'Angelo tenta di dare una scossa e toglie Di Serio e Aurelio per Artistico e Beruatto.16:33

PREPARTITA

Spezia - Venezia è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Venezia sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 14 Falli fischiati 397 Fuorigioco 42 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 64 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 14 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0 08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1 14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2 27-12-2025 Serie A Udinese-Lazio 1-1 07-01-2026 Serie A Parma-Inter 0-2 25-01-2026 Serie A Roma-Milan 1-1 07-02-2026 Serie A Fiorentina-Torino 2-2 15-02-2026 Serie A Napoli-Roma 2-2 28-02-2026 Serie A Verona-Napoli 1-2 08-03-2026 Serie A Genoa-Roma 2-1 22-03-2026 Serie A Fiorentina-Inter 1-1 12-04-2026 Serie A Bologna-Lecce 2-0 22-04-2026 Coppa Italia Atalanta-Lazio 1-1 01-05-2026 Serie B Spezia-Venezia 2-2

Attualmente lo Spezia si trova 19° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 19 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 79 punti (frutto di 23 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 42 gol e ne ha subiti 58; il Venezia ha segnato 75 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Venezia - Spezia si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa lo Spezia ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Catanzaro e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Bari e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Venezia pareggiando 2-2 mentre Il Venezia ha incontrato l'Empoli vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 17 gol.

Spezia e Venezia si sono affrontate 27 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 5 volte, il Venezia ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Spezia-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Venezia ha perso solo due degli ultimi 20 confronti con lo Spezia in Serie BKT (9V, 9N): tante sconfitte quante quelle rimediate dagli arancioneroverdi nelle precedenti tre sfide contro i bianconeri nel torneo cadetto (1V).

Lo Spezia è imbattuto in 11 dei 13 confronti casalinghi con il Venezia in Serie BKT, grazie a sei pareggi e cinque vittorie, inclusa quella per 2-1 nell'ultimo incrocio al Picco in cadetteria: i liguri potrebbero battere i lagunari per due volte di fila nel torneo davanti al proprio pubblico solo per la seconda volta nella storia (la prima tra gennaio e ottobre 1932).

In caso di sconfitta e contemporaneo successo di almeno una tra Bari, Pescara e Reggiana, lo Spezia sarebbe aritmeticamente retrocesso in Serie C, dopo 14 stagioni passate tra Serie A (tre) e Serie BKT (11). L'ultima volta che i liguri retrocessero dal torneo cadetto alla terza divisione era il 2007/08 (quando chiuse il campionato al 21° posto su 22).

Con una vittoria il Venezia sarebbe certo della partecipazione alla Serie A 2026/27, visto che anche in caso di arrivo a pari punti all'ultima giornata godrebbe del vantaggio negli scontri diretti sia contro il Monza che contro il Frosinone. Inoltre, con un successo gli arancioneroverdi diventerebbero solo la quarta squadra nella storia della Serie BKT a chiudere una regular-season da massimo 20 squadre con più di 80 punti conquistati, dopo il Sassuolo 2024/25 (82), il Benevento 2019/20 (86) e l'Ascoli 1977/78 (87, considerando tre punti a vittoria da sempre).

Il Venezia (63) è la squadra che ha segnato più gol di piede nel campionato in corso e, in generale, vanta il miglior attacco del torneo con 73 marcature all'attivo. Dall'altra parte, solo l'Empoli (15) ha realizzato più marcature di testa rispetto allo Spezia in questa Serie BKT: 12, al pari del Frosinone ed esattamente il doppio rispetto agli arancioneroverdi.

Il Venezia è la sola squadra contro cui Filippo Bandinelli ha segnato più di una rete in Serie BKT: due, grazie alla doppietta del 14 settembre 2018 con la maglia del Benevento (successo esterno dei giallorossi per 3-2), la sua unica marcatura multipla nel torneo. Il classe 1995 potrebbe realizzare più di un gol in una singola stagione del torneo cadetto per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito nel 2018/19 con le Streghe (quattro).

Andrea Adorante - uno gol contro lo Spezia in cadetteria, nel match d'andata di questo campionato (2-0) - è il secondo miglior marcatore del torneo in corso con 17 reti all'attivo, meno solo delle 23 dell'ex Joel Pohjanpalo. Il finlandese è l'unico giocatore ad aver segnato almeno 18 reti in una singola edizione del torneo cadetto con la maglia del Venezia nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT: 19 nel 2022/23 e 22 nel 2023/24.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: