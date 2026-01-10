Virgilio Sport
Avellino-Sampdoria: 2-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino
10 Gennaio 2026 ore 15:00
Avellino
2
Sampdoria
1
Partita finita
Arbitro: Valerio Crezzini
  1. 31' 1-0 Martin Palumbo
  2. 51' 2-0 Gennaro Tutino
  3. 85' 2-1 Massimo Coda (R)
0'
45'
90'
90'
98'

Avellino che porta a casa i tre punti grazie alle reti di Palumbo e dell'ex Tutino, Coda su rigore riapre le speranze ma doriani che non trovano il pareggio.

  1. Da Avellino - Sampdoria é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:03

  2. 90'+8'

    FINISCE AVELLINO - SAMPDORIA! 2-1 il risultato finale!17:01

  3. 90'+8'

    Esposito con il tiro a giro, palla a lato.17:01

  4. 90'+7'

    Sampdoria che continua a mettere dei palloni in avanti, ma regge il mnuro dellAvellino.17:00

  5. 90'+6'

    AMMONITO Martin Palumbo. Trattenuta su Pafundi, altro giallo. 16:58

  6. 90'+5'

    Begic nel corpo a copro con Cancellotti ha la peggio, il difensore recupera una ottima rimessa dal fondo.16:57

  8. 90'+3'

    Crampi per Sala, che sembra in grossa difficoltá.16:55

  9. 90'+2'

    GHIDOTTI SULLA LINEA! Il portiere salva sulla linea un tap in di Patierno dopo la conclusione di Favilli!16:54

  10. 90'+1'

    Ben otto i minuti di recupero.16:53

  11. 90'

    AMMONITO Cosimo Patierno. Giallo alla punta per un intervento duro in pressing. 16:52

  12. 89'

    Scontro duro tra Favilli e Henderson, rimane a terra la punta dei locali.16:51

  14. 88'

    Sampdoria ora tutta il avanti, si cerca il pareggio.16:50

  15. 86'

    Sostituzione AVELLINO: esce Luca Palmiero, entra Marco Armellino.16:49

  16. 85'

    GOL! Avellino - SAMPDORIA 2-1! Rete su Rigore di Massimo Coda. Rigore perfetto della punta che mette la palla sotto il sette, dove Daffara non puó arrivare.

    Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda16:49

    Massimo Coda
  17. 85'

    CONFERMATO IL RIGORE! Dopo aver rivisto molte volte le immagini, Crezzini conferma il rigore.16:47

  18. 83'

    Crezzini richiamato per rivedere le immagini: si attende ad Avellino.16:46

  20. 81'

    Check del VAR per valutare se il contatto tra Sala e Cherubini sia avvenuto in area.16:44

  21. 80'

    CALCIO DI RIGORE PER LA SAMPDORIA! Cherubini entra in area, rientra sul sinistro, lo stende Sala.16:42

  22. 79'

    BEGIC! Conclusione potente dalla distanza, Daffara blocca in due tempi.16:41

  23. 77'

    AMMONITO Nicholas Ioannou. Subito il giallo per il cipriota, una gomitata a Missori. 16:40

  24. 76'

    Sostituzione SAMPDORIA: esce Fabio Depaoli, entra Nicholas Ioannou.16:39

  26. 76'

    Sostituzione SAMPDORIA: esce Matteo Brunori, entra Tjas Begic.16:39

  27. 76'

    Massimo sforzo della Samp, Avellino costretto nella propria trequarti.16:37

  28. 74'

    Coda di testa per Brunori, che carica la semirovesciata: lo anticipa Cancellotti.16:36

  29. 73'

    PAFUNDI! Conclusione potente dalla distanza, un destro bloccato in due tempi da Daffara.16:35

  30. 72'

    Tunnel di Sounas a Pafundi, la curva locale applaude il gesto tecnico del suo centrocampista.16:34

  32. 70'

    Tiro cross di Missori, palla a lato. Si rivede l'Avellino.16:32

  33. 68'

    Altra conclusione di mancino di Giordano, alto pallone lontano dalla porta.16:30

  34. 67'

    Conclusione di esterno di Giordano: il pallone termina ampiamente a lato.16:29

  35. 65'

    Sostituzione AVELLINO: esce Gennaro Tutino, entra Andrea Favilli.16:27

  36. 65'

    Sostituzione AVELLINO: esce Michele Besaggio, entra Dimitrios Sounas.16:27

  38. 63'

    Esposito prova dalla distanza, lo chiude Palumbo,16:25

  39. 62'

    Coda prova a sfondare, lo ferma Palmiero: Samp che spinge a testa bassa.16:24

  40. 60'

    Sostituzione AVELLINO: esce Alessandro Fontanarosa, entra Patrick Enrici.16:22

  41. 60'

    Sostituzione AVELLINO: esce Tommaso Biasci, entra Cosimo Patierno.16:22

  42. 59'

    Sostituzione SAMPDORIA: esce Alex Ferrari, entra Simone Giordano.16:21

  44. 59'

    Sostituzione SAMPDORIA: esce Antonín Barák, entra Simone Pafundi.16:21

  45. 57'

    CHERUBINI! Conclusione dell'esterno, una deviazione di Simic salva i Lupi.16:19

  46. 56'

    Cross sporcato di Brunori, Palmiero di petto serve il suo portiere.16:17

  47. 54'

    BRUNORI! Triangolo con Coda, conclusione da posizione defilata che termina alta.16:16

  48. 53'

    AMMONITO Antonín Barák. Fallo tattico su Besaggio che era partito in contropiede. 16:15

  50. 52'

    Check del VAR, convalidato il gol di Tutino, il grande ex della gara.16:15

  51. 51'

    GOL! AVELLINO - Sampdoria 2-0! Rete di Gennaro Tutino. Gran difesa del pallone e cross di Biasci che trova il compagno sul secondo palo: colpo di testa vincente e prima rete con i Lupi.

    Guarda la scheda del giocatore Gennaro Tutino16:14

  52. 50'

    Pallone perso pericoloso da Esposito, Tutino sbaglia l'assist per Biasci.16:13

  53. 49'

    Sugli sviluppi dell'angolo, Simic prova ad anticipare Ghidotti ma si scontra con il portiere. Rimane a terra il difensore locale.16:11

  54. 48'

    Cross di Sala, Biasci si inserisce sul secondo palo ma Abildgaard mette in angolo.16:10

  56. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:08

  57. 46'

    Sostituzione SAMPDORIA: esce Francesco Conti, entra Salvatore Esposito16:07

  58. Samp che fatica nella reazione, l'occasione migliore arriva sui piedi di Coda, che con una girata al volo in pieno recupero impegna Daffara.15:52

  59. Avellino in vantaggio grazie al sinistro dalla distanza di Palumbo, rete che rompe l'equilibrio tra le due formazioni durato per tutta la prima mezzora.15:52

  60. 45'+3'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI AVELLINO - SAMPDORIA! 1-0 il risultato parziale.15:51

  62. 45'+1'

    CODA! Altra conclusione della punta al volo, Daffara in tuffo respinge!15:50

  63. 45'+1'

    Due i minuti di recupero.15:49

  64. 45'

    Check ora del VAR per valutare il colore del cartellino: alla fine rimane il giallo per Fontanarosa.15:49

  65. 44'

    AMMONITO Alessandro Fontanarosa. Giallo al difensore locale per una reazione su Brunori. 15:48

  66. 43'

    Corpo a corpo tra Fontanarosa e Brunori, fallo del difensore locale.15:46

  68. 41'

    Coda ci prova da 35 metri, palla lontana dalla traversa.15:44

  69. 40'

    Avellino che continua a spingere, alla ricerca del 2-0: Samp in difficoltá contro le ripartenze dei Lupi.15:42

  70. 38'

    BRUNORI! Primo squillo per l'ex Palermo che prova un mancino a giro: palla di poco alta.15:41

  71. 37'

    Gran palla di Cancellotti per Missori, l'esterno sbaglia peró il cross.15:40

  72. 35'

    Cross teso di Cherubini, non ci arriva in spaccata Coda.15:39

  74. 33'

    Si rompe l'equilibrio del match, Avellino che trova il vantaggio al primo vero tiro in porta: Samp che ora deve buttarsi in avanti per recuperare.15:37

  75. 31'

    GOL! AVELLINO - Sampdoria 1-0! Rete di Martin Palumbo. Terzo gol in campionato della mezzala che lascia partire un sinistro dalla distanza: non ci arriva Guidotti. Assist di Biasci. 15:36

  76. 31'

    PALUMBO! Angolo per l'Avellino, Missori sul primo palo trova una deviazione del norvegese, che manda di poco a lato.15:34

  77. 29'

    Tutino per Biasci, che cerca di chiudere il triangolo: ci pensa Hadzikadunic ad allontanare.15:32

  78. 27'

    Proteste dell'Avellino per un contatto tra Tutino e Ferrari al limite, si continua a giocare.15:30

  80. 25'

    Gran chiusura di Cherubini che ferma in angolo Palumbo, servito da Tutino.15:28

  81. 24'

    Partita in equilibrio, Avellino con piú possesso palla, Sampdoria che peró sta concludendo con piú continuitá.15:28

  82. 22'

    AMMONITO Francesco Conti. Intervento in ritardo su Besaggio, primo giallo del match. 15:26

  83. 22'

    Colpo di testa di Brunori, che peró non riesce a trovare la porta.15:25

  84. 20'

    Ferrari chiude Tutino, che lo stende: proteste dell'ex, che indica la simulazione del suo vecchio capitano.15:24

  86. 19'

    Cherubini porta palla e conclude, ottima peró la chiusura di Simic.15:22

  87. 18'

    Percussione di Sala e cross, allontana Ferrari: parte il contropiede della Samp.15:22

  88. 16'

    Fontanarosa prima chiude Conti, poi subisce il fallo della mezzala.15:19

  89. 14'

    Sta funzionando la pressione della Sampdoria, Avellino che sta faticando in costruzione.15:18

  90. 12'

    Cross di Cherubini, che aveva anche lo spazio del tiro: palla direttamente sul fondo.15:15

  92. 10'

    Conclusione di Palumbo, palla a lato per una deviazione di Ferrari. Angolo per l'Avellino.15:13

  93. 9'

    Partita che si é accesa: cross di Tutino, Biasci non arriva sul secondo palo anche per il blocco di Hadzikadunic.15:13

  94. 8'

    Conclusione di Brunori, facile per Daffara. Ora é la Samp a fare la partita.15:12

  95. 7'

    Barak ci prova dalla distanza, respinge Palumbo. Si vede anche la Sampdoria.15:11

  96. 5'

    Avellino che sta prendendo metri, attende la Samp.15:09

  98. 2'

    Cross di Missori, Biasci sul primo palo é anticipato da Abildgaard. Azione comunque fermata per fuorigioco.15:06

  99. 2'

    Avellino con il classico completo verde, Samp in bianco con strisce rossoblu sul petto.15:05

  100. 1'

    INIZIA AVELLINO - SAMPDORIA! Primo pallone per i Lupi.15:04

  101. Dirige il match l'arbitro Crezzini di Siena.14:44

  102. Esordio per il grande acquisto di questo mercato, Brunori, mentre parte dalla panchina Esposito. Tandem dell'ex Palermo con Coda, Barak potrebbe agire sulla trequarti o da mezzala con Conti e Henderson in mediana. .14:44

  104. Biancolino opta per la coppia Biasci - Tutino, torna Fontanarosa con Cancellotti e Sala che potrebbero intercambiarsi tra difesa e quinto di centrocampo. Palmiero in regia.14:42

  105. La formazione della SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti - Hadzikadunic, Abildgaard, Ferrari - Depaoli, Conti, Henderson, Barak, Cherubini - Brunori, Coda.14:40

  106. Sono ufficiali le formazioni del match: AVELLINO (3-5-2), Daffara - Cancellotti, Simic, Fontanarosa - Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala - Biasci, Tutino.14:33

  107. Due squadre alla ricerca di punti, i Lupi per avvicinarsi ai play off, i blucerchiati per allontanarsi dalle zone calde dei play out.14:30

  108. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Avellino e Sampdoria, valevole per la diciannovesima giornata di Serie B.14:29

Attualmente l'Avellino si trova 9° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 16° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte).
L'Avellino ha segnato 23 gol e ne ha subiti 31; la Sampdoria ha segnato 19 gol e ne ha subiti 27.

In casa l'Avellino ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Palermo e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Padova e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato la Reggiana vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Avellino e Sampdoria si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 2 volte, la Sampdoria non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Avellino-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Avellino ha vinto entrambe le sfide contro la Sampdoria in Serie BKT, entrambe con il punteggio di 1-0 nel 1978 - la squadra campana è una delle uniche due, insieme al Piacenza, contro cui i liguri hanno sempre perso nella competizione.
  • L'Avellino ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di Serie BKT (1P) e in particolare le ultime due; la squadra campana non arriva a tre pareggi di fila nella competizione da dicembre 2017, con Walter Novellino in panchina.
  • La Sampdoria ha vinto tre delle ultime sei partite di Serie BKT (1N, 2P), tanti successi quanti nelle precedenti 25 (11N, 11P); i blucerchiati, vittoriosi nell'ultima giornata, non ottengono due successi di fila nella competizione da febbraio scorso.
  • La Sampdoria non vince in trasferta in Serie BKT dal 20 ottobre 2024 e da allora in 23 incontri ha collezionato 12 pareggi e subito 11 sconfitte; quella dei blucerchiati è la striscia aperta senza successi esterni più lunga tra le squadre attualmente presenti nella competizione.
  • La Sampdoria è la squadra che ha segnato in percentuale più gol da fuori area in questo campionato, il 33% (6/18); in assoluto nessuna squadra ha realizzato più reti dalla distanza rispetto ai blucerchiati nella Serie BKT 2025/26 (sei, come Pescara e Reggiana), mentre l'Avellino è l'unica a non aver ancora trovato un gol di questo tipo.
  • In 16 presenze in questo campionato Tommaso Biasci ha già eguagliato il numero di gol realizzati nella passata Serie BKT con il Catanzaro (sei in 31 partite); contro la Sampdoria ha già realizzato un gol, nella sfida più recente, disputata il 4 maggio 2025.
  • Massimo Coda, che in 18 partite in questo campionato ha già superato quanto fatto nelle 33 presenze dello scorso (otto gol e tre assist contro otto reti e due passaggi vincenti) ha già trovato il gol in Serie BKT contro l'Avellino, squadra contro cui ha fatto anche il suo esordio nella competizione il 6 settembre 2015 con la maglia della Salernitana.

