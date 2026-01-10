PREPARTITA

Avellino - Sampdoria è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Sampdoria sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 175 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 23 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.2 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0 31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0 22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2 05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2 18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0 29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1 09-11-2025 Serie A Atalanta-Sassuolo 0-3 29-11-2025 Serie A Juventus-Cagliari 2-1 14-12-2025 Serie A Milan-Sassuolo 2-2 27-12-2025 Serie B Catanzaro-Cesena 2-0

Attualmente l'Avellino si trova 9° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 16° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 23 gol e ne ha subiti 31; la Sampdoria ha segnato 19 gol e ne ha subiti 27.

In casa l'Avellino ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Palermo e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Padova e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato la Reggiana vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Avellino e Sampdoria si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 2 volte, la Sampdoria non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Avellino-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Avellino ha vinto entrambe le sfide contro la Sampdoria in Serie BKT, entrambe con il punteggio di 1-0 nel 1978 - la squadra campana è una delle uniche due, insieme al Piacenza, contro cui i liguri hanno sempre perso nella competizione.

L'Avellino ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di Serie BKT (1P) e in particolare le ultime due; la squadra campana non arriva a tre pareggi di fila nella competizione da dicembre 2017, con Walter Novellino in panchina.

La Sampdoria ha vinto tre delle ultime sei partite di Serie BKT (1N, 2P), tanti successi quanti nelle precedenti 25 (11N, 11P); i blucerchiati, vittoriosi nell'ultima giornata, non ottengono due successi di fila nella competizione da febbraio scorso.

La Sampdoria non vince in trasferta in Serie BKT dal 20 ottobre 2024 e da allora in 23 incontri ha collezionato 12 pareggi e subito 11 sconfitte; quella dei blucerchiati è la striscia aperta senza successi esterni più lunga tra le squadre attualmente presenti nella competizione.

La Sampdoria è la squadra che ha segnato in percentuale più gol da fuori area in questo campionato, il 33% (6/18); in assoluto nessuna squadra ha realizzato più reti dalla distanza rispetto ai blucerchiati nella Serie BKT 2025/26 (sei, come Pescara e Reggiana), mentre l'Avellino è l'unica a non aver ancora trovato un gol di questo tipo.

In 16 presenze in questo campionato Tommaso Biasci ha già eguagliato il numero di gol realizzati nella passata Serie BKT con il Catanzaro (sei in 31 partite); contro la Sampdoria ha già realizzato un gol, nella sfida più recente, disputata il 4 maggio 2025.

Massimo Coda, che in 18 partite in questo campionato ha già superato quanto fatto nelle 33 presenze dello scorso (otto gol e tre assist contro otto reti e due passaggi vincenti) ha già trovato il gol in Serie BKT contro l'Avellino, squadra contro cui ha fatto anche il suo esordio nella competizione il 6 settembre 2015 con la maglia della Salernitana.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: