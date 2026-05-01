Il Venezia torna in Serie A, lo Spezia tiene accesa la speranza! Partita rocambolesca piena di emozioni al Picco. Dopo il primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Yeboah, nella ripresa il Venezia spreca alcune occasioni ma al 70’ raddoppia con Sagrado su assist di Svoboda. Lo Spezia, in dieci dal recupero del primo tempo, si gioca il tutto per tutto e prima accorcia le distanze su azione d’angolo con Valoti servito da Mateju (rete confermata dopo revisione del Var) e al 90’ trova un pari meritato grazie alla rete di Artistico, decisivo sottoporta sul cross di Bonfanti.
Il Venezia torna in Serie A dopo una sola stagione di purgatorio in B. I lagunari salgono a 79 punti, seguiti dal Frosinone (vittorioso 0-1 contro la Juve Stabia) a 78 e dal Monza (sconfitto 3-2 a Mantova) a 75. Nel prossimo turno la squadra di Stroppa affronterà il Palermo al Penzo in quella che probabilmente sarà la festa promozione della squadra veneta.
Lo Spezia conquista con il cuore e l’orgoglio un pari che tiene ancora accesa una fiammella di speranza per la squadra ligure, che raggiunge Pescara e Reggiana a quota 34 e mantiene ancora una chance per accedere ai playout. Nel prossimo turno la squadra di D’Angelo sarà impegnata all’Adriatico proprio contro il Pescara.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Spezia-Venezia 2-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:21
DOPPIA SOSTITUZIONE VENEZIA Stroppa risponde togliendo Haps e Kike Perez per Sagrado e Dagasso.16:34
65'
DOPPIO CAMBIO SPEZIA D'Angelo tenta di dare una scossa e toglie Di Serio e Aurelio per Artistico e Beruatto.16:33
65'
I giocatori dello Spezia faticano molto, con un uomo in meno, a contenere la furia offensiva dei lagunari e a rendersi pericolosi in avanti.16:32
65'
Confusione in area dello Spezia, fallo in attacco del Venezia.16:31
64'
CASAS! Haps serve l'attaccante che calcia di sinistro ma Mascardi si oppone ottimamente!16:30
58'
SOSTITUZIONE SPEZIA Fuori Luca Vignali e dentro Christian Comotto.16:24
57'
Busio dal limite scivola al momento del tiro: sinistro che termina abbondantemente fuori.16:23
56'
Adesso i giocatori del Venezia hanno delle praterie davanti a sé.16:23
55'
HAPS! Altra ripartenza del Venezia, il laterale prova a calciare con il sinistro, palla fuori!16:21
54'
Doumbia dal limite dell'area, destro a incrociare che finisce fuori.16:20
52'
Ancora Venezia, Casa murato in angolo.16:18
52'
Doumbia entra in area ma fa un po' di confusione al momento del tiro e viene bloccato dai difensori dello Spezia.16:18
50'
Reagisce lo Spezia con Valoti, cross basso in area, esce Stankovic.16:16
49'
Lancio di Franjic, Casas preso in controtempo.16:15
47'
Cross di Haps e colpo di testa di Kike Perez, palla alta.16:13
46'
Lo Spezia si sistema adesso con il 4-3-2, con Sernicola e Aurelio terzini e Mateju e Bonfanti centrali.16:13
45'
Inizia il secondo tempo! SPEZIA-VENEZIA 0-1 (7’ Yeboah)!16:11
45'
SOSTITUZIONE VENEZIA Esce Andrea Adorante ed entra Antonio Manuel Casas.16:11
La classifica momentanea dopo i primi tempi (le partite si stanno giocando tutte contemporaneamente) vede il Venezia matematicamente promosso in Serie A, visto che il Frosinone sta pareggiando con la Juve Stabia ed il Monza sta perdendo a Mantova. Lo Spezia invece, visto il vantaggio del Bari con l’Entella, sarebbe retrocesso in Serie C.16:08
Il Venezia si avvicina alla Serie A, lo Spezia alla C. Primo tempo ricco di emozioni al Picco, con i lagunari che passano dopo sette minuti grazie alla decima rete in campionato di Yeboah, spietato davanti a Mascardi dopo una giocata illuminata di Doumbia. Il Venezia potrebbe raddoppiare al 32’: calcio di rigore assegnato dal Var dopo un tocco con il braccio di Aurelio su tiro di Hainaut, ma Yeboah questa volta si fa ipnotizzare da Mascardi che para il penalty e mantiene in corsa i suoi. Lo Spezia ci prova con Lapadula ma Stankovic para bene. Nel recupero Bandinelli ferma Busio lanciato in contropiede: Colombo sventola il rosso diretto tra l’incredulità del giocatore dello Spezia, decisione confermata dal Var.16:01
45'+6'
Finisce la prima frazione di gioco. SPEZIA-VENEZIA 0-1 (7’ Yeboah)!15:55
45'+5'
Cross in mezzo, Adorante non riesce ad impattare di testa.15:54
45'+4'
Calcia Busio, deviazione della barriera e palla in angolo.15:53
45'+4'
Punizione dal limite per il Venezia.15:53
45'+3'
Check del Var, confermato il cartellino rosso per chiara occasione da rete!15:52
45'+2'
ESPULSO BANDINELLI! Ripartenza del Venezia con Busio lanciato in profondità e steso quasi al limite dell'area da Bandinelli: Colobo estrae il rosso diretto!15:52
45'
Quattro minuti di recupero.15:49
44'
Nervosismo in campo dopo un fallo di Lapadula su Haps: Colombo riporta la calma.15:48
43'
AMMONITO Luca Vignali che spegne in maniera fallosa un'interessante ripartenza della squadra veneta.15:47
42'
Di Serio in contrasto con Svoboda guadagna un fallo nei pressi della bandierina.15:46
39'
OCCASIONE SPEZIA! Cross di Romano da sinistra e colpo di testa di Lapadula: Stankovic para e poi subisce fallo!15:44
39'
Ancora Bandinelli in area, Schingtienne mette in angolo.15:43
37'
BANDINELLI! Mancino potente dal limite che esce poco distante dalla porta, brivido per il Venezia.15:42
34'
Lapadula riesce a servire Bandinelli in profondità, che però per liberarsi di Doumbia commette fallo sull'avversario.15:39
32'
RIGORE PARATO! Yeboah incrocia il sinistro ma calcia male e Diego Mascardi para! Poi sulla ribattuta Yeboah calcia sul fondo!15:37
31'
Busio prende il pallone e lo sistema sul dischetto, ma si incarica del tiro Yeboah.15:35
30'
CALCIO DI RIGORE PER IL VENEZIA! Il tocco di Aurelio è in area, Colombo assegna il penalty!15:35
30'
Colombo viene richiamato all'On Field Review.15:34
29'
Check del Var su un tocco al limite con il braccio di Aurelio sul tiro di Hainaut.15:33
28'
Cross pericoloso di Busio da sinistra, Mascardi alza sopra la traversa dopo un rimpallo pericoloso.15:32
24'
Di Serio in ritardo su Kike Perez: Colombo ammonisce solo verbalmente l'attaccante dello Spezia, con il centrocampista lagunare che viene soccorso dallo staff medico.15:29
22'
Troppo lungo il tiro dalla bandierina di Busio: palla sul fondo.15:27
22'
Ci prova ancora Haps che calcia con il destro, Sernicola mette in corner.15:26
19'
OCCASIONE SPEZIA! Grande ripartenzo di Di Serio che da sinistra si accentra eludendo il controllo di due difensori, ma il suo tiro con il destro è debole e l'occasione sfuma!15:30
18'
Bella sventagliata di Kike Perez per Hainaut, che stoppa bene ma è in fuorigioco.15:22
14'
CARTELLINO GIALLO per Andrea Adorante, falloso su Bandinelli: diffidato, salterà l'ultima di campionato contro il Palermo.15:19
13'
Busio batte basso, allontana la difesa dello Spezia.15:17
13'
Sul ribaltamento di fronte ancora pericoloso il Venezia con Haps, tiro deviato in corner.15:17
12'
Volée di Romano con il destro, para Stankovic.15:16
11'
Prova a reagire lo Spezia: Sernicola scende a destra e crossa con il sinistro a rientrare, Schingtienne devia in angolo.15:15
9'
Decima rete on campionato per John Yeboah.15:14
7'
GOL! Spezia-VENEZIA 0-1! YEBOAH! La capolista passa in vantaggio con una bellissima azione di Doumbia che salta un uomo e premia l'inserimento di Yeboah che salta Bonfanti e trafigge Mascardi!
AMMONITO Mattia Valoti, in ritardo su Schingtienne.15:10
4'
OCCASIONE VENEZIA! Yeboah fa faville sulla destra e mette in area un rasoterra per l'accorrente Busio, che calcia e lamenta un tocco di mano di Mateju sulla respinta: Colombo fa proseguire e la regolarità del tocco viene confermata dopo il check del Var.15:11
2'
Lo Spezia indossa maglia bianca e pantaloncini neri, il Venezia invece veste maglia arancio-verde con finiture nere e pantaloncini bianchi.15:06
Allo stadio Picco di La Spezia è tutto pronto. Comincia la sfida SPEZIA-VENEZIA!15:04
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.15:00
Arbitra la sfida l’internazionale (fresco di nomina) Andrea Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto uomo Rapuano. Prontera e Gariglio rispettivamente al Var e Avar.14:57
Il Venezia deve fare a meno degli indisponibili Sverko e Sidibe, per il resto Stroppa può schierare la formazione migliore, con Franjic confermato dietro e la coppia Adorante-Yeboah davanti.14:42
Lo Spezia deve rinunciare agli infortunati Cassata, Zurkowski, Sarr, Conte, Lorenzelli e Radunovic. D’Angelo recupera per la panchina Artistico e Vlahovic e schiera Bonfanti al posto dello squalificato Hristov; confermata la coppia d’attacco Lapadula-Di Serio.14:42
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia si schiera con il 3-5-2: Stankovic – Schingtienne, Svoboda, Franjic – Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Haps – Yeboah, Adorante. A disposizione: Plizzarri, Venturi, Sagrado, Korac, Duncan, Bjarkason, Compagnon, Bohinen, Lella, Dagasso – Casas, Lauberbach. All. Giovanni Stroppa.14:32
FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia scende in campo con il 3-5-2: Mascardi – Mateju, Bonfanti, Aurelio – Vignali, Bandinelli, Romano, Valoti, Sernicola – Di Serio, Lapadula. A disposizione: Loria, Guidi, Bertoncini, Beruatto, Ruggero, Comotto, Nagy, Adamo, Bellemo, Artistico, Vlahovic, Skjellerup. All. Luca D’Angelo.14:30
Il Venezia capolista invece con una vittoria conquisterebbe matematicamente la Serie A. La squadra di Stroppa infatti comanda la classifica con 78 punti, tre più di Monza e Frosinone, e nell’ultimo turno ha sconfitto l’Empoli per 2-0 grazie alle reti di Adorante e Doumbia.14:12
Lo Spezia, ultimo in classifica con 33 punti, deve assolutamente vincere per mantenere accese le speranze di giocarsi la salvezza ai playout. Solo una vittoria nelle ultime cinque gare per la squadra di D’Angelo nell’ultimo turno è stata sconfitta 4-2 a Catanzaro.14:01
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spezia e Venezia, gara valida per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di serie B.13:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Picco Città: La Spezia Capienza: 12273 spettatori13:49
Spezia - Venezia è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Venezia sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
14
Falli fischiati
397
Fuorigioco
42
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
64
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.5
Falli per cartellino
6.2
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 14 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Monza-Mantova 1-0
13-09-2025
Serie A
Juventus-Inter 4-3
21-09-2025
Serie A
Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025
Serie A
Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025
Serie A
Lazio-Juventus 1-0
08-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Spezia 0-1
14-12-2025
Serie A
Fiorentina-Verona 1-2
27-12-2025
Serie A
Udinese-Lazio 1-1
07-01-2026
Serie A
Parma-Inter 0-2
25-01-2026
Serie A
Roma-Milan 1-1
07-02-2026
Serie A
Fiorentina-Torino 2-2
15-02-2026
Serie A
Napoli-Roma 2-2
28-02-2026
Serie A
Verona-Napoli 1-2
08-03-2026
Serie A
Genoa-Roma 2-1
22-03-2026
Serie A
Fiorentina-Inter 1-1
12-04-2026
Serie A
Bologna-Lecce 2-0
22-04-2026
Coppa Italia
Atalanta-Lazio 1-1
01-05-2026
Serie B
Spezia-Venezia 2-2
Attualmente lo Spezia si trova 19° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 19 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 79 punti (frutto di 23 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte). Lo Spezia ha segnato 42 gol e ne ha subiti 58; il Venezia ha segnato 75 gol e ne ha subiti 31. La partita di andata Venezia - Spezia si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa lo Spezia ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte). Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Catanzaro e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Bari e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Venezia pareggiando 2-2 mentre Il Venezia ha incontrato l'Empoli vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 17 gol.
Spezia e Venezia si sono affrontate 27 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 5 volte, il Venezia ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Spezia-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Venezia ha perso solo due degli ultimi 20 confronti con lo Spezia in Serie BKT (9V, 9N): tante sconfitte quante quelle rimediate dagli arancioneroverdi nelle precedenti tre sfide contro i bianconeri nel torneo cadetto (1V).
Lo Spezia è imbattuto in 11 dei 13 confronti casalinghi con il Venezia in Serie BKT, grazie a sei pareggi e cinque vittorie, inclusa quella per 2-1 nell'ultimo incrocio al Picco in cadetteria: i liguri potrebbero battere i lagunari per due volte di fila nel torneo davanti al proprio pubblico solo per la seconda volta nella storia (la prima tra gennaio e ottobre 1932).
In caso di sconfitta e contemporaneo successo di almeno una tra Bari, Pescara e Reggiana, lo Spezia sarebbe aritmeticamente retrocesso in Serie C, dopo 14 stagioni passate tra Serie A (tre) e Serie BKT (11). L'ultima volta che i liguri retrocessero dal torneo cadetto alla terza divisione era il 2007/08 (quando chiuse il campionato al 21° posto su 22).
Con una vittoria il Venezia sarebbe certo della partecipazione alla Serie A 2026/27, visto che anche in caso di arrivo a pari punti all'ultima giornata godrebbe del vantaggio negli scontri diretti sia contro il Monza che contro il Frosinone. Inoltre, con un successo gli arancioneroverdi diventerebbero solo la quarta squadra nella storia della Serie BKT a chiudere una regular-season da massimo 20 squadre con più di 80 punti conquistati, dopo il Sassuolo 2024/25 (82), il Benevento 2019/20 (86) e l'Ascoli 1977/78 (87, considerando tre punti a vittoria da sempre).
Il Venezia (63) è la squadra che ha segnato più gol di piede nel campionato in corso e, in generale, vanta il miglior attacco del torneo con 73 marcature all'attivo. Dall'altra parte, solo l'Empoli (15) ha realizzato più marcature di testa rispetto allo Spezia in questa Serie BKT: 12, al pari del Frosinone ed esattamente il doppio rispetto agli arancioneroverdi.
Il Venezia è la sola squadra contro cui Filippo Bandinelli ha segnato più di una rete in Serie BKT: due, grazie alla doppietta del 14 settembre 2018 con la maglia del Benevento (successo esterno dei giallorossi per 3-2), la sua unica marcatura multipla nel torneo. Il classe 1995 potrebbe realizzare più di un gol in una singola stagione del torneo cadetto per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito nel 2018/19 con le Streghe (quattro).
Andrea Adorante - uno gol contro lo Spezia in cadetteria, nel match d'andata di questo campionato (2-0) - è il secondo miglior marcatore del torneo in corso con 17 reti all'attivo, meno solo delle 23 dell'ex Joel Pohjanpalo. Il finlandese è l'unico giocatore ad aver segnato almeno 18 reti in una singola edizione del torneo cadetto con la maglia del Venezia nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT: 19 nel 2022/23 e 22 nel 2023/24.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: