La Cremonese supera lo Spezia in casa con un rocambolesco 2-3. Dopo uno 0-3 ed una partita che sembrava ormai segnata dalle reti di De Luca, autore di una doppietta, e Vasquez, lo Spezia ha reagito con due gol in due minuti targati Esposito e Vignali. Nel finale succede di tutto, con due espulsioni (Vignali per lo Spezia e Nasti per il Crotone) e diverse occasioni sprecate per la Cremonese in contropiede. Alla fine però i lombardi hanno la meglio, battono lo Spezia e conquistano la promozione in Serie A.

Le Pagelle