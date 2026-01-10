Pallone perso pericoloso da Esposito, Tutino sbaglia l'assist per Biasci.16:13
49'
Sugli sviluppi dell'angolo, Simic prova ad anticipare Ghidotti ma si scontra con il portiere. Rimane a terra il difensore locale.16:11
48'
Cross di Sala, Biasci si inserisce sul secondo palo ma Abildgaard mette in angolo.16:10
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:08
46'
Sostituzione SAMPDORIA: esce Francesco Conti, entra Salvatore Esposito16:07
Samp che fatica nella reazione, l'occasione migliore arriva sui piedi di Coda, che con una girata al volo in pieno recupero impegna Daffara.15:52
Avellino in vantaggio grazie al sinistro dalla distanza di Palumbo, rete che rompe l'equilibrio tra le due formazioni durato per tutta la prima mezzora.15:52
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI AVELLINO - SAMPDORIA! 1-0 il risultato parziale.15:51
45'+1'
CODA! Altra conclusione della punta al volo, Daffara in tuffo respinge!15:50
45'+1'
Due i minuti di recupero.15:49
45'
Check ora del VAR per valutare il colore del cartellino: alla fine rimane il giallo per Fontanarosa.15:49
44'
AMMONITO Alessandro Fontanarosa. Giallo al difensore locale per una reazione su Brunori. 15:48
43'
Corpo a corpo tra Fontanarosa e Brunori, fallo del difensore locale.15:46
41'
Coda ci prova da 35 metri, palla lontana dalla traversa.15:44
40'
Avellino che continua a spingere, alla ricerca del 2-0: Samp in difficoltá contro le ripartenze dei Lupi.15:42
38'
BRUNORI! Primo squillo per l'ex Palermo che prova un mancino a giro: palla di poco alta.15:41
37'
Gran palla di Cancellotti per Missori, l'esterno sbaglia peró il cross.15:40
35'
Cross teso di Cherubini, non ci arriva in spaccata Coda.15:39
33'
Si rompe l'equilibrio del match, Avellino che trova il vantaggio al primo vero tiro in porta: Samp che ora deve buttarsi in avanti per recuperare.15:37
31'
GOL! AVELLINO - Sampdoria 1-0! Rete di Martin Palumbo. Terzo gol in campionato della mezzala che lascia partire un sinistro dalla distanza: non ci arriva Guidotti. Assist di Biasci. 15:36
31'
PALUMBO! Angolo per l'Avellino, Missori sul primo palo trova una deviazione del norvegese, che manda di poco a lato.15:34
29'
Tutino per Biasci, che cerca di chiudere il triangolo: ci pensa Hadzikadunic ad allontanare.15:32
27'
Proteste dell'Avellino per un contatto tra Tutino e Ferrari al limite, si continua a giocare.15:30
25'
Gran chiusura di Cherubini che ferma in angolo Palumbo, servito da Tutino.15:28
24'
Partita in equilibrio, Avellino con piú possesso palla, Sampdoria che peró sta concludendo con piú continuitá.15:28
22'
AMMONITO Francesco Conti. Intervento in ritardo su Besaggio, primo giallo del match. 15:26
22'
Colpo di testa di Brunori, che peró non riesce a trovare la porta.15:25
20'
Ferrari chiude Tutino, che lo stende: proteste dell'ex, che indica la simulazione del suo vecchio capitano.15:24
19'
Cherubini porta palla e conclude, ottima peró la chiusura di Simic.15:22
18'
Percussione di Sala e cross, allontana Ferrari: parte il contropiede della Samp.15:22
16'
Fontanarosa prima chiude Conti, poi subisce il fallo della mezzala.15:19
14'
Sta funzionando la pressione della Sampdoria, Avellino che sta faticando in costruzione.15:18
12'
Cross di Cherubini, che aveva anche lo spazio del tiro: palla direttamente sul fondo.15:15
10'
Conclusione di Palumbo, palla a lato per una deviazione di Ferrari. Angolo per l'Avellino.15:13
9'
Partita che si é accesa: cross di Tutino, Biasci non arriva sul secondo palo anche per il blocco di Hadzikadunic.15:13
8'
Conclusione di Brunori, facile per Daffara. Ora é la Samp a fare la partita.15:12
7'
Barak ci prova dalla distanza, respinge Palumbo. Si vede anche la Sampdoria.15:11
5'
Avellino che sta prendendo metri, attende la Samp.15:09
2'
Cross di Missori, Biasci sul primo palo é anticipato da Abildgaard. Azione comunque fermata per fuorigioco.15:06
2'
Avellino con il classico completo verde, Samp in bianco con strisce rossoblu sul petto.15:05
1'
INIZIA AVELLINO - SAMPDORIA! Primo pallone per i Lupi.15:04
Dirige il match l'arbitro Crezzini di Siena.14:44
Esordio per il grande acquisto di questo mercato, Brunori, mentre parte dalla panchina Esposito. Tandem dell'ex Palermo con Coda, Barak potrebbe agire sulla trequarti o da mezzala con Conti e Henderson in mediana. .14:44
Biancolino opta per la coppia Biasci - Tutino, torna Fontanarosa con Cancellotti e Sala che potrebbero intercambiarsi tra difesa e quinto di centrocampo. Palmiero in regia.14:42
La formazione della SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti - Hadzikadunic, Abildgaard, Ferrari - Depaoli, Conti, Henderson, Barak, Cherubini - Brunori, Coda.14:40
Sono ufficiali le formazioni del match: AVELLINO (3-5-2), Daffara - Cancellotti, Simic, Fontanarosa - Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala - Biasci, Tutino.14:33
Due squadre alla ricerca di punti, i Lupi per avvicinarsi ai play off, i blucerchiati per allontanarsi dalle zone calde dei play out.14:30
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Avellino e Sampdoria, valevole per la diciannovesima giornata di Serie B.14:29
Avellino - Sampdoria è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Sampdoria sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Valerio Crezzini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
175
Fuorigioco
18
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
23
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.2
Falli per cartellino
7.6
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Parma-Pescara 2-0
31-08-2025
Serie A
Lazio-Verona 4-0
22-09-2025
Serie A
Napoli-Pisa 3-2
05-10-2025
Serie B
Südtirol-Empoli 1-2
18-10-2025
Serie A
Lecce-Sassuolo 0-0
29-10-2025
Serie A
Roma-Parma 2-1
09-11-2025
Serie A
Atalanta-Sassuolo 0-3
29-11-2025
Serie A
Juventus-Cagliari 2-1
14-12-2025
Serie A
Milan-Sassuolo 2-2
27-12-2025
Serie B
Catanzaro-Cesena 2-0
Attualmente l'Avellino si trova 9° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 16° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte). L'Avellino ha segnato 23 gol e ne ha subiti 31; la Sampdoria ha segnato 19 gol e ne ha subiti 27.
In casa l'Avellino ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Palermo e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Padova e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato la Reggiana vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.
Avellino e Sampdoria si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 2 volte, la Sampdoria non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Avellino-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Avellino ha vinto entrambe le sfide contro la Sampdoria in Serie BKT, entrambe con il punteggio di 1-0 nel 1978 - la squadra campana è una delle uniche due, insieme al Piacenza, contro cui i liguri hanno sempre perso nella competizione.
L'Avellino ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di Serie BKT (1P) e in particolare le ultime due; la squadra campana non arriva a tre pareggi di fila nella competizione da dicembre 2017, con Walter Novellino in panchina.
La Sampdoria ha vinto tre delle ultime sei partite di Serie BKT (1N, 2P), tanti successi quanti nelle precedenti 25 (11N, 11P); i blucerchiati, vittoriosi nell'ultima giornata, non ottengono due successi di fila nella competizione da febbraio scorso.
La Sampdoria non vince in trasferta in Serie BKT dal 20 ottobre 2024 e da allora in 23 incontri ha collezionato 12 pareggi e subito 11 sconfitte; quella dei blucerchiati è la striscia aperta senza successi esterni più lunga tra le squadre attualmente presenti nella competizione.
La Sampdoria è la squadra che ha segnato in percentuale più gol da fuori area in questo campionato, il 33% (6/18); in assoluto nessuna squadra ha realizzato più reti dalla distanza rispetto ai blucerchiati nella Serie BKT 2025/26 (sei, come Pescara e Reggiana), mentre l'Avellino è l'unica a non aver ancora trovato un gol di questo tipo.
In 16 presenze in questo campionato Tommaso Biasci ha già eguagliato il numero di gol realizzati nella passata Serie BKT con il Catanzaro (sei in 31 partite); contro la Sampdoria ha già realizzato un gol, nella sfida più recente, disputata il 4 maggio 2025.
Massimo Coda, che in 18 partite in questo campionato ha già superato quanto fatto nelle 33 presenze dello scorso (otto gol e tre assist contro otto reti e due passaggi vincenti) ha già trovato il gol in Serie BKT contro l'Avellino, squadra contro cui ha fatto anche il suo esordio nella competizione il 6 settembre 2015 con la maglia della Salernitana.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: